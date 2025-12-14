Με εντάσεις και διαξιφισμούς για το κράτος δικαίου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τη δίκη που διεξάγεται αυτές τις μέρες για τις υποκλοπές, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Αυτή τη φορά τη σκυτάλη της αντιπαράθεσης πήραν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης αλλά και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου ως εμπόδιο. Πως αλλιώς θα μπορέσει το καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη να κρύψει τα ρουσφέτια, την αδιαφάνεια, τις απευθείας αναθέσεις και τον εκφοβισμό;», αναρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε απευθυνόμενος στον υπουργό: «πρόσωπο που εκπέμπει άθλιες χυδαιότητες είναι ντροπή να είναι Υπουργός Δικαιοσύνης».

Από την πλευρά του κ. Χαρίτσης στηλίτευσε το γεγονός πως ο κ. Φλωρίδης δεν αναφέρθηκε στα ανοιχτά ζητήματα της επικαιρότητας λέγοντας: «δεν μας είπατε για τους μάρτυρες που λέγανε ότι είχαν ερωτήσεις, δεν μας είπατε για τα ταξίδια των επιχειρηματιών μαζί με τους υπουργούς ούτε γι’ αυτό που κατήγγειλε ο κ. Ράμμος για την ΕΥΠ».

«Μήπως ήρθε η ώρα ν’ ακουστούν οι μαύρες αλήθειες για τη κυβέρνηση; να ακουστούν επιτέλους οι αλήθειες και να δοθούν απαντήσεις για το ποιος και γιατί οργάνωσε το παρακράτος των υποκλοπών επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και απευθυνόμενος στον κ. Φλωρίδη αναρωτήθηκε: «πως κοιτάτε τους δικαστές του ΣτΕ στα μάτια όταν δεν εφαρμόζετε την απόφαση για Ανδρουλάκη; πως είστε ακόμα υπουργός δικαιοσύνης;».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, τόνισε πως η δικαιοσύνη λειτουργεί επιλεκτικά και ταξικά προς όφελος της άρχουσας τάξης, νομιμοποιώντας την αδικία για τους πολλούς. «Η δικαιοσύνη δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία στο έγκλημα των Τεμπών. Έσπευσε όμως για τους αγροτοκτηνοτρόφους τη στιγμή που ανέχεται πρόσωπα που έχουν ρόλο στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο Ξυλούρης, ο Στρατάκης και η Σεμερτζίδου», είπε.

Ο εκκαθαριστής που ανέλαβε στα έστειλε στον εξώστη

Απαντώντας ο κ. Φλωρίδης απέφυγε τις κακοτοπιές, ν’ απαντήσει δηλαδή επί της ουσίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, καθώς αρκέστηκε σε σπόντες και καρφιά για την παρουσία των κ. Φάμελλου και Χαρίτση στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο εξώστη του Παλλάς.

«Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης για να συνεργαστεί με ένα κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα», είπε και πρόσθεσε με νόημα: «ο εκκαθαριστής που ανέλαβε είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουν αξία και γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη. Αντιλαμβάνομαι τη σύγχυση σας».

Για τις υποκλοπές ο κ. Φλωρίδης δεν θέλησε να πει κουβέντα καθώς επέλεξε να επικαλεστεί την ιδιότητα του ως υπουργός Δικαιοσύνης προκειμένου να μην σχολιάσει δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

«Έχετε το θράσος να μιλάτε για τη περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Είμαστε εδώ όρθιοι να σας ξεσκονίζουμε στην αντιπολίτευση για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Μη τον πιάνετε τον ΣΥΡΙΖΑ στο στόμα σας που έχετε αλλάξει τόσα καπέλα γιλέκα και πουκάμισα», απάντησε ο κ. Φάμελλος με τον κ. Χαρίτση να επισημαίνει: «καλύτερα αντί να μιλάτε, να επικαλεστείτε το δικαίωμα σιωπής όπως ο φίλος σας ο Φραπές».