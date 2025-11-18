Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το γιορτάσαμε και φέτος το Πολυτεχνείο κατά πως έπρεπε, με σεβασμό στη μνήμη εκείνων που αποφάσισαν να αντισταθούν απέναντι στη Χούντα. Είμαι σε θέση να ξέρω πως συγκεκριμένα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης θα ήθελαν να καταργηθεί η συγκεκριμένη επέτειος, αλλά τί να κάνουμε αγαπητοί μου; Θα πρέπει να την χωνέψετε και να βράσετε στο ζουμί σας.

Λεφτά μόνο για όπλα

Τις διαβάσατε υποθέτω τις πολεμικές δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας Πιστόριους, τις αντίστοιχες δηλώσεις του Επιτρόπου Άμυνας Κουμπίλιους – πότε δηλαδή θα επιτεθούν και με ποιο τρόπο οι Ρώσοι στην Ευρώπη – και τις αντίστοιχες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας κ. Νίκου Δένδια. Με μία πολιτική «πολεμικού κευνσιανισμού» οι ευρωπαϊκές ελίτ επιχειρούν να βάλουν «καύσιμα» στην ευρωπαϊκή μηχανή που έχει αρχίσει και «ρετάρει» κανονικά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να θησαυρίσουν οι «οπλάδες». Και τα χρήματα θα βρεθούν από τις περικοπές του «κράτους πρόνοιας». Και όλα αυτά για να επιβεβαιωθεί το ρηθέν του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε «ξεχάστε το κοινωνικό κράτος»! Ετσι, λοιπόν, λεφτά για όπλα υπάρχουν, αλλά για βούτυρο γιοκ!

Ποσοστά

Πάντως αν ο κ. Δένδιας κάνει ακόμη μία δήλωση σαν αυτή που έκανε προ ημερών ότι πρέπει «να πολεμήσουμε για την Ευρώπη» σε λίγο θα ψάχνει να βρει τα ποσοστά της δημοφιλίας του στον … αρκτικό κύκλο! Στα social media έγινε ένας χαμός – που ο κ. Δένδιας σίγουρα δεν τον έχει συνηθίσει. Διότι είναι άλλο πράγμα να «πουσάρεις» την «τουρκοφαγία» κι άλλο να λες ότι θα πολεμήσω για τους … Γερμανούς! Ετσι δεν είναι;

Και η αξιοπιστία του;

Εχω την εντύπωση ότι δεν έχουν μειωθεί μόνο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, έχει συρρικνωθεί και η αξιοπιστία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας με βουλευτές του στη Βουλή είπε ευθέως – και με σχετικό λογοπαίγνιο – ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά από το Πάσχα του 2027. Κι αμέσως μετά σάρωσαν τα μέσα ενημέρωσης – έντυπα και διαδικτυακά – πως οι εκλογές θα γίνουν μετά από την ΔΕΘ του 2026! Εντάξει αναφέρθηκε ως σενάριο που εξετάζεται. Αλλά μία – δύο μέρες μετά από την αναφορά του πρωθυπουργού; Οπως επίσης – παρά τις διαψεύσεις – κυκλοφόρησε εκ νέου ότι σχεδιάζεται αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Αρχισε τα κόλπα

Θεωρώ ότι και οι δύο πληροφορίες έχουν υψηλό βαθμό όχι μόνο λογικής, αλλά και αξιοπιστίας. Πως επί παραδείγματι θα περιορίσει τις απώλειες προς τον κ. Αντώνη Σαμαρά από την κοινοβουλευτική ομάδα; Ενα από τα κόλπα του Μεγάρου Μαξίμου, εν προκειμένω, είναι πως οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας είναι ανεπαίσθητες. Λέγανε πριν από ένα – δύο μήνες πως δεν είναι περισσότερες από 2,5 μονάδες. Τώρα πλέον μείωσαν την «χασούρα» σε κάτω από την μία μονάδα. Και το μήνυμα είναι σαφές: που θα πάτε, δεν βλέπετε ότι δεν παίρνει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία; Ομως από την άλλη πλευρά η εμμονή του του «συστήματος» του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι στον κ. Σαμαρά είναι παροιμιώδης. Γράφουν και ξαναγράφουν για τη συνέντευξη της πρόπερασμένης Κυριακής – αν δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί αυτή η εμμονή; Ελα μου ντε, γιατί;

Η κυρία Ράνια Θρασκιά

Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν αναπάντεχη η παρέμβαση της – βουλευτού του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ πλέον – κυρίας Ράνιας Θρασκιά, σύμφωνα με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι ανοιχτό σε συζητήσεις ακόμη και με τον κ. Αλέξη Τσίπρα, αλλά με αρχηγό τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Σα να έπεσε κεραμίδα στο Μαξίμου. Βγήκε στα κάγκελα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης – σου λέει «λες να…»! Και την έπεσε φυσικά στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ρωτώντας «συμφωνούν όλοι» και μετά άρχισε το παραλήρημα περί Τσίπρα!

Κίτρινη κάρτα

Γιατί δεν πάνε να τους κοιτάξει ο κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, είναι και ψυχίατρος ο άνθρωπος – παλαιάς κοπής βέβαια, αλλά θα την κάνει τη δουλειά του… – και τον έχουν και υφυπουργό; Υποθέτω ότι θα τους κάνει και .. φιλικές τιμές! Από την άλλη πλευρά βέβαια η κυρία Θρασκιά εισέπραξε και την πρώτη της «κίτρινη κάρτα». Στην απάντηση του η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει μεταξύ των άλλων ότι «Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους»! Νομίζω πως η επόμενη θα είναι δημόσια αποδοκιμασία….

Φιλοδοξίες

Δεν γνωρίζω αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ως βουλευτής, ως υπουργός ή με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, είχε επισκεφτεί το Πολυτεχνείο να αφήσει ένα λουλούδι στο μνημείο. Αλλά το έκανε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα μου πείτε το έκανε τώρα ως Πρόεδρος όλων των Ελλήνων. Εντάξει, το δέχομαι. Σκέφτομαι όμως ότι κι εκείνα τα ποσοστά της δημοφιλίας του δεν υπερβαίνουν τα όρια των – δημοσκοπικών – ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να ανέβουν κι αυτά; Συναγωνίζεται την προηγούμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε δημοφιλία – και μάλιστα πριν από το επινίκιο «σουαρέ» για την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Σκέψεις είναι αυτές….

Εχει την μύγα;

Το έγραψε την Κυριακή «Το Βήμα» πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανησυχεί από τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας – που βλέπει μπροστά του. Το εντυπωσιακό είναι πως το μόνο κόμμα που ανησύχησε – σα να το τσίμπησε μύγα… – ήταν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Γιατί άραγε; Κι εκδήλωσε δημόσια την ενόχληση του. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε πως είναι «πρωτοφανής παρέμβαση» και είναι εξόχως προβληματική. Πηγές του Προεδρικού Μεγάρου δήλωσαν πως «δεν θα ήταν αρκετά υπεύθυνο να διστάσει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας», επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ.