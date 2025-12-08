Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, γιορτές στα μπλόκα θα κάνουν λέει οι αγρότες. Εδώ όμως ελλοχεύει ένας κίνδυνος, με την ευγενική χορηγία της κυβέρνησης πάντα, να ζήσουμε στους δρόμους φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού. Τέτοιες ευκαιρίες είναι «blue chips» για τον Κυριάκο, σίγουρη επένδυση. Και επειδή δυστυχώς δεν βλέπω στο σάκο του Αι Βασίλη αλληλεγγύη και κοινωνική νοημοσύνη, οι αγρότες που σέβομαι βαθιά – και θαυμάζω γιατί εγώ αν ξυπνήσω πριν τις 12:00 είμαι όλη μέρα άρρωστη- πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους.

Πέτυχε δεν έτυχε

Πάντως, ο Κυριάκος και μπράβο του κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ. Περισσότερα από 8.000 τρακτέρ βρίσκονται στις εθνικές οδούς! Εντυπωσιακό! Τρώνε τη σκόνη του οι κινητοποιήσεις στα ένδοξα χρόνια του εκσυγχρονισμού του ΠΑΣΟΚ. Ε, έκανε και ό,τι μπορούσε η γαλάζια κυβέρνηση. Και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ «χάρισε» και αποζημιώσεις δεν έδωσε και δεσμεύσεις αθέτησε, βοηθάει και η Ευρώπη με την ΚΑΠ.

Χτύπησε το «δίδυμο των πρώην»

Χθες μάλιστα το «δίδυμο» των δύο πρώην πρωθυπουργών, οι κκ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς χτύπησε και πάλι. Και μάλιστα το «χτύπημα» τους ήταν τόσο ηχηρό που … «ζαλίστηκαν» στο Μέγαρο Μαξίμου! Ο κ. Καραμανλής αμφισβήτησε ευθέως το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» που ήταν ο πυρήνας της αντίληψης του από το 2019 που κέρδισε τις πρώτες εκλογές. Εκτός από την στήριξη των αγροτικών αιτημάτων και των κινητοποιήσεων οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, επιδιώκουν να πάρουν τα «πάνω χέρι» στο επίπεδο της δημοσιότητας από τον έτερο πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα; Ισως θεωρούν τον αγροτικό κόσμο προνομιακό πολιτικό τους περιβάλλον….

Οι αγρότες και το δόγμα Τραμπ

Από την πλευρά του ο Αντώνης Σαμαράς δεν τα έβαλε μόνο με την κυβέρνηση εδώ, αλλά και με το ιερατείο της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, στεκόμενος στο πλευρό των αγροτών. Και μάλιστα όχι μόνο εκείνων της χώρας μας αλλά γενικότερα της Ευρώπης. Νομίζω ότι ο Αντώνης άκουσε πολύ καλά το νέο δόγμα Τραμπ και αποφάσισε να πάρει θέση. Τι σχέση έχει ο Τραμπ με τους αγρότες; Εξ αντανακλάσεως έχει. Ειδικά από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποφάσισαν να παίξουν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο παιχνίδι και να χρηματοδοτήσουν «τραμπικές εστίες» στις χώρες της Ευρώπης.

Να θησαυρίζουν

Το οποίο δόγμα έχει ως απώτερο στόχο την πλήρη απαξίωση της Ε.Ε. και τη διάλυσή της. Μια επιστροφή σε εθνικά κράτη για να έχουμε να ανταγωνιζόμαστε από εδώ και στο εξής, να κάνουμε και πέντε-έξι πολέμους ακόμα, να θησαυρίζουν τα λόμπι των όπλων. Όλα αυτά βέβαια με την επίφαση της επιστροφής στον πολιτισμό και στις «παραδοσιακές αξίες» της Δύσης. Δεν ξέρω, με αυτά που ακούω και διαβάζω ετοιμαστείτε για hardcore καταστάσεις.

Κεντροαριστερά και Αριστερά

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά έχεις μια Κεντροαριστερά που πασχίζει να ψελλίσει κάτι διαφορετικό αλλά δεν την πιστεύει κανείς (σπέρνει ό,τι θέρισε τα προηγούμενα χρόνια) και μια Αριστερά που είναι ακόμα σε χειρότερη κατάσταση, ειδικά στην Ελλάδα. Όλα τα αριστερά σχήματα ζήλεψαν το ΚΚΕ και τη μοναδική του ομολογουμένως ικανότητα να ζει στον δικό του, περίκλειστο μικρόκοσμο και να εμφανίζεται ως ο κάτοχος της απόλυτης επαναστατικής γνώσης. Και καλά το ΚΚΕ το κάνει πετυχημένα αυτό επειδή το κάνει χρόνια και με σύστημα. Οι υπόλοιποι που πάνε ακριβώς και τι έχουν στο μυαλό τους;

Παραίτηση

Δηλαδή είναι αστείο να βλέπεις με τι ασχολούνται στην εδώ Αριστερά, όταν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καίγεται ο κόσμος. Πάρτε για παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Το χθεσινό περιστατικό με την Αυγή – και την παραίτηση του διευθυντής της – είναι απολύτως ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην Κουμουνδούρου. Για όσους δεν γνωρίζουν θυμίζω ότι η εφημερίδα βγήκε με πρωτοσέλιδο που δεν το έλεγες και φιλικό προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Πλήρωσε τη νύφη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελλος ήταν εντελώς άμοιρος ευθυνών των όσων δημοσιεύτηκαν; Μου λένε πως όχι! Την πλήρωσε βεβαίως ο κ. Σπύρος Σουρμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας. Μάλιστα από το απόγευμα του Σαββάτου όταν κυκλοφόρησε η εφημερίδα, προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή κι έσπασαν τα τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα μόνο «επεισόδιο» των όσων προβλέπεται να ακολουθήσουν. Και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Πότε;

Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Προς το παρόν δεν φαίνεται κανένας να είναι διατεθειμένος να αναλάβει την πρωτοβουλία και να πιέσει για συνεδρίαση. Και μία φήμη που είχε κυκλοφορήσει πως πρόκειται να συνεδριάσει μεθαύριο Τετάρτη, παρήλθε όπως διακινήθηκε! Πρόκειται πάντως να γίνει μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τον προϋπολογισμό –ποιός λέει όμως ότι θα έμενε μόνο στους αριθμούς του κ. Κυριάκου Πιερρακάκη η συζήτηση;

Το πάνω χέρι

Εν τω μεταξύ τα πράγματα είναι άσχημα, αλλά μάλλον λίγο καλύτερα στη Νέα Αριστερά. Οπως αντιλαμβάνεστε λόγω του … εξώστη του «Παλλάς», η όποια δυναμική είχε εσωκομματικά η τάση του προέδρου του κόμματος, του κ. Αλέξη Χαρίτση έχει περιοριστεί. Και φυσικά το «πάνω χέρι» το έχει πάρει η τάση του γραμματέα της Νέας Αριστεράς κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Κι εκεί έγινε μία απόπειρα να συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος αύριο Τρίτη, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει συνεδρίαση.

Ερώτημα

Τώρα πώς ακριβώς γίνεται όλοι αυτοί να τα βάζουν με τον Τσίπρα -πλην δεξιών και άλλων δαιμονίων, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ας απαντήσουν πρώτα σε βασικά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα γιατί τους έχει γυρίσει την πλάτη η κοινωνία, γιατί δεν πείθουν παρά μόνο ένα εξαιρετικά μικρό ακροατήριο ομοϊδεατών και ψηφοφόρων και ίσως μετά να ξεκινήσει η συζήτηση για το που πάνε αυτά τα αριστερά κομμάτια-α, σήμερα.