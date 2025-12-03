Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, κατά πως φαίνεται οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών θα μας πάνε μέχρι τις γιορτές. Η κυβέρνηση ελπίζει στις βροχές μπας και λειτουργήσουν ανασταλτικά και στείλουν τους αγρότες στα σπίτια τους, διαφορετικά δεν βλέπω άλλο τρόπο να αφήσουν τα μπλόκα, μιας και τα ΜΑΤ δεν δείχνουν να τους τρομάζουν.

«Τετραγωνίζουν» τον κύκλο

Τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου επιχειρούν να «τετραγωνίσουν» τον κύκλο! Δύσκολη άσκηση! Από την μία πλευρά καλοπιάνουν τους αγρότες – έχουν εξαντλήσει όλα τα αποθέματα … πειθούς που διαθέτουν, οι κκ Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Παύλος Μαρινάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πάει λέγοντας – κι από την άλλη πλευρά ετοιμάζουν τον μηχανισμό καταστολής για την αντιμετώπιση των αγροτικών μπλόκων – με την αντίστοιχη ρητορική, όπως ο κ. Κώστας Κυρανάκης!

Ο καλός κι ο κακός…

Και το καλαμπούρι της υπόθεσης είναι πως μεταξύ των αγροτών που έχουν κινητοποιηθεί στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, πολλοί είναι δεξιοί αγρότες – ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 2023! Οι κκ Χατζηδάκης και Τσιάρας «κρατάνε ανοιχτή την πόρτα» για να υποδεχθούν τους «εξεγερμένους» του κάμπου, αλλά αυτοί θέλουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Δεν προλαβαίνει ρε παιδιά ο άνθρωπος – ένα κορμί είναι, τι να πρωτοκάνει….

«Αγια νύχτα» στον Ε65

Εν τω μεταξύ κάθε μέρα που περνάει τα τρακτέρ όλο και πληθύνονται – η οργή έχει πλημμυρίσει τις εθνικές οδούς. Μπορούν να ρωτήσουν εκεί από του Μαξίμου τους βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές να τους πουν το … «μυστικό»! Κι η μόνη «γραμμή άμυνας» είναι τα 1,2 δισ. ευρώ που φέρεται διατεθειμένη η κυβέρνηση να δώσει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου – όχι τίποτ΄ άλλο, αλλά να μην αναγκαστούν να αλλάξουν τον χρόνο στις εθνικές οδούς οι άνθρωποι, γιατί απ΄ ότι φαίνεται δεν αποκλείεται την «Αγια νύχτα» να την ψάλλουν στον Ε65 ή στον κόμβο της Νίκαιας….

Η Λάουρα

Είδατε πως την «καθάρισε» την Φεντερίκα, την παλιά μας φίλη, η Λάουρα; «Στεγνό καθάρισμα»! Αναφέρομαι στην πρώην Ευρωπαία Επίτροπο Εξωτερικών Υποθέσεων και πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής κυρία Φεντερίκα Μογκερίνι που την μάζεψε η βελγική αστυνομία – ποιος έχει σειρά άραγε; Όπως καταλαβαίνετε διάφορα εγχώρια συστήματα, θεσμικά, παραθεσμικά και κρυφά, έχουν μπλέξει. Και μάλιστα άσχημα….

«Μεγάλη μπουκιά…»

Μπορεί o πρωθυπουργός Κυριάκος να δηλώνει με κάθε σοβαρότητα στους ξένους επενδυτές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα φροντίσει ο ίδιος για την πολιτική σταθερότητα, αλλά έχετε ακούσει που λένε «μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες»; Διότι αν – λέω αν… – στη διάρκεια των επόμενων εμφανιστεί τελικά στη Βουλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 2 κι αρχίσουν να κυκλοφορούν, που θα είναι βεβαίως θέμα ημερών, οι διάλογοι από τις νόμιμες τηλεφωνικές υποκλοπές, με τους αγρότες στα μπλόκα, μου λέτε σας παρακαλώ τι έχει να γίνει; Εγώ απλώς ρωτάω….

Χάθηκε

Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι το θέμα του νέου κόμματος του κ. Αντώνη Σαμαρά έχει φύγει από το προσκήνιο – γιατί στο παρασκήνιο συνεχίζει «δουλεύεται»! Η μόνη πιθανή εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι η έκδοση του βιβλίου του κ. πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Είτε θεωρεί ότι αυτή είναι η συγκυρία του, είτε δεν θέλει να μπλέξει με τα παρελθόντα, που δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικά για τον ίδιο. Σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γράφει ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή δεν θέλει να μπλέξει σε μία αντιπαράθεση για τα όσα συνέβησαν τότε – πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Ισως δεν το κρίνει σκόπιμο. Αν συμβαίνει αυτό, νομίζω πως έχει δίκιο….

Ανησυχίες

Πάντως στο σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου παρατηρώ μία μεγάλη – θα έλεγα… – ταραχή από την συνύπαρξη του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο – με τον κ. Σαμαρά στο ακροατήριο. Στα πλαίσια των γενεθλίων της εφημερίδας «Δημοκρατία». Σας θυμίζω ότι ο κ. Βενιζέλος προσφάτως έκανε λόγο για «μη διακυβερνήσιμη» κατάσταση στη χώρα, με αποτέλεσμα να έχουμε απανωτά … «εγκεφαλικά» στην Ηρώδου του Αττικού. Διότι αν μη τι άλλο ο κ. Βενιζέλος συνεχίζει να έχει «καλό πέρασμα» στους κεντρογενείς ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτά είναι τα προβλήματα….

Τον Μάρτιο

Ο κύβος ερρίφθη. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα γίνει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Τώρα αν το συνέδριο συμπέσει και με την ανακήρυξη του νέου σχηματισμού του κ. Τσίπρα, τι να σας πω – φαίνεται ότι δεν θα είναι οι τυχερές μέρες του κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Επιθετικά

Όπως σας είπα στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αλλάξει τακτική έναντι του πρώην πρωθυπουργού. Αποφάσισαν να βγουν πιο επιθετικά – όχι απέναντι του, αλλά στη συγκυρία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Μου λένε, λοιπόν, ότι οι δύο τελευταίες κινήσεις του κ. Ανδρουλάκη που έχουν μία «αύρα» συνεργασίας – κλιματική αλλαγή και άρθρο 86 του συντάγματος – δεν θα είναι και οι τελευταίες! Αντιθέτως θα υπάρξουν κι άλλες.

Ποιος;

Γενικότερα πάντως στην κεντροαριστερά διαμορφώνεται πλέον ένα κλίμα «να φύγει ο Μητσοτάκης»! Κι αυτοί που διεκδικούν να τον διώξουν είναι δύο: ο κ. Ανδρουλάκης και – εν δυνάμει – ο κ. Τσίπρας! Το θέμα είναι ποιο θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος. Ο καθένας θα παίξει τα ρέστα του….

Στο «Παλλάς»

Σήμερα πάντως όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο «Παλλάς», εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει επισήμως την «Ιθάκη». Κάπου 1.500 θέσεις λένε πως έχει το θέατρο, άντε με τους όρθιους να φτάσει τους 1.700 λέω εγώ. Το ερώτημα είναι πόσοι θα μείνουν απ έξω. Γιατί αν πλημμυρίσει το σημείο, καθόλου δεν θ’ αρέσει στον πρωθυπουργό Κυριάκο και στους κυβερνητικούς ένα τέτοιο event στην καρδιά της πόλης.

Το μέλλον….

Μετά, είναι και το τι θα πει. Θα μείνει στα του βιβλίου και μόνο ή θα προχωρήσει και σε άλλου τύπου ανακοινώσεις; Αν πάλι λειτουργήσει συνδυαστικά νομίζω θα έχουμε να συζητάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Η λογική λέει πως αυτό θα πράξει και αν σκέφτεται όντως να πάει πιο πέρα, ο περισσότερος κόσμος νοιάζεται για το σήμερα και το αύριο, όχι το χθες. Καλό είναι να το θυμούνται όλοι στο πολιτικό φάσμα αυτό.