# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ετοιμάζει ανακοινώσεις για την… οπλοκατοχή η κυβέρνηση και γελάνε και οι ασφόδελοι τση Κρήτης

Confidential

Eμπιστευτικά
 06 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Ετοιμάζει ανακοινώσεις για την… οπλοκατοχή η κυβέρνηση και γελάνε και οι ασφόδελοι τση Κρήτης

Το δούλεμα οφείλει να έχει κι ένα όριο και η κυβέρνηση το έχει ξεπεράσει προ πολλού. Τα εδώ πανηγύρια για την εκλογή Μαμντάνι στις ΗΠΑ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Spotlight

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ομολογώ ότι ενίοτε παρακολουθώ τα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι από περιέργεια, καθώς δείχνουν έναν παλμό της ψηφιακής κοινωνίας, αυτής πίσω απ’ τα πληκτρολόγια. Σαν τις γριές που κάθονται στο μπαλκόνι στο χωριό και παραμονεύουν ποιος θα περάσει από κάτω ώστε να αναρωτηθούν «τίνος είναι αυτή-ός-ό» μοιάζουν τα ελληνικά ΜΚΔ. Κατά συνέπεια είχαν άποψη και για τον Μαμντάνι, αλλά και για το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Καλά νέα!

Πάμε στην είδηση πρώτα. Καλά νέα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο μουσουλμάνος Ζοχράν Μαμντάνι κατόρθωσε να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, δήμαρχος της Νέας Υόρκης! Κι όχι μόνο αυτό. Αλλά στάθηκε και απέναντι – και μετά από την εκλογή του! – στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα με αρκούντως προκλητικό τρόπο! Αντίστοιχο με αυτόν που ο Πρόεδρος  Τραμπ τον αντιμετώπισε στη διάρκεια της προεκλογική του εκστρατείας.

Μήνυμα στην Ευρώπη;

Η κοινωνική πόλωση βρίσκει το ισοδύναμο της στο πολιτικό σύστημα. Η αριστερά των Δημοκρατικών απέναντι στην δεξιά των Ρεπουμπλικάνων. Είναι φανερό ότι η αμφισβήτηση – εν τοις πράγμασιν – της ηγεμονίας του Προέδρου των ΗΠΑ στην «έδρα» του δεν είναι μικρό γεγονός και δεν θα περάσει έτσι. Εκτός των όσων πρόκειται να συμβούν εντός των ΗΠΑ, η εκλογή του Μαμντάνι θα έχει σοβαρή επίδραση στην Ευρώπη – όπου την πολιτική ηγεμονία ως τώρα την έχει η δεξιά κι η ακροδεξιά.

Εδώ χάρηκαν…

Όπως είχε συμβεί το 2015 με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το ωστικό κύμα που είχε προκαλέσει σε πολλές χώρες σε σχεδόν όλες τις ηπείρους  – τότε που ακόμη η Ελλάδα ήταν «γαλατικό χωριό», μετά έπαψε να είναι, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Στην προκειμένη περίπτωση θα έχει μεγαλύτερη επίδραση και θα γεμίσει με αισιοδοξία τις καταπτοημένες από τις συνεχείς ήττες και τα αδιέξοδα τους αριστερές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ηδη εν Ελλάδι τα τρία βασικά κόμματα της κεντροαριστεράς – ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – έκαναν χαρμόσυνες δηλώσεις. Όπως κι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.

Και μετά τη χαρά, τί;

Οκ καλή η χαρά για τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα αλλά υπάρχει και το μετά. Μετά, τί; Δηλαδή πέρα από τα συγχαρητήρια έχουν σκοπό να προβληματιστούν για το πως τα κατάφερε να πάρει όλο το χαρτί ένας μουσουλμάνος που μιλούσε ανοιχτά για ανθρώπινα δικαιώματα, για την Παλαιστίνη, για την εργατιά κλπ. στο άντρο του Καπιταλισμού; Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που είτε μιλάνε με μισόλογα, είτε στρογγυλεύουν τις γωνίες, είτε δεν είναι αρκετά πειστικοί σε αυτό που πρεσβεύουν.

Πήρε τα πάνω του

Στην αντίπερα όχθη, χθες ήταν μία όμορφη μέρα για το Μέγαρο Μαξίμου! Ο πρωθυπουργός Κυριάκος δέχθηκε την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών – και «απεσταλμένη» του Προέδρου Τραμπ! – κυρία Κίμπερλυ Γκιλφόιλ. Το καλύτερο όμως είναι τα όσα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κυρία Γκιλφόιλ αμέσως μετά από τη συνάντηση – «Φανταστική η συνάντηση με Μητσοτάκη»! Και στο Μέγαρο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες.

Στην αντεπίθεση

Απ’ ότι μαθαίνω το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει μία ατζέντα «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του. Απωθώντας το θέμα των ΕΛΤΑ από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Κατ΄ αρχήν. Κι εν συνεχεία σήμερα ψηφίζεται το φορολογικό νομοσχέδιο, που έχει ενσωματώσει ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης το πακέτο της ΔΕΘ. Ο κ. Μητσοτάκης ίσως πάει στη Βουλή για να μιλήσει και να επαναφέρει τα μέτρα του Σεπτεμβρίου στο προσκήνιο. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά διαρρέεται ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως να ζητήσει και ονομαστική ψηφοφορία για «να την βγει» στην αντιπολίτευση. Αν ψηφίσει υπέρ των μέτρων η αντιπολίτευση, θα βγει η κυβέρνηση και θα την κατηγορήσει για μικροπολιτική υποκρισία. Αν ψηφίσει κατά τότε θα την κατηγορήσει ότι αρνείται να ψηφίσει θετικά μέτρα για συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας. Και μετά την σκυτάλη θα την παραλάβουν οι «τροβαδούροι» του συστήματος διά τα περαιτέρω….

«Φέρνει» τα λεφτά

Τα φορολογικά είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι τα λεφτά των επιδοτήσεων – όπως σας έχω ενημερώσει εγκαίρως – του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία έχουν εξασφαλιστεί. Θα βγει, λοιπόν, ο πρωθυπουργός – που το έχει μεγάλη ανάγκη, διότι ο «Κανένας» στις δημοσκοπήσεις έχει πάρει το πάνω χέρι… – και θα τα ανακοινώσει περιχαρής. Να πάρει κι αυτός κανένα πόντο. Γιατί το τελευταίο διάστημα του κάθεται μονίμως ο … «μουτζούρης»!

Και μέτρα για την οπλοκατοχή

Και η «θετική ατζέντα» συνεχίζεται. Το προανήγγειλε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, πως ο πρωθυπουργός στις επόμενες ημέρες θα κάνει ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή! Λες και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες που η οπλοκατοχή είναι νόμιμη. Θα μας τρελάνουν στο τέλος. Εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με την βεντέτα των Βοριζίων, η οπλοκατοχή είναι παράνομη! Στην Ελλάδα όχι στις ΗΠΑ. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση κάποιο αστέρι του Μεγάρου Μαξίμου σκέφτηκε πως δεν είναι κακή ιδέα η πολιτική εκμετάλλευση μιας αιματηρής μεσαιωνικής συμπεριφοράς. Το πρότεινε, η ομήγυρη το δέχθηκε – μαζί κι ο κ. Μητσοτάκης – και σχεδιάζουν τώρα μέτρα μαζί με τον υπουργό Προ.Πο. κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Που θα τα θεωρήσουν και παρέμβαση στην ορεινή κρητική κοινωνία – αφού όμως προηγουμένως η αβελτηρία της ΕΛΑΣ χτύπησε κόκκινο. Μωραίνει Κύριος….

Υπεύθυνος ο κ. Πιερρακάκης

Με τα ΕΛΤΑ όμως μη νομίζετε ότι έχουν ξεμπερδέψει στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάθε άλλο. Όπως σας είπα απλώς «αγόρασαν χρόνο». Διότι, λέει, η «μεταρρύθμιση» θα γίνει, αλλά με την δέουσα προπαγάνδα. Αυτή είναι η ορατή πλευρά του «παγόβουνου». Η πλευρά που δεν φαίνεται και πολύ είναι τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα». Σώνει και καλά ο μόνος αρμόδιος, υπεύθυνος και ένοχος για τον «φόνο» είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Ουδείς άλλος! Κι εκεί που πήγαινε ο κ. Πιερρακάκης να «βγάλει την ουρά του απ΄ έξω», ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και του χρέωσε την ενημέρωση των βουλευτών για το συγκεκριμένο θέμα! Τον λυπάμαι! Κάποιος μάλιστα μου θύμισε πως ο κ. Πιερρακάκης πριν αναλάβει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε περάσει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – και μετά πήγε στο υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή ήταν ο καθ΄ ύλην αρμόδιος για τα ΕΛΤΑ! Ουπς!

Στο δρόμο της διάσπασης

Α, να μην το ξεχάσω. Εκεί στην Πατησίων, στη Νέα Αριστερά τα πράγματα όσο περνούν οι μέρες γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Κυκλοφορούν διάφορα. Αλλοι λένε πως στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τα αντιπαραθετικά κείμενα να μην ψηφιστούν, απλώς να παρουσιαστούν – για να μην «τσαλακωθεί» το κύρος του κ. Αλέξη Χαρίτση, που θα βρεθεί στη μειοψηφία. Αλλοι λένε για το θέμα των συμμαχιών να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών του κόμματος – αλλά αυτό έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, κι αυτό μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Κι η συζήτηση συνεχίζεται. Το συνέδριο πάντως θα γίνει, λένε, τον Ιανουάριο. Λένε….

Stream newspaper
Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά
in Confidential 05.11.25

Και την επόμενη που δεν θα βρουν βαλβίδα εκτόνωσης σε τεχνοκράτη ή επιτελικό να ζητήσουν να παραιτηθεί ο λαός γιατί τους κάνει νερά και δεν πείθεται από παιχνίδια επικοινωνιακά

Μήπως όμως τώρα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ παραδίδει ο λαός τα γράμματα στον… Αγνωστο Στρατιώτη προσωπικά; Έχουν σκεφτεί πώς θα το χειριστούν αυτό επικοινωνιακά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία
in Confidential 03.11.25

Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Όταν θα λάβεις (Κυριάκο) αυτό το γράμμα (από την επαρχία) τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα... για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και αλαζονεία.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο
in Confidential 29.10.25

Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό
in Confidential 28.10.25

Το «όχι» το ηρωικό χρειάζεται ξεκάθαρο εχθρό, το «όχι» στον ατομισμό και στον συμβιβασμό, αξιοπρέπεια και τσαγανό

Ο Μητσοτάκης πάει να τιμήσει την εθνική εορτή μήπως ξεγελάσει τη λαϊκή οργή. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεχνά τι σημαίνει δεξιά φοβούνται δούκες και πληβείοι. Τα χουντικά επιχειρήματα ενός παππού-θαυμαστή του πρωθυπουργού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
in Confidential 24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
in Confidential 23.10.25

Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τροπολογία ήταν και πάει, τα ζόρια τώρα έρχονται καθώς όπως φαίνεται ανατέλλει εποχή Δένδια στη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Metron απέδειξε πως αλλάζουν σιγά, σιγά τα δεδομένα για την κυβέρνηση με την παρουσία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά
in Confidential 21.10.25

Στον άγνωστο στρατιώτη σε λίγο θα επιτρέπονται μόνο τα περιστέρια και αν με 13 ώρες δουλειά προλαβαίνει ο λαός να αντιδρά θα αναλαμβάνει η φρουρά

Η ακρίβεια βγάζει νυστέρια στις δημοσκοπήσεις και τα Τέμπη παραμένουν ανοιχτή πληγή που πλέον για να θεραπευτεί ζητάει πολιτική αλλαγή και τον θείο από τον Τσίπρα για να σώσει αναλαμβάνει η «συνιστώσα του ανεψιού»

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά
in Confidential 20.10.25

Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά

Μετεξεταστέος ο λαός δεν κατάλαβε ούτε τα μέτρα τα ευνοϊκά, ούτε πόσο καλή είναι η 13ωρη δουλειά και αν η Ιθάκη αργήσει να φανεί, να δεις που και η σιδερένια μπάλα στο πόδι θα του θα του κακοφανεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί
in Confidential 13.10.25

Ο Μητσοτάκης θεωρεί προσβολή για το μνημείο τη λαϊκή οργή, ο λαός πάλι την αλαζονεία και την πολιτική ύβρη τιμωρεί

Τα είχε λύσει όλα τα θέματα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και το μόνο που της απέμεινε ήταν η διαχείριση του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη. Αν δεν ήταν αυτό καρφωτή στον Δένδια, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την επικείμενη αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν χτιστεί έχοντας μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

