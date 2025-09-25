newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς άλλη μία Εξεταστική – παρωδία, στο έγκλημα των Τεμπών παρελκυστική τακτική και φταίνε όσοι εφιστούν την προσοχή

Confidential

Eμπιστευτικά
 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς άλλη μία Εξεταστική – παρωδία, στο έγκλημα των Τεμπών παρελκυστική τακτική και φταίνε όσοι εφιστούν την προσοχή

«Καρφωμένο» στις πρώτες θέσεις της δημόσιας ατζέντας το έγκλημα των Τεμπών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, η κυβέρνηση επιχειρεί με διάφορους τρόπους να ξεπεράσει την ψυχρολουσία της ακύρωσης της συνάντησης με τον Ερντογάν. Κάτι ψελλίζουν οι δικοί μας περί αποκλειστικής ευθύνης της τουρκικής πλευράς, το θέμα είναι όπως ότι δεν πείθονται ούτε οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ, τουλάχιστον εκείνοι που έχουν λίγο μυαλό να κρίνουν πολιτικά τι συνέβη. Κι όπως μαθαίνω αυτό που συνέβη δεν τους άρεσε καθόλου, καθώς το θεωρούν ήττα και σε συμβολικό αλλά και κυρίως στο πολιτικό επίπεδο. Άντε να τρέχεις να κάνεις «μασάζ» τώρα, χώρια που πολλοί λένε -στα κρυφά ακόμα- ότι ο Αντώνης τώρα δικαιώνεται – αναφορικά με την εξωτερική μας πολιτική. Στον Αντώνη Σαμαρά αναφέρομαι…

Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Υεμένης

Όμως διαπιστώνω ότι ο γοερός κοπετός και οι σπαραξικάρδιες δηλώσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, σα να κόπασαν. Το πήραν απόφαση; Η μήπως έχει σχέση με τα όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη. Πάντως να σας ενημερώσω πως ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον … Πρόεδρο της Υεμένης. Όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη, που αλλάζει όλα τα δεδομένα….

«Στα κόκκινα»

Το έγκλημα των Τεμπών επέστρεψε! Το Μέγαρο Μαξίμου είναι «στα κόκκινα»! Εχουν «χάσει τη μπάλα»! Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης προσπαθεί σχεδόν μόνος του να αλλάξει την ατζέντα – μάταια όμως. Η υπόλοιπη κυβέρνηση ασχολείται είτε δημοσίως, είτε στο παρασκήνιο, με τους απεργούς πείνας στο Σύνταγμα. Προς το παρόν είναι τρεις – οι δύο είναι αλληλέγγυοι του κ. Πάνου Ρούτσι!

Αλλοι έτσι – άλλοι … γιουβέτσι

Και μια νοητή κόκκινη γραμμή τέμνει τόσο το Μέγαρο της Ηρώδου του Αττικού, όσο και την κυβέρνηση. Αλλοι κάνουν λόγο για την λήψη μιας πρωτοβουλίας εκτόνωσης της κατάστασης κι άλλοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση οχυρωμένοι πίσω από το γράμμα του νόμου κι από τον … δικαστή της Λάρισας! Αφήστε που όλοι φοβούνται την επανάληψη του περασμένου Φεβρουαρίου – τότε που παρέλυσε η κυβέρνηση, κι ο πρωθυπουργός μαζί….

Νέο αίτημα εκταφής

Πάντως ένας ακόμη γονιός που έχασε το γιό του, υπέβαλε αίτημα εκταφής, ο κ. Παύλος Ασλανίδης – σαφές και συγκεκριμένο! Κι οι κορυφές του δικαστικού συστήματος είναι «στα κάγκελα». Η συμπαράσταση των απλών πολιτών είναι συγκινητική. Κι ερώτηση του κόσμου είναι: γιατί δεν κάνουν εκταφή, έχουν κάτι να κρύψουν; Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ο ευρωβουλευτής κ. Νίκος Παππάς κατόρθωσε να αποσπάσει την δέσμευση από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου πως θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026 και θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο κ. Τσίπρας κι … λογοδιάρροια του κ. Φλωρίδη

Ενώ χθες ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι επιχειρείται «άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας»! Και σημείωσε ότι «η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό». Κι αμέσως μετά, όπως αντιλαμβάνεστε, τον λόγο πήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης – «η λίρα εκατό» της κυβέρνησης, όπως έλεγαν παλιά. Και είπε, και τι δεν είπε! Εκανε λόγο για «ξυλόλιο 2 από την πίσω πόρτα», θυμήθηκε το Μάτι, πολλά και διάφορα είπε. Και μετά ανέφερε ότι η πρόεδρος Εφετών της Λάρισας, πρόκειται να αποφανθεί σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη – ελπίζω μόνο να μην έχουμε κανένα ατύχημα στο Σύνταγμα….

Μαζεύονται σύννεφα

Χαμηλό βαρομετρικό επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη – «μαζεύει ο καιρός» και να δούμε πότε θα ξεσπάσει. Αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δεν συγκαλεί τα κομματικά όργανα για να συζητήσουν, τότε η συζήτηση ευλόγως διεξάγεται δημοσίως. Ετσι συμβαίνει σ΄ αυτές τις περιπτώσεις. Κι αυτές οι «φωνές» ακούγονται περισσότερο από τον προγραμματικό λόγο του προέδρου!

Οι κ.κ. Δούκας και Γερουλάνος

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτος βγήκε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας και ζήτησε ένα ανοιχτό συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Λίγες μέρες αργότερα, το «λόγο πήρε» ο βουλευτής Α΄ Αθηνών κ. Παύλος Γερουλάνος από την …Αριδαία. Κι αφού επεσήμανε την ανυπαρξία των κομματικών οργάνων – πως θα αποδείξουν ότι υπερασπίζονται του θεσμούς, όταν τους κομματικούς θεσμούς τους έχουν στα αζήτητα – έριξε και τη «βόμβα». Αν στο επόμενο δίμηνο το κοντέρ δεν ανέβει, δηλαδή οι δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ το παιχνίδι τελείωσε!

Η κυρία Διαμαντοπούλου

Εν συνεχεία και για λογαριασμό του κ. Ανδρουλάκη βγήκε δημοσίως η … Σεγκολέν της Χαριλάου Τρικούπη, η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου και ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου»! Μάλιστα. Ετσι ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στους κκ Δούκα και Γερουλάνο. Τώρα βέβαια αυτά που λένε οι επιφανείς της Χαριλάου Τρικούπη, είναι το ελάχιστον απ΄ όσα λέγονται μεταξύ των βουλευτών και των στελεχών του κόμματος. Απ΄ τον καινούργιο χρόνο να δείτε τι έχει να γίνει. Που να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες του συνεδρίου – συνέδριο λένε και συνέδριο δεν φαίνεται! Κι έτσι η ζωή τραβάει την ανηφόρα….

Τα έκανε… Σαλάτα

Άφησα για το τέλος την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκανε πρεμιέρα χθες. Νομίζω ότι οι εργασίες πρέπει να κλείσουν πάραυτα καθώς ο ένοχος είναι ένας. Αν πιστέψουμε δηλαδή τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα και τη ΝΔ που υιοθέτησε την κατάθεσή του, ο μοναδικός ένοχος για το τεράστιο σκάνδαλο είναι η υπάλληλος που βοήθησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ξετυλίξει το κουβάρι των παράνομων επιδοτήσεων. Ουδείς άλλος! Τι κι αν υπάρχουν δημοσιευμένες ομιλίες που καίνε γαλάζια στελέχη, προέδρους του Οργανισμού αλλά και υπαλλήλους; Όχι. Για τον κ. Σαλάτα κανείς δεν φταίει παρά μόνο η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Παρωδία

Τα πρώτα δείγματα πάντως και κυρίως η στάση του προεδρείου μάλλον προδικάζουν για μια εξεταστική-παρωδία, αντίστοιχη με εκείνη των Τεμπών. Τα έχει πει αυτά ο πρωθυπουργός Κυριάκος αλλά δεν τον ακούγατε. Θα μου πείτε και που τα είπε, επέλεξε να τα επαναλάβει. Έτσι είναι η πολιτική, ειδικά αν βρίσκεσαι με την πλάτη στον τοίχο. Λέμε και καμιά κουβέντα να περάσει η ώρα, μην τη δένετε και κόμπο!

