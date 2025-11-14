Στην βουλή γράφουν διαγώνισμα ποιος θα περιγράψει καλύτερα το αδιέξοδο με την ακρίβεια αλλά ο λαός το ζει και με εκθέσεις ιδεών δεν βγαίνει η ζωή

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, Παρασκευή σήμερα και τι καλύτερο για να κλείσει η εβδομάδα, παρά η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου στη Βουλή; Στο Μαξίμου κάποιοι έχουν αναθαρρήσει με τις ενεργειακές συμφωνίες και πιστεύουν ότι θα «γυρίσουν» το παιχνίδι. Η διαφυγή του πρωθυπουργού από τον… πίσω χωματόδρομο του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη, άλλα λέει όμως.

Ακρίβεια ξανά

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Σήμερις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα πάει στη Βουλή για ν’ απαντήσει στην ερώτηση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με την ακρίβεια, το κόστος ζωής και τα συναφή. Γνωστό το θέμα, μόνιμο πρόβλημα που ουδέποτε κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία η ΝΔ στα 6,5 χρόνια που κυβερνάει τη χώρα. Παρά τις διάφορες κατά καιρούς εξαγγελίες, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα των Ελλήνων και αυτό καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πολύ καιρό. Και να με συμπαθά ο πρωθυπουργός Κυριάκος, αλλά τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ δεν βοηθάνε ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι΄αυτό άλλωστε και πολύς κόσμος δεν τσίμπησε απ’ αυτά.

Αμείλικτοι

Προφανώς όμως η συζήτηση θα έχει ενδιαφέρον καθώς επ’ ευκαιρία της ακρίβειας θ’ ακουστούν κι άλλα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική που «τρέχει», για τις επιδοτήσεις των αγροτών που βρίσκονται στον «αέρα», για το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και για το μεγάλο βάσανο του ιδιωτικού χρέους, τα κόκκινα δάνεια κλπ. που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι πάνε καλά, αλλά δυστυχώς γι΄ αυτήν όλα είναι ζήτημα ερμηνείας. Εκτός αυτού οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.

Πρόβλημα

Το γεγονός δηλαδή ότι τα κόκκινα δάνεια φαίνεται να έχουν μειωθεί απ’ τα 90 και πλέον δισ. ευρώ και να έχουν πάει εκεί κοντά στα 80 δισ. δεν το λες και μεγάλη επιτυχία όταν την ίδια ώρα γίνονται χιλιάδες πλειστηριασμοί και οι εταιρείες διαχείρισης των δανείων έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, όπως κατήγγειλαν πρόσφατα σύσσωμοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Προσέξτε, δεν αναφέρομαι σε δικηγόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε γαλάζια προεδρία που βλέπουν καθημερινά τι γίνεται στα ειρηνοδικεία και τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό στην κοινωνία. Χώρια που ο εξωδικαστικός που τόσο πολύ διαφημίζεται ως το απόλυτο εργαλείο διευθέτησης του χρέους, αποδεικνύεται εξαιρετικά λίγος σε ό,τι έχει να κάνει με τα funds. Και αυτό επειδή οι δανειστές έχουν την επιλογή να μην προσέλθουν στη διαδικασία. Δεν τους υποχρεώνει κανείς να βρουν λύση. Έτσι δεν είναι κ. Χατζηδάκη;

Καφές στη Βουλή

Κι αφού τέλος πάντων τελειώσει το τζέρτζελο στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος εν συνεχεία αναμένεται να κεράσει κι από έναν καφέ τους βουλευτές του κόμματός του, όχι σε κάποιο σικ μαγαζί πέριξ της Βουλής αλλά εντός, στο εντευκτήριο, δεν είμαστε και για πολλά έξοδα τώρα. Δεν πρόκειται για καφέ της παρηγοριάς όπως μαθαίνω από τις πηγές μου, αλλά για ένα γλυκό μασάζ συνοδεία καφεΐνης ώστε να πέσουν οι τόνοι καθώς τελευταία έχουν καταγραφεί ουκ ολίγες γκρίνιες στην ΚΟ της ΝΔ. Και για να είμαι και απόλυτα σωστή οι γκρίνιες έχουν εκφραστεί και με ερωτήσεις βουλευτών σε υπουργούς. Βέβαια, ως γνωστόν η καφεΐνη δεν είναι καταπραϋντική αλλά διεγερτική, κατά συνέπεια φοβάμαι μήπως κάνει μια τρύπα στο νερό. Εκτός κι αν ζητήσει να προσφερθούν ντεκαφεινέ ροφήματα ή καμιά σουμάδα.

Ενέργεια

Απροπό, αναρωτιέμαι αν ο κ. Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του ομιλία θα επικαλεστεί την ερώτηση που κατέθεσαν πριν από μερικές μέρες βουλευτές της ΝΔ αναφορικά με τις τιμές της ενέργειας. Θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να πει «ορίστε κ. Μητσοτάκη, τα λένε οι ίδιοι σας οι βουλευτές. Σε αυτούς τί απαντάτε;».

Kουίζ

Μαθαίνω από εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή πως κάθε Πέμπτη μεσημέρι, ένα τραπέζι τουλάχιστον επτά ατόμων είναι κλεισμένο σε σικ εστιατόριο των βορείων προαστίων. Λέγεται ότι η παρέα περιλαμβάνει βαριά ονόματα, ανάμεσά τους έναν πρώην πρωθυπουργό, ενίοτε κι έναν πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λέγεται επίσης ότι εσχάτως η παρέα ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις αλλά και με την επόμενη μέρα της ΝΔ, καθώς βλέπουν ότι το άλογο μπορεί να παραμένει πρώτο αλλά είναι απίστευτα κουρασμένο και δύσκολα θα καταφέρει να σταθεί χωρίς έξωθεν βοήθεια.

Οιωνός

Μία πρωτότυπη εξέλιξη συνέβη χθες – δεν είναι συχνό φαινόμενο. Ο δύο βουλευτές, της Αχαΐας εν προκειμένω, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς και ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν να υπερβούν τις κομματικές γραμμές τους και να κάνουν πράξη όσα διακηρύττουν οι πρόεδροι των κομμάτων τους. Κατέθεσαν κοινή ερώτηση για θέμα που αφορά περιοχή του Νομού Αχαίας! Θα μπορούσε να εκληφθεί και ως οιωνός…

Μνήμη

Εν τω μεταξύ η τσάμπα διαφήμιση στο βιβλίο του Τσίπρα συνεχίζεται. Πραγματικά, ούτε να τους είχε πληρώσει όλους αυτούς ο πρώην πρωθυπουργός, οι οποίοι έχουν βαλθεί να αναγορεύσουν το βιβλίο του σε μπεστ-σέλλερ πριν καν κυκλοφορήσει. Απ’ όλη αυτή την ιστορία πάντως, εγώ κρατάω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Την καταγγελία του εκδοτικού οίκου που μίλησε για «ηλεκτρονική υποκλοπή», του βιβλίου. Και θυμήθηκα, άκου να δεις κάτι πράγματα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους εμπλεκόμενους σ’ αυτό. Τι σου είναι η μνήμη…