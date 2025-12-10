Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Εχασαν την μπάλα…

Είναι βέβαιο ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν «χάσει τη μπάλα»! Την πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων προσπάθησαν να αποτρέψουν το μπλόκο στη Νίκαια, έξω από τη Λάρισα και χρησιμοποίησαν τα ΜΑΤ. Ηττήθηκαν κατά κράτος – τα ΜΑΤ! Βγήκαν κάποιοι να χρεώσουν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την ανάπτυξη των μπλόκων, μέχρι που αυτός έκανε τη δήλωση πως «το αγροτικό πρόβλημα δεν είναι αστυνομικό» και έκτοτε «χαλάρωσαν».

Και μετά ήρθε ο εισαγγελέας…

Γιατί «χαλάρωσαν»; Διότι ο αγροτικός κόσμος είναι – ή μάλλον το σωστό είναι «ήταν» – βασική δεξαμενή ψήφων για τη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλει να την χάσει. Κι ακόμη δεν θέλει να ενισχύσει την Ελληνική Λύση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου! Όμως στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχουν διάφορες απόψεις – και οι σκληρές κι οι νουνεχείς. Οι προχθεσινές εικόνες από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων ενίσχυσαν τις πρώτες. Κατ΄ αρχήν φάνηκε από τις κατηγορίες με τις οποίες «στόλισαν» τους κρητικούς που αναζητούνται γιατί … κυνήγησαν τα ΜΑΤ – «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» και «οπλοχρησία», αυτό αφορά τις … κατσούνες!

Ρωγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα

Ε, και χθες τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Και τον λόγο είχε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έδωσε εντολή να αποδοθούν κατηγορίες στους αγρότες των μπλόκων. Χθες όμως πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων αγροτών με – λένε – περίπου 180 εκατ. ευρώ. Αμ΄δε…. Περισσότεροι από 13.000 αγρότες … «έμειναν στον άσσο»! Και έξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, έκαναν κοινή δήλωση υπέρ αυτών που κόπηκαν. Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα μείνει εκεί το θέμα. Για έναν απλό λόγο διότι οι κυβερνητικοί βουλευτές των αγροτικών περιοχών βλέπουν έντρομοι να φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους – κι αρκετοί είναι έτοιμοι να … αποχαιρετήσουν τα βουλευτικά έδρανα.

Τελευταίος, αλλά το έκανε

Ετσι το πρόβλημα από οικονομικό και κοινωνικό πλέον θα γίνει και πολιτικό! Επ΄ αυτού είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αντιπροσωπείες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μηδέ του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ εξαιρουμένου, γυρνάνε από μπλόκο σε μπλόκο και στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών. Ε, χθες ο κ. Ανδρουλάκης έκανε περιοδεία στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων! Για να καταλάβετε πως εξελίσσονται τα πράγματα….

Η ζημιά έγινε!

Η πίεση που ασκείται στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των αγροτικών περιοχών είναι ασφυκτική και η κοινή δήλωση των «έξι» είναι η πρώτη εκδήλωση. Ακόμη κι αν σε λίγες μέρες οι δρόμοι αδειάσουν, η Νέα Δημοκρατία θα καταγράψει σοβαρές απώλειες σε αρκετές περιοχές, που θα επηρεάσουν το έτσι κι αλλιώς «σακατεμένο» δημοσκοπικό ποσοστό της. Δεν είμαι βέβαιη αν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει αυτό που είπε στη πρόσφατη συνάντηση του με τους βουλευτές του κόμματος του στη Βουλή – ότι η βελόνα στη Νέα Δημοκρατία είναι σταματημένη κι αυτό είναι καλό, εννοώντας ότι δεν εμφανίζει άλλες πτωτικές τάσεις. Όλα αυτά δεν θα αργήσουμε να τα δούμε.

Το αφήγημα δεν πείθει

Η κυβέρνηση εξαντλεί το οξυγόνο της και είναι στριμωγμένη στο … «καναβάτσο»! Κι όλο το αφήγημα της «υπέροχης οικονομίας» που θα επιβεβαιωθεί με την – πιθανή – εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας το αφήνει αδιάφορο. Πόσο μάλλον που το 76% των πολιτών θεωρεί ότι οι αγρότες έχουν δίκιο!

Προσπαθεί να βρει χαραμάδα

Τα όσα όμως συμβαίνουν στο κοινωνικό πεδίο έχουν απωθήσει στα … «θεωρεία» τις πολιτικές διεργασίες! Η «ολική επαναφορά» του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στους σχηματισμούς της κεντροαριστεράς. Για να ξέρετε πάντως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να σχεδιάσει κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα τον βγάλουν από το κλίμα της πίεσης που ήδη βρίσκεται.

Ετοιμάζει μεταγραφή

Κυκλοφορεί, λοιπόν, πως ετοιμάζεται για μεταγραφή βουλευτή – όχι υποχρεωτικά ανδρικού φύλου – από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μία σχέση την οποία έχει καλλιεργήσει προσωπικά ο ίδιος για πολύ καιρό και ο υπό μεταγραφή προχωρά σ΄ αυτή την επιλογή από … καραμπόλα! Πχ δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο κ. Γιάννης Ραγκούσης εμφανίζεται σε αρκετές δηλώσεις των τελευταίων ημερών ως ο πρωτοστάτης της προσχώρησης του κόμματος του στο υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα. Οπότε ο άλλος/άλλη δεν έχει άλλη επιλογή.

«Λιγουρεύεται» τον … κ. Χαρίτση

Όμως ο κ. Ανδρουλάκης έχει επίσης ανοιχτή γραμμή – και εξαιρετικές προσωπικές σχέσεις – με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς κ. Αλέξη Χαρίτση. Και να σας ενημερώσω απ΄ ότι μου λένε από την Χαριλάου Τρικούπη ότι θα τον ήθελε πολύ ως συνεργαζόμενο με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – μέχρι και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα του είχε κλεισμένη θέση. Αν το αποφάσιζε να συνεργαστεί μαζί του. Με τον κ. Φάμελλο τα πράγματα είναι πιο complique!

Δύσκολη μέρα

Σήμερα πάντως και οι δύο πρόεδροι συμμετέχουν σε ισάριθμες δύσκολες πολιτικές συνεδριάσεις – πρώτος στη κοινοβουλευτική ομάδα έχοντας καλέσει και την Κεντρική Επιτροπή (!) και ο δεύτερος στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς. Ενδιαφέρουσα μέρα στη σκιά του κ. Τσίπρα και στην μεγαλύτερη σκιά των αγροτικών μπλόκων…