Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Με τη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις να πέφτει βαριά βαριά πάνω από τη Βουλή, συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025.

Ήδη τοποθετήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος κάλεσε τους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών.

“Ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος γιατί λύσεις δίνονται όταν κάθονται στο τραπέζι. Καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο”, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υποστηρίζοντας πως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στην μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. “ Η κυβέρνηση προχωρά σε μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση και υπάρχουν συνέπειες, οι καθυστερήσεις πληρωμές”, είπε.

Θέση πήρε και ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος αφού επιτέθηκε σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και ζήτησε να δοθούν άμεσα τα χρήματα στους αγρότες. “ Θέλετε διάλογο; Βγάλτε μια τροπολογία δεν θα διωχθούν οι αγρότες. Πάρτε πίσω τις μηνύσεις τώρα!”, είπε.

“ Συζητάτε για την υπόθεση μεταφορές του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ρωτώ αυτοί που δεν κατάφεραν να βρουν ούτε ένα από τα λαμόγια πως θα το κάνουν; πως; με ποια διαδικασία ;”, αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΣΚ, Παύλος Χρηστίδης κάνοντας λόγο για κυβερνητική επικοινωνιακή προπαγάνδα με τον Κώστα Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζει: “ Συμπεριφέρεστε στους αγρότες σαν να είναι επαίτες. Τους τα χρωστάτε δεν τα χαρίζετε. Είμαστε με τους αγρότες, είναι δίκαια τα αιτήματά τους, δεν τους ακούτε”.

Από την πλευρά του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε προσχηματικό το διάλογο που ζητά η κυβέρνηση, καθώς όπως είπε τα αγροτικά αιτήματα είναι εδώ και καιρό γνωστά. “ είστε υποκριτές όταν λέτε ότι δεν ξέρετε τι ζητούν οι αγρότες. Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση περιορίζουν τη συζήτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι όμως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής. Πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις”, σημείωσε με την Έφη Αχτσιόγλου από τη ΝΕΑΡ να επισημαίνει: “ με αυτά που ακούμε δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε; Δικά σας στελέχη είναι αυτά που έκλεβαν τα λεφτά των επιδοτήσεων αγροτών”.