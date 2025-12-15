newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15 Δεκεμβρίου 2025 | 12:49

Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Spotlight

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ξεκινώντας επισήμανε «ένα γεγονός πρωτοφανές. Είναι η πρώτη φορά που συζητούμε τον προϋπολογισμό στη Βουλή χωρίς αυτός να είναι καθόλου, μα καθόλου, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην κοινωνία. Γιατί το ενδιαφέρον της κοινωνίας βρίσκεται αλλού: στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και είναι δύο ζητήματα τα οποία είναι απολύτως συνδεδεμένα. Διότι οι αγρότες βλέπουν το μέλλον τους να καταστρέφεται, αλλά ταυτοχρόνως βλέπουν και ένα γιγάντιο σκάνδαλο που τους στέρησε δισεκατομμύρια. Τα στέρησε από την ίδια την αγροτική παραγωγή».

Δουδωνής: Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται το όνομα του Πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Στη συνέχεια κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν είναι το όνομα του πρωθυπουργού στη δικογραφία για τον Φραπέ.

«Και επειδή ακούω δεξιά και αριστερά νύξεις περί συγγενικών ή οιονεί συγγενικών σχέσεων, υπάρχει ένα ερώτημα. Και γι’ αυτό αναφέρονται αυτές οι σχέσεις. Ο κ. Ξυλούρης λέει στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Στρατάκο,- επονομαζόμενος και «Φραπές» ή «Τζιτζής» ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς-λέει: «Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει χθες το βράδυ και του λέω: Μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο στον Κυριάκο».

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές: Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται το όνομα του Πρωθυπουργού στη δικογραφία για τον Φραπέ;

Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται; Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Όχι σε εμάς, όχι στην αντιπολίτευση, αλλά στους Έλληνες αγρότες που βλέπουν το μέλλον τους να χάνεται. Και η κρίση αυτή του αγροτικού ζητήματος είναι κρίση της περιφέρειας. Είναι κρίση της χώρας. Γιατί μια χώρα χωρίς μέλλον για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους είναι μια χώρα χωρίς μέλλον για την περιφέρεια, είναι μια χώρα χωρίς μέλλον. Τελεία και παύλα», ανέφερε.

Η κόντρα με Λαζαρίδη

Τα λεγόμενα του κ. Δουδωνή, ενόχλησαν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, που κατά την τοποθέτησή του επιτέθηκε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με το ζευγάρι που πάντρεψε και συνελήφθη για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη.

Απαντώντας του, ο κ. Δουδωνής τόνισε: «Είπε (σ.σ ο κ. Λαζαρίδης) ότι ρώτησα αν είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού ο Φραπές. Αυτό δεν το ρώτησα, γιατί όλη η Ελλάδα ξέρει ότι είναι κουμπάρος του αδελφού του. Ρώτησα κάτι πολύ διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, την ερώτησή μου χάριν προσωπικού ζητήματος, αλλά μήπως και λάβω κάποια απάντηση.

«Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα», λέει ο Φραπές στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. «Ήταν να φύγει χθες το βράδυ και του λέω: μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο, τον Κυριάκο».

Και ξαναρωτάω, λοιπόν:

Αναφέρεται το όνομα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δικογραφία; Αναφέρεται το όνομα του κ. Μητσοτάκη στη δικογραφία; Αναφέρεται το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη συνομιλία του με τον Στρατάκο στη δικογραφία; Αυτό είναι το ερώτημα. Και στο ερώτημα αυτό δεν λάβαμε απάντηση».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

YouTube thumbnail

Δουδωνής: Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029. Συγχαρητήρια!

Στην τοποθέτησή του για τον προϋπολογισμό, ο κ. Δουδωνής άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της σε σειρά τομείς.

«Σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis, το 68% των νέων σκέφτεται να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και τις ικανότητες και την παιδεία και τη μόρφωση και τις δεξιότητες — και πράγματι θα μεταναστεύσουν. Καμία πατρίδα, λοιπόν, για τους νέους στην Ελλάδα. Κανένα μέλλον εδώ, αλλά και κανένα μέλλον για τη χώρα», είπε.

Μεταξύ άλλων ανέφερε  ότι το Βόρειο Αιγαίο, είναι η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης. «Κατατάσσεται, σύμφωνα με την Eurostat, στην 237η θέση στον μέσο μισθό με όρους αγοραστικής δύναμης, το λεγόμενο PPP. Είναι, δηλαδή, πιο φτωχή από τη φτωχότερη περιφέρεια της Βουλγαρίας και πιο φτωχή από τη φτωχότερη περιφέρεια ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης. Σπουδαία πρόοδος. Συγχαρητήρια», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Πάμε τώρα στο πώς βλέπετε εσείς οι ίδιοι το μέλλον της χώρας. Σύμφωνα με τις δικές σας προβλέψεις, η ανάπτυξη της χώρας θα είναι φθίνουσα. Θα μειώνεται κάθε χρόνο και θα φτάσει —προσέξτε— λίγο πάνω από το 1% το 2029.

Οι επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, θα πέσουν κάτω από το 1% το 2029. Αυτή είναι η δική σας πρόβλεψη για το μέλλον της χώρας. Και, για να το θέσω πιο απλά, προβλέπετε εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης μέχρι το 2029.

Συγχαρητήρια. Προσέξτε: την περίοδο 2019–2024 η ελληνική οικονομία είχε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μόλις 2%, οριακά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πού είναι, λοιπόν, το «συσπειρωμένο ελατήριο» της κρίσης, το οποίο πράγματι ήταν ένα συσπειρωμένο ελατήριο;

Πού είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; Πού πήγαν; Πού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όταν έχουμε το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρώπη;».

Δουδωνής: Σφυροκόπημα στην κυβέρνηση για φορολογία, οικονομική ένδεια δήμων και ΕΛΤΑ

Συνεχίζοντας ο κ. Δουδωνής σημείωσε: «Και όταν η Κομισιόν και ο ΟΟΣΑ λένε ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι άδικη και στηρίζεται υπέρμετρα στους έμμεσους φόρους, όταν ο Πρωθυπουργός λέει στη ΔΕΘ ότι το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη, όταν ξένα κερδοσκοπικά κεφάλαια αγοράζουν συνεχώς ακίνητα σε μια αρρύθμιστη αγορά, όταν οι μισές επενδύσεις για τις οποίες επαίρεστε είναι σε ακίνητα, όταν οι ανεξάρτητοι θεσμοί υποχωρούν, τότε η ανάπτυξη φθίνει και υπνοβατεί.

Στον τομέα ευθύνης μου, το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε οικονομική ένδεια στους δήμους, κανένα όφελος από το τέλος ανθεκτικότητας για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του τουρισμού, καμία αναπτυξιακή προοπτική. Όλη η αυτοδιοίκηση θα διαδηλώνει στο Σύνταγμα την ώρα που μιλά ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και αναρωτιέμαι: τρελάθηκαν οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι και η γαλάζια συνδικαλιστική έκφραση στην ΚΕΔΕ ώστε να διαδηλώνουν εναντίον του Πρωθυπουργού; Όχι. Απλώς δεν μπορούν πια να υποστηρίξουν στους δημότες τους και στα δημοτικά τους συμβούλια αυτά που εσείς κάνετε.

Και έχουμε και περιπτώσεις κωμικοτραγικές. Παραδείγματος χάριν, το Υπουργείο Οικονομικών χρωστά 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά — ποσό που συνεχώς αυξάνεται. Συστήνεται μία επιτροπή για να το διερευνήσει και ακόμη περιμένουμε, στις αρχές του 2026, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα.

Πρόκειται για μια κατάσταση σαφώς κωμική, η οποία, δυστυχώς, λόγω των συνεπειών της καθίσταται τραγική. Την ίδια ώρα, όργιο στα ΕΛΤΑ, μέσω στημένων διαγωνισμών ή απευθείας αναθέσεων — τα ίδια ΕΛΤΑ που απαξιώνετε και κλείνετε, ανεπίγνωστα για τις συνέπειες στην ελληνική περιφέρεια.

Όλη, όμως, η συζήτηση από την πλευρά σας για τα δημόσια οικονομικά διεξάγεται με όρους κακοπιστίας. Ακούσαμε το πρωτοφανές ότι, όταν εξαγγείλαμε τον 13ο μισθό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα «πτώχευε» το ελληνικό Δημόσιο, επειδή —λέτε— διακινδυνεύουμε 500 εκατομμύρια ευρώ που θα πηγαίνουν από τη μία τσέπη του Δημοσίου ως φόροι και εισφορές και στην άλλη τσέπη του Δημοσίου θα επιστρέφουν.

Αυτό, ειλικρινά, είναι πάρα πολύ για να το λέει κανείς. Γιατί ο υπολογισμός σας για να φτάσετε στο δικό σας ποσό βασίστηκε σε αυτά τα 500 εκατομμύρια. Και βέβαια, δείτε πώς φέρεστε στον πιο αξιοκρατικό θεσμό της δημόσιας διοίκησης, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και τι έχετε κάνει σε σχέση με την αξιοκρατία και την πραγματική επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο».

Δουδωνής σε κυβέρνηση: Είστε βυθισμένοι σε έναν βαλκανικού τύπου νεοφιλελευθερισμό

Καταλήγοντας, ο κ. Δουδωνής θύμισε ότι πρόπερσι, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, αναφέρθηκε στο βιβλίο των Ρόμπινσον και Ασεμόγλου για τη σημασία των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη. «Πέρσι, οι Ρόμπινσον και Ασεμόγλου τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών για αυτό ακριβώς το ζήτημα» είπε και συμπλήρωσε:

«Εσείς, βυθισμένοι σε έναν βαλκανικού τύπου νεοφιλελευθερισμό, θεωρείτε ότι οι θεσμοί είναι ζήτημα πολυτελείας και ότι όσοι ασχολούμαστε με αυτούς είμαστε περίπου άχρηστοι. Ανοίξτε τα μάτια σας: η ζημιά που έχετε προκαλέσει στους θεσμούς είναι ανυπολόγιστη.

Ναι, καταφέρατε να ελέγξετε τους αρμούς της εξουσίας. Αυτό, όμως, έγινε εις βάρος της εθνικής οικονομίας, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και εις βάρος του μέλλοντος της πατρίδας μας.

Και ξέρετε ότι δεν έχω επικαλεστεί ποτέ κανένα ταυτοτικό ζήτημα για να ασκήσω πολιτική. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να πω ότι είμαι ένας νέος άνθρωπος και δεν θέλω το μέλλον της χώρας μου, του τόπου μου και των συνομηλίκων μου να είναι το μέλλον που εσείς προδιαγράφετε.

Γι’ αυτό θα αγωνιστούμε με ήθος και αξίες, ώστε αυτός να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Δείτε όλη την τοποθέτηση του κ. Δουδωνή

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Macro
Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων
Διαξιφισμοί 15.12.25 Upd: 09:44

Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων

Η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, που συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου για τέταρτη μέρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας
Ισχυρό δίλημμα 14.12.25

Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα. 

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
Στέφανος Κασσελάκης: Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου - «Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων»

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για να αποφασίσει το σύνολο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας τα επόμενα βήματα του κόμματος συγκαλεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14.12.25

Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει πώς παρά τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, η πραγματικότητα διαφέρει. Και αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπληροφόρηση των πολιτών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι
Αυστραλία 15.12.25

«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι

Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Σίδνεϊ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
Champions League 15.12.25

Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός με δύο ματς να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, είναι μέσα σε όλους τους στόχους του – Πρώτος στο πρωτάθλημα, φουλ για 4/4 και οκτάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και για τα καλά στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο