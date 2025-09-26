Τα Τέμπη δοκιμάζουν τις αντοχές προσώπων και κομμάτων, στης Κρήτης τ’ ανοιχτά δοκιμάζεται η ανθρωπιά…

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εγώ δεν είμαι σαν αυτούς τους μίζερους που λένε ότι τσάμπα πήγε ο πρωθυπουργός Κυριάκος στη Νέα Υόρκη και πως ήταν αποτυχία το ταξίδι του έπειτα από το φιάσκο με τη συνάντηση που δεν έγινε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Όχι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, εξάλλου τα ίδια έπαθε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Περίμενε να συναντηθεί με τον σουλτάνο, αλλά εκείνος μάλλον έχει πάρει ψηλά τον αμανέ. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός πήρε… άρωμα εξουσίας καθώς είχε μια πρώτη συνάντηση με την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν το λες και λίγο…

Άτιμη ζωή

Κρίμα πάντως. Είχε μια ευκαιρία ο πρωθυπουργός να εμφανιστεί ως ρυθμιστής και να δείξει πόσο μετράει στο εξωτερικό αλλά δυστυχώς δεν του έκατσε. Επιστρέφει στην Αθήνα λοιπόν μάλλον άπραγος και στη μιζέρια της αντιπολίτευσης που τον εγκαλεί για όλα. Άντε τώρα να ασχολείσαι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξεταστική, με στενούς συνεργάτες που κατηγορούνται ότι είχαν παράνομη γνώση της δικογραφίας, άντε ν’ ασχοληθείς με πατεράδες που απεργούν μπροστά στη Βουλή και δεν μετανοούν όπως πολύ θα ήθελε ο Άρης ο Πορτοσάλτε… Άτιμη ζωή, τί να πει κανείς…

Η κυρία Διαμαντοπούλου τα μάζεψε

Η κυρία Καρυστιανού, ως μητέρα και ως πρόσωπο έχει κατορθώσει να έχει μεγάλη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία. Φάνηκε, εξάλλου, από την συμμετοχή που υπήρξε στις συγκεντρώσεις που έχει καλέσει. Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην ομιλία της στο Κιλκίς την ταύτισε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και εν γένει με τον «λαϊκισμό». Κι η αναφορά της δεν ήταν προϊόν σαρδάμ, αλλά πεποίθηση της! Φαίνεται ότι κάποιος ή κάποιοι από την Χαριλάου Τρικούπη – ίσως; – της το επισήμαναν και προσπάθησε χθες να το μαζέψει, με διάφορες πολιτικές ασυναρτησίες. Εν πάση περιπτώσει, μία δουλειά της είπε κι ο πρόεδρος, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει – να τα «χώσει» στους κκ Χάρη Δούκα και Παύλος Γερουλάνο – κι αυτή δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ο κ. Καστανίδης vs κυρίας Διαμαντοπούλου

Ετσι βγήκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και έκανε δήλωση υπέρ της εκταφής του παιδιού του κ. Πάνου Ρούτσι, του απεργού πείνας, για να το μαζέψει. Και να σκεφτείτε πως η κυρία Διαμαντοπούλου πρόκειται να πολιτευθεί – όπως προκύπτει από τις κινήσεις της – στην Α΄ Θεσσαλονίκης κι η κυρία Καρυστιανού είναι επίσης Θεσσαλονικιά. Όπως η Α΄ Θεσσαλονίκης είναι η εκλογική περιφέρεια του – αδικηθέντος πολλαπλώς – κ. Χάρη Καστανίδη. Ο οποίος σε ανάρτηση του στο Χ έγραψε πως «Η μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα την δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων». Αυτή η «σχέση» θα έχει μέλλον….

Κορμοράνοι

Εν τω μεταξύ παρατηρώ διάφορους αρθρογράφους που έχουν φάει ψωμάκι από την κυβέρνηση της ΝΔ και διαπιστώνω ότι κάποιοι έχουν ξεπεράσει το μπόι τους και νομίζουν ότι με το να γράψουν εκατό λέξεις θα ταρακουνηθεί το Μαξίμου. Ένα κρα να τους κάνει ο Άκης ο Σκέρτσος (έχει εμπειρία να μαζεύει φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους) ή ο Γιώργος ο Μυλωνάκης και οι αρθρογράφοι θα πάψουν να ασχολούνται με τον πατέρα Ρούτσι δια παντός. Πιο πιθανό είναι να τους δεις να γράψουν για την επανεμφάνιση των κορμοράνων στην παγκόσμια πανίδα παρά να κάνουν πολιτικό σχόλιο.

Κρυψίνοια

Έχει κάτι το θερμόαιμο η πένα τους όταν καλούν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα και να μην αφήσει να εξελιχθεί το φαινόμενο Ρούτσι. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να κάνει το Μαξίμου. Να ζητήσει από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να συλλάβει τον πατέρα απεργό; Να τον πάρουν σηκωτό από το Σύνταγμα και να τον πάνε αλλού; Οι εν λόγω αρθρογράφοι υπονοούν -κάποιοι το λένε καθαρά- ότι εδώ υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης -που θα’ λεγε και ο Άδωνις, επειδή λέει ο πατέρας Ρούτσι δεν είχε κάνει τίποτε ως σήμερα για το παιδί του. Αυτό που δεν λένε και ποιούν με μεγάλη επιτυχία την νήσσαν είναι ότι υπήρξαν γονείς που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και κατέθεταν αιτήσεις προς τη δικαιοσύνη, η οποία τους έγραφε εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Και το ερώτημα είναι, γιατί; Γιατί αυτή η κρυψίνοια;

Ένδεια

Υποστηρικτές της κυβέρνησης υπάρχουν όμως και στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί που μέχρι ώρας οι διορισμένοι από το Μαξίμου λένε πάνω κάτω πως όλη η ευθύνη ανήκει στην Τυχεροπούλου, την υπάλληλο που πάγωσε χιλιάδες ΑΦΜ όταν είδε πως υπήρχε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το πάει έτσι μέχρι τέλους, αν συμβεί κάτι τέτοιο θα μιλάμε για απίστευτη ένδεια επιχειρημάτων και αφηγήματος.

Στολίσκος

Ένα σημαντικό τμήμα της διεθνούς επικαιρότητας αφορά και πάλι το παλαιστινιακό. Με αιχμή αυτή τη φορά το στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίως, όπως αναμενόταν, η κυβέρνηση Νετανιάχου άρχισε τα δικά της με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και τα συναφή. Η Ιταλία έστειλε φρεγάτα για να προστατέψει τους πολίτες της που συμμετέχουν, όπως και η Ισπανία, στην Ελλάδα έχουμε … Παρασκευή!

Διαβεβαίωση

Γιατί το λέω αυτό; Επειδή κάπου διάβασα την ακόλουθη δήλωση: «Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», ανέφερε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα βέβαια σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει κάποιο σκάφος όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Τόνισε βέβαια ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι στο στολίσκο υπάρχουν κι Έλληνες πολίτες. Και; Αυτό ήταν; Το έχουμε σιγουρέψει τώρα δηλαδή; Δεν θα πειραχτεί ούτε μία ελληνική τρίχα; Μακάρι…

Ντροπή

Παρεμπιπτόντως χθες έκανε δήλωση επί του θέματος και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας λέγοντας πως πρέπει άμεσα να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος «δεν μας πρέπει τέτοια ντροπή»! Ποιος τον ακούει;