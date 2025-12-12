Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12 Δεκεμβρίου 2025 | 08:15

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου και «Φραπέ» στις επισυνδέσεις των διωκτικών αρχών, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, απλώς επιβεβαίωσε την εικόνα που είχε σχηματιστεί για τον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο υπήρξε διασπάθιση επιδοτήσεων αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα παραβατικών πρακτικών που στο τέλος του δρόμου δεν οδηγούσε μόνο σε αγρότες με… Φεράρι και Πόρσε, αλλά και σε ένα συνολικότερο κίνδυνο, όπως ήδη αποδεικνύεται, για τις αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις στη χώρα συνολικά.

Ακόμη χειρότερα, αυτό που επιβεβαιώθηκε ήταν ότι η «γραμμή» των εμπλεκόμενων είναι ουσιαστικά η προσπάθεια συγκάλυψης και αποσιώπησης των πραγματικών γεγονότων και ευθυνών. Αυτό οδηγεί σε όλα αυτά τα «δεν ξέρω», «δεν άκουσα», «δεν θυμάμαι», ακόμη και όταν κάποιος ερωτάται για το που εργάζεται ο γιός του. Και φυσικά σε όλες τις δύσκολες στιγμές, επίκληση του «δικαιώματος στη σιωπή» (δικαίωμα που επί της ουσίας δεν έχει) που είναι ταυτόχρονα παραδοχή ενοχής (ή τουλάχιστον εμπλοκής) και προσπάθεια να μην έρθουν στο προσκήνιο οι πραγματικές ευθύνες.

Μόνο που εάν κάποιος πραγματικά επικαλείται όλον αυτόν τον καιρό το «δικαίωμα στη σιωπή», αυτός είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Και το κάνει από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένα σκάνδαλο που δεν ήρθε στο φως με δική της πρωτοβουλία. Ούτε ως αποτέλεσμα της δικής της προσπάθειας να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχουν φαινόμενα κακοδιαχείρισης. Πρωτίστως ήρθε στο φως από το σθένος υπαλλήλων που εντόπισαν τα προβλήματα και τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Και με το που βγήκε στο φως η υπόθεση, η κυβέρνηση πάλι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Χρησιμοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σαν διαρκές απαλλακτικό βούλευμα (κάτι σαν την κάρτα «βγες από τη φυλακή» στη Μονόπολη) και απέρριψε τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Ακόμη χειρότερα, υπερψήφισε μια εξεταστική που στον κυβερνητικό σχεδιασμό θα ήταν ένα μεγάλο «πλυντήριο», αφού θα εξέταζε «διαχρονικές ευθύνες» για να μη δοθεί καμία έμφαση στις δικές της.

Βεβαίως τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν και τόσο καλά. Γιατί πολύ απλά το σκάνδαλο είναι πολύ μεγάλο και πολύ πραγματικό. Και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτό δεν ήταν απλώς κάποιοι «παραβατικοί», αλλά κομματικά στελέχη που μπαινόβγαιναν σε υπουργεία, ήταν σε συνεννόηση με υπουργούς και υλοποιούσαν ένα κομματικό σχέδιο.

Και αυτό αποτυπώθηκε και στον τόνο και στο ύφος του κ. Ξυλούρη, συνδαιτημόνα του πρωθυπουργού στην περίφημη φωτογραφία και κουμπάρου με την οικογένεια Μητσοτάκη: στην περιφρόνηση προς τη διαδικασία, τις απαντήσεις που άλλα έλεγαν τη μία και άλλα την άλλη όταν φαίνονταν οι αντιφάσεις, τις φαιδρές δικαιολογίες για όλες τις περιπτώσεις εμφανώς υπέρμετρου πλουτισμού, την άρνηση απάντησης σε κρίσιμα ερωτήματα, τις πρωτοφανείς απειλές σε βάρος εκλεγμένων πολιτικών, αλλά και τον δήθεν «τσαμπουκά» του τοπικού κομματικού «παράγοντα».

Για να μην αναφερθούμε στο ότι οι βουλευτές της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή ουσιαστικά προσπάθησαν να του κάνουν τη ζωή εύκολη και όχι δύσκολη, ως όφειλαν, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι δεν θέλησαν καν να τον στείλουν στο αυτόφωρο, παρότι συμπεριφέρθηκε προκλητικά ενώπιον της επιτροπής και επί της ουσίας αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις, αλλά και στο ίδιο το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα στηριζόταν σε μια μεγάλη περιφέρεια όπως η Κρήτη σε ανθρώπους όπως ο κ. Ξυλούρης.

Σε κάθε περίπτωση είναι γελασμένη η κυβέρνηση εάν νομίζει ότι θα μπορέσει να βγει αλώβητη από αυτή την υπόθεση. Το ακριβώς αντίθετο, όσο περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως, παρά τα κυβερνητικά εμπόδια, τόσο περισσότερο θα εμπεδώνεται στην κοινή γνώμη η πεποίθηση ότι όντως ευθύνεται η κυβέρνηση. Και οφείλει κανείς να αναρωτηθεί ποια σχέση έχει μια – στην πράξη – διακυβέρνηση «Φραπέδων» με οποιαδήποτε έννοια θεσμικής κανονικότητας.

Μια κυβέρνηση – γιατί αυτό είναι το ουσιώδες – που είδε τις κοινοτικές ενισχύσεις πρωτίστως ως εργαλείο κομματικής επιρροής και όχι ενίσχυσης της αγροτιάς. Με αποτέλεσμα σήμερα να κατεβαίνει στους δρόμους η απελπισία μιας αγροτιάς που χρόνια τώρα περιμένει ένα σχέδιο και μια προοπτική και όχι απλώς να την αντιμετωπίζουν ως εκλογική δεξαμενή.

Και ίσως τελικά το «δικαίωμα στη σιωπή» της κυβέρνησης, να προκύπτει ακριβώς επειδή εν τέλει δεν έχει τίποτα να πει. Και απλώς περιμένει την ετυμηγορία της λαϊκής βούλησης.

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
English edition 12.12.25

Greece: Turning Every POS into a Cash Hub

Customers will be able to withdraw cash at participating stores by having the amount charged to their card at the POS and receiving the money directly from the merchant.

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

