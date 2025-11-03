Εβδομάδα υπουργών στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, και μπορεί να κλείνουν τα ταχυδρομεία αλλά φτάνει της Κοβέσι η νέα δικογραφία

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ενώ παρακολουθούμε τα όσα αδιανόητα συμβαίνουν στην Κρήτη και την ευθύνη για αυτό δεν έχουν μόνο οι Κρητικοί, οι τσικουδιές και οι βεντέτες, ενίοτε για θέματα που για το μόνο που ξεχωρίζουν είναι η ασημαντότητά τους, έχω και τον καημό του Κυριάκου. Τον έχουν βρει πολλά και όσο και αν μας τα λέει τι ωραία και αγγελικά πλασμένα κάθε Κυριακή, δεν φαίνεται να πείθει.

Ο «Γολγοθάς» του κ. Μητσοτάκη

«Διαβολοβδομάδα» για το Μέγαρο Μαξίμου! ΟΠΕΚΕΠΕ και επιδοτήσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ και Εξεταστική Επιτροπή και… ΕΛΤΑ, είναι τα βασικά θέματα της τρέχουσας ατζέντας. Και στο Μαξίμου τρέχουν και δεν φτάνουν. Κι εντελώς συμπτωματικά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης «ξέχασε» να αναφέρει στην «εκπομπή» του «Ράδιο Κυριάκος» που κάνει κάθε Κυριακή, το θέμα των ΕΛΤΑ – προκαλώντας την αντίδραση των πλεμπαίων του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αναγνωρίζουν την προσπάθεια του πρωθυπουργού να μην μας χαλάει τις Κυριακές και να τα λέει όλα ωραία και καλά καμωμένα. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μα ακούγονταν ευχάριστα στα αυτιά μας που λέει και το τραγούδι. Ωστόσο το ζήτημα των ΕΛΤΑ Κυριάκο θα το βρεις μπροστά σου. Και κάπως έτσι λύνεται και η απορία γιατί στη «βαθιά επαρχία» σαρώνει η Ελληνική Λύση του κ. Κυριάκου Βελόπουλου; Δυστυχώς…

Τρέχει ο αντιπρόεδρος

Είναι γνωστό πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης έχει επωμιστεί την ευθύνη για να «φέρει» στην Αθήνα τις αγροτικές επιδοτήσεις από τις Βρυξέλλες. Κι η Τρίτη είναι μία κρίσιμη μέρα – τότε θα παραδοθούν αρμοδίως τα 56 προαπαιτούμενα. Στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Χατζηδάκης παίζει τα «ρέστα» του. Η τα «φέρνει» χωρίς περικοπές και μαζεύει όλο το χαρτί – και για να λέμε και του «στραβού το δίκιο» το έχει ανάγκη για να στηρίξει τις μελλοντικές του φιλοδοξίες. Η αποτυγχάνει εν όλω ή εν μέρει και «καίγεται»! Κάτι μου λέει όμως πως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως θα τα καταφέρει. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά ότι ο ίδιος προσωπικά το έχει σηκώσει το θέμα τόσο ψηλά. Αρα μάλλον παίζει εκ του ασφαλούς! Κι ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει στην … αισιοδοξία του κ. Χατζηδάκη. Διότι θέλει να περιορίσει – κατά το δυνατόν – την ζημιά που ούτως ή άλλως έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό πληθυσμό.

«Ομορφιές» στην Εξεταστική

Τώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας, που έγινε «υφυπουργός» του κ. Χατζηδάκη – και «μάζευε» τα προαπαιτούμενα των αγροτικών επιδοτήσεων – έχει με πολλά να ασχοληθεί. Οπως για παράδειγμα με την κλήτευση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι γνωστό πως αυτή είναι η «εβδομάδα των υπουργών». Και μάλλον θα «μαρτυρήσουν», όσο κι αν ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας θέλει να λειτουργήσει ως «φύλακας άγγελος». Δύσκολες μέρες για υπουργούς νυν και πρώην! Οταν θα έρθει όμως η ώρα του κ. Μάκη Βορίδη – βλέπω να ξεπροβάλει η προσωπογραφία του κ. Γρηγόρη Βάρρα, εκ νέου – και του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, εκεί να δείτε «ομορφιές»! Και με τα τρακτέρ να μαρσάρουν στις εθνικές οδούς….

Κι η δικογραφία;

Πλάκα θα έχει μέσα σε όλα να έρθει κι η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντός της εβδομάδας. Το μόνο που θα τους απομείνει εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά είναι να … πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους!

Τα ΕΛΤΑ έλειπαν…

Με τα ΕΛΤΑ παρ΄ ότι το περίμεναν, παρ΄ όλα αυτά τους ήρθε «κεραμίδα στο κεφάλι»! Διότι ξεσηκώθηκαν οι βουλευτές της επαρχίας, της Νέας Δημοκρατίας – μαζί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Καινούργιους» τους έκανε ο μάνατζερ των ΕΛΤΑ – ευρωπαϊκού επιπέδου όμως! Διότι είναι άλλο πράγμα να «τρέχεις» ως μάνατζερ πολυεθνική γαλακτοβιομηχανία κι άλλο πράγμα να «τρέχεις» ταχυδρομική εταιρεία, με τις κακές -και όχι μόνο αριστερές- γλώσσες να λένε ότι η κυβέρνηση θέλει να την «σκοτώσει» προς όφελος των ιδιωτών ανταγωνιστών της! Κι αφού έγινε ο σχετικός χαμός τα χρειάστηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και «τράβηξαν χειρόφρενο»! Εντάξει θα κλείσουν καμιά 45ρια καταστήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα – πως θα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι; έτσι δεν είναι; – και τα υπόλοιπα θα πάρουν παράταση ζωής για τους επόμενους τρεις μήνες. Καλά θα πάει κι αυτό. Η συνέχεια βέβαια θα δοθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όπου έχουν κληθεί όλοι οι αρμόδιοι.

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς

Δεν γνωρίζω αν το έχετε προσέξει. Δήλωση για τα ΕΛΤΑ – για την διατήρηση των καταστημάτων – έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. Και να σημειώσω ότι είναι η δεύτερη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού για εσωτερικό θέμα – η προηγούμενη ήταν προς υπεράσπιση του αιτήματος του απεργού πείνας κ. Πάνου Ρούτσι. Γλυκά – γλυκά το πάει για το νέο κόμμα…

Ενας … έρωτας μεγάλος!

Και μέσα σ΄ όλα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα η γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Καλώς ήρθατε! Μήνες έχει να συνεδριάσει κομματικό σώμα στην Χαριλάου Τρικούπη. Λέω «κομματικό σώμα», διότι συνεδριάσεις γίνονταν και θα συνεχίζουν να γίνονται – του κ. Νίκου Ανδρουλάκη and his friends. Και συνεδριάσεις με βαριά ατζέντα, που αφορά εσωκομματικές διευθετήσεις, αποκλεισμούς και σχέδια για την επόμενη μέρα! Τώρα θα μου πείτε γιατί να γίνει σήμερα η συνεδρίαση. Κάποιοι συνδέουν την επιλογή της ημερομηνίας με την απουσία του κ. Δούκα, πήγε στο Ρίο της Βραζιλίας. Περισσότεροι λένε ότι οι σχέσεις Δούκα – Ανδρουλάκη είναι πολύ τεταμένες.