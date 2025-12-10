Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Το μίσος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη θεσμική κανονικότητα
Editorial 10 Δεκεμβρίου 2025

Το μίσος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη θεσμική κανονικότητα

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των υποκλοπών υπογραμμίζουν πόσο απέχει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη από την πραγματική θεσμική «κανονικότητα»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν το 2019 η Νέα Δημοκρατία, με πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κέρδισε στις εκλογές, σε μεγάλο βαθμό υποσχέθηκε την «κανονικότητα». Μια ομαλή λειτουργία των θεσμών και του κράτους, απουσία βίαιων παρεμβάσεων και τήρηση των «κανόνων του παιχνιδιού» σε κάθε επίπεδο.

Μάλιστα, η κριτική που ασκούσε στην προηγούμενη πολιτική συνθήκη, δηλαδή τη διακυβέρνηση Τσίπρα, αφορούσε ακριβώς την απουσία θεσμικής κανονικότητας. Αρκεί να θυμηθούμε πόσες φορές ακούσαμε να επαναλαμβάνονται τότε διάφορες φράσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ περί «ελέγχου των αρμών του κράτους», για να μην αναφερθούμε σε όλη τη ρητορική περί «σκευωρίας Novartis», ή τη διαρκή υπενθύμιση του πρώτου διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Και προφανώς είχαμε επιπλέον τον τρόπο που περιφέρει ακόμη σαν τρόπαιο τις καταδίκες των Παππά και Παπαγγελόπουλου.

Όμως, η αλήθεια είναι ότι εάν υπάρχει μια κυβέρνηση που πραγματικά να ελέγχει όλους τους αρμούς του κράτους και να εξασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ασυλία, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.

Και αυτό αποδεικνύεται από την σε εξέλιξη δίκη για τις υποκλοπές.

Καταρχάς η ίδια η δίκη, το ποιοι τελικά κάθονται στο εδώλιο, είναι απόδειξη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπενθυμίζουμε ότι δικάζονται, για πλημμελήματα, οι ιδιώτες, Έλληνες και ξένοι που είχαν τη διαχείριση των εταιριών που σχετίζονται με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Δικάζονται μόνο αυτοί, γιατί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι επρόκειτο περί «ιδιωτικής υπόθεσης», λες και αυτοί οι ιδιώτες είχαν το χούι να κρυφακούν χρησιμοποιώντας ένα πανάκριβο λογισμικό που κανονικά το έχουν μόνο κρατικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, παρά του κουτσουρεμένου κατηγορητηρίου η ίδια η δίκη έχει φέρει στο προσκήνιο πολύ σημαντικά στοιχεία. Καθόλου τυχαία, τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ την έχουν αποσιωπήσει εντελώς.

Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει προκύψει από τη δίκη – και πρωτίστως την πολιτική αγωγή που εκπροσωπεί τα θύματα των υποκλοπών – είναι ακριβώς ο τρόπος που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όχι μόνο, οργάνωσε με επίκεντρο το Μέγαρο Μαξίμου, σε μια εποχή όπου γραμματέας του πρωθυπουργού ήταν ο ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, ένα σύστημα παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, υπουργών, δικαστικών, αξιωματικών, σε πρώτη φάση μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΥΠ και αργότερα με χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Ο λόγος που επέλεξαν το Predator, για το οποίο έστησαν ολόκληρο παράλληλο μηχανισμό και εξασφάλισαν και τη χρηματοδότησή της προμήθειας του, ήταν ακριβώς ότι είχε πολύ ανώτερες επιδόσεις και δυνατότητες σε σχέση με τις «νόμιμες επισυνδέσεις» της ΕΥΠ: μπορούσε να καταγράφει τις επικοινωνίες σε εφαρμογές όπως το whatsapp και ουσιαστικά μετέτρεπε το τηλέφωνο σε σταθμό παρακολουθήσεων.

Όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκαν και ήρθαν στοιχεία στο φως, η κυβέρνηση ενεργοποίησε έναν μηχανισμό συγκάλυψης.

Και χρειάστηκε να τον ενεργοποιήσει, γιατί ήξερε ότι δεν ήλεγχε την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και τον τότε πρόεδρό της Χρήστο Ράμμο.

Γνωρίζοντας η κυβέρνηση ότι δύσκολα θα απέφευγε να κάνει έρευνα ο Ράμμος, έσπευσε, όπως κατέθεσε ο Ράμμος στο δικαστήριο να του βάλει όσα εμπόδια μπορούσε: η ΑΔΑΕ δεν μπόρεσε να ελέγξει ουσιαστικά την ΕΥΠ, παρότι εξ αρχής είχε γίνει γνωστό ότι υπήρξαν άνθρωποι που πρώτα στοχοποιήθηκαν από την ΕΥΠ και μετά με το Predator. H EYΠ αρνήθηκε επί της ουσίας να συνεργαστεί και να βοηθήσει την έρευνα. Και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και για να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι η ΑΔΑΕ δεν θα γινόταν πρόβλημα, έσπευσε να προσπαθήσει να αλλάξει τον συσχετισμό εντός της, αλλάζοντας τα μέλη. Το αποτέλεσμα ήταν π.χ. να απορριφθεί η επιβολή προστίμου σε βάρος της ΕΥΠ. Και ο συσχετισμός άλλαξε μετά από μια συναλλαγή με την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, που είδε να απαλείφονται κάποια πρόστιμα που είχε σε βάρος του, αφού με την ίδια διαδικασία άλλαξε και ο συσχετισμός στο ΕΣΡ, που είχε επιβάλει τα πρόστιμα.

Την ίδια στιγμή, για να έχει το κεφάλι της ήσυχο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία, έσπευσε να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Η διορισμένη τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε μια κρίσιμη στιγμή πήρε τη δικογραφία από τα χέρια τα δικαστών που χειρίζονταν την υπόθεση και με το πρόσχημα της αναβάθμισης του ενδιαφέροντος για την υπόθεση, ανέθεσε την έρευνα στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ζήση, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια συνέγραψε ένα τεράστιο συγχωροχάρτι για τις ευθύνες της κυβέρνησης για τις υποκλοπές. Μάλιστα, η αφαίρεση της δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών έγινε ακριβώς αφού οι τελευταίοι είχαν ζητήσει από την ΑΔΑΕ να πραγματοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους.

Όλος αυτός ο χειρισμός ήρθε στο φως από τον κ. Ράμμο που υπογράμμισε το πώς η ΕΥΠ αρνούνταν επί της ουσίας να συνεργαστεί με την ΑΔΑΕ, αλλά και του Στέφανου Γκρίτζαλη, μέλους τότε της ΑΔΑΕ, που επίσης υπογράμμισε όλα τα εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όμως, ήρθε στο φως και μια άλλη πολύ σημαντική αποκάλυψη, αυτή τη φορά από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Σύμφωνα με αυτή οι δύο πραγματογνώμονες, που διόρισε ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Αχιλλέας Ζήσης και οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι δεν μπορούσε να προκύψει κάποια συσχέτιση από το ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν ταυτόχρονα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και στόχοι για παρακολούθηση με το Predator, είχαν δεχθεί παρεμβάσεις και «υποδείξεις» από δικαστικούς λειτουργούς που τους υπέδειξαν πώς να προχωρήσουν στην έρευνά τους. Δηλαδή, τους υπαγόρευσαν το πόρισμα που θα συνέτασσαν ως – υποτίθεται… –  ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες.

Όλα αυτά παραπέμπουν στην πράξη σε μια συστηματική και ενορχηστρωμένη προσπάθεια της ΝΔ να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη, να διαμορφώσει ευνοϊκό συσχετισμό σε μια κρίσιμη Ανεξάρτητη Αρχή και τελικά να εξασφαλίσει την ασυλία που επεδίωκε…

Το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή η κυβερνητική προσπάθεια απέδωσε για την κυβέρνηση. Το πόρισμα Ζήση που έσπευσε η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Αδειλίνη να υιοθετήσει λειτούργησε ως ταφόπλακα για τη διερεύνηση των κυβερνητικών ευθυνών.

Μάλιστα, αυτός ο χειρισμός, που φάνηκε από τα πρώτα βήματα να «βγαίνει» για την κυβέρνηση, ίσως και να έπαιξε έναν ρόλο σε όλες τις μεταγενέστερες προσπάθειες συγκάλυψης κυβερνητικών ευθυνών, είτε επρόκειτο για τα Τέμπη είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κοινώς όταν η κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι μπορούσε όντως να «ελέγξει τους αρμούς του κράτους, και άρα να χειραγωγήσει τη διερεύνηση των ευθυνών της, αποφάσισε ότι θα το έκανε στη μέγιστη δυνατή κλίμακα. Γι’ αυτό και αρνήθηκε επί της ουσίας την ευθύνη για την τραγωδία στα Τέμπη. Γι’ αυτό και προσπαθεί να παρουσιάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «διαχρονικό» σύμπτωμα, που όμως τελικά αφορά επίορκους υπαλλήλους και παραβατικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Με απλά λόγια: όταν ένιωσε η κυβέρνηση ότι μπορούσε να «της βγει» να απαλλαγεί από το δικαστικό και άρα πολιτικό κόστος σε σχέση με τις υποκλοπές, αποφάσισε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πήγαινε σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Αδιαφορώντας για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο υπονόμευε συνολικά τους θεσμούς και τη δημοκρατία.

Μόνο που στην προσπάθειά της να συγκαλύψει την αλήθεια για τις δικές της ευθύνες η κυβέρνηση τελικά απέτυχε. Γιατί τα στοιχεία έρχονται στο φως και οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Και αυτό, βεβαίως δικαιώνει όλους όσους επέμειναν να διερευνηθεί η υπόθεση και με τις δικές τους δυνάμεις συνέβαλαν σημαντικά στο να έρθουν στο φως κρίσιμες πλευρές της.

Και αυτό εξηγεί γιατί σήμερα το ζήτημα είναι ακριβώς πώς θα μπει φραγμός σε αυτόν τον βαθιά αντιδημοκρατικό κατήφορο και τελικά όντως θα επιστρέψουμε σε μια αναγκαία «κανονικότητα».

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Editorial
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το "anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
