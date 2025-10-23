Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εντάξει, το έλυσε η κυβέρνηση το θέμα της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Την πέρασε, την ψήφισε, μαζί και ο Νίκος Δένδιας και ο συναγερμός έληξε λένε στο Μαξίμου και διατυμπανίζουν πως κρίση στην κυβέρνηση δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε. Κι εγώ είμαι 53 κιλά και 1,67 ύψος, ξανθιά, με φυσικό, πλούσιο στήθος….Τί εννοείται δεν με πιστεύετε; Εδώ πιστεύετε την κυβέρνηση κι αυτά που λέει…

Για λύπηση

Οφείλω να πω ότι τους λυπάμαι τους κυβερνητικούς βουλευτές. Από τη μια βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και τις επιδόσεις της ΝΔ που ουδεμία σχέση έχουν με τις χρυσές εποχές του 2023 και τα 41% – λαστ γίαρ τέτοια ποσοστά- και παρακαλάνε να φτάσουν το 30%, πράγμα χλωμό, τουλάχιστον προς ώρας. Όταν βλέπεις τέτοια νούμερα αντιλαμβάνεσαι ότι στις επόμενες εκλογές και με τις παρούσες συνθήκες η κυβέρνηση θα μετράει τουλάχιστον 30 βουλευτές λιγότερους. Ποιοι θα είναι τυχεροί άραγε; Ωσάν τους μαθητές του Ιησού αναρωτιούνται, το βράδυ της μεγάλης προδοσίας. «Μήπως είμαι εγώ Κύριε;».

Θλιβεροί

Από την άλλη έχουν και τον καημό ότι πρέπει να υπερασπιστούν την κυβερνητική γραμμή. Βγαίνουν λοιπόν στα κανάλια και πασχίζουν να δικαιολογήσουν τ’ αδικαιολόγητα. Κυρίως την εκδίκηση του πρωθυπουργού απέναντι στον πατέρα Ρούτσι, στην οποία δεν αναφέρονται βέβαια. Ψελλίζουν κάτι αστειότητες περί προστασίας του εθνικού μνημείου, ενώ όταν τους επισημαίνεται ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία προστασίας όπως και όταν τους ρωτάνε γιατί επί 6 χρόνια δεν έκαναν τίποτε και γιατί τώρα τους έπιασε η ευαισθησία, πετάνε χαρταετό… Θλιβεροί ομολογουμένως…

Η πτώση

Τούτων δοθέντων δεν είναι ν΄απορεί κανείς γιατί ατενίζει με … «αισιοδοξία» το 19,9% ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης! Η χθεσινή έρευνα της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Mega είναι αποκαλυπτική για – τουλάχιστον – δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 20,9% στην πρόθεση ψήφου και δεύτερον, πως το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει το 24% των ερωτηθέντων – και δεν έχει καν ανακοινωθεί η ίδρυση του!

Ιζνογκουντ

Είναι να μην είναι έξαλλος κι ο υπουργός Υγείας ο φίλος μου ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης – ο οποίος όρο περνάει ο καιρός θυμίζει τον … Ιζνογκούντ. Καπνούς από τ΄ αυτιά βγάζει. Κι έχει δίκιο. Σου λέει «εγώ πέφτω στη φωτιά, ανακατεύομαι με όλα, κι εκεί που δεν … σπέρνουν και εισπράττω πολιτικό κόστος, κι ο άλλος (σ.σ. ο Νίκος Δένδιας) είναι … Βούδας». Τον πνίγει η αδικία…. Με τόσα νεύρα πάντως φοβάμαι μην σπάσει το botox κι έχουμε άλλα δράματα! Πάντως να ξέρετε αυτή η κόντρα – που προϊόντος του χρόνου εξελίσσεται σε … βεντέτα – μεταξύ των κ.κ. Γεωργιάδη και Δένδια, δεν θα έχει καλό τέλος!

Κάτι απ’ τα παλιά

Αλλά και το «σύστημα» του Μεγάρου Μαξίμου είναι κι αυτό «στα κάγκελα» – «μηρυκάζουν» την γραμμή οι άνθρωποι τι να κάνουν…. Και θυμήθηκα τα παλιά, τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κι ο Μιλτιάδης Εβερτ ήταν μόνιμος «δελφίνος» του. Όπως ο Κωνσταντίνος τότε έτσι κι ο Κυριάκος τώρα ήθελε να το «ξωπετάξει» από την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούσε – γιατί θα του έδινε πόντους – οπότε τον είχε εντός της κυβέρνησης και τον ανεχόταν! Ετσι κι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Αστα, δράμα η κατάσταση. Εχουν την αμέριστη ψυχική μου συμπαράσταση όλοι τους! Δεν γνωρίζω αν στην προκειμένη περίπτωση η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Αυτό που γνωρίζω είναι πως υπάρχει μία ορισμένη ιστορική αναλογία. Κι η αλήθεια είναι πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί….

Ο Φραπές και τα 2,5 εκατ.

Κι αφού, λοιπόν, με εμφανή «τραύματα» έφυγε το θέμα του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη από το προσκήνιο – έστω προς στιγμήν, γιατί η κυρία Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως οι οικογένειες των θυμάτων θα επιμείνουν…. – επανήλθε και πάλι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι πως «απομακρύνθηκε» και ποτέ από την δημόσια συζήτηση, αλλά να κάπως επισκιάστηκε με το προηγούμενο θέμα. Και τι προέκυψε; Πως το «κουμπαρούλι» – ή σύντεκνος κατά την κρητική ντοπιολαλιά – ο γνωστός και ως «Φραπές» είχε για δύο χρόνια καταθέσεις 2,5 εκατ. ευρώ, μία τζάγκουαρ και άλλα οκτώ αυτοκίνητα!

Τι θα ζήσουμε

Η απληστία όχι μόνο δεν είναι καλό πράγμα, αλλά είναι και αμαρτία! Ετσι δεν είναι είναι; Τον έπιασε η Αρχή για το Ξέπλυμα. Τα υπόλοιπα θα τα βρει ο εισαγγελέας όπου παραπέμφθηκε η υπόθεση. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως προχθές σε έξαλλη κατάσταση στη Βουλή είπε να πάνε ως μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή και ο «Φραπές» και ο «Χασάπης», αλλά και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ! Κι εκκρεμεί και η μαρτυρία του κ. Μάκη Βορίδη στην Εξεταστική. Νομίζω πως θα ζήσουμε στιγμές απείρου κάλους….

Διαμαρτυρίες

Εν τω μεταξύ η βασική επιδότηση δεν μπορεί να χορηγηθεί στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους – για την προκαταβολή μιλώ που είναι περί τα 600 εκατ. ευρώ – αν δεν ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που κάνει η ΑΔΑΕ. Θα θυμάστε προφανώς ότι εκεί κατά τον Ιανουάριο – σχεδόν κάθε χρόνου – οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν στις εθνικές οδούς, εντός των πόλεων ή σε επαρχιακούς κόσμους τις διαμαρτυρίες τους. Κάτι μου λέει πως αυτή τη φορά αν δεν έχουν δοθεί τα χρήματα ως τότε, θα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα – και λείπει και ο αξέχαστος κ. Θεόδωρος Τσουκάτος, που διέθετε και το know how πως …ξεφουσκώνουν τα λάστιχα των τρακτέρ….