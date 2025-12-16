ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Η «αποκάλυψη» ότι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είναι ο «Φραπές» που ακούγεται στις νόμιμες επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνομιλεί με μεγαλοπαράγοντες του Οργανισμού και όχι μόνο, επικαλούμενος μάλιστα κορυφαίους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον «κουμπάρο» Κυριάκο Μητσοτάκη, δημιούργησε σύγχυση και πολλά ερωτήματα.

Τίτλοι δημοσιευμάτων σε αρκετά ΜΜΕ υποστήριζαν ότι δεν κλήθηκε ο πραγματικός «Φραπές» στη Βουλή, δημιουργώντας -συνειδητά ή πέφτοντας σε παγίδα- πολλά ερωτήματα για τη σοβαρότητα της Εξεταστικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών Αρχών. Το θέμα έλαβε φυσικά διαστάσεις και στα sosial media, τον ιδανικότερο τόπο για τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων και σεναρίων.

Στον πυρήνα της αμφισβήτησης της ταύτισης του Γιώργου Ξυλούρη με τον περιβόητο «Φραπέ» βρίσκονται τα παρατσούκλια που χρησιμοποιούν στην Κρήτη. Σύμφωνα λοιπόν με την «αποκάλυψη» ο Γιώργος Ξυλούρης, που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και έκανε -την προκλητική και προσβλητική για τη Βουλή αλλά και για την κοινή νοημοσύνη- κατάθεση, δεν είναι ο «Φραπές» αλλά ο «Τζιτζής». Οπότε, βάσει αυτών των στοιχείων, ο πραγματικός «Φραπές» που ακούγεται στις επισυνδέσεις δεν εμφανίστηκε στην Εξεταστική και αναζητείται.

Στη δημιουργία όλου αυτού του μυστηρίου συνέβαλε τεχνηέντως, και προφανώς καλά ορμηνεμένος από ειδικούς, και ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης, που σε ερώτηση που δέχεται στην Εξεταστική για το αν αληθεύει ότι στην Κρήτη τον αποκαλούν «Φραπέ», το παίζει αρχικά θιγμένος για να σημειώσει ότι το δικό του παρατσούκλι είναι «Τζιτζής».

Δεν είπε, ωστόσο, παρά τις πολλές φορές που αναφέρεται το παρατσούκλι «Φραπές», ότι αυτό ανήκει στον αδερφό του ή σε άλλο συγγενικό πρόσωπο και τον έχουν μπερδέψει, παρά ρίχνει ευθύνες για τη δημιουργία του προσωνύμιου αυτού στον Κυριάκο Βελόπουλο.

Η «αποκάλυψη»

Η «αποκάλυψη» λοιπόν αυτή, που φιλοξενήθηκε σε ΜΜΕ, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό και σε αυτήν την αναφορά του Γιώργου Ξυλούρη.

Και πώς μπέρδεψαν τον Γιώργο Ξυλούρη με τον «Φραπέ»; Γιατί αναζητώντας τον «Φραπέ» έπεσαν πάνω στον Γιώργο Ξυλούρη; Η απάντηση σε αυτό βάσει πάντα της «αποκάλυψης» είναι η εξής: ο Γιώργος Ξυλούρης «είχε στην κατοχή του πάρα πολλά κινητά τηλέφωνα, είχε κάνει ένα οικογενειακό πακέτο. Αυτά τα τηλέφωνα τα χρησιμοποιούσαν κι άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Από τις επισυνδέσεις που έγιναν, παρακολουθήθηκαν αυτά τα τηλέφωνα».

Βάσει λοιπόν των στοιχείων στα οποία στηρίζεται η «αποκάλυψη», στους περισσότερους ενοχοποιητικούς διαλόγους «δεν μιλάει ο ίδιος [ο Γιώργος Ξυλούρης], μιλάει άλλο στενό του συγγενικό πρόσωπο. Ποιος ομιλεί; Ομιλεί ο πραγματικός ”Φραπές”, τον οποίο δεν τον έχουν δει στη Βουλή για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ έχει γίνει μια πρωτοφανής παρανόηση που δεν είναι σαφές αν έγινε ηθελημένα ή εκ παραδρομής». Συνεπώς, «στη Βουλή δεν κατέθεσε ο πραγματικός ”Φραπές”, κατέθεσε ο κύριος ”Τζιτζής”. Ο πραγματικός ”Φραπές” αναζητείται. Είναι άτομο του στενού περιβάλλοντος [του Γιώργου Ξυλούρη]», με βάση τα όσα υποστηρίζει η «αποκάλυψη».

Και για τη βεβαίωση αυτού του ισχυρισμού, ότι δηλαδή από το τηλέφωνό του μιλούσαν άλλοι και όχι ο ίδιος, μπορεί κανείς να βρει αναφορές στην -κατ’ ευφημισμόν- κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική. Φορές που η ερώτηση από μέλος της Επιτροπής αφορούσε διαλόγους με συγκεκριμένα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσωπα ή υπουργούς ο Ξυλούρης απάντησε «δεν μίλησα εγώ με αυτόν, δεν ξέρω ποιος πήρε το τηλέφωνό μου και μίλησε». Ωστόσο, δεν μίλησε για κατοχή πολλών τηλεφώνων και οικογενειακά πακέτα.

Αυτός είναι όμως ο «Φραπές»

Αληθοφανής η παραπάνω ιστορία και σχεδόν πειστικοί οι ισχυρισμοί. Τους καταρρίπτουν όμως απολύτως αξιόπιστες πηγές στην Κρήτη που γνωρίζουν γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα και παρακολουθούν τη δυσωδία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ του σύνεγγυς, βεβαιώνοντας ότι όντως τα παρατσούκλια «Φραπές» και «Τζιτζής» ανήκουν στην οικογένεια Ξυλούρη.

Συγκεκριμένα, «Φραπές» είναι το παρατσούκλι του Γιώργου Ξυλούρη που εμφανίστηκε στην Εξεταστική, και «Τζιτζής» είναι το παρατσούκλι του αδερφού του, Μανώλη Ξυλούρη, τον οποίο στεφάνωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές) στην κατάθεσή του.

Ετσι διαλύεται αυτή η εξόχως βολική ιστορία για τον Γιώργο Ξυλούρη, για τον οποίο σημειωτέον ο εισαγγελέας παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, μετά την άρνησή του να δώσει απαντήσεις στην Εξεταστική, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Ομολογουμένως για έναν άνθρωπο, γνωστό και ως «κουμπάρο» -έστω εξ αποστάσεως- του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και εν προκειμένω τον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπέ), ο οποίος πλέον, πέραν του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελέγχεται και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης και της απείθειας, η αμφιβολία αν είναι όντως αυτός που ακούγεται στους ενοχοποιητικούς διαλόγους των διασυνδέσεων θα ήταν ένας άσσος στο μανίκι.

Άσσος όμως που καίγεται, γιατί τα παρατσούκλια στην Κρήτη και τη σωστή αντιστοίχισή τους τα γνωρίζουν πολλοί και αποκαλύπτουν την αλήθεια.