Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Confidential

Eμπιστευτικά
 10 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αγκομαχώντας τελειώνει η εβδομάδα. Κουκουλώματα, διαολομαζέματα, ανεμοσκορπίσματα ή αλλιώς ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία ενός σκανδάλου που ο ένας κυβερνητικός τα ρίχνει στον άλλον. Και δεν έχουν μιλήσει ακόμα όλοι οι εμπλεκόμενοι….

Κρατάει χρόνια

Ο κ. Γρηγόρης Βάρρας εναντίον του κ. Μάκη Βορίδη – ο κ. Βορίδης εναντίον του κ. Βάρρα! Και τούμπαλιν. Και στη μέση ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια – και θα κρατήσει ακόμη περισσότερο! Προσέξτε τώρα Ο κ. Βορίδης ήταν υπουργός Επικρατείας, δηλαδή δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη – κι αντ΄ αυτού αρκετές φορές στη Βουλή. Ο κ. Βάρρας ήταν και παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού. Ο δεύτερος κατήγγειλε τον πρώτο ότι «κουκούλωνε» παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ….

Το τρίγωνο

Αυτό που γνωρίζουμε ως τώρα είναι ένα σημείωμα που απέστειλε στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γιώργο Μυλωνάκη. Και στη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κατέθεσε ένα υπόμνημα 659 σελίδων. Τα ερωτήματα είναι εύλογα. Για ποιο λόγο διατηρούσε τον κ. Βορίδη όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά ως υπουργό Επικρατείας; Κι αν ο κ. Βορίδης – κατά τα λεγόμενα του δεν έχει καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί διατηρεί τον κ. Βάρρα ως σύμβουλο; Σ΄ αυτό το «τρίγωνο» είναι βέβαιο ότι υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Κι έχουν γίνει συζητήσεις που δεν είναι γνωστές….

Θα μιλήσει, λέει…

Πάντως ο κ. Βορίδης φέρεται αποφασισμένος να συμμετάσχει ως μάρτυρας στην Εξεταστική και να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους απέπεμψε τον κ. Βάρρα από την θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχει δηλώσει! Προς το παρόν ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως «ασπίδα προστασίας» στον σύμβουλο του. Γιατί διαφορετικά, μετά από όσα είπε στην Εξεταστική θα «έτρεχαν» κι οι δύο στα δικαστήρια.

Είναι να σκάσει…

Χθες πάντως ο κ. Βορίδης μιλώντας στο Open και ερωτηθείς σχετικά με την τρέχουσα θέση του κ. Βάρρα στο Μέγαρο Μαξίμου είπε «Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου για να ξέρω γιατί είναι εκεί. Για αυτό πρέπει να απευθυνθείτε αρμοδίως». Είναι φανερό, λοιπόν, πως ο πρώην υπουργός είναι «σκασμένος» και «χολωμένος». Με το Μέγαρο Μαξίμου κατ΄ αρχήν. Τον κ. Μυλωνάκη κατά δεύτερον. Και φυσικά με τον κ. Μητσοτάκη. Κι αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τον πρωθυπουργό. Διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να έκανε ολόκληρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα – με την «επιστολική ψήφο» – για να τον αθωώσει για το ποινικό μέρος, αλλά ο ίδιος θεωρεί ότι διασύρεται. Και πόσο θα αντέξει; Ελα μου ντε….

Απορίες

Ως εκ τούτου είναι εύλογο το ερώτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον κ. Βάρρα; Την ίδια απορία έχω κι εγώ! Κάποια στιγμή θα μάθουμε. Και ρώτα επίσης πότε θα προσέλθει ως μάρτυρας στην Εξεταστική ο κ. Μυλωνάκης. Εχει κάτι απορίες κι αυτός ο άνθρωπος…

Τον περιποιήθηκε

Πάρτον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου! Τον κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη εννοώ, που χθες μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «η διαγραφή Σαμαρά θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»! Δεν φτάνει που προχθές κουβαλήθηκε όλο το υπουργικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρωθυπουργό και σύμπασα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ωδείο Αθηνών στην βιβλιοπαρουσίαση του πονήματος του, βγήκε χθες και του «την είπε κιόλας»! Προσέξτε δεν έκανε μία από εκείνες τις «αγαπησιάρικες» δηλώσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, εμμέσως καταλόγισε ευθύνες στον κ. Μητσοτάκη για την διαγραφή του κ. Σαμαρά! Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ! Και που είστε ακόμη. Τώρα που θα βγει η επόμενη παρτίδα των δημοσκοπήσεων, να δείτε τι έχει να γίνει….

Μεγάλο ρίσκο

Εν τω μεταξύ την άλλη Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης έχει προτείνει προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την εξωτερική πολιτική – κίνηση υψηλού ρίσκου! Θα επιχειρήσει να «απεγκλωβιστεί» από την κριτική που του ασκείται από διάφορες πλευρές, κάνοντας «κατά μέτωπο επίθεση». Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως θα μπορέσει ταυτόχρονα να απευθυνθεί στους κεντρώους με τα «ήρεμα νερά» και στην δεξιά και ακροδεξιά υποστηρίζοντας το αντίθετο. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα….

Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης…

Επειδή δεν θεωρώ ότι ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης σε κρίσιμα θέματα τοποθετείται όπως του κατέβει, πεποίθηση μου είναι στις δηλώσεις του για το Ισραήλ έχει ρόλο. Κι ο ρόλος αυτός του έχει ανατεθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Άλλωστε όλα όσα λέει σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει ο κ. Μητσοτάκης – πόσο μάλλον διαρκούσης της γενοκτονίας αν τα δήλωνε θα εισέπραττε τεράστιο πολιτικό κόστος και δεν είναι και στην καλύτερη φάση του… – έχει αναλάβει με «ζήλο νεοφώτιστου» να τα λέει ο κ. Γεωργιάδης. Για να τα ακούει η ισραηλινή πρεσβεία και να τα αναμεταδίδει στο Τέλ Αβίβ. Μην τυχόν και πάρει ανάποδες ο Μπίμπι. Διότι δεν είναι μόνο η «στρατηγική συμμαχία» της Ελλάδας με το Ισραήλ, είναι και οι «προσωπικές σχέσεις» και οι «χάρες» που έχουν ζητηθεί.

…και η κυρία Πέτη Πέρκα

Ως εκ τούτου ο κ. Γεωργιάδης όταν επιτέθηκε χθες στην κυρία Πέτη Πέρκα, την βουλευτίνα της Νέας Αριστεράς, το έκανε – εκτός από τον προσωπικό του καημό… – για να το ακούσουν στην Λεωφόρο Κηφισίας. Ολες τις γελοιότητες που εξέμεσε στη Βουλή εναντίον των ανθρώπων που συνελήφθησαν – στα διεθνή ύδατα κι όχι στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ – απέβλεπαν σε μία συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Σα να λέει «… είδατε, το κάναμε»! Ο ίδιος φαίνεται πως έχει αναλάβει τον ρόλο του … «χωροφύλακα» όσων διαμαρτύρονται για την γενοκτονία.

Γελοιότητες

Εν προκειμένω το πράγμα είναι εντελώς γελοίο βέβαια. Και καλά ο υπουργός Άδωνις το έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει θέμα να αυτοεξευτιλιστεί. Εδώ όμως ξευτιλίζεται και η κυβέρνηση αλλά και το Ισραήλ που έχει ως πιο φανατικό υπερασπιστή της τον Άδωνι. Ο οποίος Άδωνις έδωσε συνέντευξη στον Κύπριο ευρωβουλευτή-μπλόγκερ, Φειδία Παναγιώτου και μεταξύ άλλων είπε ότι διαφωνούσε κάθετα με την έκδοση του βιβλίου «Οι Εβραίοι», του ακροδεξιού Κωνσταντίνου Πλεύρη, πατέρα του σημερινού υπουργού Μετανάστευσης. Διαφωνούσε και του το είχε πει λέει, αλλά δεν τον άκουσε. Αυτό που δεν απάντησε ο κ. Γεωργιάδης είναι γιατί τελικά πουλούσε το βιβλίο αυτό στις τηλε-εκπομπές του, λέγοντας ότι είναι «βιβλίο-βόμβα»!!!!

