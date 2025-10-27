newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Confidential

Eμπιστευτικά
 27 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι σε αυτή τη χώρα η πλειονότητα του πολιτικού προσωπικού για δύο πράγματα φροντίζει: να μην βαριέσαι και να μην δουλεύει το μυαλό σου ή εμπας περιπτώσει όχι τόσο που να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και το μέγεθος του εμπαιγμού. Γρήγορη εναλλαγή θεμάτων και πολιτικής ατζέντας, δημιουργία θεμάτων και εντάσεων από το πουθενά, πολλές δηλώσεις (ενίοτε αντιφατικές, αλλά ποιος θυμάται τα προηγούμενα;) και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, στα βασικά εργαλεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι κυριακάτικες αναρτήσεις του Κυριάκου, ο άνθρωπος παραδίδει μαθήματα. Στην τελευταία  γράφει, μεταξύ άλλων, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις». Γιατί υποκρισία παιδιά; Όσοι έλαβαν λέει ο άνθρωπος δεν λέει όσοι φρόντισαν για να τις λάβουν αυτοί που τις έλαβαν…

«Μαζεύει» ο ορίζοντας

Ο πολιτικός και κοινωνικός ορίζοντας έχει αρχίσει να «φορτώνει»! Τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Και σε λίγες εβδομάδες το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθούν αντιμέτωποι με την «καταιγίδα». Εχουν κυκλοφορήσει ακόμη και ημερομηνίες. Πως δηλαδή η νέα δικογραφία – το part two που λέγαμε – για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κατατεθεί στη Βουλή στις 3 Νοεμβρίου. Ετσι λένε. Κι υποστηρίζουν ακόμη ότι εμπλεκόμενοι θα αναφέρονται δύο υπουργοί και οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δύο της αντιπολίτευσης – ένας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ!

Συνομιλίες και … οικονομικές εκκρεμότητες

Αντιλαμβάνεστε πως όταν κατατεθεί η δικογραφία, από την επόμενη κιόλας μέρα θα αρχίσουν οι διαρροές. Θα γίνει φύλλο και φτερό! Διότι βεβαίως υπάρχουν ενσωματωμένες οι συνομιλίες από τις – νόμιμες – τηλεφωνικές υποκλοπές. Κανάλια, sites και εφημερίδες θα τα δώσουν όλα! Το κλίμα στο δημόσιο χώρο θα γίνει εξαιρετικά ζοφερό. Αυτό φυσικά θα επιβαρυνθεί από τις οικονομικές εκκρεμότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους νόμιμους αγρότες – που είναι το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αυτής της περιόδου. Το έχει πάρει … «επ΄ ώμου» ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και «τρέχει κατοστάρι» για να προλάβει τις ημερομηνίες – διότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα αυτά τα κοινοτικά κονδύλια!

Η Λάουρα θα κάνει ανασχηματισμό;

Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας επανέλθουμε στο θέμα της νέας δικογραφίας. Το μέγα ερώτημα είναι τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τους δύο συν οκτώ της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας; Κι εντάξει στους βουλευτές θα γίνει άρση της ασυλίας και θα «συναντηθούν» με τον «φυσικό τους δικαστή». Με τους υπουργούς; Ξανά μανά συζητήσεις για Προανακριτική ή Εξεταστική; Κι ωραία στη Βουλή έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας – θα έχουμε και νέες παραιτήσεις υπουργών; Δηλαδή τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης τον κάνει η … Ευρωπαϊκή Εισαγγελία! Είναι κι αυτό μία ελληνική πρωτοτυπία – όπως και να το δει κανείς.

Στις αρχές του 2026;

Οπως αντιλαμβάνεστε επανήλθαν στο προσκήνιο τα σενάρια περί τον ανασχηματισμό. Σας υπενθυμίζω ότι στη διάρκεια των τελευταίων μηνών το θέμα του ανασχηματισμού κυκλοφόρησε από το σύστημα του ανεψιού – προφανώς γιατί ήθελε κι ο ίδιος μία θέση για τον εαυτό στο κυβερνητικό σύστημα εξουσίας ή εν πάση περιπτώσει στην Πειραιώς. Ομως η συζήτηση έφυγε όπως … ήρθε. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Σα ενημέρωσα εγκαίρως ότι στις προθέσεις του κ. Μητσοτάκη είναι να κάνει έναν ακόμη ανασχηματισμό που θα πάει ως τις εκλογές – οψέποτε γίνουν! Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει στους πρώτους μήνες του 2026.

Δύσκολη άσκηση

Πότε ακριβώς δεν το γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση θα γίνει μετά από την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Δηλαδή το νωρίτερο τον Ιανουάριο του 2026. Και φυσικά εκτός από την απομάκρυνση υπουργών που ενδεχομένως αναφέρονται ή θα αναφέρονται σε δικογραφίες που δεν θα αργήσουν να έρθουν στη Βουλή – εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ part two – πρέπει να ληφθεί υπόψη η διευρυνόμενη ομάδα των δυσαρεστημένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και να γίνει διαχείριση του μείζονος προβλήματος: του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια! Λένε πως τον κ. Δένδια δεν μπορεί να τον μετακινήσει από το υπουργείο Αμυνας – γιατί τότε θα πρόκειται για ανοιχτό «πόλεμο». Η προσπάθεια του είναι να τον αποδυναμώσει, ενσωματώνοντας την κοινοβουλευτική δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση! Κι αυτό όμως έχει περιορισμένα οφέλη. Πρόκειται, λοιπόν, για δύσκολη άσκηση, πόσω μάλλον που ο πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να την λύσει με το … «πιστόλι στον κρόταφο»! Ολα αυτά χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αναταράξεις που θα δεχθεί το πολιτικό σύστημα από τους πρώην πρωθυπουργούς κ.κ. Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Ταχύτητες

«Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»! Το θυμάστε το παλιό διαφημιστικό σλόγκαν; Ε, αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του νέου – και πλέον πρώην… – διευθυντή του γραφείου προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Μόλις του έβγαλαν τις παλιές δηλώσεις δεν μπορούσε να παραμείνει επ΄ ουδενί στη Χαριλάου Τρικούπη – και πήρε την άγουσα για τα … αποδυτήρια! Δεν γνωρίζω – αλλά θα το μάθω να είστε βέβαιοι… – ποιανού πρόταση ήταν ο απελθών. Διότι αν μη τι άλλο έχει ενδιαφέρον. Πάντως ο κ. Ανδρουλάκης αναζητά νέο διευθυντή – τώρα που έχει ανακαλέσει την εξ εφέδρων κλάση του 1980, σίγουρα κάποιον θα βρεί….

Απουσίες με ειλικρίνεια

Δύο λόγια για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και τις απουσίες. Κατ΄ αρχήν ένα ερώτημα: τον τίμησε τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη με την φιλία του, όπως είπε ο ίδιος; Κυκλοφορεί εγκύρως πως όχι. Σύμπασα η αριστερά και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ απουσίαζαν. Μη έχοντας την παραμικρή σχέση τα τελευταία 45 χρόνια με τον Σαββόπουλο έκριναν σκόπιμο να είναι … ειλικρινείς! Κι μ΄ άρεσε η δήλωση του κ. Αλέξη Χαρίτση….

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
