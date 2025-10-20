Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ο αποπροσανατολισμός με τον σεβασμό του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη καλά κρατεί, για να μην ακούγονται πολύ τα άλλα τα δύσκολα. Όσοι αναμένετε επιδοτήσεις και αποζημιώσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα, καθώς τα άστρα δεν βρίσκονται σε καλό σημείο αυτή την περίοδο. Να γυρίσουν και θα πληρωθείτε. Άλλωστε ο πρώτος που θέλει να πάρετε λεφτά είναι ο Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, κατά δήλωσή του πάντα. Στο κάτω κάτω αν κάτι σου λείψει πολύ το εκτιμάς περισσότερο μετά. Ίσως γίνεται για το καλό των αγροτών και αυτό, όπως το 13ωρο για το καλό των εργαζομένων. Αν συνεχίσει έτσι ο Κυριάκος βλέπω για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα εκείνου του πλεμπαίου, να σχηματίζονται ουρές λες και βγήκε καινούριο iphone. Και ο Παύλος Μαρινάκης απ’ έξω να φωνάζει σαν την Λουκά στις διαδηλώσεις για τις ταυτότητες περί παραχάραξης της ιστορίας και πολιτικό που έχει κριθεί. Γιατί και εσύ κρίνεσαι Κυριάκο μου καθημερινά και παίρνουμε εδώ και καιρό κάτω από τη βάση.

Το φταίξιμο

Αυτός που δεν αισθάνεται καλά εν προκειμένω είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Και πως να είναι όταν συνεχώς εξαγγέλλει πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτές είτε δεν έρχονται ποτέ είτε αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό παραγωγών; Τί σημαίνει αυτό; Πως η αγροτιά βράζει και ότι ενδεχομένως να έχουμε ιστορίες ενόψει εθνικής εορτής και σχετικών εκδηλώσεων. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και τίποτε τρακτέρ και αγροτικά να παρελαύνουν σε δέκα μέρες. Επί του θέματος δεν ξέρω βέβαια τι άποψη έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος και σε ποιος θα αποδώσει το φταίξιμο…

Φεύγα να φύγουμε…

Η αλήθεια είναι ότι θέλουν να ηρεμήσουν εκεί στο Μαξίμου αλλά η συγκυρία δεν τους αφήνει. Κάπως έτσι άναψε φωτιές με μια δήλωσή του ο κ. Φεύγας. Τί εστί Φεύγας; Γραμματέας, λέει, πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ ο οποίος θεώρησε σωστό να επισημάνει ότι τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος. Με αυτόν τον τρόπο θεώρησε επίσης σωστό να επιχειρηματολογήσει για τις κυβερνητικές αποφάσεις αναφορικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που ταιριάζει ταμάμ το «καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς». Τέλος πάντων, με τούτα και με κείνα ο Φεύγας έβαλε πάλι στο στόχαστρο την κυβέρνηση για τα Τέμπη. Μια κυβέρνηση η οποία δείχνει ανίκανη να προλαβαίνει ή έστω να αναχαιτίσει τέτοια αυτογκόλ.

Ο Αλέξης και η Ιθάκη του

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος του πονήματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας ενημέρωσε ο εκδοτικός οίκος που αναμένεται να το κυκλοφορήσει στα τέλη Νοέμβρη και κάτι μου λέει ότι η «Ιθάκη» του Αλέξη θ’ ανάψει μπόλικες φωτιές…

Περί Πηνελόπης

Αναμενόμενες όμως ήταν και οι αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης με το γνωστό ρεφρέν δεν ασχολούμαι αλλά… έχω ετοιμάσει τρεις σελίδες απάντηση, κάτι είπε για την … Πηνελόπη που την ταύτισε με την εξουσία. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω στην περίπτωση του Μεγάρου Μαξίμου – το οποίο εκφράζει ο κ. Μαρινάκης εγκύρως – είναι πως διακρίνω αμηχανία και μεγάλο εκνευρισμό! Διότι δεν περιμένουν πχ την MRB να τους χτυπήσει το καμπανάκι – έχουν τις δικές τους κρυφές δημοσκοπήσεις κι έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο. Αν δει κανείς προσεκτικά την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της ανησυχίας του!

Ανησυχία

Πάρτε για παράδειγμα το ενδεχόμενο όταν ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα να αρχίσει να «παίζει» σε ποσοστά άνω του 15% – 17%, με βάση τα δεδομένα που έχουν τώρα. Στην περιοχή της Νέας Δημοκρατίας να έχει ανακοινώσει το κόμμα του ο κ. Αντώνης Σαμαράς και παράλληλα οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Τι θα συμβεί τότε; Πρόβλημα! Αρα ερμηνεύσιμη μεγάλη ανησυχία του Μαξίμου. Και λογική θα έλεγα….

Δεν τον θέλουν

Παραμένω στην έρευνα της MRB – που πραγματοποιήθηκε για το Open. Το εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση είναι το εύρημα σύμφωνα με το οποίο οι επτά στους δέκα ψηφοφόρους δεν θέλουν τρίτη θητεία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Κι όχι μόνο αυτό – το 26,4% των ψηφοφόρων επιθυμεί να παραμείνει για τρίτη θητεία ο κ. Μητσοτάκης στην πρωθυπουργία! Και το καλαμπούρι της δημοσκόπησης είναι πως η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται 23,3%, ενώ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο 21,5%!

Δημοφιλία

Βέβαια αυτές οι δημοσκοπικές επιδόσεις αποσταθεροποιούν πλήρως το εσωκομματικό σκηνικό στη Νέα Δημοκρατία. Η πρωτοκαθεδρία του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια στη δημοφιλία δεν αμφισβητείται. Κι όπως σας έχω ενημερώσει αρκετοί δικοί του τον παροτρύνουν να παραιτηθεί καταγγέλλοντας τη διαφθορά. Μέχρι τώρα δεν τους έχει ακούσει. Για πόσο θα συνεχίζει να παίζει άμυνα;