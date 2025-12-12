ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατεπείγουσα έρευνα για τον «Φραπέ» – Εντολή για αυτόφωρη διαδικασία αν προκύψει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης
Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον «Φραπέ».
Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέλιξη βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο Φραπέ, ο οποίος χθες στην Επιτροπή της Βουλής αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.
Με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή, η εισαγγελία της Αθήνας έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας ελέγχεται ήδη αν ο Γ. Ξυλούρης με την άρνηση του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία ή προκαταρκτική έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος (ψευδής κατάθεση), τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη.
Όπως έγινε γνωστό ο Γ. Ξυλουρης ελέγχεται επιπλέον και για το αδίκημα της απείθειας, που αφορά το γεγονός ότι την πρώτη φορά που κλήθηκε δεν εμφανίστηκε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Τοτε είχε σταλεί και πλάι φάκελος στις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας. Και έτσι διατάχθηκε ποινική προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτής ο αποκαλούμενος «Φραπές» θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης της αξιόποινης πράξης της απείθειας στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης όπου είναι και ο τόπος κατοικίας του .
Σύμφωνα με το νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση ,και στοιχειοθετείται το αδίκημα ,τότε θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψης του. Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι νομικές πηγές έλεγαν ότι η όλη διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής που με βάση το νόμο έχει ρόλο εισαγγελέα.
