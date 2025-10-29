Μήτε να τον δει, μήτε να τον αντικρίσει ο Αντώνης τον Κυριάκο

newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
 29 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Δίχως ευτράπελα πέρασε η εθνική μας γιορτή αλλά τα πιο όμορφα έρχονται. Η συνομιλία Μητσοτάκη-Δένδια, το νέο άδειασμα από τον Αντώνη Σαμαρά και οι κινήσεις που αναμένονται με ενδιαφέρον από τον Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι πέρασε και η εθνική μας επέτειος, έγιναν οι καθιερωμένες δηλώσεις και όλα κύλησαν στο ρελαντί, καθώς αποδείχθηκαν μάλλον υπερβολικοί οι φόβοι εκείνων που θεωρούσαν ότι θα γίνει ο κακός χαμός στις παρελάσεις. Είναι να μην χαμογελάει έπειτα ο πρωθυπουργός Κυριάκος; Έχει ενδιαφέρον πάντως η εβδομάδα καθώς Πέμπτη ή Παρασκευή ανακοινώνεται το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Εκεί θα δούμε το επιστημονικό προσωπικό που πλαισιώνει τον πρώην πρωθυπουργό και που όπως και να το κάνουμε, η όλη υπόθεση θα έχει και πολιτικό άρωμα.

Γενναιόδωρη μέρα

Οφείλω να ομολογήσω ότι η χθεσινή ημέρα αποδείχθηκε γενναιόδωρη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο! Πρώτον, όπως προείπα, όλοι οι φόβοι για το ενδεχόμενο … happenings στις παρελάσεις αποδείχθηκαν υπερβολικοί. Δεύτερον, είχε μία δεκάλεπτη συζήτηση με τον υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο πλαίσιο της παρέλασης, όπου λογικά πρέπει να δόθηκαν διάφορες εξηγήσεις, ένθεν κακείθεν – ακόμη όμως την «πίπα της ειρήνης» δεν την έχουν «καπνίσει»! Και τρίτον, πήρε μία ανάσα ως «εθνικός ηγέτης» στην εθνική γιορτή – δεν του «στραπατσάρησαν» το προφίλ. Δεν το λες και λίγο, μέρες που είναι….

Μήτε να τον δει…

Κι αν με τον κ. Δένδια υπήρξε επαφή, δεν ισχύει το ίδιο με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι ένα μέτωπο που όπως μαθαίνω καίει πολύ τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Κι εντάξει, το άδειασμα στην εκδήλωση στην Παλιά Βουλή ήταν επικό, όταν ο Σαμαράς απέφυγε να εμφανιστεί μόνο και μόνο επειδή δεν γουστάρει να δει τετ α τετ τον πρωθυπουργό, σήμερα όμως έπεται νέο, στην εκδήλωση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί δηλαδή που θα βρίσκεται ο κ. Δένδιας ως οικοδεσπότης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος, διάφοροι νυν και πρώην αλλά όχι ο Αντώνης. Εδώ να πούμε ότι ο κ. Σαμαράς ήταν καλεσμένος αλλά το ρεπορτάζ λέει πως δεν προτίθεται να πάει, έτσι για την αλητεία και για να ξεροψήσει λίγο ακόμα τη γούνα του πρωθυπουργού Κυριάκου…. Όσο για το κόμμα; Στην αναμονή και όλα θα γίνουν, λένε εκεινοι που ξέρουν.

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης

Βέβαια εντός της κυβέρνησης γίνεται ένας σχετικός χαμός. Αντιλαμβάνεστε υποθέτω ότι στο θέμα των προτεραιοτήτων στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ – εντάξει, η δεύτερη δικογραφία- και η καταβολή των αποζημιώσεων στους νομιμόφρονες αγρότες και κτηνοτρόφους. Δεν γνωρίζω αν το έβλεπε στο όνειρο του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης ότι θα εκτελούσε παράλληλα και καθήκοντα … υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως αν είχε δει τέτοιο όνειρο, σίγουρα θα είχε ξυπνήσει κάθιδρος και θα προσπαθούσε να καταλάβει που βρίσκεται, στην Λεωφόρο Αμαλίας ή στην πλατεία Βάθη…

Ο «υφυπουργός» του

Ο κ. Κώστας Τσιάρας εκτελεί καθήκοντα … «υφυπουργού» στην παρούσα φάση. Και ο κ. Χατζηδάκης έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα με τον χρόνο, την ΑΔΑΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αν δεν τα καταφέρει να καταβληθούν οι επιδοτήσεις εντός του 2025 κι εγκατασταθούν τα … τρακτέρ στις εθνικές οδούς, όσο … «φιλότιμη» προσπάθεια κι αν καταβάλει ο υπουργός Προ.Πο. κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν θα καταφέρουν σπουδαία πράγματα.

Ο κ. Χρήστος Κέλλας

Υφυπουργός όμως του κ. Τσιάρα – κανονικός και με τη βούλα του πρωθυπουργού… – είναι ο κ. Χρήστος Κέλλας. Ο οποίος, μου λένε πως είναι εγκατεστημένος σχεδόν μονίμως στη Λάρισα – όπου και εκλέγεται. Και μάλλον τα έχει μπερδέψει, νομίζει ότι είναι και υφυπουργός … Λάρισας! Οι άλλοι τρεις νομοί νομίζει ότι απλώς είναι τα προάστια της αγαπημένης εκλογικής του περιφέρειας. Και τα έχει εκχωρήσει τα Τρίκαλα στον κ. Κώστα Σκρέκα – που τον θυμήθηκα… – η Καρδίτσα είναι … άβατο γιατί είναι η περιφέρεια του κ. Τσιάρα και η Μαγνησία, ε και η Μαγνησία απλώς τυχαίνει να είναι στη … Θεσσαλία!

Προβλήματα!

Αφήστε που οι της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα ζουν κι ένα άλλο δράμα. Ποιος θα είναι πρώτος στις εκλογές, ο κ. Κέλλας ή ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος; Είναι το … μείζον ζήτημα που απασχολεί το νομό! Γι΄ αυτό κι ο κ. Χαρακόπουλος έκανε «την καρδιά του πέτρα» και δέχθηκε να αναλάβει γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας….

Οι κρητικοί «απασφάλισαν»

Ποιος να το περίμενε. Οι αγροτοκτηνοτροφικές κινητοποιήσεις ξεκινούν από την Κρήτη! Σήμερα ο ΒΟΑΚ πρόκειται να κοπεί σε δύο σημεία. Στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Με τρακτέρ παρακαλώ. Κι επειδή η τουριστική σεζόν «τρέχει» ακόμη στο νησί, οι ξενοδόχοι έχουν ανέβει στα κάγκελα. Οι αγρότες κι οι κτηνοτρόφοι του νησιού – εκτός φυσικά από τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»… – είναι σε έξαλλη κατάσταση. Κι οι ξενοδόχοι τους απειλούν πως αν αυτά που αποφάσισαν τα πραγματοποιήσουν θα κινηθούν νομικά εναντίον τους!

Υποδοχή στο Σύνταγμα

Στις 11 Νοεμβρίου πάντως η κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό θα τους … «υποδεχθούν» στην πλατεία Συντάγματος! Μπροστά – μπροστά υποθέτω ότι θα είναι ο υπουργός Προ.Πο. για τους … «τρατάρει» καμία τσικουδιά…. Αυτά βλέπουν στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι, και τους μπαίνουν ιδέες! Δεν θέλουν και πολύ….

Ο «κορνίζα» κι ο «πολέμαρχος»

Τώρα, λοιπόν, που αποκαλύφθηκε πως η Κρήτη από «πράσινο νησί» έγινε «γαλάζιο», εκεί το 48% των εκλογών του 2023 νομίζω πως ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να το «κορνιζάρει» και να το τοποθετήσει σε περίοπτη θέση στα γραφεία της οδού Πειραιώς. Δίπλα βεβαίως θα πρέπει να τοποθετήσουν κι ένα χάλκινο ανδριάντα του σύντεκνου του, του «Φραπέ». Και με ολόχρυσα γράμματα από πάνω να βάλουν την επιγραφή «Η νίκη της Κρήτης κι ο … πολέμαρχος»! Και κάθε Ιούνιο να το γιορτάζουν! Ετσι για να θυμούνται….

Συναρπαστικό πρόγραμμα

Και μέσα σ΄ όλα έρχεται η στιγμή που η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής θα αποκτήσει «φανατικό κοινό»! Θα έχουμε σημαντικές … guest εμφανίσεις σημαντικών ανθρώπων. Ξεκινώντας από τους κκ Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και καταλήγοντας σε «Φραπέ» και «Χασάπη». Και στο ενδιάμεσο ίσως δούμε και το υφυπουργό παρά τω υφυπουργώ κ. Γιώργο Μυλωνάκη. Μην αποκλείεται όμως και το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν και οι κκ Χρήστος Μπουκώρος και Μάριος Σαλμάς. Το χειμωνιάτικο πρόγραμμα της Εξεταστικής Επιτροπής μας υπόσχεται με … συναρπαστικές παρουσίες! Νομίζω πως ο θεατρικός κόσμος νιώθει ήδη τον ανταγωνισμό….

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
