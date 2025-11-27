Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ομολογώ πως συγκινήθηκα χθες βλέποντας στην εξεταστική της Βουλής την Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Μπορώ να πω ότι οργίστηκα κιόλας, διερωτώμενη σε τι είδους χώρα ζούμε τέλος πάντων που καταδιώκει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα τόσο βάναυσα. Η γυναίκα έχει καταρρακωθεί. Που πήγε το τέλειο μαλλί κομμωτηρίου, το στυλ και ο αέρας της πετυχημένης business woman, το προσεγμένο μακιγιάζ για τις φωτογραφήσεις στα σόσιαλ μίντια και για τα ενσταντανέ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο; Άνεμος ήτανε και πάνε.

Στον ήλιο μοίρα

Με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Ντιντί και είχε τις ίδιες απορίες με μένα. Στις οθόνες μας εμφανίστηκε μια γυναίκα τουλάχιστον 15 χρόνια γερασμένη και με ύφος σαν να έχουν πέσει πάνω της όλα τα κακά του μάταιου τούτου κόσμου. Όταν δε, άρχισε να μιλάει κιόλας μπορώ να πω ότι κέρδισε εντελώς τη συμπάθειά μου, καθώς διαπίστωσα πως η γυναίκα δεν είχε στον ήλιο μοίρα και τέλος πάντων, όταν άρχισε κάπως να φτιάχνει τη ζωή της, ήρθε αυτή η καταραμένη Αρχή για το Ξέπλυμα και τα διέλυσε όλα. Η απονιά σε όλο της το μεγαλείο δηλαδή, καθώς συν τοις άλλοις, έχασε και τη θέση της στη ΝΔ, με την οποία μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Δεν μας είπε ποιες είναι αυτές βέβαια, αλλά τις φανταζόμαστε.

Όταν την περιέλαβε…

Τη λυπήθηκα όμως καθώς την περιέλαβε και η Ζωή και η φάση ήταν «που σε πονεί και που σε σφάζει». Απλώς μια παρατήρηση θέλω να κάνω εδώ. Είμαι υπέρ των σκληρών ερωτήσεων σε έναν μάρτυρα. Από την άλλη το να τον αντιμετωπίζεις ειρωνικά και να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς και λέξεις που δείχνουν ότι τον έχεις καταδικάσει πριν καν δικαστεί, δε νομίζω πως είναι και ό,τι καλύτερο για τον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από αρχηγό κόμματος που υποτίθεται ότι μάχεται για τη δικαιοσύνη. Υποτίθεται επίσης ότι είναι δικηγόρος. Εκτός και αν σε αυτά η πρόεδρος της Πλεύσεις έχει αποφασίσει να λειτουργεί επιλεκτικά. Συγγνώμη, αλλά περισσότερα πράγματα έβγαλαν απ’ τη μάρτυρα άλλοι συνάδελφοί της που δεν χρησιμοποίησαν ειρωνείες και εξυπνάδες, διακόπτοντας συνέχεια τη διαδικασία.

Τα λεφτά

Αυτό πάντως που θαύμασα στην κυρία Σεμερτζίδου είναι το γεγονός ότι δεν την νοιάζουν τα λεφτά, όπως δήλωσε στην κα Αποστολάκη. Δηλαδή, κέρδιζε επανειλημμένα ο σύντροφός της κάποια ποσά στο Τζόκερ και αυτή δεν τα θυμόταν καν και δεν ρώτησε κιόλας καθώς είναι υπεράνω χρημάτων. Συγκινούμαι ξανά και ξανά με μια τέτοια ομολογία ανιδιοτέλειας που λάμπει στο σκοτάδι των διάφορων οπεκεπέδων που έχουν φάει με χρυσά κουτάλια.

Χαμόγελο

Η Ντιντί είχε απορίες, πώς γίνεται τα Τζόκερ και τα λαχεία να πέφτουν σωρηδόν στους εμπλεκόμενους του σκανδάλου. Υπενθυμίζω ότι πριν λίγες μέρες και ο μάρτυρας «Χασάπης» είχε παραδεχθεί ότι η κόρη του έχει κερδίσει 3 φορές σε τυχερά παιχνίδια. Η απάντηση είναι απλή. Στους καλούς και σεβαστικούς ανθρώπους η τύχη πάντα χαμογελάει. Και όσοι υπονοούν ή σκέφτονται πως τα δελτία χρησιμοποιήθηκαν για να ξεπλυθεί παράνομο χρήμα είναι κακεντρεχείς και δόλιοι. Είπα και ελάλησα.

Πανηγύρια

Πανηγύριζαν χθες στην κυβέρνηση για τα εργασιακά. Και βγήκε και η υπουργός η κυρία Νίκη κι έκαμε συνέντευξη Τύπου και μας μίλησε για Ιστορική συμφωνία με τους εταίρους και συνδικάτα για τις συλλογικές συμβάσεις. Από κοντά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται με κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι Αριστερή. Ποια είναι αυτά που γίνονται όμως και είναι τόσο ιστορικά βρε παιδιά; Μήπως αποφάσισε η κυβέρνηση της Δεξιάς να δώσει τα μέσα παραγωγής στο λαό και έστειλε για βρούβες το ΚΚΕ; Δεν τολμώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο….

Εθελοντισμός

Διάβασα που λέτε από δω, διάβασα από εκεί, άκρη δεν έβγαλα. Ή μάλλον έβγαλα αλλά για κάποιο περίεργο λόγο αυτά που κατάλαβα εγώ δεν συμβαδίζουν με το κλίμα χαράς πολλών μέσων ενημέρωσης που τόνιζαν την ιστορικότητα των στιγμών. Για παράδειγμα: σε τι συνίσταται η ιστορικότητα όταν ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συλλογική σύμβαση με τους εργαζόμενους, αλλά θα το κάνει εθελοντικά και μόνο αν το επιθυμεί; Για ποιους λόγους πανηγυρίζει η κυβέρνηση όταν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόλις το 25% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει υπογράψει κλαδικές συμβάσεις;

Αναψαν οι συζητήσεις

Σαν «βεντάλια» έχουν ανοίξει πλέον όλα τα σενάρια στην πολιτική αγορά μετά και την κυκλοφορία της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Κι οι συζητήσεις έχουν ανάψει – κυρίως στο παρασκήνιο! Η αμηχανία του Μεγάρου Μαξίμου είναι φανερή. Το οποίο λόγω της ρευστότητας που επικρατεί – και θα ενισχυθεί στο επόμενο διάστημα… – αδυνατεί να κάνει διαχείριση σε χρονικό ορίζοντα πέραν της μιας εβδομάδας! Αμηχανία όμως επικρατεί και στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου επικρατεί η άποψη «να μην εμπλακούμε σε αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, και λίγες μέρες είναι θα περάσει η θύελλα»! και συνεχίζουν με … business as usual!

Τα μπλόκα

Βέβαια στο «τρίγωνο» Λεωφόρος Αμαλίας – όπου στεγάζεται η αντιπροεδρία της κυβέρνησης – Ηρώδου του Αττικού και Πλατεία Βάθη, έχουν πάρει «φωτιά τα τόπια» διότι από την ερχόμενη Κυριακή 30 Ιουνίου αρχίζουν τα αγροτικά μπλόκα – σε πρώτη φάση θα κρατήσουν μία εβδομάδα και μετά βλέπουμε πως θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Κι από κυβερνητικής πλευράς έχουν αποδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου να πληρώσουν τις επιδοτήσεις μέχρι τότε. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο.

Μετρήσεις

Αυτή την εποχή γίνονται – κρυφές – δημοσκοπήσεις. Πολλές και επιμέρους, δηλαδή μετρούν νομούς και περιφέρειες. Να σας πληροφορήσω, λοιπόν, ότι στη Βόρειο Ελλάδα – Μακεδονία και Θράκη – η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη «ζώνη του 20%»! Γι΄ αυτό βλέπετε ένα ξαφνικό κυβερνητικό ενδιαφέρον τους τελευταίους 2 – 3 μήνες. Για την δεύτερη θέση συγκρούονται η Ελληνική Λύση με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Φαίνεται πως το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχει καλύτερες επιδόσεις στη Θράκη, αλλά τα πράγματα είναι πιο σύνθετα στη Μακεδονία. Εκει η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου δείχνει να είναι δεύτερο κόμμα στις περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ αντιθέτως την δεύτερη θέση μάλλον την κατέχει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην Δυτική Μακεδονία.

Πολυσυλλεκτικός!

Θέλω όμως να σας ενημερώσω και για τις επιδόσεις του – μελλοντικού… – κόμματος του κ. Τσίπρα. Το εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση είναι η πολυσυλλεκτικότητα του! Αποσπά ποσοστά από παντού! Εκτός φυσικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά – όπου εκεί σαρώνει – από την Πλεύση Ελευθερίας, από την Ελληνική Λύση (!), φυσικά από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – που μπορεί να είναι και διψήφιο το ποσοστό των απωλειών του – φυσικά από τους αναποφάσιστους, από τα μικρά κόμματα – πχ ΜΕΡΑ 25 – ακόμη κι από τη Νέα Δημοκρατία ένα μικρό ποσοστό. Πάντως για να ξέρετε με τις σχεδιαζόμενες παρουσιάσεις του βιβλίου του ο κ. Τσίπρας σκοπεύει να οικοδομήσει το πολιτικό του αφήγημα step by step και δεν αποκλείεται στην τελευταία από αυτές να ανακοινώσει και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.