14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Confidential

Eμπιστευτικά
 14 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Πάλι περί ακρίβειας η συζήτηση στη Βουλή, παρόντος του πρωθυπουργού. Δεν έχει λύσει το πρόβλημα 6,5 χρόνια που κυβερνά, θα το λύσει τώρα; Το μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές και ο καφές της παρηγοριάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, Παρασκευή σήμερα και τι καλύτερο για να κλείσει η εβδομάδα, παρά η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου στη Βουλή; Στο Μαξίμου κάποιοι έχουν αναθαρρήσει με τις ενεργειακές συμφωνίες και πιστεύουν ότι θα «γυρίσουν» το παιχνίδι. Η διαφυγή του πρωθυπουργού από τον… πίσω χωματόδρομο του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη, άλλα λέει όμως.

Ακρίβεια ξανά

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Σήμερις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα πάει στη Βουλή για ν’ απαντήσει στην ερώτηση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με την ακρίβεια, το κόστος ζωής και τα συναφή. Γνωστό το θέμα, μόνιμο πρόβλημα που ουδέποτε κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία η ΝΔ στα 6,5 χρόνια που κυβερνάει τη χώρα. Παρά τις διάφορες κατά καιρούς εξαγγελίες, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα των Ελλήνων και αυτό καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πολύ καιρό. Και να με συμπαθά ο πρωθυπουργός Κυριάκος, αλλά τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ δεν βοηθάνε ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι΄αυτό άλλωστε και πολύς κόσμος δεν τσίμπησε απ’ αυτά.

Αμείλικτοι

Προφανώς όμως η συζήτηση θα έχει ενδιαφέρον καθώς επ’ ευκαιρία της ακρίβειας θ’ ακουστούν κι άλλα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική που «τρέχει», για τις επιδοτήσεις των αγροτών που βρίσκονται στον «αέρα», για το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και για το μεγάλο βάσανο του ιδιωτικού χρέους, τα κόκκινα δάνεια κλπ. που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι πάνε καλά, αλλά δυστυχώς γι΄ αυτήν όλα είναι ζήτημα ερμηνείας. Εκτός αυτού οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.

Πρόβλημα

Το γεγονός δηλαδή ότι τα κόκκινα δάνεια φαίνεται να έχουν μειωθεί απ’ τα 90 και πλέον δισ. ευρώ και να έχουν πάει εκεί κοντά στα 80 δισ. δεν το λες και μεγάλη επιτυχία όταν την ίδια ώρα γίνονται χιλιάδες πλειστηριασμοί και οι εταιρείες διαχείρισης των δανείων έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, όπως κατήγγειλαν πρόσφατα σύσσωμοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Προσέξτε, δεν αναφέρομαι σε δικηγόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε γαλάζια προεδρία που βλέπουν καθημερινά τι γίνεται στα ειρηνοδικεία και τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό στην κοινωνία. Χώρια που ο εξωδικαστικός που τόσο πολύ διαφημίζεται ως το απόλυτο εργαλείο διευθέτησης του χρέους, αποδεικνύεται εξαιρετικά λίγος σε ό,τι έχει να κάνει με τα funds. Και αυτό επειδή οι δανειστές έχουν την επιλογή να μην προσέλθουν στη διαδικασία. Δεν τους υποχρεώνει κανείς να βρουν λύση. Έτσι δεν είναι κ. Χατζηδάκη;

Καφές στη Βουλή

Κι αφού τέλος πάντων τελειώσει το τζέρτζελο στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος εν συνεχεία αναμένεται να κεράσει κι από έναν καφέ τους βουλευτές του κόμματός του, όχι σε κάποιο σικ μαγαζί πέριξ της Βουλής αλλά εντός, στο εντευκτήριο, δεν είμαστε και για πολλά έξοδα τώρα. Δεν πρόκειται για καφέ της παρηγοριάς όπως μαθαίνω από τις πηγές μου, αλλά για ένα γλυκό μασάζ συνοδεία καφεΐνης ώστε να πέσουν οι τόνοι καθώς τελευταία έχουν καταγραφεί ουκ ολίγες γκρίνιες στην ΚΟ της ΝΔ. Και για να είμαι και απόλυτα σωστή οι γκρίνιες έχουν εκφραστεί και με ερωτήσεις βουλευτών σε υπουργούς. Βέβαια, ως γνωστόν η καφεΐνη δεν είναι καταπραϋντική αλλά διεγερτική, κατά συνέπεια φοβάμαι μήπως κάνει μια τρύπα στο νερό. Εκτός κι αν ζητήσει να προσφερθούν ντεκαφεινέ ροφήματα ή καμιά σουμάδα.

Ενέργεια

Απροπό, αναρωτιέμαι αν ο κ. Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του ομιλία θα επικαλεστεί την ερώτηση που κατέθεσαν πριν από μερικές μέρες βουλευτές της ΝΔ αναφορικά με τις τιμές της ενέργειας. Θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να πει «ορίστε κ. Μητσοτάκη, τα λένε οι ίδιοι σας οι βουλευτές. Σε αυτούς τί απαντάτε;».

Kουίζ

Μαθαίνω από εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή πως κάθε Πέμπτη μεσημέρι, ένα τραπέζι τουλάχιστον επτά ατόμων είναι κλεισμένο σε σικ εστιατόριο των βορείων προαστίων. Λέγεται ότι η παρέα περιλαμβάνει βαριά ονόματα, ανάμεσά τους έναν πρώην πρωθυπουργό, ενίοτε κι έναν πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λέγεται επίσης ότι εσχάτως η παρέα ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις αλλά και με την επόμενη μέρα της ΝΔ, καθώς βλέπουν ότι το άλογο μπορεί να παραμένει πρώτο αλλά είναι απίστευτα κουρασμένο και δύσκολα θα καταφέρει να σταθεί χωρίς έξωθεν βοήθεια.

Οιωνός

Μία πρωτότυπη εξέλιξη συνέβη χθες – δεν είναι συχνό φαινόμενο. Ο δύο βουλευτές, της Αχαΐας εν προκειμένω, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς και ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν να υπερβούν τις κομματικές γραμμές τους και να κάνουν πράξη όσα διακηρύττουν οι πρόεδροι των κομμάτων τους. Κατέθεσαν κοινή ερώτηση για θέμα που αφορά περιοχή του Νομού Αχαίας! Θα μπορούσε να εκληφθεί και ως οιωνός…

Μνήμη

Εν τω μεταξύ η τσάμπα διαφήμιση στο βιβλίο του Τσίπρα συνεχίζεται. Πραγματικά, ούτε να τους είχε πληρώσει όλους αυτούς ο πρώην πρωθυπουργός, οι οποίοι έχουν βαλθεί να αναγορεύσουν το βιβλίο του σε μπεστ-σέλλερ πριν καν κυκλοφορήσει. Απ’ όλη αυτή την ιστορία πάντως, εγώ κρατάω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Την καταγγελία του εκδοτικού οίκου που μίλησε για «ηλεκτρονική υποκλοπή», του βιβλίου. Και θυμήθηκα, άκου να δεις κάτι πράγματα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους εμπλεκόμενους σ’ αυτό. Τι σου είναι η μνήμη…

Τράπεζες
UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή
in Confidential 12.11.25

Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
in Confidential 24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
in Confidential 23.10.25

Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τροπολογία ήταν και πάει, τα ζόρια τώρα έρχονται καθώς όπως φαίνεται ανατέλλει εποχή Δένδια στη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Metron απέδειξε πως αλλάζουν σιγά, σιγά τα δεδομένα για την κυβέρνηση με την παρουσία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά
in Confidential 21.10.25

Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Η ακρίβεια βγάζει νυστέρια στις δημοσκοπήσεις και τα Τέμπη παραμένουν ανοιχτή πληγή που πλέον για να θεραπευτεί ζητάει πολιτική αλλαγή και τον θείο από τον Τσίπρα για να σώσει αναλαμβάνει η «συνιστώσα του ανεψιού»

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
