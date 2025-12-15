Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ξεκινώντας επισήμανε «ένα γεγονός πρωτοφανές. Είναι η πρώτη φορά που συζητούμε τον προϋπολογισμό στη Βουλή χωρίς αυτός να είναι καθόλου, μα καθόλου, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην κοινωνία. Γιατί το ενδιαφέρον της κοινωνίας βρίσκεται αλλού: στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και είναι δύο ζητήματα τα οποία είναι απολύτως συνδεδεμένα. Διότι οι αγρότες βλέπουν το μέλλον τους να καταστρέφεται, αλλά ταυτοχρόνως βλέπουν και ένα γιγάντιο σκάνδαλο που τους στέρησε δισεκατομμύρια. Τα στέρησε από την ίδια την αγροτική παραγωγή».

Δουδωνής: Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται το όνομα του Πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Στη συνέχεια κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν είναι το όνομα του πρωθυπουργού στη δικογραφία για τον Φραπέ.

«Και επειδή ακούω δεξιά και αριστερά νύξεις περί συγγενικών ή οιονεί συγγενικών σχέσεων, υπάρχει ένα ερώτημα. Και γι’ αυτό αναφέρονται αυτές οι σχέσεις. Ο κ. Ξυλούρης λέει στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Στρατάκο,- επονομαζόμενος και «Φραπές» ή «Τζιτζής» ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς-λέει: «Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει χθες το βράδυ και του λέω: Μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο στον Κυριάκο».

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές: Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται το όνομα του Πρωθυπουργού στη δικογραφία για τον Φραπέ;

Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται; Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Όχι σε εμάς, όχι στην αντιπολίτευση, αλλά στους Έλληνες αγρότες που βλέπουν το μέλλον τους να χάνεται. Και η κρίση αυτή του αγροτικού ζητήματος είναι κρίση της περιφέρειας. Είναι κρίση της χώρας. Γιατί μια χώρα χωρίς μέλλον για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους είναι μια χώρα χωρίς μέλλον για την περιφέρεια, είναι μια χώρα χωρίς μέλλον. Τελεία και παύλα», ανέφερε.

Η κόντρα με Λαζαρίδη

Τα λεγόμενα του κ. Δουδωνή, ενόχλησαν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, που κατά την τοποθέτησή του επιτέθηκε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με το ζευγάρι που πάντρεψε και συνελήφθη για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη.

Απαντώντας του, ο κ. Δουδωνής τόνισε: «Είπε (σ.σ ο κ. Λαζαρίδης) ότι ρώτησα αν είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού ο Φραπές. Αυτό δεν το ρώτησα, γιατί όλη η Ελλάδα ξέρει ότι είναι κουμπάρος του αδελφού του. Ρώτησα κάτι πολύ διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, την ερώτησή μου χάριν προσωπικού ζητήματος, αλλά μήπως και λάβω κάποια απάντηση.

«Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα», λέει ο Φραπές στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. «Ήταν να φύγει χθες το βράδυ και του λέω: μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο, τον Κυριάκο».

Και ξαναρωτάω, λοιπόν:

Αναφέρεται το όνομα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δικογραφία; Αναφέρεται το όνομα του κ. Μητσοτάκη στη δικογραφία; Αναφέρεται το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη συνομιλία του με τον Στρατάκο στη δικογραφία; Αυτό είναι το ερώτημα. Και στο ερώτημα αυτό δεν λάβαμε απάντηση».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Δουδωνής: Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029. Συγχαρητήρια!

Στην τοποθέτησή του για τον προϋπολογισμό, ο κ. Δουδωνής άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της σε σειρά τομείς.

«Σύμφωνα με έρευνα της Metron Analysis, το 68% των νέων σκέφτεται να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και τις ικανότητες και την παιδεία και τη μόρφωση και τις δεξιότητες — και πράγματι θα μεταναστεύσουν. Καμία πατρίδα, λοιπόν, για τους νέους στην Ελλάδα. Κανένα μέλλον εδώ, αλλά και κανένα μέλλον για τη χώρα», είπε.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το Βόρειο Αιγαίο, είναι η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης. «Κατατάσσεται, σύμφωνα με την Eurostat, στην 237η θέση στον μέσο μισθό με όρους αγοραστικής δύναμης, το λεγόμενο PPP. Είναι, δηλαδή, πιο φτωχή από τη φτωχότερη περιφέρεια της Βουλγαρίας και πιο φτωχή από τη φτωχότερη περιφέρεια ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης. Σπουδαία πρόοδος. Συγχαρητήρια», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Πάμε τώρα στο πώς βλέπετε εσείς οι ίδιοι το μέλλον της χώρας. Σύμφωνα με τις δικές σας προβλέψεις, η ανάπτυξη της χώρας θα είναι φθίνουσα. Θα μειώνεται κάθε χρόνο και θα φτάσει —προσέξτε— λίγο πάνω από το 1% το 2029.

Οι επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, θα πέσουν κάτω από το 1% το 2029. Αυτή είναι η δική σας πρόβλεψη για το μέλλον της χώρας. Και, για να το θέσω πιο απλά, προβλέπετε εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης μέχρι το 2029.

Συγχαρητήρια. Προσέξτε: την περίοδο 2019–2024 η ελληνική οικονομία είχε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μόλις 2%, οριακά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πού είναι, λοιπόν, το «συσπειρωμένο ελατήριο» της κρίσης, το οποίο πράγματι ήταν ένα συσπειρωμένο ελατήριο;

Πού είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; Πού πήγαν; Πού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όταν έχουμε το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρώπη;».

Δουδωνής: Σφυροκόπημα στην κυβέρνηση για φορολογία, οικονομική ένδεια δήμων και ΕΛΤΑ

Συνεχίζοντας ο κ. Δουδωνής σημείωσε: «Και όταν η Κομισιόν και ο ΟΟΣΑ λένε ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι άδικη και στηρίζεται υπέρμετρα στους έμμεσους φόρους, όταν ο Πρωθυπουργός λέει στη ΔΕΘ ότι το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη, όταν ξένα κερδοσκοπικά κεφάλαια αγοράζουν συνεχώς ακίνητα σε μια αρρύθμιστη αγορά, όταν οι μισές επενδύσεις για τις οποίες επαίρεστε είναι σε ακίνητα, όταν οι ανεξάρτητοι θεσμοί υποχωρούν, τότε η ανάπτυξη φθίνει και υπνοβατεί.

Στον τομέα ευθύνης μου, το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε οικονομική ένδεια στους δήμους, κανένα όφελος από το τέλος ανθεκτικότητας για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του τουρισμού, καμία αναπτυξιακή προοπτική. Όλη η αυτοδιοίκηση θα διαδηλώνει στο Σύνταγμα την ώρα που μιλά ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και αναρωτιέμαι: τρελάθηκαν οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι και η γαλάζια συνδικαλιστική έκφραση στην ΚΕΔΕ ώστε να διαδηλώνουν εναντίον του Πρωθυπουργού; Όχι. Απλώς δεν μπορούν πια να υποστηρίξουν στους δημότες τους και στα δημοτικά τους συμβούλια αυτά που εσείς κάνετε.

Και έχουμε και περιπτώσεις κωμικοτραγικές. Παραδείγματος χάριν, το Υπουργείο Οικονομικών χρωστά 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά — ποσό που συνεχώς αυξάνεται. Συστήνεται μία επιτροπή για να το διερευνήσει και ακόμη περιμένουμε, στις αρχές του 2026, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα.

Πρόκειται για μια κατάσταση σαφώς κωμική, η οποία, δυστυχώς, λόγω των συνεπειών της καθίσταται τραγική. Την ίδια ώρα, όργιο στα ΕΛΤΑ, μέσω στημένων διαγωνισμών ή απευθείας αναθέσεων — τα ίδια ΕΛΤΑ που απαξιώνετε και κλείνετε, ανεπίγνωστα για τις συνέπειες στην ελληνική περιφέρεια.

Όλη, όμως, η συζήτηση από την πλευρά σας για τα δημόσια οικονομικά διεξάγεται με όρους κακοπιστίας. Ακούσαμε το πρωτοφανές ότι, όταν εξαγγείλαμε τον 13ο μισθό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα «πτώχευε» το ελληνικό Δημόσιο, επειδή —λέτε— διακινδυνεύουμε 500 εκατομμύρια ευρώ που θα πηγαίνουν από τη μία τσέπη του Δημοσίου ως φόροι και εισφορές και στην άλλη τσέπη του Δημοσίου θα επιστρέφουν.

Αυτό, ειλικρινά, είναι πάρα πολύ για να το λέει κανείς. Γιατί ο υπολογισμός σας για να φτάσετε στο δικό σας ποσό βασίστηκε σε αυτά τα 500 εκατομμύρια. Και βέβαια, δείτε πώς φέρεστε στον πιο αξιοκρατικό θεσμό της δημόσιας διοίκησης, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και τι έχετε κάνει σε σχέση με την αξιοκρατία και την πραγματική επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο».

Δουδωνής σε κυβέρνηση: Είστε βυθισμένοι σε έναν βαλκανικού τύπου νεοφιλελευθερισμό

Καταλήγοντας, ο κ. Δουδωνής θύμισε ότι πρόπερσι, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, αναφέρθηκε στο βιβλίο των Ρόμπινσον και Ασεμόγλου για τη σημασία των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη. «Πέρσι, οι Ρόμπινσον και Ασεμόγλου τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών για αυτό ακριβώς το ζήτημα» είπε και συμπλήρωσε:

«Εσείς, βυθισμένοι σε έναν βαλκανικού τύπου νεοφιλελευθερισμό, θεωρείτε ότι οι θεσμοί είναι ζήτημα πολυτελείας και ότι όσοι ασχολούμαστε με αυτούς είμαστε περίπου άχρηστοι. Ανοίξτε τα μάτια σας: η ζημιά που έχετε προκαλέσει στους θεσμούς είναι ανυπολόγιστη.

Ναι, καταφέρατε να ελέγξετε τους αρμούς της εξουσίας. Αυτό, όμως, έγινε εις βάρος της εθνικής οικονομίας, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και εις βάρος του μέλλοντος της πατρίδας μας.

Και ξέρετε ότι δεν έχω επικαλεστεί ποτέ κανένα ταυτοτικό ζήτημα για να ασκήσω πολιτική. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να πω ότι είμαι ένας νέος άνθρωπος και δεν θέλω το μέλλον της χώρας μου, του τόπου μου και των συνομηλίκων μου να είναι το μέλλον που εσείς προδιαγράφετε.

Γι’ αυτό θα αγωνιστούμε με ήθος και αξίες, ώστε αυτός να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

