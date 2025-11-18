newspaper
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Eμπιστευτικά
 18 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Η ευρωπαϊκή «πολεμική οικονομία» απαιτεί έναν εχθρό και βρήκε τη Ρωσία, για το Μαξίμου και το Προεδρικό ο λαός πρέπει να φοβηθεί την ακυβερνησία

Ψίθυροι εξοπλισμών και... πολέμου ακούγονται από διάφορους στην Εσπερία και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται να τα λένε όλα αυτά με τόση άνεση ξεχνώντας πόσο έχουν υποφέρει στο παρελθόν οι λαοί. Οι ανησυχίες του κ. Τασούλα

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το γιορτάσαμε και φέτος το Πολυτεχνείο κατά πως έπρεπε, με σεβασμό στη μνήμη εκείνων που αποφάσισαν να αντισταθούν απέναντι στη Χούντα. Είμαι σε θέση να ξέρω πως συγκεκριμένα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης θα ήθελαν να καταργηθεί η συγκεκριμένη επέτειος, αλλά τί να κάνουμε αγαπητοί μου; Θα πρέπει να την χωνέψετε και να βράσετε στο ζουμί σας.

Λεφτά μόνο για όπλα

Τις διαβάσατε υποθέτω τις πολεμικές δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας Πιστόριους, τις αντίστοιχες δηλώσεις του Επιτρόπου Άμυνας Κουμπίλιους – πότε δηλαδή θα επιτεθούν και με ποιο τρόπο οι Ρώσοι στην Ευρώπη – και τις αντίστοιχες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας κ. Νίκου Δένδια. Με μία πολιτική «πολεμικού κευνσιανισμού» οι ευρωπαϊκές ελίτ επιχειρούν να βάλουν «καύσιμα» στην ευρωπαϊκή μηχανή που έχει αρχίσει και «ρετάρει» κανονικά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να θησαυρίσουν οι «οπλάδες». Και τα χρήματα θα βρεθούν από τις περικοπές του «κράτους πρόνοιας». Και όλα αυτά για να επιβεβαιωθεί το ρηθέν του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε «ξεχάστε το κοινωνικό κράτος»! Ετσι, λοιπόν, λεφτά για όπλα υπάρχουν, αλλά για βούτυρο γιοκ!

Ποσοστά

Πάντως αν ο κ. Δένδιας κάνει ακόμη μία δήλωση σαν αυτή που έκανε προ ημερών ότι πρέπει «να πολεμήσουμε για την Ευρώπη» σε λίγο θα ψάχνει να βρει τα ποσοστά της δημοφιλίας του στον … αρκτικό κύκλο! Στα social media έγινε ένας χαμός – που ο κ. Δένδιας σίγουρα δεν τον έχει συνηθίσει. Διότι είναι άλλο πράγμα να «πουσάρεις» την «τουρκοφαγία» κι άλλο να λες ότι θα πολεμήσω για τους … Γερμανούς! Ετσι δεν είναι;

Και η αξιοπιστία του;

Εχω την εντύπωση ότι δεν έχουν μειωθεί μόνο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, έχει συρρικνωθεί και η αξιοπιστία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας με βουλευτές του στη Βουλή είπε ευθέως – και με σχετικό λογοπαίγνιο – ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά από το Πάσχα του 2027. Κι αμέσως μετά σάρωσαν τα μέσα ενημέρωσης – έντυπα και διαδικτυακά – πως οι εκλογές θα γίνουν μετά από την ΔΕΘ του 2026! Εντάξει αναφέρθηκε ως σενάριο που εξετάζεται. Αλλά μία – δύο μέρες μετά από την αναφορά του πρωθυπουργού; Οπως επίσης – παρά τις διαψεύσεις – κυκλοφόρησε εκ νέου ότι σχεδιάζεται αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Αρχισε τα κόλπα

Θεωρώ ότι και οι δύο πληροφορίες έχουν υψηλό βαθμό όχι μόνο λογικής, αλλά και αξιοπιστίας. Πως επί παραδείγματι θα περιορίσει τις απώλειες προς τον κ. Αντώνη Σαμαρά από την κοινοβουλευτική ομάδα; Ενα από τα κόλπα του Μεγάρου Μαξίμου, εν προκειμένω, είναι πως οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας είναι ανεπαίσθητες. Λέγανε πριν από ένα – δύο μήνες πως δεν είναι περισσότερες από 2,5 μονάδες. Τώρα πλέον μείωσαν την «χασούρα» σε κάτω από την μία μονάδα. Και το μήνυμα είναι σαφές: που θα πάτε, δεν βλέπετε ότι δεν παίρνει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία; Ομως από την άλλη πλευρά η εμμονή του του «συστήματος» του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι στον κ. Σαμαρά είναι παροιμιώδης. Γράφουν και ξαναγράφουν για τη συνέντευξη της πρόπερασμένης Κυριακής – αν δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί αυτή η εμμονή; Ελα μου ντε, γιατί;

Η κυρία Ράνια Θρασκιά

Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν αναπάντεχη η παρέμβαση της – βουλευτού του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ πλέον – κυρίας Ράνιας Θρασκιά, σύμφωνα με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι ανοιχτό σε συζητήσεις ακόμη και με τον κ. Αλέξη Τσίπρα, αλλά με αρχηγό τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Σα να έπεσε κεραμίδα στο Μαξίμου. Βγήκε στα κάγκελα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης – σου λέει «λες να…»! Και την έπεσε φυσικά στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ρωτώντας «συμφωνούν όλοι» και μετά άρχισε το παραλήρημα περί Τσίπρα!

Κίτρινη κάρτα

Γιατί δεν πάνε να τους κοιτάξει ο κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, είναι και ψυχίατρος ο άνθρωπος – παλαιάς κοπής βέβαια, αλλά θα την κάνει τη δουλειά του…  – και τον έχουν και υφυπουργό; Υποθέτω ότι θα τους κάνει και .. φιλικές τιμές! Από την άλλη πλευρά βέβαια η κυρία Θρασκιά εισέπραξε και την πρώτη της «κίτρινη κάρτα». Στην απάντηση του η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει μεταξύ των άλλων ότι «Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους»! Νομίζω πως η επόμενη θα είναι δημόσια αποδοκιμασία….

Φιλοδοξίες

Δεν γνωρίζω αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ως βουλευτής, ως υπουργός ή με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, είχε επισκεφτεί το Πολυτεχνείο να αφήσει ένα λουλούδι στο μνημείο. Αλλά το έκανε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα μου πείτε το έκανε τώρα ως Πρόεδρος όλων των Ελλήνων. Εντάξει, το δέχομαι. Σκέφτομαι όμως ότι κι εκείνα τα ποσοστά της δημοφιλίας του δεν υπερβαίνουν τα όρια των – δημοσκοπικών – ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να ανέβουν κι αυτά; Συναγωνίζεται την προηγούμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε δημοφιλία – και μάλιστα πριν από το επινίκιο «σουαρέ» για την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Σκέψεις είναι αυτές….

Εχει την μύγα;

Το έγραψε την Κυριακή «Το Βήμα» πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανησυχεί από τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας – που βλέπει μπροστά του. Το εντυπωσιακό είναι πως το μόνο κόμμα που ανησύχησε – σα να το τσίμπησε μύγα… – ήταν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Γιατί άραγε; Κι εκδήλωσε δημόσια την ενόχληση του. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε πως είναι «πρωτοφανής παρέμβαση» και είναι εξόχως προβληματική. Πηγές του Προεδρικού Μεγάρου δήλωσαν πως «δεν θα ήταν αρκετά υπεύθυνο να διστάσει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας», επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ.

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά
in Confidential 17.11.25

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, φωνάζει πάλι ο λαός 52 χρόνια μετά και, δυστυχώς, δεν τα θυμάται επετειακά

Ο κόσμος στους δρόμους φωνάζει για αυτά που τους έταξε με την «κανονικότητα», ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει σιγά σιγά την αλαζονεία δείχνοντας προνοητικόητα, και η Αντιπολίτευση παραμένει δίχως έμπνευση και διορατικότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή
in Confidential 14.11.25

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25

H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 18.11.25

Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25

Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»
Επέτειος 18.11.25

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Ισπανία – Τουρκία

LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Δανία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Σκωτία – Δανία

LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λευκορωσία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
