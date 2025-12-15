ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023

Μεταξύ των 16 συλληφθέντων για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη είναι ο Μύρων Χιλετζάκης, ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου. Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο λογιστής και η δικηγόρος από την Κρήτη πέρασαν το Σαββατοκύριακο την πόρτα του κτιρίου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα και πήραν προθεσμία για να καταθέσουν.

Η δεύτερη διαγραφή Λαμπράκη

Ποιος είναι ο Γιώργος Λαμπράκης, ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αποκάλυψε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μακάριος Λαζαρίδης;

Διαγράφτηκε για πρώτη φορά από το ΠΑΣΟΚ μετά τις αποκαλύψεις; Όχι, είχε διαγραφεί ξανά τον Δεκέμβριο του 2019 από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Ο λόγος ήταν σαφής. Ο ίδιος ήταν υποψήφιος στο οικονομικό επιμελητήριο με την παράταξη που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ «Προοδευτικοί Οικονομολόγοι».

Το 2021, οι υπογραφές του Γ. Λαμπράκη και της Χ. Κουτάντου βρίσκονται μεταξύ 130 νέων επιστημόνων της Κρήτης, που στηρίζουν δημόσια την υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη. Ακολουθούν οι εσωκομματικές εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Λαμπράκης ξαναγράφτηκε μέλος του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή του στις εσωκομματικές κάλπες.

Όταν πήγε κόντρα στην επιλογή Ανδρουλάκη

Το 2023, όπως και το 2019, συμμετείχε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Βέβαια, για δεύτερη φορά, το όνομά του δεν συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και στην παράταξη «Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων». Έχει επιλέξει να παραμένει υποψήφιος με την παράταξη «Προοδευτικοί Οικονομολόγοι».

Τότε, μπορεί να μην διαγράφτηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, εντούτοις πήγε κόντρα στην κομματική γραμμή. Με τη συμμετοχή του σε άλλο ψηφοδέλτιο είχε σταθεί απέναντι στον στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, Κώστα Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Παράταξης, που στήριζε το ΠΑΣΟΚ στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Καταγγέλλουν επιχείρηση συμψηφισμού από τη ΝΔ

Πάντως, αυτό που υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επίθεση της ΝΔ και τα περί «κουμπαριάς» είναι συγκεκριμένο. Όπως σημειώνουν, κανείς ποτέ δεν επικαλέστηκε κουμπαριά με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να αποφύγει ελέγχους ή να παρακαμφθούν οι νόμοι. Κάτι το οποίο, όπως υπενθυμίζουν, δεν ισχύει με την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπές). Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί η ΝΔ θα πέσει στο κενό, με δεδομένο μάλιστα ότι τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και το κόμμα του έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά, διαγράφοντας τον Γιώργο Λαμπράκη.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε τη διαγραφή του και ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ακολούθησε τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες. Παρέπεμψε τον κ. Λαμπράκη στην ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) με αίτημα την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας από το ΠΑΣΟΚ.

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μία υπόθεση που de facto δημιούργησε αναστάτωση στη Χαριλάου Τρικούπη. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Τον περασμένο Ιούλιο, ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος στο Ηράκλειο είχε παραιτηθεί μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μάλιστα, διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ, ενώ επέστρεψε οικειοθελώς την επιδότηση που είχε λάβει.

Η αντεπίθεση της Χαριλάου Τρικούπη για τον Χιλετζάκη

Μετά τη διαγραφή Λαμπράκη, η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση, βγάζοντας στη «σέντρα» τη Νέα Δημοκρατία για τις σχέσεις της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη. Με βάση τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο ίδιος αποδεικνύεται οπαδός της κυβέρνησης. Έχει φωτογραφηθεί δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίπλα στο Λευτέρη Αυγενάκη και στις καταγεγραμμένες ομιλίες του μιλά θετικά για το «ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας». Επίσης, έγινε γνωστό και το παρελθόν του. Συμμετείχε ενεργά στις αγροτικές κινητοποιήσεις το 2016 στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο όπου ψέλνει τον εθνικό ύμνο μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.

Πάντως, η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλέξανδρα Σδούκου απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια ποια είναι η σχέση του κ. Χιλετζάκη με τη ΝΔ και εάν έχει διαγραφεί παρά τα αλλεπάλληλα ερωτήματα που της έθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτικό σταθμό.