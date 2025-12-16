ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους δύο γυναίκες για παράνομες επιδοτήσεις
Συνολικά μέχρι τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε κατηγορούμενοι, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται
Άλλες δύο κατηγορούμενες που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθερες μετά το τέλος της απολογία τους.
Πρόκειται για μια γυναίκα αγρότισσα, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην ερευνώμενη υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερη με μόνο όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Νωρίτερα ελεύθερη με εγγύηση ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά βασικού κατηγορούμενου, η οποία κατά πληροφορίες υποστήριξε στην απολογία της: «Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου».
Την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ο ευρωπαίος ανακριτής και η εντεταλμένη ευρωπαία ανακρίτρια και στη μητέρα του ίδιου κατηγορούμενου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με επίσης με εγγυοδοσία 60.000 ευρώ. «Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα», φέρεται να υποστήριξε η εν λόγω κατηγορούμενη στην απολογία της.
Συνολικά μέχρι τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε κατηγορούμενοι, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς σήμερα απομένουν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Αύριο και μεθαύριο η «σκυτάλη» των απολογιών θα περάσει στους υπόλοιπους συλληφθέντες.
