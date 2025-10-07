newspaper
07.10.2025
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Confidential

Eμπιστευτικά
 07 Οκτωβρίου 2025

Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Το αίτημα του Ρούτσι έγινε ξαφνικά δεκτό, (συγχαρητήρια στο Μαξίμου για τον όλο χειρισμό), ο λαός πλουταίνει μόνο στα χαρτιά με τον προϋπολογισμό και ο Τσίπρας φωνάζει φτάνει ως εδώ, κατεβαίνω στο λαό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, έσκασε η βόμβα. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Αυτό το παιδί κάθε που «παραμερίζει», στην Αριστερά παραντουράνε (λαϊκής προελεύσεως λέξη, μου επιτρέπω μία την εβδομάδα για να μην χάνω την επαφή με το λαϊκό στοιχείο) στο Κέντρο και στη Δεξιά παραμιλάνε. Βασανίστηκαν στο Μαξίμου να βρουν με ποιο τρόπο θα τον υποβαθμίζουν αφού πρώτα τον αντιμετώπιζαν ως βασικό αντίπαλο, βρήκε περιχαρής ο Κυριάκος το «απλός βουλευτής Πειραιά», γέμιζε το στόμα του όταν το έλεγε, και τώρα του το στερεί και αυτό. Πλεμπαίοι παιδί μου δεν σέβονται τον γαλάζιο κόπο.

Ο κύβος ερρίφθη!

Και αν η παραίτηση ήταν αναμενόμενη ο χρόνος που θα συνέβαινε άγνωστος και αιφνιδίασε. Και κείνα τα «νταούλια» -στα SOS θέματα στο φροντιστήριο στην Πειραιώς για την αποδόμηση του Τσίπρα-, ήρθε η ώρα να τα βαρέσει και να χορεύουν όλοι… Μοναδικό θέμα συζήτησης χθες ο Τσίπρας. Σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Αλλά και στα ανά την Ελλάδα καφενεία! Λογικό. Η αναξιοπιστία του κεντρικού πολιτικού συστήματος είναι παροιμιώδης – συγκρίνεται με τα χρόνια της κρίσης. Και μεταξύ των άλλων, εκδηλώνεται με την αύξηση της αποχής – οι δημοσκόποι φοβούνται ότι κινείται στα όρια των ευρωεκλογών! Η κυβέρνηση χάνει κι η αντιπολίτευση δεν κερδίζει! Απάντηση σ΄ αυτή τη διαπίστωση επιχειρεί να δώσει – με άλλα λόγια – ο πρώην πρωθυπουργός….

Ο Χικμέτ … χάιδεψε τα αυτιά τους

Εχει όμως ενδιαφέρον πως υποδέχτηκαν οι διάφοροι πολιτικοί χώροι την ανακοίνωση παραίτησης του κ. Τσίπρα – που έχει μία αύρα από Ναζίμ Χικμέτ και Αντώνη Σαμαράκη. Οι … «συνιστώσες» του παλιού κόμματος του, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, την υποδέχθηκαν με έκδηλη αμηχανία και οι κκ Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης απάντησαν στην αναφορά του πως «θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Αναμενόμενο

Κατά άλλα η επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης – με εκείνες τις … εμπνευσμένες ατάκες του κυβερνητικούς εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη – και της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν αναμενόμενες. Και θα πολλαπλασιαστούν στο επόμενο διάστημα. Κι αυτό αναμενόμενο! Η πιο αμήχανη όμως στάση ήταν του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ – προσπάθησε ο κ. Κώστας Τσουκαλάς να επαναφέρει την γνωστή γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη ότι «πρόκειται για εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων», αλλά ήταν εκτός χρόνου….

Το εκκρεμές μετακινείται

Στους επόμενους μήνες, μέχρι να γεννηθεί το νέο κόμμα – εκεί περί τον Μάρτη λένε οι πληροφορίες – ο χώρος της κεντροαριστεράς θα βρεθεί στο προσκήνιο. Μέχρι τώρα το μονοπωλούσαν οι επικείμενες εξελίξεις στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Τώρα το εκκρεμές μετακινείται στα αριστερά. Η χθεσινή παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού σηματοδοτεί, αν μη τι άλλο, την έναρξη ενός κύκλου πυκνών πολιτικών εξελίξεων σ΄ όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος – και δεν είναι μόνο οι κινήσεις, είναι κι οι καραμπόλες που προκαλούνται. Και επηρεάζουν όλους τους χώρους….

Θα επηρεαστούν όλοι!

Ετσι κι αλλιώς η οριστική απόφαση του κ. Τσίπρα να προχωρήσει σε νέο κόμμα, θα επηρεάσει όλα κόμματα στην κεντροαριστερά και την αριστερά. Άλλους πολύ κι άλλους λίγο. Λιγότερους απ΄ όλους φαίνεται ότι θα επηρεαστεί μάλλον η Πλεύση Ελευθερίας. Τη Ζωή την επιλέγουν με κριτήριο τον τσαμπουκά και την οργή όχι την πολιτική. Δεν συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που δεν αποκλείεται να διασπαστούν – ο κ. Παύλος Πολάκης το προανήγγειλε. Δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο ούτε το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Αυτές τις εξελίξεις είχε υπόψη του ο κ. Παύλος Γερουλάνος, όταν έθεσε την δίμηνη διορία για να «κουνηθεί το κοντέρ». Θα έλεγα, λοιπόν, ότι βρισκόμαστε σε «ενδιαφέροντες καιρούς» – σύμφωνα με την κατάρα που έδιναν στους μανδαρίνους της κινεζικής αυτοκρατορίας!

Κάτι συμβαίνει στην Ηρώδου του Αττικού

Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως έχει χάσει τα αντανακλαστικά του. Για περισσότερες από είκοσι μέρες εισπράττει πολιτικό κόστος με τη στάση που έχει κρατήσει στην υπόθεση του απεργού πείνας κ. Πάνου Ρούτσι. Και ξαφνικά, αφού τον απεργό τον επισκέφτηκε ακόμη κι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, τελικά κατάλαβαν πως «αρμενίζουν στραβά» και το πήραν αλλιώς! Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης αίφνης άρχισε να τραγουδάει το … «με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω»! Εκεί που ήταν λάβρος κατά του κ. Ρούτσι, της συνηγόρου του, των γιατρών του και όσων του συμπαραστέκονταν, μέσα σε λίγες ώρες το «γύρισε» και είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις! Τόσο απλά….

Δένδιας vs Γεωργιάδης

Κι όπως αντιλαμβάνεστε στο εσωκομματικό παίγνιο της Νέας Δημοκρατίας, ο κερδισμένος είναι ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας, με τα όσα δήλωσε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα! Μάζεψε όλο το χαρτί. Και προσπαθούσε χθες ο κ. Γεωργιάδης να εξηγήσει γιατί δεν έχει … διαφορετική άποψη από τον κ. Δένδια….

