Ο φασίστας μηνύει τον κομμουνιστή γιατί δεν του δίνει τους «φακέλους», ο Άδωνις αν συνεχίσει να προκαλεί θα παραστεί το ήθος και η λογική ως πολιτική αγωγή

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αρχίζει να ζεσταίνεται το πράγμα και πάει ασορτί με τον καιρό. Για τις πολιτικές εξελίξεις λέω. Λίγο ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική, λίγο ο ναζί πατέρας Πλεύρης που θυμήθηκε να τα βάλει με το ΚΚΕ, λίγο η αμετροέπεια του υπουργού Υγείας. Ε, οσονούπω θα αρχίσει και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, παράπονο δεν έχουμε, μια χαρά ανεβαίνει η πολιτική θερμοκρασία. Το ψύχος να φοβάστε…

Θα δικαιωθεί!

Είναι δίκαιο κι ελπίζω – με όλη μου την καρδιά… – να γίνει πράξη! Ο ηγεμόνας του Μεγάρου Μαξίμου θεωρώ ότι θα τις εκτιμήσει όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει ο άνθρωπος – όλο τον αγώνα τον … ωραίο, που δίνει καθημερινά! Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζω αν του «σφυρίξανε» στο αυτί, πως εφόσον την πας την γραμμή κανονικά, τότε θα ανταμειφθεί από την μεγαλοψυχία του πρωθυπουργού – διότι έρχεται και ανασχηματισμός. Με τον καινούργιο χρόνο – να τελειώσει και τις εργασίες της η Εξεταστική. Όμως προ ημερών κυκλοφόρησε μία διαρροή που έλεγε πως ο κ. Λαζαρίδης είναι μέσα στην επόμενη κυβέρνηση.

Τυχερός είναι

Χθες όμως πραγματικά ο κ. Λαζαρίδης ήταν το κάτι άλλο. Εδωσε τα ρέστα του! Λίγο ακόμη και θα τον … κρεμούσε ανάποδα τον αντιπεριφερειάρχη του Ρεθύμνου κ. Σταύρο Τζεδάκη. Ο οποίος είχε – για να λέμε και του στραβού το δίκιο – ορισμένα «κουσούρια». Πρώτον, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – δεν χωνεύεται αυτό, όπως και να το κάνουμε. Δεύτερον, είναι φίλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη – πρόκειται για έγκλημα καθοσιώσεως, όπως αντιλαμβάνεστε. Κι ευτυχώς για τον κ. Τζεδάκη που βρισκόμαστε στο 2025 και όχι στο … 1955, διότι θα το παραλάμβαναν οι αρχές δια τα περαιτέρω. Τυχερός είναι!

Ενας πάμφτωχος στην Ελλάδα του κ. Γεωργιάδη

Επίσης θέλω να σας επισημάνω ότι δεν έχει καμία σημασία – επ΄ αυτού συντάσσομαι αναφανδόν με το Μέγαρο Μαξίμου… – ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Γιατί; Τα είπε όλα χθες ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης. Ανέφερε πως «είσαι ένας πάμφτωχος στην Ελλάδα, κάτω από τα όρια της φτώχειας, και είσαι στην Αθήνα, φάρμακα έχεις τσάμπα, νοσοκομείο έχεις τσάμπα, το βασικό σου το εγγυάται η κυβέρνηση, θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα, μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τζάμπα, πας στον Άλιμο τσάμπα, κολυμπάς τσάμπα. Αν όμως είσαι Γερμανός, χρειάζεσαι 30.000 ευρώ για να το κάνεις αυτό»!

Μίζεροι, ε μίζεροι…

Και δεν σταμάτησε εκεί! Συνέχισε και το τερμάτισε λέγοντας ότι «αν είσαι Ισραηλινός, πάλι είσαι ευτυχισμένος κι ας περιμένεις να σκάσει βόμβα στο κεφάλι σου από το Ιράν. Οι λαοί που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες λένε ότι ζουν πιο ευτυχισμένα από εδώ και γι’ αυτό φταίμε εμείς που έχουμε ‘εθνική μιζέρια’». Η ευτυχία του πάμφτωχου στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη, που δεν έχει καμία να διάθεση να γίνει … πλούσιος! Εγώ πάντως με την δέουσα συστολή μπροστά στο μέγεθος του ανδρός, θέλω να του ζητήσω μία χάρη: να δώσει και σ΄ εμάς από αυτά που παίρνει! Αν είναι δυνατόν; Μην είναι μοναχοφάης….

Ελπίζει

Τρέφει ελπίδες ο Κυριάκος – εγώ νομίζω ότι είναι φρούδες, αλλά σε τελική ανάλυση δεν κακό οι άνθρωποι να ελπίζουν… – πως με τον καινούριο χρόνο ο κόσμος θα δει στην «τσέπη» του τα 2 δισ. ευρώ της ΔΕΘ και το κλίμα θα αρχίσει να γυρίζει! Γι΄ αυτό θα ήθελε όλες οι εκκρεμότητες να έχουν τακτοποιηθεί εντός του 2025. Κι όταν λέμε για εκκρεμότητες εννοούμε τις εκκρεμούσες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά δεν του το έκανε το χατίρι η Λάουρα. Γι΄ αυτό «αμολάει» κάθε τρεις και λίγο την κυρία Βούλτεψη – για να την … «δαγκώσει»!

Η αυτοδυναμία και άλλες …αρκούδες

Και δεν του άρεσε καθόλου – έτσι λένε οι διαρροές – τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας για δύο – τρεις εκλογές το 2027, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Του χαλάει το αφήγημα της … αυτοδυναμίας! Τώρα αυτά τα λένε στα σοβαρά;

Ο ναζί Πλεύρης και το ΚΚΕ

Γνωστός για τις ναζιστικές του θέσεις ήταν και παραμένει ο Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ο 87χρονος πατέρας του σημερινού υπουργού Μετανάστευσης ποτέ του δεν έκρυψε πόσο ναζί και φασίστας είναι και κάπως έτσι αποφάσισε να στρέψει πάλι τα βλέμματα πάνω του κάνοντας μήνυση στο ΚΚΕ για τα…. οικονομικά του στοιχεία. Η υπόθεση είναι αστεία καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε παρέες και κοινωνικές συναναστροφές ο Ναζί Πλεύρης διατυμπανίζει πως το ’67 δεν είχαμε Χούντα, αντιθέτως έχουμε σήμερα με τον Μητσοτάκη! Θα περίμενε λοιπόν κανείς, να κάνει μήνυση στη ΝΔ ή στο ΠΑΣΟΚ, καθώς τα οικονομικά τους χρέη αγγίζουν -ως γνωστόν- το 1 δισ. ευρώ και όχι να ασχολείται με το ΚΚΕ. Αλλά εδώ επικρατεί το, μια φορά Ναζί, πάντα Ναζί.

Βιογραφία ή αυτοβιογραφία;

Και κάπου εδώ να θυμηθώ ν’ αναφέρω κάτι που μου εκμυστηρεύτηκε πηγή μου πέριξ του Κολωνακίου. Για όσους δεν γνωρίζουν ο Ναζί Πλεύρης κινείται συχνά στη συνοικία μας καθώς διατηρεί γραφείο σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Λέγεται λοιπόν ότι τελευταία μοιράζει δεξιά και αριστερά αντίτυπα της βιογραφίας του, την οποία έχει γράψει κάποιος ομογενής από την Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι πως ο συγγραφέας της βιογραφίας του Πλεύρη είναι μάλλον ανύπαρκτο πρόσωπο, καθώς δεν εμφανίζεται σε καμία μηχανή αναζήτησης και μάλιστα με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο βιβλίο. Αφήστε που όπως μου λέει άνθρωπος που τη διάβασε, σε κάποια σημεία το τρίτο πρόσωπο αφήγησης γίνεται πρώτο έτσι ξαφνικά και είναι λες και τη βιογραφία την έγραψε ο ίδιος ο Πλεύρης και όχι κάποιος άλλος όπως διατείνεται ο ίδιος. Βρε λέτε; Αλλά και πάλι, αν ισχύει αυτό, γιατί κρύβεται; Ντρέπεται για τα ναζιστικά έργα και ημέρες του;