Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερευνα για 8 νέα κυκλώματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Αλλα οκτώ νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρόμοια με αυτό που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κρήτη έχει εντοπίσει η ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για κυκλώματα με συμμετοχή πολλών ατόμων και οικογενειακή δομή. Επίσης σε αυτά αυτά κυκλώματα φαίνεται να συμμετάσχουν άτομα που έχουν πολιτικές προσβάσεις.

Όπως αποκάλυψε το MEGA και ο δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του ΒΗΜΑΤΟΣ, Βασίλης Λαμπρόπουλος μετά τις γιορτές αναμένεται η παρουσίαση των υποθέσεων.

Τέσσερα από αυτά τα κυκλώματα θα αναδειχθούν από έρευνα της οικονομικής Αστυνομίας στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα στην Κρήτη.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη

Συνεχίζονται οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία εμπλέκονται 26 ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία φαίνεται να έχουν πιο αποδυναμωμένο ρόλο.

Συνολικά, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, τα οποία έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

«Αρχηγός» ο 47χρονος γνωστός συνδικαλιστής

Αρκετές σελίδες έχουν αφιερωθεί στην δικογραφία για τον ρόλο και την δράση του 47χρονου γνωστού συνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος φέρεται να είναι και ο «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής είχε έντονη παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του, ενώ σε φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του Διαδικτύου φαίνεται να συνδιαλέγεται με ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Τα βασικά μέλη

Ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονται οκτώ άτομα μεταξύ των οποίων ο 47χρονος «αρχηγός», ο λογιστής, η σύζυγός του καθώς και συγγενείς του γνωστού συνδικαλιστή.

Όπως αναφέρει η δικογραφία, τα 8 βασικά μέλη «είτε εκχώρησαν στην εγκληματική ομάδα απευθείας πρόσβαση και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών που υφίσταντο δικαιούχοι, προκειμένου να καταβληθούν οικονομικές ενισχύσεις που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο, είτε έλαβαν εν γνώσει τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς παράνομες επιδοτήσεις ετέρων δικαιούχων και εν συνεχεία τις παρέδωσαν με καταβολή μετρητών σε έτερα μέλη της ομάδας, ως παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δράση της εν λόγω ομάδας, παρακρατώντας ενδεχομένως μέρος του χρηματικού ποσού ως αμοιβή τους.