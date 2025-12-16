ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους δύο γυναίκες για παράνομες επιδοτήσεις

Άλλες δύο κατηγορούμενες που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθερες μετά το τέλος της απολογία τους.

Πρόκειται για μια γυναίκα αγρότισσα, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην ερευνώμενη υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερη με μόνο όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νωρίτερα ελεύθερη με εγγύηση ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά βασικού κατηγορούμενου, η οποία κατά πληροφορίες υποστήριξε στην απολογία της: «Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου».

Την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ο ευρωπαίος ανακριτής και η εντεταλμένη ευρωπαία ανακρίτρια και στη μητέρα του ίδιου κατηγορούμενου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με επίσης με εγγυοδοσία 60.000 ευρώ. «Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα», φέρεται να υποστήριξε η εν λόγω κατηγορούμενη στην απολογία της.

Συνολικά μέχρι τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε κατηγορούμενοι, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς σήμερα απομένουν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Αύριο και μεθαύριο η «σκυτάλη» των απολογιών θα περάσει στους υπόλοιπους συλληφθέντες.