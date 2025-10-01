Ο λαός αντιδρά στον εργασιακό μεσαίωνα και απεργεί, η Κοβέσι έρχεται και νέα σκάνδαλα να αποκαλύψει δεν αργεί

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, σε ρυθμούς ευρωπαϊκής εισαγγελίας χορεύει η κυβέρνηση από σήμερα, με την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, της… αγαπημένης του Μαξίμου. Μια επίσκεψη που θα συνοδευτεί από συνέντευξη Τύπου αύριο κι εκεί μάλλον θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, αλλά και έτερες υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Συναντήσεις

Εν ώρα γενικής απεργίας η κα Κοβέσι θα συναντηθεί, λέει, με τους υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Τρία βασικότατα υπουργεία με λίγα λόγια. Ε, μετά είναι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να μην είναι «στα κόκκινα»; Πείτε μου, είναι δυνατόν να μην είναι;

Κονδύλια

Πολλοί αναρωτιούνται ήδη για ποιο λόγο θα συναντηθεί με τον κ. Λιβάνιο, τον υπουργό Εσωτερικών. Τι θα συζητήσουν άραγε; Μπορεί να έχει να κάνει με διαγωνισμούς ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μπα, αυτά λογικά θα τα κουβεντιάσει με τον υπουργό Οικονομικών. Μήπως έχει να κάνει με τρύπες στο ελληνικό εκλογικό σύστημα; Πολλά ακούγονται εσχάτως για παρέμβαση της Εισαγγελίας σε ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα που συμμετείχε με επιτυχία στις τελευταίες ευρωεκλογές. Και η παρέμβαση αν έχει γίνει, αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν καταλήξει στις τσέπες κάποιων.

Baza

Θα ήθελα πάντως να είμαι από μια μεριά την ώρα που θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Να του ζητήσει να της μεταφράσει το «για τα μπάζα», είτε στ’ αγγλικά είτε στη μητρική της γλώσσα. Κι εκεί να τον δω τον υπουργό να τονίζει το μπππππ, gia ta baza madame Covessi, να της λέει.

Σειρά υποθέσεων

Για την ιστορία πάντως, αξίζει να αναφέρω αγαπημένοι μου ότι το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αυτή την περίοδο τρέχει εννέα έρευνες που αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, δύο για προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τέσσερις για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, τρεις για προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τέσσερις για προγράμματα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και άλλες 17 για διάφορες υποθέσεις. Δεν τις λες και λίγες…

Τα ευρήματα

Με τούτα και με εκείνα φαίνεται πως προέκυψε και το εύρημα της Alco στην τελευταία δημοσκόπηση για τη διαφθορά στην Ελλάδα. Το 70% των ερωτηθέντων απάντησε πως η κυβέρνηση ταυτίζεται με τη διαφθορά και μόλις το 14% με την εντιμότητα. Εσεις τώρα τι νομίζετε ότι θα συζητείται σ΄ αυτή την μακρά (;) προεκλογική περίοδο; Και να ήταν μόνο αυτό, έχουμε και τις συνέπειες των σκανδάλων.

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης

Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε ότι το θέμα των επιδοτήσεων που εκκρεμούν το έχει πάρει πάνω του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης – ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας έκανε στην άκρη. Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος μεγάλων καθυστερήσεων στους νόμιμους δικαιούχους. Απ΄ ότι τον είδα χθες το πρωί στον ΑΝΤ1, δεν φαινόταν να είναι έμπλεος … αισιοδοξίας. Οτι δηλαδή θα τα καταφέρει οι νόμοι δικαιούχοι να πάρουν τις οφειλόμενες επιδοτήσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει;

Ο κ. Γιάννης Ανδριανός

Θυμάστε το προ ημερών περιστατικό με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Ανδριανό, που έφυγε κακήν κακώς από τις Σέρρες, δηλαδή τον έδιωξαν οι αγανακτισμένοι δεξιοί αγρότες; Ε, σας πληροφορώ ότι αυτό δεν θα είναι πλέον ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ποιος κυβερνητικός παράγοντας θα πλησιάσει αγροτική περιοχή; Γι΄ αυτό τρέμει το φυλλοκάρδι τους. Και στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Χατζηδάκης, τον οποίο τον εκτιμούν στις Βρυξέλλες χρησιμοποίησε το προσωπικό του κύρος μήπως και κατορθώσει να γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά τα προγνωστικά είναι κόντρα στις επιθυμίες! Δυστυχώς για τους νόμιμους….

Θα τα φέρει στη Βουλή;

Και να ήταν μόνο τα εσωτερικά που τον ταλαιπωρούσαν τον πρωθυπουργό πήγαινε κι ερχόταν το πράγμα. Στην πρώτη γραμμή πλεόν εδώ και καιρό είναι τα ελληνο – τουρκικά. Και μετά από τα όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης είναι να σκάσει. Λογικό. Θα έρθουν και στη Βουλή για συζήτηση – αυτό κυκλοφορεί….

Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης

Κι όχι τίποτ΄ άλλο, κάθεται ο άνθρωπος και στεναχωριέται και δεν ακούει τον υπουργό του επί της Υγείας, τον κ. Αδωνι Γεωργιάδη. Που λέει πως το πραγματικό φιάσκο στις ΗΠΑ ήταν του Ερντογάν κι όχι του κ. Μητσοτάκη! Είναι γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας τα … χρειάστηκε! Ακύρωσε την συνάντηση του με τον έλληνα πρωθυπουργό και πήγε και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Ακόμη να … «συνέλθει» από το φιάσκο που έπαθε! Εχω την εντύπωση ορισμένες φορές ότι είτε είμαι καθυστερημένη, είτε ο κ. Γεωργιάδης έχει … «στραμπουλήξει» τον εγκέφαλο του! Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση….

Ο κ. Κώστας Καραμανλής

Και μέσα σ΄ όλα νέα ομιλία του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Σε εκδήλωση για την Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη. Κι επειδή ο πρωθυπουργός του «την είπε» τελευταία, φοβάται – και δικαίως… – ότι ο άλλος θα τους απαντήσει. Και προβληματίζεται πως θα το χειριστεί. Λογικά προβληματίζεται θέλω να σας επισημάνω. Γιατί οι καιροί είναι «πονηροί»….

Ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης

Καλά όποιος είχε τη φαεινή ιδέα και πρότεινε στον πρωθυπουργό την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχει κρυφτεί! Αντί το θέμα να μαζεύεται, συμβαίνει το αντίθετο. Συνεχίζει να τροφοδοτεί την δημόσια συζήτηση με ενδιαφεροντα πράγματα. Και μέσα σ΄ όλα βγήκε και η κυρία Σοφία Βούλτεψη να προτείνει τον υφυπουργό κ. Γιώργο Μυλωνάκη ως μάρτυρα. Εδώ τον έχουν κρύψει στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγο ακόμη και θα κυκλοφορεί με … ξανθιά περούκα και μουστάκι – μην τυχόν και πάει στην Επιτροπή. Κι αυτή ζήτησε να πάει. Αν ξαναδεί πρωτοσέλιδη συνέντευξη ή άρθρο στο σύστημα του Μεγάρου να μου … τηλεφωνήσετε!