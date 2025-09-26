newspaper
 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Τα Τέμπη δοκιμάζουν τις αντοχές προσώπων και κομμάτων, στης Κρήτης τ’ ανοιχτά δοκιμάζεται η ανθρωπιά…

Όσο περνάνε οι μέρες τόσο το Μαξίμου δυσκολεύεται να χειριστεί το θέμα Τέμπη. Οι συναντήσεις Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και τα προβλήματα που ανέκυψαν στο ΠΑΣΟΚ. Το μήνυμα Τσίπρα για την Παλαιστίνη και οι διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΞ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εγώ δεν είμαι σαν αυτούς τους μίζερους που λένε ότι τσάμπα πήγε ο πρωθυπουργός Κυριάκος στη Νέα Υόρκη και πως ήταν αποτυχία το ταξίδι του έπειτα από το φιάσκο με τη συνάντηση που δεν έγινε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Όχι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, εξάλλου τα ίδια έπαθε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Περίμενε να συναντηθεί με τον σουλτάνο, αλλά εκείνος μάλλον έχει πάρει ψηλά τον αμανέ.  Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός πήρε… άρωμα εξουσίας καθώς είχε μια πρώτη συνάντηση με την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν το λες και λίγο…

Άτιμη ζωή

Κρίμα πάντως. Είχε μια ευκαιρία ο πρωθυπουργός να εμφανιστεί ως ρυθμιστής και να δείξει πόσο μετράει στο εξωτερικό αλλά δυστυχώς δεν του έκατσε. Επιστρέφει στην Αθήνα λοιπόν μάλλον άπραγος και στη μιζέρια της αντιπολίτευσης που τον εγκαλεί για όλα. Άντε τώρα να ασχολείσαι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξεταστική, με στενούς συνεργάτες που κατηγορούνται ότι είχαν παράνομη γνώση της δικογραφίας, άντε ν’ ασχοληθείς με πατεράδες που απεργούν μπροστά στη Βουλή και δεν μετανοούν όπως πολύ θα ήθελε ο Άρης ο Πορτοσάλτε… Άτιμη ζωή, τί να πει κανείς…

Η κυρία Διαμαντοπούλου τα μάζεψε

Η κυρία Καρυστιανού, ως μητέρα και ως πρόσωπο έχει κατορθώσει να έχει μεγάλη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία. Φάνηκε, εξάλλου, από την συμμετοχή που υπήρξε στις συγκεντρώσεις που έχει καλέσει. Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην ομιλία της στο Κιλκίς την ταύτισε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και εν γένει με τον «λαϊκισμό». Κι η αναφορά της δεν ήταν προϊόν σαρδάμ, αλλά πεποίθηση της! Φαίνεται ότι κάποιος ή κάποιοι από την Χαριλάου Τρικούπη – ίσως; – της το επισήμαναν και προσπάθησε χθες να το μαζέψει, με διάφορες πολιτικές ασυναρτησίες. Εν πάση περιπτώσει, μία δουλειά της είπε κι ο πρόεδρος, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει – να τα «χώσει» στους κκ Χάρη Δούκα και Παύλος Γερουλάνο – κι αυτή δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ο κ. Καστανίδης vs κυρίας Διαμαντοπούλου

Ετσι βγήκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και έκανε δήλωση υπέρ της εκταφής του παιδιού του κ. Πάνου Ρούτσι, του απεργού πείνας, για να το μαζέψει. Και να σκεφτείτε πως η κυρία Διαμαντοπούλου πρόκειται να πολιτευθεί – όπως προκύπτει από τις κινήσεις της – στην Α΄ Θεσσαλονίκης κι η κυρία Καρυστιανού είναι επίσης Θεσσαλονικιά. Όπως η Α΄ Θεσσαλονίκης είναι η εκλογική περιφέρεια του – αδικηθέντος πολλαπλώς – κ. Χάρη Καστανίδη. Ο οποίος σε ανάρτηση του στο Χ έγραψε πως «Η μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα την δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων». Αυτή η «σχέση» θα έχει μέλλον….

Κορμοράνοι

Εν τω μεταξύ παρατηρώ διάφορους αρθρογράφους που έχουν φάει ψωμάκι από την κυβέρνηση της ΝΔ και διαπιστώνω ότι κάποιοι έχουν ξεπεράσει το μπόι τους και νομίζουν ότι με το να γράψουν εκατό λέξεις θα ταρακουνηθεί το Μαξίμου. Ένα κρα να τους κάνει ο Άκης ο Σκέρτσος (έχει εμπειρία να μαζεύει φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους) ή ο Γιώργος ο Μυλωνάκης και οι αρθρογράφοι θα πάψουν να ασχολούνται με τον πατέρα Ρούτσι δια παντός. Πιο πιθανό είναι να τους δεις να γράψουν για την επανεμφάνιση των κορμοράνων στην παγκόσμια πανίδα παρά να κάνουν πολιτικό σχόλιο.

Κρυψίνοια

Έχει κάτι το θερμόαιμο η πένα τους όταν καλούν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα και να μην αφήσει να εξελιχθεί το φαινόμενο Ρούτσι. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να κάνει το Μαξίμου. Να ζητήσει από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να συλλάβει τον πατέρα απεργό; Να τον πάρουν σηκωτό από το Σύνταγμα και να τον πάνε αλλού; Οι εν λόγω αρθρογράφοι υπονοούν -κάποιοι το λένε καθαρά- ότι εδώ υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης -που θα’ λεγε και ο Άδωνις, επειδή λέει ο πατέρας Ρούτσι δεν είχε κάνει τίποτε ως σήμερα για το παιδί του. Αυτό που δεν λένε και ποιούν με μεγάλη επιτυχία την νήσσαν είναι ότι υπήρξαν γονείς που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και κατέθεταν αιτήσεις προς τη δικαιοσύνη, η οποία τους έγραφε εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Και το ερώτημα είναι, γιατί; Γιατί αυτή η κρυψίνοια;

Ένδεια

Υποστηρικτές της κυβέρνησης υπάρχουν όμως και στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί που μέχρι ώρας οι διορισμένοι από το Μαξίμου λένε πάνω κάτω πως όλη η ευθύνη ανήκει στην Τυχεροπούλου, την υπάλληλο που πάγωσε χιλιάδες ΑΦΜ όταν είδε πως υπήρχε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το πάει έτσι μέχρι τέλους, αν συμβεί κάτι τέτοιο θα μιλάμε για απίστευτη ένδεια επιχειρημάτων και αφηγήματος.

Στολίσκος

Ένα σημαντικό τμήμα της διεθνούς επικαιρότητας αφορά και πάλι το παλαιστινιακό. Με αιχμή αυτή τη φορά το στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίως, όπως αναμενόταν, η κυβέρνηση Νετανιάχου άρχισε τα δικά της με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και τα συναφή. Η Ιταλία έστειλε φρεγάτα για να προστατέψει τους πολίτες της που συμμετέχουν, όπως και η Ισπανία, στην Ελλάδα έχουμε … Παρασκευή!

Διαβεβαίωση

Γιατί το λέω αυτό; Επειδή κάπου διάβασα την ακόλουθη δήλωση: «Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», ανέφερε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα βέβαια σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει κάποιο σκάφος όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Τόνισε βέβαια ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι στο στολίσκο υπάρχουν κι Έλληνες πολίτες. Και; Αυτό ήταν; Το έχουμε σιγουρέψει τώρα δηλαδή; Δεν θα πειραχτεί ούτε μία ελληνική τρίχα; Μακάρι…

Ντροπή

Παρεμπιπτόντως χθες έκανε δήλωση επί του θέματος και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας λέγοντας πως πρέπει άμεσα να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος «δεν μας πρέπει τέτοια ντροπή»! Ποιος τον ακούει;

World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Ο Ερντογάν τον έχει στο «αναμείνατε», ο λαός στο «μάλλον πολύ μείνατε», η αντιπολίτευση μόνη παρηγοριά καθώς από τη μετριότητα δεν ξεκουνά
in Confidential 24.09.25

Ο Ερντογάν τον έχει στο «αναμείνατε», ο λαός στο «μάλλον πολύ μείνατε», η αντιπολίτευση μόνη παρηγοριά καθώς από τη μετριότητα δεν ξεκουνά

Για τον Ερντογάν δεν είναι προτεραιότητα η συνάντηση με Μητσοτάκη, για την αντιπολίτευση, προφανώς, το να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει, για τον λαό όμως επείγει να βρει εναλλακτική για να αλλάξει η πολιτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία
in Confidential 23.09.25

Η κοινωνία δεν ξεχνά την ατιμώρητη τραγωδία στα Τέμπη, βλέπει την Εξεταστική – παρωδία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναζητά εναλλακτική πριν η πολιτική αποπνέει μόνο δυσωδία

Οι δημοσκοπήσεις έχουν και ποιοτικά στοιχεία που γεννούν έντονη ανησυχία με μια κοινωνία που βράζει και πλέον το επίδικο ξεπερνά κατά πολύ την κυβερνητική σωτηρία. Τι φοβάται το Μαξίμου για τα Τέμπη και το άγχος για τις κινήσεις Σαμαρά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
H Εξεταστική της συγκάλυψης και οι δημοσκοπήσεις της αποκάλυψης, οι πολίτες στέλνουν χαμπέρι «τέλος η ανοχή και η κάλυψη»
in Confidential 19.09.25

H Εξεταστική της συγκάλυψης και οι δημοσκοπήσεις της αποκάλυψης, οι πολίτες στέλνουν χαμπέρι «τέλος η ανοχή και η κάλυψη»

Αυτή δεν είναι λίστα μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ιστορικό αρχείο για να μην ξεχνούν οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Η Κομισιόν επιμένει στο γαλάζιο σκάνδαλο και στέλνει τελεσίγραφο και οι πολίτες συνειδητοποιούν τι σημαίνει ψευδεπίγραφο

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία
in Confidential 18.09.25

Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Ζητείται ειλικρίνεια και πολιτική γενναιότητα γιατί η ακροδεξιά καραδοκεί και 12 χρόνια μετά τον Παύλο Φύσσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει «κανονικότητα».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ
in Confidential 17.09.25

Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ

Αντιμέτωπη η κυβέρνηση με την αχαριστία των «ωφελημένων» από τις φοροαπαλλαγές, τις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις κάθε είδους λαμογιές, ο Ανδρέας Λοβέρδος της απλώνει χέρι βοηθείας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει
in Confidential 15.09.25

Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει

Η συνεργασία με τους πολίτες δεν του βγαίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ωφελημένοι, ο Ανδρουλάκης δεν τον θέλει, η αλλαγή του εκλογικού θα ναι το επόμενο χαμπέρι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά
in Confidential 12.09.25

Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά

Συγκινητική η προσπάθεια και κάποιων δημοσκόπων και του Παύλου Μαρινάκη να πείσουν ότι και τα φορολογικά μέτρα ήταν θεαματικά και η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη είναι πλέον ευκολάκι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»
in Confidential 10.09.25

Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»

Κάποιες φορές οι απειλές δεν πιάνουν για να περάσουν οι αντικοινωνικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι λαοί σηκώνουν μπαϊράκι και δεν μασάνε σε πατριωτικές φοροαπαλλαγές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»
in Confidential 09.09.25

Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Με χαρτί και με μολύβι οι πολλοί ψάχνουν με το το κυάλι στο τέλος τι θα μείνει από τις φοροαπαλλαγές με τις μέρες του μήνα να εξακολουθούν να είναι... πολλές για αυτόν τον μισθό και το ράφι του σούπερ μάρκετ εχθρικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως
in Confidential 08.09.25

Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως

Ποιος αισθάνεται ότι θέλει να δουλεύει 13 ώρες και μάλιστα στον ίδιο εργοδότη για να μην χάνει ώρα στο δρόμο; Κυριάκο γιατί δεν βλέπω κανέναν να συμφωνεί; Μήπως κατάλαβαν ότι τους δουλεύεις ψιλό γαζί; Αυτό θα φανεί των εκλογών την Κυριακή και τρέμεις μην είναι και ο Αλέξης επιλογή

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση
in Confidential 06.09.25

Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο
in Confidential 03.09.25

Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο

Ο Κυριάκος λέει δεν μπορεί να δώσει 13ο μισθό αλλά δεν τσιγκουνεύεται τον εμπαιγμό. Ο αδέκαστος Μπάρας και ο Χρυσοχοΐδης έμειναν στον κόσμο αυτό να τιμωρούν το …ψάρι το μικρό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση
in Confidential 02.09.25

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Τι καταγγέλλει 26.09.25

Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
