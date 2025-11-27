newspaper
Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Confidential

Eμπιστευτικά
 27 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Το σόου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέναντι σ' εκείνο της Ζωής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα εργασιακά και ο απλός κόσμος απορεί. Οι περιδινήσεις συνεχίζονται από την «Ιθάκη» του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ομολογώ πως συγκινήθηκα χθες βλέποντας στην εξεταστική της Βουλής την Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Μπορώ να πω ότι οργίστηκα κιόλας, διερωτώμενη σε τι είδους χώρα ζούμε τέλος πάντων που καταδιώκει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα τόσο βάναυσα. Η γυναίκα έχει καταρρακωθεί. Που πήγε το τέλειο μαλλί κομμωτηρίου, το στυλ και ο αέρας της πετυχημένης business woman, το προσεγμένο μακιγιάζ για τις φωτογραφήσεις στα σόσιαλ μίντια και για τα ενσταντανέ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο; Άνεμος ήτανε και πάνε.

Στον ήλιο μοίρα

Με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Ντιντί και είχε τις ίδιες απορίες με μένα. Στις οθόνες μας εμφανίστηκε μια γυναίκα τουλάχιστον 15 χρόνια γερασμένη και με ύφος σαν να έχουν πέσει πάνω της όλα τα κακά του μάταιου τούτου κόσμου. Όταν δε, άρχισε να μιλάει κιόλας μπορώ να πω ότι κέρδισε εντελώς τη συμπάθειά μου, καθώς διαπίστωσα πως η γυναίκα δεν είχε στον ήλιο μοίρα και τέλος πάντων, όταν άρχισε κάπως να φτιάχνει τη ζωή της, ήρθε αυτή η καταραμένη Αρχή για το Ξέπλυμα και τα διέλυσε όλα. Η απονιά σε όλο της το μεγαλείο δηλαδή, καθώς συν τοις άλλοις, έχασε και τη θέση της στη ΝΔ, με την οποία μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Δεν μας είπε ποιες είναι αυτές βέβαια, αλλά τις φανταζόμαστε.

Όταν την περιέλαβε…

Τη λυπήθηκα όμως καθώς την περιέλαβε και η Ζωή και η φάση ήταν «που σε πονεί και που σε σφάζει». Απλώς μια παρατήρηση θέλω να κάνω εδώ. Είμαι υπέρ των σκληρών ερωτήσεων σε έναν μάρτυρα. Από την άλλη το να τον αντιμετωπίζεις ειρωνικά και να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς και λέξεις που δείχνουν ότι τον έχεις καταδικάσει πριν καν δικαστεί, δε νομίζω πως είναι και ό,τι καλύτερο για τον οποιονδήποτε, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από αρχηγό κόμματος που υποτίθεται ότι μάχεται για τη δικαιοσύνη. Υποτίθεται επίσης ότι είναι δικηγόρος. Εκτός και αν σε αυτά η πρόεδρος της Πλεύσεις έχει αποφασίσει να λειτουργεί επιλεκτικά. Συγγνώμη, αλλά περισσότερα πράγματα έβγαλαν απ’ τη μάρτυρα άλλοι συνάδελφοί της που δεν χρησιμοποίησαν ειρωνείες και εξυπνάδες, διακόπτοντας συνέχεια τη διαδικασία.

Τα λεφτά

Αυτό πάντως που θαύμασα στην κυρία Σεμερτζίδου είναι το γεγονός ότι δεν την νοιάζουν τα λεφτά, όπως δήλωσε στην κα Αποστολάκη. Δηλαδή, κέρδιζε επανειλημμένα ο σύντροφός της κάποια ποσά στο Τζόκερ και αυτή δεν τα θυμόταν καν και δεν ρώτησε κιόλας καθώς είναι υπεράνω χρημάτων. Συγκινούμαι ξανά και ξανά με μια τέτοια ομολογία ανιδιοτέλειας που λάμπει στο σκοτάδι των διάφορων οπεκεπέδων που έχουν φάει με χρυσά κουτάλια.

Χαμόγελο

Η Ντιντί είχε απορίες, πώς γίνεται τα Τζόκερ και τα λαχεία να πέφτουν σωρηδόν στους εμπλεκόμενους του σκανδάλου. Υπενθυμίζω ότι πριν λίγες μέρες και ο μάρτυρας «Χασάπης» είχε παραδεχθεί ότι η κόρη του έχει κερδίσει 3 φορές σε τυχερά παιχνίδια. Η απάντηση είναι απλή. Στους καλούς και σεβαστικούς ανθρώπους η τύχη πάντα χαμογελάει. Και όσοι υπονοούν ή σκέφτονται πως τα δελτία χρησιμοποιήθηκαν για να ξεπλυθεί παράνομο χρήμα είναι κακεντρεχείς και δόλιοι. Είπα και ελάλησα.

Πανηγύρια

Πανηγύριζαν χθες στην κυβέρνηση για τα εργασιακά. Και βγήκε και η υπουργός η κυρία Νίκη κι έκαμε συνέντευξη Τύπου και μας μίλησε για Ιστορική συμφωνία με τους εταίρους και συνδικάτα για τις συλλογικές συμβάσεις. Από κοντά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται με κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι Αριστερή. Ποια είναι αυτά που γίνονται όμως και είναι τόσο ιστορικά βρε παιδιά; Μήπως αποφάσισε η κυβέρνηση της Δεξιάς να δώσει τα μέσα παραγωγής στο λαό και έστειλε για βρούβες το ΚΚΕ; Δεν τολμώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο….

Εθελοντισμός

Διάβασα που λέτε από δω, διάβασα από εκεί, άκρη δεν έβγαλα. Ή μάλλον έβγαλα αλλά για κάποιο περίεργο λόγο αυτά που κατάλαβα εγώ δεν συμβαδίζουν με το κλίμα χαράς πολλών μέσων ενημέρωσης που τόνιζαν την ιστορικότητα των στιγμών. Για παράδειγμα: σε τι συνίσταται η ιστορικότητα όταν ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συλλογική σύμβαση με τους εργαζόμενους, αλλά θα το κάνει εθελοντικά και μόνο αν το επιθυμεί; Για ποιους λόγους πανηγυρίζει η κυβέρνηση όταν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόλις το 25% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει υπογράψει κλαδικές συμβάσεις;

Αναψαν οι συζητήσεις

Σαν «βεντάλια» έχουν ανοίξει πλέον όλα τα σενάρια στην πολιτική αγορά μετά και την κυκλοφορία της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Κι οι συζητήσεις έχουν ανάψει – κυρίως στο παρασκήνιο! Η αμηχανία του Μεγάρου Μαξίμου είναι φανερή. Το οποίο λόγω της ρευστότητας που επικρατεί – και θα ενισχυθεί στο επόμενο διάστημα… – αδυνατεί να κάνει διαχείριση σε χρονικό ορίζοντα πέραν της μιας εβδομάδας! Αμηχανία όμως επικρατεί και στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου επικρατεί η άποψη «να μην εμπλακούμε σε αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, και λίγες μέρες είναι θα περάσει η θύελλα»! και συνεχίζουν με … business as usual!

Τα μπλόκα

Βέβαια στο «τρίγωνο» Λεωφόρος Αμαλίας – όπου στεγάζεται η αντιπροεδρία της κυβέρνησης – Ηρώδου του Αττικού και Πλατεία Βάθη, έχουν πάρει «φωτιά τα τόπια» διότι από την ερχόμενη Κυριακή 30 Ιουνίου αρχίζουν τα αγροτικά μπλόκα – σε πρώτη φάση θα κρατήσουν μία εβδομάδα και μετά βλέπουμε πως θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Κι από κυβερνητικής πλευράς έχουν αποδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου να πληρώσουν τις επιδοτήσεις μέχρι τότε. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο.

Μετρήσεις

Αυτή την εποχή γίνονται – κρυφές – δημοσκοπήσεις. Πολλές και επιμέρους, δηλαδή μετρούν νομούς και περιφέρειες. Να σας πληροφορήσω, λοιπόν, ότι στη Βόρειο Ελλάδα – Μακεδονία και Θράκη – η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη «ζώνη του 20%»! Γι΄ αυτό βλέπετε ένα ξαφνικό κυβερνητικό ενδιαφέρον τους τελευταίους 2 – 3 μήνες. Για την δεύτερη θέση συγκρούονται η Ελληνική Λύση με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Φαίνεται πως το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχει καλύτερες επιδόσεις στη Θράκη, αλλά τα πράγματα είναι πιο σύνθετα στη Μακεδονία. Εκει η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου δείχνει να είναι δεύτερο κόμμα στις περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ αντιθέτως την δεύτερη θέση μάλλον την κατέχει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην Δυτική Μακεδονία.

Πολυσυλλεκτικός!

Θέλω όμως να σας ενημερώσω και για τις επιδόσεις του – μελλοντικού… – κόμματος του κ. Τσίπρα. Το εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση είναι η πολυσυλλεκτικότητα του! Αποσπά ποσοστά από παντού! Εκτός φυσικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά – όπου εκεί σαρώνει – από την Πλεύση Ελευθερίας, από την Ελληνική Λύση (!), φυσικά από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – που μπορεί να είναι και διψήφιο το ποσοστό των απωλειών του – φυσικά από τους αναποφάσιστους, από τα μικρά κόμματα – πχ ΜΕΡΑ 25 – ακόμη κι από τη Νέα Δημοκρατία ένα μικρό ποσοστό. Πάντως για να ξέρετε με τις σχεδιαζόμενες παρουσιάσεις του βιβλίου του ο κ. Τσίπρας σκοπεύει να οικοδομήσει το πολιτικό του αφήγημα step by step και δεν αποκλείεται στην τελευταία από αυτές να ανακοινώσει και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης
in Confidential 26.11.25

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά
in Confidential 21.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή
in Confidential 20.11.25

Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Το σόου του Λαζαρίδη στη Βουλή και ο εκτός πραγματικότητας υπουργός Υγείας Άδωνις που συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία. Ο Ναζί Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε να τα βάλει ξανά με το ΚΚΕ. Παρασκήνιο με την φερόμενη βιογραφία του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία
in Confidential 18.11.25

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά
in Confidential 17.11.25

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή
in Confidential 14.11.25

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
