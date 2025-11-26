newspaper
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Eμπιστευτικά
 26 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, οι κραδασμοί από το βιβλίο Τσίπρα συνεχίζονται και ο άνθρωπος τρίβει τα χέρια του από χαρά, δεν είναι λίγο πράγμα να ξεπουλάς 33.000 αντίτυπα του βιβλίου σου με το καλημέρα και να μην έχουν έρθει ακόμα τα Χριστούγεννα, περίοδος κατά την οποία οι πωλήσεις ανεβαίνουν στα ύψη. Πέρα από το εμπορικό κομμάτι όμως υπάρχει και της ουσίας, το πολιτικό και αυτό ξεκάθαρα δείχνει -απ’ όσα έχουμε δει μέχρι ώρας- ότι ο Τσίπρας παραμένει ενεργότατος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό.

Θα μείνουν … μπουκάλα!

Θα έχετε παρατηρήσει ότι το θέμα της ειρήνευσης στον ρωσο – ουκρανικό πόλεμο το έχει «πάρει πάνω του» ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Εχει προσπαθήσει – όσο περνάει από το χέρι τους – η «συμμαχία των προθύμων» να την «ρίξει στα βράχια» την διαδικασία. Αλλα όπως είπα από την πρώτη στιγμή, αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρουν. Ο Τραμπ θέλει να κλείσει το μέτωπο και δεν τον ενδιαφέρει αν οι Στάρμερ, Μερτς και Μακρόν θα μείνουν χωρίς αφήγημα προς τους ψηφοφόρους τους – για το ReArm. Και «ταλαιπωρούνται» κι οι … μετοχές των βιομηχανιών στρατιωτικού εξοπλισμού! Πως θα εξηγήσουν ότι πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών τους για να αγοράσουν όπλα;

Αμηχανία

Με τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, δεν μπορείς να κάνεις πως δεν τον βλέπεις. Ετσι δεν είναι; Η κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα έκανε δύσκολα τα πράγματα για τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου. Επ΄ αυτού δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Κι αποφάσισαν να κάνουν δηλώσεις σαν κι αυτή που έκανε την περασμένη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απλώς για να υπενθυμίζει το κόστος διαπραγμάτευσης του 2015 – ξέρετε τις ανοησίες με τα … 120 δισ. ευρώ και τα παρόμοια!

Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης το έχει πάρει πάνω του το «παιχνίδι» με τον κ. Τσίπρα, σε μία προσπάθεια να οξύνει τον … «καημό» όσων επικρίνονται στις σελίδες του βιβλίου. Ο στόχος είναι προφανής, να ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά διαφόρων εντός της κεντροαριστεράς. Με προφανή σκοπό να προκληθεί ένας «εμφύλιος» εντός της κεντροαριστεράς, ελπίζοντας ότι έτσι θα επηρεαστούν αρνητικά οι «δυσαρεστημένοι κεντρώοι» και θα επιστρέψουν και πάλι στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως είναι προφανές ότι παίζουν «χαμηλά τη μπάλα», κι αυτή είναι τακτική αμηχανίας. Δεν θέλουν να βάλουν απέναντι τον κ. Τσίπρα, τους βολεύει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι μου έλεγαν τουλάχιστον!

Το συζητούν όλοι!

Όμως με την κυκλοφορία του βιβλίου η «σφαίρα έφυγε από το όπλο» και θα δούμε στο επόμενο διάστημα αν βρήκε τον στόχο της. Το βέβαιο πάντως είναι ότι έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση σχετικά με τα όσα αναφέρονται και κυρίως για τον κ. Τσίπρα – τα παρελθόντα, τα τρέχοντα και τα μελλούμενα…. Πρωτίστως να συζητά πλέον όλο ο «χώρος ΣΥΡΙΖΑ» – του παλιού…. Το συζητά το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – και στα ψηλά και στα χαμηλά! Και φυσικά αυτή η συζήτηση δεν αφήνει αδιάφορη και τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από την τακτική του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτή κυρίως η εβδομάδα είναι «αφιερωμένη» στον κ. Τσίπρα και στις επιδιώξεις του….

Αποζημιώσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ και μπλόκα

Εκτός όμως από τα όσα συνέβησαν το 2015, υπάρχουν αρκετά πράγματα που «τρέχουν» σήμερα. Στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στην αντιπροεδρία – άντε και στην πλατεία Βάθη, να μη μείνει παραπονεμένος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας… – προσπαθούν να πληρώσουν τις επιδοτήσεις πριν ξεκινήσουν τα αγροτικά μπλόκα στις εθνικές οδούς – μπας και καλμάρουν λίγο αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και στη Βουλή μπορεί να μην τους έκανε την … «τιμή» να καθίσει στη θέση του μάρτυρα ο σύντεκνος του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, κ. Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αλλά σήμερα θα «απολαύσουν» την κυρία Πόπη Σεμερτζίδου – την κυρία με την Ferrari, εντάξει, πρώην κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω οι της αντιπολίτευσης να αποζημιωθούν. Και να πω και την αμαρτία μου: μου έχει λείψει ρε παιδιά όλες αυτές τις μέρες και ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης. Θέλω να πιστεύω ότι θα «κεντήσει» πάλι….

Ο κ. Χάρης Δούκας συνεχίζει…

«Ο φόβος φυλάει τα έρμα»! Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας δεν πρόκειται να παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα – θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο «Παλλάς». Όμως θεωρεί ότι η συζήτηση με τις «προοδευτικές δυνάμεις» πρέπει να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Και θέλει και ανοιχτό συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Μάλιστα. Συνεχίζει να είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του κ. Δούκα. Αυτό όμως που δεν γνωρίζω είναι μέχρι πότε θα δοκιμάζει την υπομονή του κ. Ανδρουλάκη. Ετσι κι αλλιώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή στο χώρο της κεντροαριστεράς και εντός των προσεχών μηνών θα αρχίσει να μορφοποιείται με βάση τα νέα δεδομένα….

Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης μετά από τον Ανδρέα…

Ωστόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ συνεχίζει την «πορεία στο λαό»! Προ ημερών βρέθηκε στην Αχαΐα για να συμμετάσχει στις προσυνεδριακές διαδικασίες του κόμματος. Κι επισκέφτηκε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Πάτρας, την Αγία Αικατερίνη. Μου είπαν, λοιπόν, ότι στο κατάστημα της περιοχής που πήγε, ο ιδιοκτήτης του έκπληκτος του είπε πως «είσαι ο δεύτερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έρχεται εδώ. Ο πρώτος ήταν ο Ανδρέας»! Κι όπως αντιλαμβάνεστε, όσο νά’ ναι πήρε τα πάνω του….

