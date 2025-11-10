newspaper
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Confidential

Eμπιστευτικά
 10 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δύο εβδομάδες μείνανε μέχρι να κυκλοφορήσει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Βλέπετε, όλοι οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν βαλθεί να του κάνουν την καλύτερη διαφήμιση και να συνηγορήσουν ώστε το βιβλίο όχι μόνο να ξεπουλήσει με τη μία, αλλά να κάνει κι άλλες εκδόσεις στη συνέχεια. Φίλος βιβλιοπώλης στις παρυφές του Κολωνακίου μου έλεγε πως τέτοια αγωνία στο αναγνωστικό κοινό είχε να δει απ’ τις εποχές που έβγαιναν τα βιβλία του Χάρι Πότερ. Τέτοια δημοφηλία και αγωνία, λέμε.

Το αντίπαλον δέος

Αλλά κι ο Αλέξης δεν κάθεται φρόνιμα. Να και τα αποσπάσματα από το audiobook, να και τα βιντεάκια με τον Αιμίλιο Χειλάκη που έχει «δανείσει» τη φωνή του για την ηχητική έκδοση του βιβλίου, να το ένα, να το άλλο, ξεσηκώνει τον κόσμο. Είναι μετά να μην βγάζουν αφρούς στη Δεξιά – αλλά και στην Αριστερά; Και προσέξτε, ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει καν το πόνημα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά, πρώτο θέμα θα είναι για μέρες. Κι αυτό είναι κάτι που την κυβέρνηση δεν την βολεύει. Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρει ένα αντίπαλον δέος ν’ αντιτάξει. Ποιό όμως; Έλα μου ντε…

Τα δύσκολα είναι μπροστά μας

Στο σαββατοκύριακο που πέρασε είχα μία πολύ καλή συζήτηση με έναν βαθύ γνώστη του ελληνικού και ευρωπαϊκού προσκηνίου και – κυρίως – παρασκηνίου. Μου έλεγε, λοιπόν, ότι κορυφαία στελέχη του χρηματοοικονομικού συστήματος που προσπαθούν να «αποκρυπτογραφήσουν» τα όσα μέλλεται να συμβούν, βλέπουν ότι πρώτον, τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνουν το 2027 – το Ταμείο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026. Δεύτερον, τα επόμενα ευρωπαϊκά κεφάλαια θα αφορούν πολεμικούς εξοπλισμούς – και επειδή η Ελλάδα έχει πολύ περιορισμένη αντίστοιχη βιομηχανία, τα οφέλη της θα είναι και ανάλογα. Ως εκ τούτου εφόσον οι εκλογές γίνουν στον προβλεπόμενο χρόνο, δηλαδή το 2027, η δυναμική της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι στην καλύτερη περίπτωση αναιμική. Και το δημόσιο χρέος μπορεί να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς! Μην την ξεχνάτε αυτή την παράμετρο. Είναι ουσιώδης!

Κυβερνήσεις συνεργασίας

Η προβλεπόμενη ισχνή ανάπτυξη θα «φρενάρει» και την πτώση χρέους προς ΑΕΠ. Και το 2030 είναι μπροστά μας που πρέπει να καταβληθούν μετά ποσά το τοκοχρεολύσια. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πλαίσιο είναι ασφυκτικό. Ωραία! Ε, αυτό όμως θα είναι και το περιβάλλον για να συγκροτηθούν οι … κυβερνήσεις συνεργασίας – με την παρέμβαση διαφόρων κέντρων και ομάδων συμφερόντων. Τώρα τα δίδυμα και τα … τρίδυμα τα αφήνω στην δημιουργική σας φαντασία! Και δε νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια διαφωνιών ως προς την συμμετοχή! Οκ; Ετσι κι αλλιώς όμως θα έχουμε τον χρόνο και τις αφορμές να τα συζητήσουμε ξανά και ξανά και ξανά….

Περιμένει

Πάντως ο πρωθυπουργός Κυριάκος μετά από ένα εξαντλητικό διήμερο, νιώθει πλέον ικανοποιημένος! Εκανε την δουλειά – καθαρή και βρώμικη! Και τώρα περιμένει την ανταμοιβή. Διότι ο άνθρωπος που δουλεύει πρέπει να πληρώνεται! Επ΄ αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία – τουλάχιστον με βάση το Σύνταγμα και την εργατική νομοθεσία! Και περιμένει ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν φιλοδοξεί να κάνει ομιλία στο Κογκρέσο, όπως τότε τα παλιά χρόνια επί Προέδρου Μπάιντεν – που τον είχαν ανακηρύξει περίπου ως … προμάχο των δυτικών αξιών. Δεν έχει μεγάλες αξιώσεις. Αλλά τουλάχιστον ένα τηλεφώνημα με … «όμορφα λόγια», ο κάθε άνθρωπος θα το ήθελε. Ετσι δεν είναι; Ε, και μετά μία βόλτα μέχρι τον ανακαινισμένο Λευκό Οίκο, θα ήταν η καλύτερη ανταμοιβή. Για όλους έχει ο Θεός….

Ποιος έχει το franchise;

Ηρθε βέβαια κι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς χθες στον ΑΝΤ1 και είπε περίπου ότι έχει ο ίδιος «καπαρώσει» το franchise του Προέδρου Τραμπ στην Αθήνα – δεν τον έχει συναντήσει, αλλά έχει επαφές με μέλη της διοίκησης Τραμπ. Αλλά δε νομίζω ότι αυτό θα του δημιουργήσει προβλήματα του δικού μας. Χτύπα ξύλο!

Μόνο ο κ. Λαζαρίδης

Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο κ. Σαμαράς του χάλασε την Κυριακή! Του πρωθυπουργού Κυριάκου εννοώ. Εστω κι αν οι λαλίστατες «πηγές» του Μεγάρου Μαξίμου έπαθαν … αφωνία! Κι απέφυγαν τα σχόλια. Εκτός από τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη – το επονομαζόμενο και «βεζύρη». Ο οποίος απάντησε «επί προσωπικού»! Παρεμπιπτόντως ο κ. Λαζαρίδης με τον αγώνα που δίνει καθημερινά στην Εξεταστική Επιτροπή, ελπίζω ο άνθρωπος να ανταμειφθεί. Και να μην έχει την τύχη του … κ. Δημήτρη Μαρκόπουλου στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή! Κι εκτιμώ ότι τουλάχιστον ένα υφυπουργείο το έχει ήδη «καπαρώσει» – εκτός κι αν υπάρχει θέμα με τον επίσης εκτός κυβέρνησης βουλευτή Καβάλας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Δεν το ξέρω….

Και για τα εσωτερικά

Ωστόσο, για να επανέλθω, για πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς άνοιξε την γκάμα των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε. Το «ρεπερτόριο» του πλέον δεν έχει μόνο εξωτερική πολιτική, αλλά και αρκετά εσωτερικά θέματα. ΚΙ αυτό το στοιχείο αποτελεί και το προοίμιο των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν…. Εδώ κάπου να σημειώσω ότι ξανάρχισαν οι ερωτήσεις βουλευτών της κυβέρνησης σε υπουργούς για θέματα της καθημερινότητας, με τελευταίο «κρούσμα» τις τιμές στην ενέργεια.

Κι άλλοι ήταν μεγάλοι…

Βέβαια το κρίσιμο ερώτημα είναι αν και πότε θα κάνει το νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός. Κατ΄αρχήν οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν ενδιαφέρον οι ιστορικές αναλογίες που χρησιμοποίησε για να εξουδετερώσει το επιχείρημα ότι ο ίδιος «είναι μεγάλος». Χρησιμοποίησε από την εγχώρια πολιτική ιστορία τους Αλέξανδρο Παπάγο και Κωνσταντίνο Καραμανλή – ο πρώτος κατέβηκε αιφνιδιαστικά στις εκλογές του Μαΐου του 1951, που κατέλαβε την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1952 τις οποίες και κέρδισε, αλλά πέθανε τον Οκτώβριο του 1955. Οι διεθνείς του ιστορικές αναλογίες ήταν των Ρόναλντ Ρήγκαν και Ντόναλντ Τραμπ. Και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «στο εξωτερικό οι μεγάλες ανατροπές έγιναν από πολιτικούς έμπειρους όχι από νεαρούς»! Εντάξει ήταν σαφής….

Λίγη υπομονή για το κόμμα

Επί του κρίσιμου σημείου, λοιπόν, ο κ. Σαμαράς αφού ανέφερε ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη από μία νέα κυβέρνηση που θα μάχεται για την αναγέννηση της πατρίδας» συμπλήρωσε πως «έχω όμως την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω την κατάσταση, παρακολουθώ τα πάντα, θα κρίνω με ψυχραιμία και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στον ελληνικό λαό. Σήμερα μην περιμένετε να σας πω ένα ναι ή ένα όχι»! Τουτέστιν θα περιμένουμε λίγο ακόμη. Τώρα θα ρωτήσετε πόσο ακόμη. Σωστά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το βέβαιο είναι ότι θα εξαρτηθεί από την δυναμική των εξελίξεων. Αυτό που γνωρίζω είναι πως το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα είναι … «γκαστρωμένο»! Γενικότερα….

Εχει πολλά στο κεφάλι του…

Κι ενώ οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου χθες σιώπησαν σχετικά με την συνέντευξη του κ. Σαμαρά. Ομως το «σύστημα» δεν πρόκειται να σιωπήσει. Θα τον παραλάβει «δια τα περαιτέρω»…. Ομως αλήθεια τι να πρωτοπρολάβει κι αυτό; Με τους «φραπέδες» του ΟΠΕΚΕ να ασχοληθεί – και την δεύτερη δικογραφία που έρχεται και τους έχει κάνει να νεύρα τσατάλια… – με τους αγρότες που θα είναι την Τρίτη θα είναι στην Αθήνα, με τα ενδοκυβερνητικά μαχαιρώματα; Με τι απ΄ όλα κι τι πρώτα; Το τελευταίο που διαρρέουν διάφορα υποσυστήματα, είναι πως ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται ακόμη και την απομάκρυνση του κ. Κωστή Χατζηδάκη από την θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Το δουλεύουν μέρες τώρα. Για διάφορους λόγους κι όχι για τους προφανείς – οι προφανείς λόγοι είναι η αφορμή. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έναντι των … «οικόσιτων» του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Χατζηδάκης είναι μόνος του. Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πλέον δεν θα αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Το μέλλον δεν θα μας πλήξει….

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

