ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023
Πολιτική Γραμματεία 15 Δεκεμβρίου 2025 | 18:35

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023

Η «πράσινη» πορεία του κουμπάρου λογιστή και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το νέο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον «γαλάζιο» Χιλετζάκη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μεταξύ των 16 συλληφθέντων για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη είναι ο Μύρων Χιλετζάκης, ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου. Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο λογιστής και η δικηγόρος από την Κρήτη πέρασαν το Σαββατοκύριακο την πόρτα του κτιρίου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα και πήραν προθεσμία για να καταθέσουν.

Η δεύτερη διαγραφή Λαμπράκη

Ποιος είναι ο Γιώργος Λαμπράκης, ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αποκάλυψε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μακάριος Λαζαρίδης;

Διαγράφτηκε για πρώτη φορά από το ΠΑΣΟΚ μετά τις αποκαλύψεις; Όχι, είχε διαγραφεί ξανά τον Δεκέμβριο του 2019 από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Ο λόγος ήταν σαφής. Ο ίδιος ήταν υποψήφιος στο οικονομικό επιμελητήριο με την παράταξη που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ «Προοδευτικοί Οικονομολόγοι».

Το 2021, οι υπογραφές του Γ. Λαμπράκη και της Χ. Κουτάντου βρίσκονται μεταξύ 130 νέων επιστημόνων της Κρήτης, που στηρίζουν δημόσια την υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη. Ακολουθούν οι εσωκομματικές εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Λαμπράκης ξαναγράφτηκε μέλος του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή του στις εσωκομματικές κάλπες.

Όταν πήγε κόντρα στην επιλογή Ανδρουλάκη

Το 2023, όπως και το 2019, συμμετείχε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Βέβαια, για δεύτερη φορά, το όνομά του δεν συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και στην παράταξη «Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων». Έχει επιλέξει να παραμένει υποψήφιος με την παράταξη «Προοδευτικοί Οικονομολόγοι».

Τότε, μπορεί να μην διαγράφτηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, εντούτοις πήγε κόντρα στην κομματική γραμμή. Με τη συμμετοχή του σε άλλο ψηφοδέλτιο είχε σταθεί απέναντι στον στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, Κώστα Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Παράταξης, που στήριζε το ΠΑΣΟΚ στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Καταγγέλλουν επιχείρηση συμψηφισμού από τη ΝΔ

Πάντως, αυτό που υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επίθεση της ΝΔ και τα περί «κουμπαριάς» είναι συγκεκριμένο. Όπως σημειώνουν, κανείς ποτέ δεν επικαλέστηκε κουμπαριά με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να αποφύγει ελέγχους ή να παρακαμφθούν οι νόμοι. Κάτι το οποίο, όπως υπενθυμίζουν, δεν ισχύει με την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπές). Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί η ΝΔ θα πέσει στο κενό, με δεδομένο μάλιστα ότι τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και το κόμμα του έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά, διαγράφοντας τον Γιώργο Λαμπράκη.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε τη διαγραφή του και ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ακολούθησε τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες. Παρέπεμψε τον κ. Λαμπράκη στην ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) με αίτημα την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας από το ΠΑΣΟΚ.

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μία υπόθεση που de facto δημιούργησε αναστάτωση στη Χαριλάου Τρικούπη. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Τον περασμένο Ιούλιο, ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος στο Ηράκλειο είχε παραιτηθεί μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μάλιστα, διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ, ενώ επέστρεψε οικειοθελώς την επιδότηση που είχε λάβει.

Η αντεπίθεση της Χαριλάου Τρικούπη για τον Χιλετζάκη

Μετά τη διαγραφή Λαμπράκη, η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση, βγάζοντας στη «σέντρα» τη Νέα Δημοκρατία για τις σχέσεις της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη. Με βάση τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο ίδιος αποδεικνύεται οπαδός της κυβέρνησης. Έχει φωτογραφηθεί δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίπλα στο Λευτέρη Αυγενάκη και στις καταγεγραμμένες ομιλίες του μιλά θετικά για το «ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας». Επίσης, έγινε γνωστό και το παρελθόν του. Συμμετείχε ενεργά στις αγροτικές κινητοποιήσεις το 2016 στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο όπου ψέλνει τον εθνικό ύμνο μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.

Πάντως, η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλέξανδρα Σδούκου απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια ποια είναι η σχέση του κ. Χιλετζάκη με τη ΝΔ και εάν έχει διαγραφεί παρά τα αλλεπάλληλα ερωτήματα που της έθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτικό σταθμό.

Βουλή: Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας»
Βουλή 15.12.25

Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας» - Στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή κόντρα στους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων
Διαξιφισμοί 15.12.25 Upd: 19:51

Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων

Η αντιπολίτευση «σφυροκοπά» την κυβέρνηση στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα για το ζήτημα της ακρίβειας και για τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται μέλη της, υπουργοί και βουλευτές

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας
Ισχυρό δίλημμα 14.12.25

Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα. 

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ
Μπάσκετ 15.12.25

Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ

Την Τρίτη (16/12) ανήμερα του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) στην Πόλη.

Σύνταξη
Βουλή: Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας»
Βουλή 15.12.25

Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας» - Στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή κόντρα στους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Σύνταξη
Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;
Πιστοποιητικό φερεγγυότητας 15.12.25

Προ των πυλών ο «Τειρεσίας Ενοικιαστών» – Ασπίδα προστασίας από κακοπληρωτές ή εργαλείο αποκλεισμού;

Εντός του 2026 αναμένεται να εφαρμοστεί το «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» αποκαλούμενο και «Τειρεσίας για ενοικιαστές». Επικροτεί η ΠΟΜΙΔΑ, ξεσηκώνονται οι σύλλογοι ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στον Τύπο κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου χριστουγεννιάτικου γεύματος και εξαπέλυψε επίθεση στη Μπαρτσελόνα, με αφορμή την «υπόθεση Νεγκρέιρα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.12.25

Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν, ανακουφίζοντας τους οικείους του

Σύνταξη
Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
«Ελεύθερες» 15.12.25

Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου

Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες
Τέσσερις συλλήψεις 15.12.25

ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τη φερόμενη βομβιστική επίθεση σχεδίαζε «ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση». Σκόπευε να τοποθετήσει βόμβες στο Λος Άντζελες από την Πρωτοχρονιά.

Σύνταξη
Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών
Culture Live 15.12.25

Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών

Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, τη θεματική τους τόλμη και τη σκηνική τους γραφή μετρούν αντίστροφα και ολοκληρώνουν την πορεία τους τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου

Σύνταξη
Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό
Πιθανόν, χωρίς τις ΗΠΑ 15.12.25 Upd: 19:03

Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό

Ανεπίλυτο παραμένει το εδαφικό ζήτημα, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στο Βερολίνο. Εκεί αναμένονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες ώστε με τον Ζελένσκι θα παραστούν στον νέο γύρο συνομιλιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός
Culture Live 15.12.25

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 του έχοντας διανύσει μια πολυετή πορεία στον χώρο του θεάματος – η στιγμή, ωστόσο, που το όνομά του χαράκτηκε στη μνήμη όλης της Ελλάδας ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1981. Ποιος θυμάται την ιστορία αυτή;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
Πραγματική... μαγεία 15.12.25

Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς - Viral ο λύκος που έγινε… αρνάκι

Με σχεδόν 2,5 εκατ. προβολές μέσα σε δέκα ημέρας η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έγινε γρήγορα viral πηγαίνοντας κόντρα στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη
Ελλάδα 15.12.25

Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, απεβίωσε σήμερα στην οικία της.

Σύνταξη
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
On Field 15.12.25

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ
Νέες εξελίξεις 15.12.25

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες του σκηνοθετη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
Αύξηση κρουσμάτων 15.12.25

«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους

Οι νοσηλείες από γρίπη στην Αγγλία αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει έρθει ακόμη. Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν μισθολογικά και αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Φαινόμενο 15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
