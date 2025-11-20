newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Confidential

Eμπιστευτικά
 20 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Το σόου του Λαζαρίδη στη Βουλή και ο εκτός πραγματικότητας υπουργός Υγείας Άδωνις που συνεχίζει να προκαλεί την κοινωνία. Ο Ναζί Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε να τα βάλει ξανά με το ΚΚΕ. Παρασκήνιο με την φερόμενη βιογραφία του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αρχίζει να ζεσταίνεται το πράγμα και πάει ασορτί με τον καιρό. Για τις πολιτικές εξελίξεις λέω. Λίγο ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική, λίγο ο ναζί πατέρας Πλεύρης που θυμήθηκε να τα βάλει με το ΚΚΕ, λίγο η αμετροέπεια του υπουργού Υγείας. Ε, οσονούπω θα αρχίσει και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, παράπονο δεν έχουμε, μια χαρά ανεβαίνει η πολιτική θερμοκρασία. Το ψύχος να φοβάστε…

Θα δικαιωθεί!

Είναι δίκαιο κι ελπίζω – με όλη μου την καρδιά… – να γίνει πράξη! Ο ηγεμόνας του Μεγάρου Μαξίμου θεωρώ ότι θα τις εκτιμήσει όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει ο άνθρωπος – όλο τον αγώνα τον … ωραίο, που δίνει καθημερινά! Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζω αν του «σφυρίξανε» στο αυτί, πως εφόσον την πας την γραμμή κανονικά, τότε θα ανταμειφθεί από την μεγαλοψυχία του πρωθυπουργού – διότι έρχεται και ανασχηματισμός. Με τον καινούργιο χρόνο – να τελειώσει και τις εργασίες της η Εξεταστική. Όμως προ ημερών κυκλοφόρησε μία διαρροή που έλεγε πως ο κ. Λαζαρίδης είναι μέσα στην επόμενη κυβέρνηση.

Τυχερός είναι

Χθες όμως πραγματικά ο κ. Λαζαρίδης ήταν το κάτι άλλο. Εδωσε τα ρέστα του! Λίγο ακόμη και θα τον … κρεμούσε ανάποδα τον αντιπεριφερειάρχη του Ρεθύμνου κ. Σταύρο Τζεδάκη. Ο οποίος είχε – για να λέμε και του στραβού το δίκιο – ορισμένα «κουσούρια». Πρώτον, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – δεν χωνεύεται αυτό, όπως και να το κάνουμε. Δεύτερον, είναι φίλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη – πρόκειται για έγκλημα καθοσιώσεως, όπως αντιλαμβάνεστε. Κι ευτυχώς για τον κ. Τζεδάκη που βρισκόμαστε στο 2025 και όχι στο … 1955, διότι θα το παραλάμβαναν οι αρχές δια τα περαιτέρω. Τυχερός είναι!

Ενας πάμφτωχος στην Ελλάδα του κ. Γεωργιάδη

Επίσης θέλω να σας επισημάνω ότι δεν έχει καμία σημασία – επ΄ αυτού συντάσσομαι αναφανδόν με το Μέγαρο Μαξίμου… – ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Γιατί; Τα είπε όλα χθες ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης. Ανέφερε πως «είσαι ένας πάμφτωχος στην Ελλάδα, κάτω από τα όρια της φτώχειας, και είσαι στην Αθήνα, φάρμακα έχεις τσάμπα, νοσοκομείο έχεις τσάμπα, το βασικό σου το εγγυάται η κυβέρνηση, θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα, μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τζάμπα, πας στον Άλιμο τσάμπα, κολυμπάς τσάμπα. Αν όμως είσαι Γερμανός, χρειάζεσαι 30.000 ευρώ για να το κάνεις αυτό»!

Μίζεροι, ε μίζεροι…

Και δεν σταμάτησε εκεί! Συνέχισε και το τερμάτισε λέγοντας ότι «αν είσαι Ισραηλινός, πάλι είσαι ευτυχισμένος κι ας περιμένεις να σκάσει βόμβα στο κεφάλι σου από το Ιράν. Οι λαοί που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες λένε ότι ζουν πιο ευτυχισμένα από εδώ και γι’ αυτό φταίμε εμείς που έχουμε ‘εθνική μιζέρια’». Η ευτυχία του πάμφτωχου στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη, που δεν έχει καμία να διάθεση να γίνει … πλούσιος! Εγώ πάντως με την δέουσα συστολή μπροστά στο μέγεθος του ανδρός, θέλω να του ζητήσω μία χάρη: να δώσει και σ΄ εμάς από αυτά που παίρνει! Αν είναι δυνατόν; Μην είναι μοναχοφάης….

Ελπίζει

Τρέφει ελπίδες ο Κυριάκος – εγώ νομίζω ότι είναι φρούδες, αλλά σε τελική ανάλυση δεν κακό οι άνθρωποι να ελπίζουν… – πως με τον καινούριο χρόνο ο κόσμος θα δει στην «τσέπη» του τα 2 δισ. ευρώ της ΔΕΘ και το κλίμα θα αρχίσει να γυρίζει! Γι΄ αυτό θα ήθελε όλες οι εκκρεμότητες να έχουν τακτοποιηθεί εντός του 2025. Κι όταν λέμε για εκκρεμότητες εννοούμε τις εκκρεμούσες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά δεν του το έκανε το χατίρι η Λάουρα. Γι΄ αυτό «αμολάει» κάθε τρεις και λίγο την κυρία Βούλτεψη – για να την … «δαγκώσει»!

Η αυτοδυναμία και άλλες …αρκούδες

Και δεν του άρεσε καθόλου – έτσι λένε οι διαρροές – τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας για δύο – τρεις εκλογές το 2027, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Του χαλάει το αφήγημα της … αυτοδυναμίας! Τώρα αυτά τα λένε στα σοβαρά;

Ο ναζί Πλεύρης και το ΚΚΕ

Γνωστός για τις ναζιστικές του θέσεις ήταν και παραμένει ο Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ο 87χρονος πατέρας του σημερινού υπουργού Μετανάστευσης ποτέ του δεν έκρυψε πόσο ναζί και φασίστας είναι και κάπως έτσι αποφάσισε να στρέψει πάλι τα βλέμματα πάνω του κάνοντας μήνυση στο ΚΚΕ για τα…. οικονομικά του στοιχεία. Η υπόθεση είναι αστεία καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε παρέες και κοινωνικές συναναστροφές ο Ναζί Πλεύρης διατυμπανίζει πως  το ’67 δεν είχαμε Χούντα, αντιθέτως έχουμε σήμερα με τον Μητσοτάκη! Θα περίμενε λοιπόν κανείς, να κάνει μήνυση στη ΝΔ ή στο ΠΑΣΟΚ, καθώς τα οικονομικά τους χρέη αγγίζουν -ως γνωστόν- το 1 δισ. ευρώ και όχι να ασχολείται με το ΚΚΕ. Αλλά εδώ επικρατεί το, μια φορά Ναζί, πάντα Ναζί.

Βιογραφία ή αυτοβιογραφία;

Και κάπου εδώ να θυμηθώ ν’ αναφέρω κάτι που μου εκμυστηρεύτηκε πηγή μου πέριξ του Κολωνακίου. Για όσους δεν γνωρίζουν ο Ναζί Πλεύρης κινείται συχνά στη συνοικία μας καθώς διατηρεί γραφείο σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Λέγεται λοιπόν ότι τελευταία μοιράζει δεξιά και αριστερά αντίτυπα της βιογραφίας του, την οποία έχει γράψει κάποιος ομογενής από την Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι πως ο συγγραφέας της βιογραφίας του Πλεύρη είναι μάλλον ανύπαρκτο πρόσωπο, καθώς δεν εμφανίζεται σε καμία μηχανή αναζήτησης και μάλιστα με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο βιβλίο. Αφήστε που όπως μου λέει άνθρωπος που τη διάβασε, σε κάποια σημεία το τρίτο πρόσωπο αφήγησης γίνεται πρώτο έτσι ξαφνικά και είναι λες και τη βιογραφία την έγραψε ο ίδιος ο Πλεύρης και όχι κάποιος άλλος όπως διατείνεται ο ίδιος. Βρε λέτε; Αλλά και πάλι, αν ισχύει αυτό, γιατί κρύβεται; Ντρέπεται για τα ναζιστικά έργα και ημέρες του;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

11 υπερτροφές «πασπαρτού» για υγιεινή διατροφή

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

Γάλλιο: Βασικός παίκτης η Ελλάδα – Ο ρόλος της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία
in Confidential 18.11.25

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά
in Confidential 17.11.25

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή
in Confidential 14.11.25

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό τόνισε πόσο χαρούμενος είναι και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει κι άλλα χρόνια.

Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

«Ο Φλαμπουράρης ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό» - Ο επικήδειος Τσίπρα

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας» είπε φανερά συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του

Σύνταξη
Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Καταστράφηκε γέφυρα 20.11.25

Σε συναγερμό οι Αρχές στην Καστοριά - Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Γέφυρα της περιοχής κόπηκε από την ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Καστοριά, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μείνουν αποκομμένοι ενώ αναφέρονται πνιγμοί βοοειδών

Σύνταξη
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
88 ετών 20.11.25

Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο

Με αυτή τη νέα συλλογή από φωτεινά χρώματα και τολμηρή νεκρή φύση, πειράματα με iPad και πορτρέτα με κηλίδες, ο γίγαντας του κόσμου της τέχνης αρχίζει να δείχνει την ηλικία του με ενδιαφέροντες, ασταθείς τρόπους που παραμένουν απαράμιλλα Χόκνεϊ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Ελλάδα 20.11.25

Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Μίλησαν για το 42χρονο θύμα της δολοφονίας, λίγες ημέρες πριν την ανθρωποκτονία. Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για το ΙΧ του Μανώλη Πετσίτη.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού

Ο Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός συνοδοιπόρος του Αλέκου Φλαμπουράρη, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, αναφέρθηκε κατά τον επικήδειό του σε διάφορες στιγμές του.

Σύνταξη
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε νωρίς στο πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική του κηδεία.

Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Συγκίνηση 20.11.25

«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» - Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Επέλεξες την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

Σύνταξη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Πολιτική προστασία 20.11.25

Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή την υψηλή συγκέντρωση σημειακά αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, από τα οποία θα προκύψουν οι 6 ομάδες που θα κερδίσουν τις τελευταίες θέσεις για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Πολιτική 20.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη

«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Σύνταξη
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακίνητα: Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές
Στεγαστική κρίση 20.11.25

Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα - Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές (γραφήματα)

Τα ακίνητα στην Αθήνα που δεν διατίθενται στην αγορά φτάνουν το 26,8% του συνόλου - Καλή η εικόνα στα βόρεια προάστια - Στα νότια και δυτικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών

Σύνταξη
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο