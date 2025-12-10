newspaper
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Confidential

Eμπιστευτικά
 10 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Εχασαν την μπάλα…

Είναι βέβαιο ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν «χάσει τη μπάλα»! Την πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων προσπάθησαν να αποτρέψουν το μπλόκο στη Νίκαια, έξω από τη Λάρισα και χρησιμοποίησαν τα ΜΑΤ. Ηττήθηκαν κατά κράτος – τα ΜΑΤ! Βγήκαν κάποιοι να χρεώσουν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την ανάπτυξη των μπλόκων, μέχρι που αυτός έκανε τη δήλωση πως «το αγροτικό πρόβλημα δεν είναι αστυνομικό» και έκτοτε «χαλάρωσαν».

Και μετά ήρθε ο εισαγγελέας…

Γιατί «χαλάρωσαν»; Διότι ο αγροτικός κόσμος είναι – ή μάλλον το σωστό είναι «ήταν» – βασική δεξαμενή ψήφων για τη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλει να την χάσει. Κι ακόμη δεν θέλει να ενισχύσει την Ελληνική Λύση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου! Όμως στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχουν διάφορες απόψεις – και οι σκληρές κι οι νουνεχείς. Οι προχθεσινές εικόνες από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων ενίσχυσαν τις πρώτες. Κατ΄ αρχήν φάνηκε από τις κατηγορίες με τις οποίες «στόλισαν» τους κρητικούς που αναζητούνται γιατί … κυνήγησαν τα ΜΑΤ – «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» και «οπλοχρησία», αυτό αφορά τις … κατσούνες!

Ρωγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα

Ε, και χθες τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Και τον λόγο είχε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έδωσε εντολή να αποδοθούν κατηγορίες στους αγρότες των μπλόκων. Χθες όμως πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων αγροτών με – λένε – περίπου 180 εκατ. ευρώ. Αμ΄δε…. Περισσότεροι από 13.000 αγρότες … «έμειναν στον άσσο»! Και έξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, έκαναν κοινή δήλωση υπέρ αυτών που κόπηκαν. Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα μείνει εκεί το θέμα. Για έναν απλό λόγο διότι οι κυβερνητικοί βουλευτές των αγροτικών περιοχών βλέπουν έντρομοι να φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους – κι αρκετοί είναι έτοιμοι να … αποχαιρετήσουν τα βουλευτικά έδρανα.

Τελευταίος, αλλά το έκανε

Ετσι το πρόβλημα από οικονομικό και κοινωνικό πλέον θα γίνει και πολιτικό! Επ΄ αυτού είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αντιπροσωπείες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μηδέ του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ εξαιρουμένου, γυρνάνε από μπλόκο σε μπλόκο και στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών. Ε, χθες ο κ. Ανδρουλάκης έκανε περιοδεία στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων! Για να καταλάβετε πως εξελίσσονται τα πράγματα….

Η ζημιά έγινε!

Η πίεση που ασκείται στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των αγροτικών περιοχών είναι ασφυκτική και η κοινή δήλωση των «έξι» είναι η πρώτη εκδήλωση. Ακόμη κι αν σε λίγες μέρες οι δρόμοι αδειάσουν, η Νέα Δημοκρατία θα καταγράψει σοβαρές απώλειες σε αρκετές περιοχές, που θα επηρεάσουν το έτσι κι αλλιώς «σακατεμένο» δημοσκοπικό ποσοστό της. Δεν είμαι βέβαιη αν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει αυτό που είπε στη πρόσφατη συνάντηση του με τους βουλευτές του κόμματος του στη Βουλή – ότι η βελόνα στη Νέα Δημοκρατία είναι σταματημένη κι αυτό είναι καλό, εννοώντας ότι δεν εμφανίζει άλλες πτωτικές τάσεις. Όλα αυτά δεν θα αργήσουμε να τα δούμε.

Το αφήγημα δεν πείθει

Η κυβέρνηση εξαντλεί το οξυγόνο της και είναι στριμωγμένη στο … «καναβάτσο»! Κι όλο το αφήγημα της «υπέροχης οικονομίας» που θα επιβεβαιωθεί με την – πιθανή – εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας το αφήνει αδιάφορο. Πόσο μάλλον που το 76% των πολιτών θεωρεί ότι οι αγρότες έχουν δίκιο!

Προσπαθεί να βρει χαραμάδα

Τα όσα όμως συμβαίνουν στο κοινωνικό πεδίο έχουν απωθήσει στα … «θεωρεία» τις πολιτικές διεργασίες! Η «ολική επαναφορά» του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στους σχηματισμούς της κεντροαριστεράς. Για να ξέρετε πάντως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να σχεδιάσει κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα τον βγάλουν από το κλίμα της πίεσης που ήδη βρίσκεται.

Ετοιμάζει μεταγραφή

Κυκλοφορεί, λοιπόν, πως ετοιμάζεται για μεταγραφή βουλευτή – όχι υποχρεωτικά ανδρικού φύλου – από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μία σχέση την οποία έχει καλλιεργήσει προσωπικά ο ίδιος για πολύ καιρό και ο υπό μεταγραφή προχωρά σ΄ αυτή την επιλογή από … καραμπόλα! Πχ δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο κ. Γιάννης Ραγκούσης εμφανίζεται σε αρκετές δηλώσεις των τελευταίων ημερών ως ο πρωτοστάτης της προσχώρησης του κόμματος του στο υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα. Οπότε ο άλλος/άλλη δεν έχει άλλη επιλογή.

«Λιγουρεύεται» τον … κ. Χαρίτση

Όμως ο κ. Ανδρουλάκης έχει επίσης ανοιχτή γραμμή – και εξαιρετικές προσωπικές σχέσεις – με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς κ. Αλέξη Χαρίτση. Και να σας ενημερώσω απ΄ ότι μου λένε από την Χαριλάου Τρικούπη ότι θα τον ήθελε πολύ ως συνεργαζόμενο με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – μέχρι και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα του είχε κλεισμένη θέση. Αν το αποφάσιζε να συνεργαστεί μαζί του. Με τον κ. Φάμελλο τα πράγματα είναι πιο complique!

Δύσκολη μέρα

Σήμερα πάντως και οι δύο πρόεδροι συμμετέχουν σε ισάριθμες δύσκολες πολιτικές συνεδριάσεις – πρώτος στη κοινοβουλευτική ομάδα έχοντας καλέσει και την Κεντρική Επιτροπή (!) και ο δεύτερος στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς. Ενδιαφέρουσα μέρα στη σκιά του κ. Τσίπρα και στην μεγαλύτερη σκιά των αγροτικών μπλόκων…

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών
in Confidential 09.12.25

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά
in Confidential 08.12.25

Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Τα μπλόκα των αγροτών και οι απειλές για γιορτές στις εθνικές οδούς. Γιατί ο αγροτικός κόσμος δεν πρέπει να βάλει απέναντί του την υπόλοιπη κοινωνία. Τα επίδικά για κεντροαριστερά και αριστερά και το νέο δόγμα Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Στου ΟΠΕΚΕΠΕ την Εξεταστική μαζευτήκανε πολλοί γαλάζιοι αγρότες τυχεροί, οι υπόλοιποι οι ατυχείς δίνουν στα μπλόκα αγώνα επιβίωσης και ζωής.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς
in Confidential 04.12.25

Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση ενός νέου κινήματος που θα κληθεί να βρεθεί απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια
in Confidential 27.11.25

Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Το σόου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέναντι σ' εκείνο της Ζωής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα εργασιακά και ο απλός κόσμος απορεί. Οι περιδινήσεις συνεχίζονται από την «Ιθάκη» του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης
in Confidential 26.11.25

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά
in Confidential 21.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή
in Confidential 20.11.25

Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Το σόου του Λαζαρίδη στη Βουλή και ο εκτός πραγματικότητας υπουργός Υγείας Άδωνις που συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία. Ο Ναζί Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε να τα βάλει ξανά με το ΚΚΕ. Παρασκήνιο με την φερόμενη βιογραφία του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία
in Confidential 18.11.25

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά
in Confidential 17.11.25

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
