Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, μέσιασε και ο μήνας, οδεύουμε με βήμα ταχύ προς τας εθνικάς εορτάς και φαντάζομαι πως ετούτη εδώ η κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει κι άλλο την ατζέντα είναι ικανή να συντηρεί το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη μέχρι την εθνική εορτή της 28ης. Ε, μετά όλο και κάτι άλλο θα βρει για να περάσει ο χρόνος. Θα μου πεις μετά έρχονται επέτειος Πολυτεχνείου. επέτειος Γρηγορόπουλου κλπ. Δεν τους φοβάμαι στο Μαξίμου, κάτι θα βρουν να τη σκαπουλάρουν. Είναι ικανοί να φέρουν και τα Χριστούγεννα πιο δώθε, με πρόωρους εορτασμούς και γιρλάντες παντού ώστε να έχει ο κόσμος κάτι άλλο να σκέφτεται. Ιδέες δίνω….

Κορνίζα

Στο Μαξιμου υποθέτω ψάχνουν κορνίζα να βάλουν τη φωτογραφία Κυριάκου – Τραμπ, που επιτέλους ο πρωθυπουργός εξασφάλισε. Θα ξεχάσω εγώ τι παράπονο και αμηχανία είχε στην τελευταία συνέντευξη όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της Wall Street Journal Έμα Τάκερ στη Νέα Υόρκη για το εάν έχει συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της θητείας του; Τώρα όμως να οι χειραψίες να τα γελάκια με τον πλανητάρχη. Μερικοί μεμψίμοιροι και ζηλόφθονες σχολίασαν πως τάχαμου ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντόναλντ Τραμπ τον ξέχασε! Αν είναι δυνατόν; Δεν είδατε το βιντεάκι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να χαιρετά και να … καλαμπουρίζει με τον δικό μας; Μπορείς να πει κανείς και «στιγμές μεγαλείου»….

Με την Κική ή την Κοκό;

Και μετά ήρθε να προσγειωθεί στη ζοφερή ελληνική πραγματικότητα. Αντε πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Γρηγόρη και τον Μάκη. Μάλιστα ο κ. Μάκης Βορίδης πήρε το αίμα του πίσω. Εστειλε email στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να απαντήσει στον πρωθυπουργικό σύμβουλο κ. Γρηγόρη Βάρρα. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί το έκανε; Διότι – παρά τα όσα αναφέρει στο email – δεν τον στηρίζει, αν μη τι άλλο επαρκώς, το Μέγαρο Μαξίμου. Μία άλλη εκδοχή είναι σα να τους λέει πως «καλά πράξατε και με αθωώσατε» ή «μετανιώνετε για το πραξικόπημα της επιστολικής ψήφου, είμαι αθώος, θα δείτε». Δεν γνωρίζω αν υπάρχει και τρίτη εκδοχή…. Επίσης να υποθέσω ότι την mail list της κοινοβουλευτικής ομάδας θα του την έδωσε ενδεχομένως ο γραμματέας. Ετσι δεν είναι; Η όχι; Θέλω να πω δηλαδή πως η αποστολή του email είχε την άνωθεν κάλυψη – του Μεγάρου Μαξίμου. Και τούτο γιατί έβλεπαν ότι ο κ. Βορίδης είχε φτάσει ήδη σε … «σημείο βρασμού»! Κι επιχείρησαν την αποσυμπίεση, για να μην έχουν άλλα θέματα….

Με αγάπη!

Οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι εύκολοι. Αρχής γενομένης από το Νοέμβριο. Και δεν αναφέρομαι σε όλα όσα φαντάζεστε, περί των πολιτικών εξελίξεων – αυτά έτσι κι αλλιώς θα είναι «άπατα νερά»…. Αναφέρομαι στην δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν με την πρώτη έχει γίνει τέτοιος χαμός φαντάζεστε τι θα γίνει και με τη δεύτερη. Με υπουργούς και βουλευτές «πακέτο» – «από την Λάουρα, με αγάπη» θα γράφει η «κάρτα» και το περιτύλιγμα θα είναι μάλλον κόκκινο, για να δείχνει το πάθος της σχέσης! Κι ενώ και η δεύτερη δικογραφία θα γίνεται φύλο και φτερό – θα περιλαμβάνει, υποθέτω, αντίστοιχους υπέροχους διαλόγους, σαν αυτούς που απόλαυσε το πανελλήνιο τους τελευταίους μήνες – οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καλό είναι να έχουν αρχίσει να παίρνουν τις καθυστερούμενες επιδοτήσεις. Γιατί αν αυτό δεν έχει συμβεί, τα Χριστούγεννα θα είναι κάτι σαν την … Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα….

Εχει δρομολογηθεί;

Βέβαια και οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής δεν στερούνται ενδιαφέροντος. Ο χθεσινός μάρτυρας, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – και το κυριότερο δεξί χέρι του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λευτέρη Αυγενάκη – ήταν «περιβόλι». Γι΄ αυτά που δεν είπε φυσικά! Εντάξει, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε παράπονο – σ΄ αυτούς απαντούσε, στους άλλους δεν απαντούσε. Και σκέφτηκα γιατί να αρνείται να απαντήσει, μήπως διότι βλέπει το εδώλιο του κατηγορουμένου σε … «οπτασία»;

Τον περιμένουν

Ο υπουργός Αμυνας κ. Νικος Δένδιας, αφού από την Αυστρία βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες – ενδιαφέρον ταξίδι, μέρες που είναι, τι λέτε; – μετά όταν επιστρέψει στο γραφείο του θα βρεθεί αντιμέτωπος με το μνημείο του … Αγνωστου Στρατιώτη! Και θα πρέπει να το διαχειριστεί. Εχω την υποψία ότι θα ρίξει το «μπαλάκι» στο Μέγαρο Μαξίμου και θα «σφυρίξει κλέφτικα»! Κι αυτό διότι δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συγκρουστεί μετωπικά με τον κ. Μητσοτάκη – δεδομένου ότι το έχει πάρει ο ίδιος πάνω του. Η μήπως ήρθε; Λίγη υπομονή και θα γίνουμε σοφότεροι….

Δεν καταλαβαίνουν!

Κατά τα άλλα στην ολομέλεια της Βουλής με τη συζήτηση του νομοσχεδίου της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Νίκης Κεραμέως που εισήγαγε την 13ωρη απασχόληση, σύμπασα η αντιπολίτευση την είχε σημαδέψει κι έριχνε «πυρ κατά βούληση»! Είχε προηγηθεί και η γενική απεργία με πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων – η απουσία της ΓΣΕΕ ήταν εκκωφαντική! – και το κλίμα ήταν αρκούντως πολεμικό! Το πρόβλημα όμως είναι πως η αντιπολίτευση και οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μία … θετική ρύθμιση, που εξυπηρετεί τους ίδιους τους εργαζόμενους! Όπως δεν κατάλαβαν και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.

«Σκούπα» στους φοιτητές

Τώρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη – ή υπουργός Προ.Πο. επί το συνοπτικότερον – κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που το ολόγραμμα του αρχίζει να φαίνεται όπισθεν του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γιώργου Μυλωνάκη, σχετικά με τις νόμιμες υποκλοπές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ακοίμητος φύλακας! Ετσι έκρινε σκόπιμο να κάνει «σκούπα» προχθές στο Πολυτεχνείο και να μαζέψει τους φοιτητές και τους αλληλέγγυους στην κατάληψη της Αρχιτεκτονικής. Μέχρι το ΚΚΕ βρέθηκε έξω από την ΓΑΔΑ για να υπερασπίσει τους συλληφθέντες. Είναι η σκληρή γραμμή! Μαζί με τους κκ Αδωνι Γεωργιάδη και Γιώργο Φλωρίδη – το τρίο της επιτυχίας. Καλά θα πάει κι αυτό.