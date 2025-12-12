Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το ζήσαμε και αυτό χθες, την απόλυτη παρακμή κοινοβουλευτικής διαδικασίας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Όλως τυχαίως και οι δύο αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικές μεθοδεύεις των κατά τ’ άλλα αρίστων που αποδεικνύονται πιο fake και από μαϊμού μπλουζάκα σε πανέρια της λαϊκής.

Η παρακμή

Η πρώτη φορά ήταν η μεθόδευση καλοκαιριάτικα με την επιστολική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ. Εκεί που γέλασε και το παρδαλό κατσίκι όταν για τον φόβο διαρροών και μπας και χάσει την καρέκλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος, υποχρέωσε δεκάδες βουλευτές να ψηφίσουν μέσω επιστολής για να μπορεί να ελέγξει τι θα ψηφίσουν. Η απόλυτη ξεφτίλα λέμε. Κι εκεί που έλεγες πως δεν έχει άλλο πάτο το βαρέλι, είδαμε τη χθεσινή εξεταστική με καλεσμένο τον Φραπέ ο οποίος με ύφος χιλίων καρδιναλίων απαξίωσε πλήρως την Εξεταστική λέγοντας πως ό,τι έχει να πει θα το κάνει μπροστά σε δικαστές. Αυτό είναι ο ορισμός της παρακμής και έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ!

Χωρίς τον … φορτωτή ο κ. Ξυλούρης

Εντάξει, ο κ. Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές» ή «Τζίτζι» – μ΄ αρέσουν τα παρατσούκλια των κρητικών… – χθες δεν είχε μαζί του τον … φορτωτή για να κουβαλήσει τα έγγραφα, με ονόματα και διευθύνσεις. Κάτι θα του έταξαν οι σύντεκνοι στη μεγαλόνησο – και τον άφησε στο Ηράκλειο τον φορτωτή, που έλεγε. Πάντως η παλικαριά τση Κρήτης αποδείχθηκε μάλλον κότα λιράτη εψές. Και επειδή είπε κάτι και για το μουστάκι του που δεν θα το κόψει στα γεράματα, ας το ξανασκεφτεί λίγο, μιας και παλιά το μουστάκι το κρατούσανε όσοι είχανε μπέσα και όχι όσοι δείλιαζαν μπροστά στην ευθύνη….

Δειλό και το προεδρείο

Δειλό ή απλώς στημένο το προεδρείο της εξεταστικής; Υποτίθεται ότι φροντίζεις να μην ευτελιστεί η διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση και αφού ο μάρτυρας δεν συνεργάζεται με γελοία και ανύπαρκτη δικαιολογία, δουλειά σου είναι να τον στείλεις στο αυτόφωρο και να τον αναλάβει ο εισαγγελέας για τα περαιτέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες. Περιμένω, το ομολογώ, με αγωνία τον επόμενο ανασχηματισμό. Να δω από περιέργεια αν θα πάρουν θέσεις τα μέλη της Επιτροπής που πρόσκεινται στη ΝΔ. Συνηθισμένη πρακτική, την έχουμε ήδη ζήσει ουκ ολίγες φορές.

«Θα της στρίψω το λαρύγγι»

Ομως – πως θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά… – η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου κατόρθωσε να τον κάνει … «πύραυλο»! Εντός και εκτός αιθούσης. Ε, νομίζω πως δεν ήθελε και πολύ – είναι αψύς άνθρωπος, το έχουν οι ορεινοί της Κρήτης αυτό το κουσούρι….. Και εκστόμισε «θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»! Ηταν σα να έβαλε το κεφάλι του στον πάγκο του χασάπη – όχι του φίλου του κ. Ανδρέα Στρατάκη, γενικά του χασάπη! Μετά ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Ετσι, λοιπόν, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που αφορά στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε … τσίρκο! Πάντως ο κ. Ξυλούρης όσο δασκαλεμένος κι αν ήταν – κι όχι μόνο από τον δικηγόρο του… – δεν κατόρθωσε να κρατήσει την ψυχραιμία του και την σιωπή του – τα υπόλοιπα θα είναι απολαυστικά βιντεάκια στο youtube….

Τα καλά νέα

Σε κατάσταση χαρμολύπης βρίσκονται οι ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου. Η χαρά – μία στις τόσες… – προέρχεται από τις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, πρόεδρος του Eurogroup. Και δικαίως οι άνθρωποι χαίρονται! Δηλώσεις επί δηλώσεων, «ημέρα περηφάνειας» είπε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας είναι καλά οι γερμανοί που ήθελαν να τιμωρήσουν τους βέλγους – αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία! Αυτά είναι όμως τα καλά νέα.

Τα κακά νέα

Τα κακά νέα είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη αγροτικά μπλόκα και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αποχωρήσουν. Και σε αρκετά σημεία αρχίζουν να στήνονται … χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό – αρχίζει λίγες ώρες αργότερα. Κι έχω την εντύπωση ότι θα είναι θυελλώδης – αν κρίνω από την προχθεσινή σύσκεψη στην Πειραιώς. Διότι σου λέει ωραία ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup κι αυτό τι σημαίνει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους; Ελα μου ντε, τι σημαίνει; Σκληρή η πραγματικότητα και δεν αφήνει περιθώρια στο όνειρο….

Εγεννήθη ημίν δελφίνος με αξιώσεις

Για να επανέλθω στον ευτυχή – και δικαίως – υπουργό κ. Πιερρακάκη. Μου έλεγε χθες συνομιλητής μου από την δεξιά πως «άνοιξε περπατησιά ως δελφίνος»! Οπα τις, δηλαδή ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας απέκτησε νέο αντίπαλο; Εχω την εντύπωση πως οι φιλοδοξίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη περιορίζονται στα όρια της … πρωθυπουργίας κοινής αποδοχής σε μία ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας – κατ΄ αρχήν τουλάχιστον! Μέχρις να ολοκληρωθεί στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο φυσικά η σύγκρουση των κκ Δένδια – Πιερρακάκη. Και μετά θα δει τι θα κάνει. Την έχω αναφέρει αρκετές φορές την περίπτωση Θάτσερ – Χέζελταϊν – Μέιτζορ. Καλό είναι να την λάβετε υπόψη σας….

Υπάρχουν κι άλλοι

Τώρα βέβαια υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, εκτός του «μόνιμου» κ. Αδωνι Γεωργιάδη, τους οποίους μην τους υποτιμάτε καθόλου, διότι θα έχουν λόγο σε ένα τόσο ρευστό σκηνικό. Μην τρομάζετε, όλα αυτά δεν είναι και τόσο άμεσα. Αφορούν την επόμενη μέρα των επικείμενων εκλογών. Σας έχω πάντως ενημερώσει μεταξύ των πρώτων και δεύτερων εκλογών θα πέσουν κορμιά! Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιες εξελίξεις….

Ολο και πιο χαμηλά

Προσέξτε τώρα να δείτε πως λειτουργεί το καθοδικό σπιράλ – μπορείτε να το δείτε κι ως φαύλο κύκλο – για τη Νέα Δημοκρατία. Οι επιπτώσεις από όλη αυτή την αναστάτωση θα είναι εμφανείς στις στις προσεχείς δημοσκοπήσεις – ελπίζω το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου να μην χρησιμοποιήσει την εκλογή του κ. Πιερρακάκη για να εμφανίζει αντιστροφή της τάσης, όπως έκανε με τις ενεργειακές συμφωνίες και γελούσαν και τα τσιμέντα…. Μία δημοσκοπική υποχώρηση θα εντείνει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια – που ήδη επικρατεί! – στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Η διαφθορά έφαγε τον Ζελιάσκοφ

Μία χθεσινή είδηση που δεν της δόθηκε η αρμόζουσα σημασία. Η κυβέρνηση Ζελιάσκοφ στη Βουλγαρία παραιτήθηκε μετά από συνεχείς διαδηλώσεις και κάτω από τα σκάνδαλα διαφθοράς. Προηγουμένως είχε αποσύρει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 αλλά δεν κατόρθωσε να εκτονώσει την διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια. Κι αυτό συνέβη 20 μέρες πριν η χώρα ενταχθεί στην ευρωζώνη! Προς γνώσιν και συμμόρφωσιν…