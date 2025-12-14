newspaper
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 14:10

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Vita.gr
Spotlight

Με τη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις να πέφτει βαριά βαριά πάνω από τη Βουλή, συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025.

Ήδη τοποθετήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος κάλεσε τους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών.

“Ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος γιατί λύσεις δίνονται όταν κάθονται στο τραπέζι. Καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο”, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υποστηρίζοντας πως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στην μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. “ Η κυβέρνηση προχωρά σε μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση και υπάρχουν συνέπειες, οι καθυστερήσεις πληρωμές”, είπε.

Θέση πήρε και ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος αφού επιτέθηκε σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και ζήτησε να δοθούν άμεσα τα χρήματα στους αγρότες. “ Θέλετε διάλογο; Βγάλτε μια τροπολογία δεν θα διωχθούν οι αγρότες. Πάρτε πίσω τις μηνύσεις τώρα!”, είπε.

“ Συζητάτε για την υπόθεση μεταφορές του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ρωτώ αυτοί που δεν κατάφεραν να βρουν ούτε ένα από τα λαμόγια πως θα το κάνουν; πως; με ποια διαδικασία ;”, αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΣΚ, Παύλος Χρηστίδης κάνοντας λόγο για κυβερνητική επικοινωνιακή προπαγάνδα με τον Κώστα Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερθεματίζει: “ Συμπεριφέρεστε στους αγρότες σαν να είναι επαίτες. Τους τα χρωστάτε δεν τα χαρίζετε. Είμαστε με τους αγρότες, είναι δίκαια τα αιτήματά τους, δεν τους ακούτε”.

Από την πλευρά του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε προσχηματικό το διάλογο που ζητά η κυβέρνηση, καθώς όπως είπε τα αγροτικά αιτήματα είναι εδώ και καιρό γνωστά. “ είστε υποκριτές όταν λέτε ότι δεν ξέρετε τι ζητούν οι αγρότες. Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση περιορίζουν τη συζήτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι όμως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής. Πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις”, σημείωσε με την Έφη Αχτσιόγλου από τη ΝΕΑΡ να επισημαίνει: “ με αυτά που ακούμε δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε; Δικά σας στελέχη είναι αυτά που έκλεβαν τα λεφτά των επιδοτήσεων αγροτών”.

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

Κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κικίλιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας»

Σύνταξη
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»

«Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία»

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης στην ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί «συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης»

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το όχι των αγροτών – Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ
LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

LIVE: Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ για την 14η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι
LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ουντινέζε – Νάπολι για την 15η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

Κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κικίλιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας»

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»

«Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία»

Σύνταξη
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)

O ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 65-80 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όπως το Μαρούσι επέστρεψε στο ματς με τον τρομερό Κινγκ, όμως ο Δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε τελικά με 97-87 στο ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»

Αφήστε κατά μέρος κάθε κυνισμό για τα «nepo baby» — το Goodbye June, εμπνευσμένο από το θάνατο της μητέρας της σταρ, είναι υπέροχα ακατέργαστο, συγκινητικό κι αστείο. Η Κέιτ Γουίνσλετ κι ο γιος της, Τζο Άντερς, είναι αχτύπητο δίδυμο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης στην ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί «συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης»

Σύνταξη
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

