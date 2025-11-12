Πήγε γελαστός με τη χαρά και της γεώτρησης στο Βlock 2, βγήκε γελασμένος ότι αυτό αρκεί για να μπλοκάρει τη κοινή λογική και των αγροτών την οργή

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ούτε ψύλλος στον κόρφο του πρωθυπουργού Κυριάκου με αυτά που τράβηξε ψες φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Μα είναι πράγματα αυτά να τον φυγαδεύουν επί της ουσίας μέσα απ’ τα χωράφια; Είναι πράγματα αυτά να μην έχουν καθαρίσει τα ΜΑΤ το δρόμο απ’ έξω να περάσει ο ένδοξος, ο ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί ποτέ, αν πιστέψουμε διάφορα στελέχη της κυβέρνησης, όπως η κα Μιχαηλίδου;

Εμπειρίες

Έτσι που λέτε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος έζησε μία οδυνηρή εμπειρία στη Αλεξανδρούπολη. Οι αγρότες μαινόμενοι με τα τρακτέρ απέκλεισαν την είσοδο του αεροδρομίου της πόλης και ο κ. Μητσοτάκης φυγαδεύτηκε από την πίσω πλευρά, από χωματόδρομο αφού έκοψαν τον φράχτη του αεροδρομίου! Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Και δεν νομίζω ο ίδιος να το αντιμετώπισε στοχαστικά – ξέρετε η ζωή είναι … συλλογή εμπειριών. Ετσι δεν είναι;

Πρωί – πρωί με την αυγούλα…

Φαίνεται όμως πως οι συναντήσεις που είχαν ο κ. Τσιάρας αρχικά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης εν συνεχεία με τους εκπροσώπους των αγροτών στην Αθήνα, ήταν πιο ήπιες. Βέβαια πρωί – πρωί ο κ. Χατζηδάκης έσπευσε να ανακοινώσει ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες! Θα μου πείτε πως κι ο άγιος φοβέρα θέλει. Σωστά! Ωστόσο αρμόδιες κυβερνητικές πηγές λένε πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα δοθεί σε αγρότες και κτηνοτρόφους περί το 1 δισ. ευρώ – μέχρι το τέλος του μήνα περί τα 600 εκατ. ευρώ. Και λένε πως αυτά τα ποσά είναι εξασφαλισμένα. Ουαί και αλίμονο τους αν δεν είναι….

Πάει η Κρήτη…

Ρωγμές που λέγανε στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατία είναι πλέον εμφανείς διά γυμνού οφθαλμού. Η χθεσινή δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτικά Ελλάδα και την Ηπειρο – τις κερδίζει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ όχι επειδή ανεβαίνουν τα ποσοστά του, αλλά επειδή πέφτουν της Νέας Δημοκρατίας! Κι είμαστε ακόμη στην αρχή. Να σκεφτείτε μάλιστα ότι στις τελευταίες εκλογές οι αγρότες στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό περίπου 48%!

Τα νεύρα κρόσια

Τους τα έχουν κάνει τα νεύρα κρόσια! Εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ολο έρχεται, όλο έρχεται κι αυτή ακόμη να φανεί. Από τις 4 Νοεμβρίου την περιμένουν. Κι όλο αύριο και αύριο. Τι μαρτύριο κι αυτό. Ποιος; Μα η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ρε παιδιά. Την θέλουν, λέει «δεμένη». Ξέρετε το «καλό αργεί να γίνει» και διάφορα τέτοια. Ναι, αλλά κανείς δεν σκέφτεται αυτούς τους ανθρώπους. Που πετιούνται στον ύπνο τους – «ήρθε;», «όχι ακόμη, γύρνα πλευρό»!

Ο κ. Τσιάρας κι η light εκδοχή

Κι επειδή ακούγεται το όνομα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα, μου είπαν πως η «αναφορά είναι light» – πρόκειται διάλογο που δεν προσδίδει εμπλοκή σε αδίκημα. Ετσι λένε, αλλά μεταξύ μας ούτε κι αυτοί που μου το είπαν είναι σίγουροι αν δεν διαβάσουν την απομαγνητοφώνηση της «νόμιμης επισύνδεσης». Αν ισχύει λένε αυτή η εκδοχή ίσως ο κ. Τσιάρας να γλυτώσει από την παραίτηση. Αν όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά απ΄ ότι λέγεται πολύ φοβάμαι πως ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης σύντομα θα ψάχνει για υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και ο κ. Τσιάρας θα διαθέτει … ποιοτικό χρόνο για τους ψηφοφόρους του στη Καρδίτσα!

C’ est la vie

Κι επειδή τελευταία κυκλοφορούν διάφορα περί ανασχηματισμού – με ποικίλες αφορμές και επιδιώξεις κι από διάφορες πλευρές – ρώτησα σχετικά και σας ενημερώνω ευθύς αμέσως. Ο κ. Μητσοτάκης – ο οποίος έχει μία … δυσκολία στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του, θα ήθελε να κάνει έναν τελευταίο ανασχηματισμό πηγαίνοντας για τις εκλογές. Όμως «η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει την δική σου μελαγχολία» που τραγουδούσε και ο προσφάτως αποθανών Διονύσης Σαββόπουλος.

Πέτρες στη τζαμαρία

Ετσι λέγεται πως σκοπεύει να αλλάξει την κυβέρνηση του στα τέλη του Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Αλλά μη νομίζετε ότι πρόκειται για ένα εύκολο εγχείρημα, όσο κι αν ο ανασχηματισμός είναι προνομία του πρωθυπουργού. Διότι αυτοί που θεωρούν ότι είναι «υπουργίσιμοι και δεν αναλάβουν κυβερνητική θέση κι αν μάλιστα κινδυνεύουν και να μην εκλεγούν θα γίνουν … «κομάντο αυτοκτονίας»! Κάθε μέρα θα πετούν πέτρες στην τζαμαρία. Τουτέστιν οι ερωτήσεις στη Βουλή θα πέφτουν σύννεφο. Αφού έτσι κι αλλιώς θα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι χαμηλά – δεν προβλέπεται ανάκαμψη τους στο ορατό μέλλον….

Δουλεύουν για τον κ. Σαμαρά;

Χωρίς να υπολογιστεί και ο συσχετισμός, οι επιδιώξεις κι οι επιθυμίες των «δελφίνων» κι ως εκ τούτου τα ενδοκυβερνητικά «μαχαιρώματα». Από την αναστάτωση που έτσι κι αλλιώς θα προκληθεί θα «αγοράσει» κι ο κ. Αντώνης Σαμαράς για το δικό του κόμμα. Υπολογίστε ακόμη και μία άλλη παράμετρο. Η δεύτερη δικογραφία που η «αγαπητή Λάουρα» πρόκειται να αποστείλει στη Βουλή και θα αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περιλαμβάνει και κάμποσους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας – και μερικούς της αντιπολίτευσης, αλλά αυτοί δεν μας αφορούν εν προκειμένω… – οι οποίοι θα σταλούν να «συναντήσουν» τον φυσικό τους δικαστή. Δε νομίζω ότι θα είναι κι οι ευτυχέστεροι των Ελλήνων. Ετσι δεν είναι; Με δύο λόγια ο ανασχηματισμός θα προκαλέσει – ενδεχομένως… – περισσότερα προβλήματα απ΄ όσα ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να λύσει. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε με το νέο χρόνο. Ας κάνουμε λίγο υπομονή….

Θα φτάσουν στον Ιανουάριο;

Στη Νέα Αριστερά, όπου εξελίσσεται μία διάσπαση στη … σκιά του κ. Αλέξη Τσίπρα, οι δύο τάσεις αναλώνονται στους γνωστούς εσωκομματικούς τακτικισμούς. Η πλευρά του κ. Αλέξη Χαρίτση ανακοίνωσε πως θα συγκεντρώσει υπογραφές για τη διενέργεια εσωκομματικού δημοψηφίσματος – αν υπογράψει το 25% των μελών. Στόχος της πάντως είναι να συγκεντρώσει 1.500 υπογραφές. Η άλλη πλευρά του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη δεν θέλει επ΄ ουδενί δημοψήφισμα γιατί αν βγει θετικό για την πλευρά Χαρίτση θα μπλοκάρει τις αποφάσεις του συνεδρίου, τη σύνθεση του οποίου μπορεί η ίδια να την ελέγξει! Δεν μπορεί όμως να εμποδίσει την συλλογή υπογραφών. Ποιο είναι το επίδικο: Κατά την τάση του κ. Χαρίτση μίνιμουμ πρόγραμμα για κοινό ψηφοδέλτιο, αλλά δεν λέει με ποιον – εσείς μπορείτε να φανταστείτε…. Κατά την τάση του κ. Σακελλαρίδη: στροφή προς την ριζοσπαστική αριστερά. Και τα μυαλά στα κάγκελα….