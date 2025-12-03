newspaper
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Confidential

Eμπιστευτικά
 03 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, κατά πως φαίνεται οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών θα μας πάνε μέχρι τις γιορτές. Η κυβέρνηση ελπίζει στις βροχές μπας και λειτουργήσουν ανασταλτικά και στείλουν τους αγρότες  στα σπίτια τους, διαφορετικά δεν βλέπω άλλο τρόπο να αφήσουν τα μπλόκα, μιας και τα ΜΑΤ δεν δείχνουν να τους τρομάζουν.

«Τετραγωνίζουν» τον κύκλο

Τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου επιχειρούν να «τετραγωνίσουν» τον κύκλο! Δύσκολη άσκηση! Από την μία πλευρά καλοπιάνουν τους αγρότες – έχουν εξαντλήσει όλα τα αποθέματα … πειθούς που διαθέτουν, οι κκ Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Παύλος Μαρινάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πάει λέγοντας – κι από την άλλη πλευρά ετοιμάζουν τον μηχανισμό καταστολής για την αντιμετώπιση των αγροτικών μπλόκων – με την αντίστοιχη ρητορική, όπως ο κ. Κώστας Κυρανάκης!

Ο καλός κι ο κακός…

Και το καλαμπούρι της υπόθεσης είναι πως μεταξύ των αγροτών που έχουν κινητοποιηθεί στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, πολλοί είναι δεξιοί αγρότες – ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 2023! Οι κκ Χατζηδάκης και Τσιάρας «κρατάνε ανοιχτή την πόρτα» για να υποδεχθούν τους «εξεγερμένους» του κάμπου, αλλά αυτοί θέλουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Δεν προλαβαίνει ρε παιδιά ο άνθρωπος – ένα κορμί είναι, τι να πρωτοκάνει….

«Αγια νύχτα» στον Ε65

Εν τω μεταξύ κάθε μέρα που περνάει τα τρακτέρ όλο και πληθύνονται – η οργή έχει πλημμυρίσει τις εθνικές οδούς. Μπορούν να ρωτήσουν εκεί από του Μαξίμου τους βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές να τους πουν το … «μυστικό»! Κι η μόνη «γραμμή άμυνας» είναι τα 1,2 δισ. ευρώ που φέρεται διατεθειμένη η κυβέρνηση να δώσει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου – όχι τίποτ΄ άλλο, αλλά να μην αναγκαστούν να αλλάξουν τον χρόνο στις εθνικές οδούς οι άνθρωποι, γιατί απ΄ ότι φαίνεται δεν αποκλείεται την «Αγια νύχτα» να την ψάλλουν στον Ε65 ή στον κόμβο της Νίκαιας….

Η Λάουρα

Είδατε πως την «καθάρισε» την Φεντερίκα, την παλιά μας φίλη, η Λάουρα; «Στεγνό καθάρισμα»! Αναφέρομαι στην πρώην Ευρωπαία Επίτροπο Εξωτερικών Υποθέσεων και πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής κυρία Φεντερίκα Μογκερίνι που την μάζεψε η βελγική αστυνομία – ποιος έχει σειρά άραγε; Όπως καταλαβαίνετε διάφορα εγχώρια συστήματα, θεσμικά, παραθεσμικά και κρυφά, έχουν μπλέξει. Και μάλιστα άσχημα….

«Μεγάλη μπουκιά…»

Μπορεί o πρωθυπουργός Κυριάκος να δηλώνει με κάθε σοβαρότητα στους ξένους επενδυτές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα φροντίσει ο ίδιος για την πολιτική σταθερότητα, αλλά έχετε ακούσει που λένε «μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες»; Διότι αν – λέω αν… – στη διάρκεια των επόμενων εμφανιστεί τελικά στη Βουλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 2 κι αρχίσουν να κυκλοφορούν, που θα είναι βεβαίως θέμα ημερών, οι διάλογοι από τις νόμιμες τηλεφωνικές υποκλοπές, με τους αγρότες στα μπλόκα, μου λέτε σας παρακαλώ τι έχει να γίνει; Εγώ απλώς ρωτάω….

Χάθηκε

Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι το θέμα του νέου κόμματος του κ. Αντώνη Σαμαρά έχει φύγει από το προσκήνιο – γιατί στο παρασκήνιο συνεχίζει «δουλεύεται»! Η μόνη πιθανή εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι η έκδοση του βιβλίου του κ. πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Είτε θεωρεί ότι αυτή είναι η συγκυρία του, είτε δεν θέλει να μπλέξει με τα παρελθόντα, που δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικά για τον ίδιο. Σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γράφει ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή δεν θέλει να μπλέξει σε μία αντιπαράθεση για τα όσα συνέβησαν τότε – πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Ισως δεν το κρίνει σκόπιμο. Αν συμβαίνει αυτό, νομίζω πως έχει δίκιο….

Ανησυχίες

Πάντως στο σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου παρατηρώ μία μεγάλη – θα έλεγα… – ταραχή από την συνύπαρξη του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο – με τον κ. Σαμαρά στο ακροατήριο. Στα πλαίσια των γενεθλίων της εφημερίδας «Δημοκρατία». Σας θυμίζω ότι ο κ. Βενιζέλος προσφάτως έκανε λόγο για «μη διακυβερνήσιμη» κατάσταση στη χώρα, με αποτέλεσμα να έχουμε απανωτά … «εγκεφαλικά» στην Ηρώδου του Αττικού. Διότι αν μη τι άλλο ο κ. Βενιζέλος συνεχίζει να έχει «καλό πέρασμα» στους κεντρογενείς ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτά είναι τα προβλήματα….

Τον Μάρτιο

Ο κύβος ερρίφθη. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα γίνει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Τώρα αν το συνέδριο συμπέσει και με την ανακήρυξη του νέου σχηματισμού του κ. Τσίπρα, τι να σας πω – φαίνεται ότι δεν θα είναι οι τυχερές μέρες του κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Επιθετικά

Όπως σας είπα στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αλλάξει τακτική έναντι του πρώην πρωθυπουργού. Αποφάσισαν να βγουν πιο επιθετικά – όχι απέναντι του, αλλά στη συγκυρία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Μου λένε, λοιπόν, ότι οι δύο τελευταίες κινήσεις του κ. Ανδρουλάκη που έχουν μία «αύρα» συνεργασίας – κλιματική αλλαγή και άρθρο 86 του συντάγματος – δεν θα είναι και οι τελευταίες! Αντιθέτως θα υπάρξουν κι άλλες.

Ποιος;

Γενικότερα πάντως στην κεντροαριστερά διαμορφώνεται πλέον ένα κλίμα «να φύγει ο Μητσοτάκης»! Κι αυτοί που διεκδικούν να τον διώξουν είναι δύο: ο κ. Ανδρουλάκης και – εν δυνάμει – ο κ. Τσίπρας! Το θέμα είναι ποιο θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος. Ο καθένας θα παίξει τα ρέστα του….

Στο «Παλλάς»

Σήμερα πάντως όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο «Παλλάς», εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει επισήμως την «Ιθάκη». Κάπου 1.500 θέσεις λένε πως έχει το θέατρο, άντε με τους όρθιους να φτάσει τους 1.700 λέω εγώ. Το ερώτημα είναι πόσοι θα μείνουν απ έξω. Γιατί αν πλημμυρίσει το σημείο, καθόλου δεν θ’ αρέσει στον πρωθυπουργό Κυριάκο και στους κυβερνητικούς ένα τέτοιο event στην καρδιά της πόλης.

Το μέλλον….

Μετά, είναι και το τι θα πει. Θα μείνει στα του βιβλίου και μόνο ή θα προχωρήσει και σε άλλου τύπου ανακοινώσεις; Αν πάλι λειτουργήσει συνδυαστικά νομίζω θα έχουμε να συζητάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Η λογική λέει πως αυτό θα πράξει και αν σκέφτεται όντως να πάει πιο πέρα, ο περισσότερος κόσμος νοιάζεται για το σήμερα και το αύριο, όχι το χθες. Καλό είναι να το θυμούνται όλοι στο πολιτικό φάσμα αυτό.

Stream newspaper
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια
in Confidential 27.11.25

Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Το σόου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέναντι σ' εκείνο της Ζωής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα εργασιακά και ο απλός κόσμος απορεί. Οι περιδινήσεις συνεχίζονται από την «Ιθάκη» του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης
in Confidential 26.11.25

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά
in Confidential 21.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή
in Confidential 20.11.25

Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Το σόου του Λαζαρίδη στη Βουλή και ο εκτός πραγματικότητας υπουργός Υγείας Άδωνις που συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία. Ο Ναζί Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε να τα βάλει ξανά με το ΚΚΕ. Παρασκήνιο με την φερόμενη βιογραφία του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία
in Confidential 18.11.25

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά
in Confidential 17.11.25

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή
in Confidential 14.11.25

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
