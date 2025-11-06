Ετοιμάζει ανακοινώσεις για την… οπλοκατοχή η κυβέρνηση και γελάνε και οι ασφόδελοι τση Κρήτης

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ομολογώ ότι ενίοτε παρακολουθώ τα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι από περιέργεια, καθώς δείχνουν έναν παλμό της ψηφιακής κοινωνίας, αυτής πίσω απ’ τα πληκτρολόγια. Σαν τις γριές που κάθονται στο μπαλκόνι στο χωριό και παραμονεύουν ποιος θα περάσει από κάτω ώστε να αναρωτηθούν «τίνος είναι αυτή-ός-ό» μοιάζουν τα ελληνικά ΜΚΔ. Κατά συνέπεια είχαν άποψη και για τον Μαμντάνι, αλλά και για το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Καλά νέα!

Πάμε στην είδηση πρώτα. Καλά νέα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο μουσουλμάνος Ζοχράν Μαμντάνι κατόρθωσε να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, δήμαρχος της Νέας Υόρκης! Κι όχι μόνο αυτό. Αλλά στάθηκε και απέναντι – και μετά από την εκλογή του! – στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα με αρκούντως προκλητικό τρόπο! Αντίστοιχο με αυτόν που ο Πρόεδρος Τραμπ τον αντιμετώπισε στη διάρκεια της προεκλογική του εκστρατείας.

Μήνυμα στην Ευρώπη;

Η κοινωνική πόλωση βρίσκει το ισοδύναμο της στο πολιτικό σύστημα. Η αριστερά των Δημοκρατικών απέναντι στην δεξιά των Ρεπουμπλικάνων. Είναι φανερό ότι η αμφισβήτηση – εν τοις πράγμασιν – της ηγεμονίας του Προέδρου των ΗΠΑ στην «έδρα» του δεν είναι μικρό γεγονός και δεν θα περάσει έτσι. Εκτός των όσων πρόκειται να συμβούν εντός των ΗΠΑ, η εκλογή του Μαμντάνι θα έχει σοβαρή επίδραση στην Ευρώπη – όπου την πολιτική ηγεμονία ως τώρα την έχει η δεξιά κι η ακροδεξιά.

Εδώ χάρηκαν…

Όπως είχε συμβεί το 2015 με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και το ωστικό κύμα που είχε προκαλέσει σε πολλές χώρες σε σχεδόν όλες τις ηπείρους – τότε που ακόμη η Ελλάδα ήταν «γαλατικό χωριό», μετά έπαψε να είναι, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Στην προκειμένη περίπτωση θα έχει μεγαλύτερη επίδραση και θα γεμίσει με αισιοδοξία τις καταπτοημένες από τις συνεχείς ήττες και τα αδιέξοδα τους αριστερές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ηδη εν Ελλάδι τα τρία βασικά κόμματα της κεντροαριστεράς – ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – έκαναν χαρμόσυνες δηλώσεις. Όπως κι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.

Και μετά τη χαρά, τί;

Οκ καλή η χαρά για τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα αλλά υπάρχει και το μετά. Μετά, τί; Δηλαδή πέρα από τα συγχαρητήρια έχουν σκοπό να προβληματιστούν για το πως τα κατάφερε να πάρει όλο το χαρτί ένας μουσουλμάνος που μιλούσε ανοιχτά για ανθρώπινα δικαιώματα, για την Παλαιστίνη, για την εργατιά κλπ. στο άντρο του Καπιταλισμού; Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που είτε μιλάνε με μισόλογα, είτε στρογγυλεύουν τις γωνίες, είτε δεν είναι αρκετά πειστικοί σε αυτό που πρεσβεύουν.

Πήρε τα πάνω του

Στην αντίπερα όχθη, χθες ήταν μία όμορφη μέρα για το Μέγαρο Μαξίμου! Ο πρωθυπουργός Κυριάκος δέχθηκε την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών – και «απεσταλμένη» του Προέδρου Τραμπ! – κυρία Κίμπερλυ Γκιλφόιλ. Το καλύτερο όμως είναι τα όσα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κυρία Γκιλφόιλ αμέσως μετά από τη συνάντηση – «Φανταστική η συνάντηση με Μητσοτάκη»! Και στο Μέγαρο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες.

Στην αντεπίθεση

Απ’ ότι μαθαίνω το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει μία ατζέντα «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του. Απωθώντας το θέμα των ΕΛΤΑ από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Κατ΄ αρχήν. Κι εν συνεχεία σήμερα ψηφίζεται το φορολογικό νομοσχέδιο, που έχει ενσωματώσει ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης το πακέτο της ΔΕΘ. Ο κ. Μητσοτάκης ίσως πάει στη Βουλή για να μιλήσει και να επαναφέρει τα μέτρα του Σεπτεμβρίου στο προσκήνιο. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά διαρρέεται ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως να ζητήσει και ονομαστική ψηφοφορία για «να την βγει» στην αντιπολίτευση. Αν ψηφίσει υπέρ των μέτρων η αντιπολίτευση, θα βγει η κυβέρνηση και θα την κατηγορήσει για μικροπολιτική υποκρισία. Αν ψηφίσει κατά τότε θα την κατηγορήσει ότι αρνείται να ψηφίσει θετικά μέτρα για συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας. Και μετά την σκυτάλη θα την παραλάβουν οι «τροβαδούροι» του συστήματος διά τα περαιτέρω….

«Φέρνει» τα λεφτά

Τα φορολογικά είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι τα λεφτά των επιδοτήσεων – όπως σας έχω ενημερώσει εγκαίρως – του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία έχουν εξασφαλιστεί. Θα βγει, λοιπόν, ο πρωθυπουργός – που το έχει μεγάλη ανάγκη, διότι ο «Κανένας» στις δημοσκοπήσεις έχει πάρει το πάνω χέρι… – και θα τα ανακοινώσει περιχαρής. Να πάρει κι αυτός κανένα πόντο. Γιατί το τελευταίο διάστημα του κάθεται μονίμως ο … «μουτζούρης»!

Και μέτρα για την οπλοκατοχή

Και η «θετική ατζέντα» συνεχίζεται. Το προανήγγειλε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, πως ο πρωθυπουργός στις επόμενες ημέρες θα κάνει ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή! Λες και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες που η οπλοκατοχή είναι νόμιμη. Θα μας τρελάνουν στο τέλος. Εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με την βεντέτα των Βοριζίων, η οπλοκατοχή είναι παράνομη! Στην Ελλάδα όχι στις ΗΠΑ. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση κάποιο αστέρι του Μεγάρου Μαξίμου σκέφτηκε πως δεν είναι κακή ιδέα η πολιτική εκμετάλλευση μιας αιματηρής μεσαιωνικής συμπεριφοράς. Το πρότεινε, η ομήγυρη το δέχθηκε – μαζί κι ο κ. Μητσοτάκης – και σχεδιάζουν τώρα μέτρα μαζί με τον υπουργό Προ.Πο. κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Που θα τα θεωρήσουν και παρέμβαση στην ορεινή κρητική κοινωνία – αφού όμως προηγουμένως η αβελτηρία της ΕΛΑΣ χτύπησε κόκκινο. Μωραίνει Κύριος….

Υπεύθυνος ο κ. Πιερρακάκης

Με τα ΕΛΤΑ όμως μη νομίζετε ότι έχουν ξεμπερδέψει στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάθε άλλο. Όπως σας είπα απλώς «αγόρασαν χρόνο». Διότι, λέει, η «μεταρρύθμιση» θα γίνει, αλλά με την δέουσα προπαγάνδα. Αυτή είναι η ορατή πλευρά του «παγόβουνου». Η πλευρά που δεν φαίνεται και πολύ είναι τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα». Σώνει και καλά ο μόνος αρμόδιος, υπεύθυνος και ένοχος για τον «φόνο» είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Ουδείς άλλος! Κι εκεί που πήγαινε ο κ. Πιερρακάκης να «βγάλει την ουρά του απ΄ έξω», ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και του χρέωσε την ενημέρωση των βουλευτών για το συγκεκριμένο θέμα! Τον λυπάμαι! Κάποιος μάλιστα μου θύμισε πως ο κ. Πιερρακάκης πριν αναλάβει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε περάσει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – και μετά πήγε στο υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή ήταν ο καθ΄ ύλην αρμόδιος για τα ΕΛΤΑ! Ουπς!

Στο δρόμο της διάσπασης

Α, να μην το ξεχάσω. Εκεί στην Πατησίων, στη Νέα Αριστερά τα πράγματα όσο περνούν οι μέρες γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Κυκλοφορούν διάφορα. Αλλοι λένε πως στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τα αντιπαραθετικά κείμενα να μην ψηφιστούν, απλώς να παρουσιαστούν – για να μην «τσαλακωθεί» το κύρος του κ. Αλέξη Χαρίτση, που θα βρεθεί στη μειοψηφία. Αλλοι λένε για το θέμα των συμμαχιών να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών του κόμματος – αλλά αυτό έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, κι αυτό μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Κι η συζήτηση συνεχίζεται. Το συνέδριο πάντως θα γίνει, λένε, τον Ιανουάριο. Λένε….