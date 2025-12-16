newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
Spotlight

Η «αποκάλυψη» ότι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είναι ο «Φραπές» που ακούγεται στις νόμιμες επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνομιλεί με μεγαλοπαράγοντες του Οργανισμού και όχι μόνο, επικαλούμενος μάλιστα κορυφαίους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον «κουμπάρο» Κυριάκο Μητσοτάκη, δημιούργησε σύγχυση και πολλά ερωτήματα.

Τίτλοι δημοσιευμάτων σε αρκετά ΜΜΕ υποστήριζαν ότι δεν κλήθηκε ο πραγματικός «Φραπές» στη Βουλή, δημιουργώντας -συνειδητά ή πέφτοντας σε παγίδα- πολλά ερωτήματα για τη σοβαρότητα της Εξεταστικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών Αρχών. Το θέμα έλαβε φυσικά διαστάσεις και στα sosial media, τον ιδανικότερο τόπο για τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων και σεναρίων.

Στον πυρήνα της αμφισβήτησης της ταύτισης του Γιώργου Ξυλούρη με τον περιβόητο «Φραπέ» βρίσκονται τα παρατσούκλια που χρησιμοποιούν στην Κρήτη. Σύμφωνα λοιπόν με την «αποκάλυψη» ο Γιώργος Ξυλούρης, που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και έκανε -την προκλητική και προσβλητική για τη Βουλή αλλά και για την κοινή νοημοσύνη- κατάθεση, δεν είναι ο «Φραπές» αλλά ο «Τζιτζής». Οπότε, βάσει αυτών των στοιχείων, ο πραγματικός «Φραπές» που ακούγεται στις επισυνδέσεις δεν εμφανίστηκε στην Εξεταστική και αναζητείται.

Στη δημιουργία όλου αυτού του μυστηρίου συνέβαλε τεχνηέντως, και προφανώς καλά ορμηνεμένος από ειδικούς, και ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης, που σε ερώτηση που δέχεται στην Εξεταστική για το αν αληθεύει ότι στην Κρήτη τον αποκαλούν «Φραπέ», το παίζει αρχικά θιγμένος για να σημειώσει ότι το δικό του παρατσούκλι είναι «Τζιτζής».

Δεν είπε, ωστόσο, παρά τις πολλές φορές που αναφέρεται το παρατσούκλι «Φραπές», ότι αυτό ανήκει στον αδερφό του ή σε άλλο συγγενικό πρόσωπο και τον έχουν μπερδέψει, παρά ρίχνει ευθύνες για τη δημιουργία του προσωνύμιου αυτού στον Κυριάκο Βελόπουλο.

Η «αποκάλυψη»

Η «αποκάλυψη» λοιπόν αυτή, που φιλοξενήθηκε σε ΜΜΕ, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό και σε αυτήν την αναφορά του Γιώργου Ξυλούρη.

Και πώς μπέρδεψαν τον Γιώργο Ξυλούρη με τον «Φραπέ»; Γιατί αναζητώντας τον «Φραπέ» έπεσαν πάνω στον Γιώργο Ξυλούρη; Η απάντηση σε αυτό βάσει πάντα της «αποκάλυψης» είναι η εξής: ο Γιώργος Ξυλούρης «είχε στην κατοχή του πάρα πολλά κινητά τηλέφωνα, είχε κάνει ένα οικογενειακό πακέτο. Αυτά τα τηλέφωνα τα χρησιμοποιούσαν κι άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Από τις επισυνδέσεις που έγιναν, παρακολουθήθηκαν αυτά τα τηλέφωνα».

Βάσει λοιπόν των στοιχείων στα οποία στηρίζεται η «αποκάλυψη», στους περισσότερους ενοχοποιητικούς διαλόγους «δεν μιλάει ο ίδιος [ο Γιώργος Ξυλούρης], μιλάει άλλο στενό του συγγενικό πρόσωπο. Ποιος ομιλεί; Ομιλεί ο πραγματικός ”Φραπές”, τον οποίο δεν τον έχουν δει στη Βουλή για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ έχει γίνει μια πρωτοφανής παρανόηση που δεν είναι σαφές αν έγινε ηθελημένα ή εκ παραδρομής». Συνεπώς, «στη Βουλή δεν κατέθεσε ο πραγματικός ”Φραπές”, κατέθεσε ο κύριος ”Τζιτζής”. Ο πραγματικός ”Φραπές” αναζητείται. Είναι άτομο του στενού περιβάλλοντος [του Γιώργου Ξυλούρη]», με βάση τα όσα υποστηρίζει η «αποκάλυψη».

Και για τη βεβαίωση αυτού του ισχυρισμού, ότι δηλαδή από το τηλέφωνό του μιλούσαν άλλοι και όχι ο ίδιος, μπορεί κανείς να βρει αναφορές στην -κατ’ ευφημισμόν- κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική. Φορές που η ερώτηση από μέλος της Επιτροπής αφορούσε διαλόγους με συγκεκριμένα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο  του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσωπα ή υπουργούς ο Ξυλούρης απάντησε «δεν μίλησα εγώ με αυτόν, δεν ξέρω ποιος πήρε το τηλέφωνό μου και μίλησε». Ωστόσο, δεν μίλησε για κατοχή πολλών τηλεφώνων και οικογενειακά πακέτα.

Αυτός είναι όμως ο «Φραπές»

Αληθοφανής η παραπάνω ιστορία και σχεδόν πειστικοί οι ισχυρισμοί. Τους καταρρίπτουν όμως απολύτως αξιόπιστες πηγές στην Κρήτη που γνωρίζουν γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα και παρακολουθούν τη δυσωδία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ του σύνεγγυς, βεβαιώνοντας ότι όντως τα παρατσούκλια «Φραπές» και «Τζιτζής» ανήκουν στην οικογένεια Ξυλούρη.

Συγκεκριμένα, «Φραπές» είναι το παρατσούκλι του Γιώργου Ξυλούρη που εμφανίστηκε στην Εξεταστική, και «Τζιτζής» είναι το παρατσούκλι του αδερφού του, Μανώλη Ξυλούρη, τον οποίο στεφάνωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές) στην κατάθεσή του.

Ετσι διαλύεται αυτή η εξόχως βολική ιστορία για τον Γιώργο Ξυλούρη, για τον οποίο σημειωτέον ο εισαγγελέας παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, μετά την άρνησή του να δώσει απαντήσεις στην Εξεταστική, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Ομολογουμένως για έναν άνθρωπο, γνωστό και ως «κουμπάρο» -έστω εξ αποστάσεως- του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,  και εν προκειμένω τον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπέ), ο οποίος πλέον, πέραν του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελέγχεται και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης και της απείθειας, η αμφιβολία αν είναι όντως αυτός που ακούγεται στους ενοχοποιητικούς διαλόγους των διασυνδέσεων θα ήταν ένας άσσος στο μανίκι.

Άσσος όμως που καίγεται, γιατί τα παρατσούκλια στην Κρήτη και τη σωστή αντιστοίχισή τους τα γνωρίζουν πολλοί και αποκαλύπτουν την αλήθεια.

googlenews

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»

Στην αποδόμηση της κυβερνητικής στρατηγικής θα προχωρήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, κάνοντας λόγο για έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων». Σκληρή αναμένεται η επίθεση για Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες – Να γίνουν εκλογές το 2026
Δημοσκόπηση 15.12.25

Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες - Να γίνουν εκλογές το 2026

«Το δίκιο στους αγρότες» δίνουν οι πολίτες σε μία ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συντριπτικά υπέρ των κινητοποιήσεων σχεδόν το 80%. Πλειοψηφικό το «εκλογές το 2026» έναντι του «εκλογές το 2027».

Σύνταξη
Βουλή: Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας»
Βουλή 15.12.25

Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας» - Στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή κόντρα στους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023

Η «πράσινη» πορεία του κουμπάρου λογιστή και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το νέο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον «γαλάζιο» Χιλετζάκη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Euroleague 16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
