Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Eμπιστευτικά
 12 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Ο ορισμός της παρακμής χθες στην εξεταστική με την υποτίθεται μαρτυρία του Φραπέ και με τεράστια ευθύνη του γαλάζιου προεδρείου. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι θεσμοί ευτελίζονται με ευθύνη της ΝΔ. Τα μπλόκα των αγροτών μένουν σταθερά θυμίζοντας την αποτυχία της κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το ζήσαμε και αυτό χθες, την απόλυτη παρακμή κοινοβουλευτικής διαδικασίας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Όλως τυχαίως και οι δύο αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικές μεθοδεύεις των κατά τ’ άλλα αρίστων που αποδεικνύονται πιο fake και από μαϊμού μπλουζάκα σε πανέρια της λαϊκής.

Η παρακμή

Η πρώτη φορά ήταν η μεθόδευση καλοκαιριάτικα με την επιστολική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ. Εκεί που γέλασε και το παρδαλό κατσίκι όταν για τον φόβο διαρροών και μπας και χάσει την καρέκλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος, υποχρέωσε δεκάδες βουλευτές να ψηφίσουν μέσω επιστολής για να μπορεί να ελέγξει τι θα ψηφίσουν. Η απόλυτη ξεφτίλα λέμε. Κι εκεί που έλεγες πως δεν έχει άλλο πάτο το βαρέλι, είδαμε τη χθεσινή εξεταστική με καλεσμένο τον Φραπέ ο οποίος με ύφος χιλίων καρδιναλίων απαξίωσε πλήρως την Εξεταστική λέγοντας πως ό,τι έχει να πει θα το κάνει μπροστά σε δικαστές. Αυτό είναι ο ορισμός της παρακμής και έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ!

Χωρίς τον … φορτωτή ο κ. Ξυλούρης

Εντάξει, ο κ. Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές» ή «Τζίτζι» – μ΄ αρέσουν τα παρατσούκλια των κρητικών… – χθες δεν είχε μαζί του τον … φορτωτή για να κουβαλήσει τα έγγραφα, με ονόματα και διευθύνσεις. Κάτι θα του έταξαν οι σύντεκνοι στη μεγαλόνησο – και τον άφησε στο Ηράκλειο τον φορτωτή, που έλεγε. Πάντως η παλικαριά τση Κρήτης αποδείχθηκε μάλλον κότα λιράτη εψές. Και επειδή είπε κάτι και για το μουστάκι του που δεν θα το κόψει στα γεράματα, ας το ξανασκεφτεί λίγο, μιας και παλιά το μουστάκι το κρατούσανε όσοι είχανε μπέσα και όχι όσοι δείλιαζαν μπροστά στην ευθύνη….

Δειλό και το προεδρείο

Δειλό ή απλώς στημένο το προεδρείο της εξεταστικής; Υποτίθεται ότι φροντίζεις να μην ευτελιστεί η διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση και αφού ο μάρτυρας δεν συνεργάζεται με γελοία και ανύπαρκτη δικαιολογία, δουλειά σου είναι να τον στείλεις στο αυτόφωρο και να τον αναλάβει ο εισαγγελέας για τα περαιτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες. Περιμένω, το ομολογώ, με αγωνία τον επόμενο ανασχηματισμό. Να δω από περιέργεια αν θα πάρουν θέσεις τα μέλη της Επιτροπής που πρόσκεινται στη ΝΔ. Συνηθισμένη πρακτική, την έχουμε ήδη ζήσει ουκ ολίγες φορές.

«Θα της στρίψω το λαρύγγι»

Ομως – πως θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά… – η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου κατόρθωσε να τον κάνει … «πύραυλο»! Εντός και εκτός αιθούσης. Ε, νομίζω πως δεν ήθελε και πολύ – είναι αψύς άνθρωπος, το έχουν οι ορεινοί της Κρήτης αυτό το κουσούρι….. Και εκστόμισε «θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»! Ηταν σα να έβαλε το κεφάλι του στον πάγκο του χασάπη – όχι του φίλου του κ. Ανδρέα Στρατάκη, γενικά του χασάπη! Μετά ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Ετσι, λοιπόν, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που αφορά στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε … τσίρκο! Πάντως ο κ. Ξυλούρης όσο δασκαλεμένος κι αν ήταν – κι όχι μόνο από τον δικηγόρο του… – δεν κατόρθωσε να κρατήσει την ψυχραιμία του και την σιωπή του – τα υπόλοιπα θα είναι απολαυστικά βιντεάκια στο youtube….

Τα καλά νέα

Σε κατάσταση χαρμολύπης βρίσκονται οι ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου. Η χαρά – μία στις τόσες… – προέρχεται από τις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, πρόεδρος του Eurogroup. Και δικαίως οι άνθρωποι χαίρονται! Δηλώσεις επί δηλώσεων, «ημέρα περηφάνειας» είπε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας είναι καλά οι γερμανοί που ήθελαν να τιμωρήσουν τους βέλγους – αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία! Αυτά είναι όμως τα καλά νέα.

Τα κακά νέα

Τα κακά νέα είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη αγροτικά μπλόκα και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αποχωρήσουν. Και σε αρκετά σημεία αρχίζουν να στήνονται … χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό – αρχίζει λίγες ώρες αργότερα. Κι έχω την εντύπωση ότι θα είναι θυελλώδης – αν κρίνω από την προχθεσινή σύσκεψη στην Πειραιώς. Διότι σου λέει ωραία ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup κι αυτό τι σημαίνει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους; Ελα μου ντε, τι σημαίνει; Σκληρή η πραγματικότητα και δεν αφήνει περιθώρια στο όνειρο….

Εγεννήθη ημίν δελφίνος με αξιώσεις

Για να επανέλθω στον ευτυχή – και δικαίως – υπουργό κ. Πιερρακάκη. Μου έλεγε χθες συνομιλητής μου από την δεξιά πως «άνοιξε περπατησιά ως δελφίνος»! Οπα τις, δηλαδή ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας απέκτησε νέο αντίπαλο; Εχω την εντύπωση πως οι φιλοδοξίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη περιορίζονται στα όρια της … πρωθυπουργίας κοινής αποδοχής σε μία ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας – κατ΄ αρχήν τουλάχιστον! Μέχρις να ολοκληρωθεί στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο φυσικά η σύγκρουση των κκ Δένδια – Πιερρακάκη. Και μετά θα δει τι θα κάνει. Την έχω αναφέρει αρκετές φορές την περίπτωση Θάτσερ – Χέζελταϊν – Μέιτζορ. Καλό είναι να την λάβετε υπόψη σας….

Υπάρχουν κι άλλοι

Τώρα βέβαια υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, εκτός του «μόνιμου» κ. Αδωνι Γεωργιάδη, τους οποίους μην τους υποτιμάτε καθόλου, διότι θα έχουν λόγο σε ένα τόσο ρευστό σκηνικό. Μην τρομάζετε, όλα αυτά δεν είναι και τόσο άμεσα. Αφορούν την επόμενη μέρα των επικείμενων εκλογών. Σας έχω πάντως ενημερώσει μεταξύ των πρώτων και δεύτερων εκλογών θα πέσουν κορμιά! Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιες εξελίξεις….

Ολο και πιο χαμηλά

Προσέξτε τώρα να δείτε πως λειτουργεί το καθοδικό σπιράλ – μπορείτε να το δείτε κι ως φαύλο κύκλο – για τη Νέα Δημοκρατία. Οι επιπτώσεις από όλη αυτή την αναστάτωση θα είναι εμφανείς στις στις προσεχείς δημοσκοπήσεις – ελπίζω το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου να μην χρησιμοποιήσει την εκλογή του κ. Πιερρακάκη για να εμφανίζει αντιστροφή της τάσης, όπως έκανε με τις ενεργειακές συμφωνίες και γελούσαν και τα τσιμέντα…. Μία δημοσκοπική υποχώρηση θα εντείνει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια – που ήδη επικρατεί! – στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Η διαφθορά έφαγε τον Ζελιάσκοφ

Μία χθεσινή είδηση που δεν της δόθηκε η αρμόζουσα σημασία. Η κυβέρνηση Ζελιάσκοφ στη Βουλγαρία παραιτήθηκε μετά από συνεχείς διαδηλώσεις και κάτω από τα σκάνδαλα διαφθοράς. Προηγουμένως είχε αποσύρει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 αλλά δεν κατόρθωσε να εκτονώσει την διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια. Κι αυτό συνέβη 20 μέρες πριν η χώρα ενταχθεί στην ευρωζώνη! Προς γνώσιν και συμμόρφωσιν…

googlenews

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους
in Confidential 11.12.25
in Confidential 11.12.25

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών
in Confidential 09.12.25
in Confidential 09.12.25

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά
in Confidential 08.12.25
in Confidential 08.12.25

Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Τα μπλόκα των αγροτών και οι απειλές για γιορτές στις εθνικές οδούς. Γιατί ο αγροτικός κόσμος δεν πρέπει να βάλει απέναντί του την υπόλοιπη κοινωνία. Τα επίδικά για κεντροαριστερά και αριστερά και το νέο δόγμα Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Στου ΟΠΕΚΕΠΕ την Εξεταστική μαζευτήκανε πολλοί γαλάζιοι αγρότες τυχεροί, οι υπόλοιποι οι ατυχείς δίνουν στα μπλόκα αγώνα επιβίωσης και ζωής.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς
in Confidential 04.12.25
in Confidential 04.12.25

Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση ενός νέου κινήματος που θα κληθεί να βρεθεί απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια
in Confidential 27.11.25
in Confidential 27.11.25

Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Το σόου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέναντι σ' εκείνο της Ζωής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα εργασιακά και ο απλός κόσμος απορεί. Οι περιδινήσεις συνεχίζονται από την «Ιθάκη» του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης
in Confidential 26.11.25
in Confidential 26.11.25

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά
in Confidential 21.11.25
in Confidential 21.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή
in Confidential 20.11.25
in Confidential 20.11.25

Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Το σόου του Λαζαρίδη στη Βουλή και ο εκτός πραγματικότητας υπουργός Υγείας Άδωνις που συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία. Ο Ναζί Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε να τα βάλει ξανά με το ΚΚΕ. Παρασκήνιο με την φερόμενη βιογραφία του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία
in Confidential 18.11.25
in Confidential 18.11.25

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
Ελλάδα 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»

Η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών με αίτημα την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης και την καταβολή αποζημιώσεων, ενώ οι μάρτυρες μίλησαν «κλίμα εκφοβισμού» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
Cancelled! 12.12.25

Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα

Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία επιχείρησε να συνδέσει την Τέιλορ Σουίφτ με ναζιστικά και ακροδεξιά σύμβολα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που αποκαλύπτει δίκτυο παραπληροφόρησης πίσω από χιλιάδες αναρτήσεις

Σύνταξη
Μπουκώρος – Εξεταστική: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος - Live η συνεδρίαση

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε live

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ μίλησε ενόψει του Λίβερπουλ - Μπράιτον και παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, όσο και στην μεγάλη επίδραση που έχει ο Μπάμπης Κωστούλας στην ομάδα του.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
Η διαδικασία 12.12.25

Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου έως το τέλος του χρόνου - Τι πρέπει να κάνετε

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως και τις 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου στα μέσα Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Από την Κυριακή 12.12.25

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κοντά τους 12.12.25

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – «Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής»
«Ένας αρχηγός» 12.12.25

«Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής» - Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της αγόρευσης, η εισαγγελέας φώτισε τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό - «Εγκληματική οργάνωση» η Χρυσή Αυγή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

