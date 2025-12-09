newspaper
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09 Δεκεμβρίου 2025 | 13:12

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Νέα σημαντικά ερωτήματα για την έρευνα του σκανδάλου των υποκλοπών ανακύπτουν από τα νέα στοιχεία που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», ύστερα από πολύμηνη έρευνα. Ερωτήματα που αφορούν το παρασκήνιο της σύνταξης πορίσματος «ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων» μέσω του οποίου επιχειρήθηκε αποσύνδεση του συστήματος Predator από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, έτσι ώστε να υπάρξει, όπως φαίνεται, εξαΰλωση των κρατικών ευθυνών για την παρακολούθηση δεκάδων υπουργών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων.

Στην πραγματογνωμοσύνη που είχε ζητηθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (για να διαπιστωθεί δηλαδή εάν υπήρχε κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ανάμεσα στην ΕΥΠ και τους χειριστές του παράνομου λογισμικού) προκύπτουν σαφή ίχνη «άνωθεν υποδείξεων», με σκοπό το τελικό συμπέρασμα σύγκρισης των λιστών παρακολουθήσεων EYΠ και Predator να είναι «αρνητικό».

Αξίζει να υπογραμμιστούν δύο δεδομένα: αφενός ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και είναι απολύτως παράνομο οι δικαστικοί λειτουργοί να υποδεικνύουν ή να υπαγορεύουν διαρκώς στους πραγματογνώμονες τι να πράξουν και ποια στοιχεία θα προσμετρήσουν στην έρευνά τους και αφετέρου ότι οι συντάκτες του πορίσματος δεν έχουν κληθεί καν ως μάρτυρες στην εν εξελίξει δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Τι αποκαλύπτεται λοιπόν;

Το συγκεκριμένο πόρισμα-«τεχνική μελέτη» συντάχθηκε στις 27 Ιουνίου 2024, δηλαδή τα τελευταία 24ωρα της έρευνας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, από δύο διορισμένους πραγματογνώμονες: έναν καθηγητή Πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα με εξειδίκευση στη ρομποτική και σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και έναν αξιωματικό που υπηρετεί στο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. Στην παραγγελία του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης είχε ζητήσει από τους δύο πραγματογνώμονες που επέλεξε, πέρα από την κοινή λίστα υποκλοπών ΕΥΠ και Predator, «να εξετάσουν κάθε άλλο συναφές θέμα, που μπορεί να διασαφηνίσει το ανωτέρω ζήτημα», χωρίς όμως αυτό το «συναφές» θέμα να προσδιορίζεται.

Οι δύο πραγματογνώμονες – όπως γράφουν – στις 6 Ιουνίου 2024 επισκέφθηκαν συνοδευόμενοι από τον αντεισαγγελέα Ζήση – κάτι που θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία – τα γραφεία της ΕΥΠ για να αντλήσουν τα σχετικά στοιχεία και να προχωρήσουν ακολούθως στις σχετικές συγκρίσεις και έπειτα από 21 ημέρες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται σχέση ΕΥΠ και Predator παρότι είχαν βρεθεί 28 κοινοί στόχοι παρακολουθήσεων (πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα, στελέχη του Μαξίμου, δημοσιογράφους) των χειριστών του παράνομου λογισμικού και των μυστικών υπηρεσιών, επί συνόλου 87 προσώπων που «κατασκόπευε» το Predator.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το ποσοστό συσχέτισης της τάξεως του 31% στις δύο λίστες Predator – ΕΥΠ χαρακτηρίζεται περιέργως «έλασσον», ενώ επιχειρείται σμίκρυνσή του στο 1% συνυπολογίζοντας και τις συνολικά 15.304 διατάξεις άρσης απορρήτου της ΕΥΠ τη συγκεκριμένη περίοδο, που όμως αφορούν παρακολουθήσεις μη δημόσιων προσώπων (όπως παράτυπους μετανάστες, τζιχαντιστές, μαφιόζους κ.λπ.) και μόνο για ποινικές υποθέσεις!

Επιπλέον στο πόρισμά τους δεν συνεκτιμήθηκε καθόλου ότι σε σειρά περιπτώσεων όταν τελείωνε η παρακολούθηση ενός κινητού από την ΕΥΠ, ξεκινούσε αμέσως από το «σύστημα Predator»…

Μετά τη λήξη της δικαστικής έρευνας, «ΤΑ ΝΕΑ» επιχείρησαν να ερευνήσουν το παρασκήνιο αυτής της πολυσυζητημένης και αμφισβητούμενης πραγματογνωμοσύνης, υποβάλλοντας σειρά ερωτήσεων (η σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διάθεσή μας) στους δύο πραγματογνώμονες ειδικούς με σειρά επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων.

Ανάμεσα στα άλλα ρωτήσαμε γιατί προχώρησαν στον συνυπολογισμό των προαναφερόμενων 15.304 διατάξεων άρσης απορρήτου για παρακολουθήσεις της ΕΥΠ παρότι κάτι τέτοιο δεν ζητείτο στην παραγγελία του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έδωσε την εντολή και διεξήγαγε συνολικά τη σχετική έρευνα. Επιπλέον ζητήθηκαν απαντήσεις «γιατί δεν συνεκτίμησαν ότι με αυτόν τον τρόπο αθροίσματος όλων των διατάξεων προχωρούν σε συνυπολογισμούς ανόμοιων «ποιοτικά» δεδομένων».

Επιπλέον ο αξιωματικός των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. ρωτήθηκε γιατί δεν προσμέτρησε στο «απαλλακτικό» πόρισμά του ότι ανάμεσα στους 28 ταυτόχρονα παρακολουθούμενους από μυστικές υπηρεσίες και κατασκοπευτικό λογισμικό ήταν η υποστράτηγος Πηνελόπη Μηνιάτη, που ήταν επί σειρά ετών διευθύντρια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. και συνεπώς προϊσταμένη του! Σημειώνεται ότι ακόμα και ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δηλαδή ο πολιτικός προϊστάμενός του, ήταν επίσης «στόχος» του Predator. Χωρίς και αυτό να συνεκτιμηθεί από τον πραγματογνώμονα-αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Ο καθηγητής Ρομποτικής απέφυγε να απαντήσει στο ερωτηματολόγιό μας. Ωστόσο ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία με «ΤΑ ΝΕΑ» κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Οτι είχε δεχθεί υπόδειξη από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς να μην προχωρήσει σε καμία σχετική διευκρίνιση. Και αυτό με το σκεπτικό, όπως είπε, ότι «η υπόθεση είναι ακόμη ανοικτή». Σπουδή φαίνεται να υπήρξε ώστε να μην ανταποκριθεί στο ερωτηματολόγιό μας και ο αστυνομικός-πραγματογνώμονας μέσω υποδείξεων σε σημαντικό στέλεχος της Λεωφόρου Κατεχάκη!

Ομως η συνέχεια στη δημοσιογραφική έρευνα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική.

Λίγα 24ωρα μετά την ενημέρωσή μας από τον καθηγητή-πραγματογνώμονα ότι είχε δεχθεί υπόδειξη να μην πει τίποτα για το πόρισμα που συνέταξε (όλα τα αναφερόμενα στο ρεπορτάζ μας είναι πλήρως καταγεγραμμένα), υπήρξε επικοινωνία του υπογράφοντος το ρεπορτάζ με κρατικούς λειτουργούς που σχετίζονται άμεσα με τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σε αυτή την επικοινωνία λοιπόν υπήρξε παραδοχή ότι «πράγματι υπήρξαν υποδείξεις στις βασικές επιλογές των πραγματογνωμόνων», με κύριο ενδιαφέρον να συνυπολογισθούν όλες οι λίστες των «άσχετων» παρακολουθουμένων για να οδηγηθεί η έρευνα σε στρεβλά αποτελέσματα. Ζητώντας «όλα αυτά τα θέματα να τα επιλύσει το (εν εξελίξει) δικαστήριο»…

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση
Ελλάδα 09.12.25

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Ένα σχέδιο δολοφονίας εκτιμούν ότι απέτρεψαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ανακαλύπτοντας βαρύ οπλισμό σ’ ένα αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό
Ελλάδα 09.12.25

Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Σε 48χωρη απεργία από σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με έναν 26χρονο εργάτη νεκρό

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Συμβόλαια θανάτου 09.12.25

Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Σύνταξη
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

