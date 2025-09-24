Ο Ερντογάν τον έχει στο «αναμείνατε», ο λαός στο «μάλλον πολύ μείνατε», η αντιπολίτευση μόνη παρηγοριά καθώς από τη μετριότητα δεν ξεκουνά

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, η τύχη πια δεν αγαπάει το γαλάζιο χρώμα. Επρεπε τώρα ο Τραμπ να προγραμματίσει συνάντηση την ώρα που θα έβλεπε ο Ερντογάν τον Κυριάκο; Λίγα έχει στο κεφάλι του; Και εδώ γκίνια; Προφανώς και ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα ακύρωνε την συμμετοχή του στη Σύνοδο Αραβικών και Μουσουλμανικών χωρών για να συναντήσει τον έλληνα πρωθυπουργό αλλά βγήκαν και άλλα στη φόρα και κυρίως φάνηκε ότι η επαφή με τον Μητσοτάκη δεν είναι προτεραιότητα.

Οι «νάρκες»

Και μπορεί ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι στη Νέα Υόρκη και να «θρηνεί» τη ματαίωση της συνάντηση τους με τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά στην Αθήνα τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Το έγκλημα των Τεμπών και οι διάφορες απολήξεις του, είναι ξανά στο προσκήνιο. Κι η μισή κυβέρνηση μαζί με τον Αρειο Πάγο ασχολούνται με το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Οσες «νάρκες» είχε αφήσει το Μέγαρο Μαξίμου σ΄ αυτή την υπόθεση, άρχισε τώρα να τις … «πατάει» μία, μία! Ετσι συμβαίνει συνήθως, όταν χρησιμοποιεί κανείς κοντόφθαλμη τακτική ή προσπαθεί κάτι να κρύψει! Διαλέξτε τι από τα δύο συμβαίνει….

Οι κκ Φλωρίδης και Χρυσοχοΐδης

Μάλιστα ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, ως υπουργός Δικαιοσύνης, αφού πήρε κι αυτός θέση επί του θέματος, το προχώρησε. Ανέφερε πως «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη Δημοκρατία» η δημιουργία ψευδών ισχυρισμών. Μάλιστα. Αντιθέτως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε «τι πιο αληθινό και ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητάει να δει το σώμα του παιδιού του, αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα δίκαιο αίτημα». Σα να έχει κάνει … copy paste τη δήλωση του κ. Αντώνη Σαμαρά μου φαίνεται ο κ. Χρυσοχοΐδης ή κάνω λάθος;

Ο Αρειος Πάγος

Κατά τα άλλα η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου έχει πέσει στα βαθιά! Ελπίζω να ξέρει «κολύμπι». Το λέω γιατί χθες η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου δήλωσε πως «το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί» της εκταφής δηλαδή και πρόσθεσε πως «κάποιοι δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη».

Ο κ. Παύλος Γερουλάνος

Από αλλού το περίμενε, από αλλού του ήρθε – του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα έχει στο μάτι ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αλήθεια πως παρουσιάζει αξιοσημείωτη κινητικότητα, όμως ο κ. Παύλος Γερουλάνος «του την είπε»! Κι από πού; Από την Αριδαία!

Δύο μήνες προθεσμία

Λοιπόν, ο κ. Γερουλάνος αφού επισήμανε πως δεν λειτουργούν τα όργανα του κόμματος – απλώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από την «president and his friends», λέω εγώ και πολλοί άλλοι … – την έριξε την «βόμβα». Είπε συγκεκριμένα ότι «αν δεν κουνήσει η βελόνα στους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε πρόβλημα», αναφερόμενος στη δημοσκοπική στασιμότητα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τουτέστιν ότι μετά θα αρχίσουν τα όργανα και δεν εννοώ φυσικά το Πολιτικό Συμβούλιο.

Και το συνέδριο;

Να προσθέσω ακόμη ότι στην ίδια γραμμή ήταν και οι δηλώσεις του κ. Χάρη Καστανίδη. Και το ερώτημα επανέρχεται: πότε θα γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ; Θα είναι ανοιχτό και θα πάρει απόφαση κατά συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ζήτησε ο κ. Δούκας; Νομίζω πως πάνω από τη Χαριλάου Τρικούπη μαζεύονται σύννεφα, κι ο καιρός πηγαίνει για καταιγίδα. Από τον Ιανουάριο και μετά….

Σπαραξικάρδιες δηλώσεις

«Μη Αντώνη, μην το κάνεις, γύρνα πίσω»! Σε τέτοιες περίπου σπαραξικάρδιες δηλώσεις εξαντλούνται τις τελευταίες ημέρες ουκ ολίγοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενοι στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά. Ας το επαναλάβω ακόμη μία φορά. Ο κ. Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα, οι προετοιμασίες έχουν γίνει και συνεχίζονται οι συναντήσεις του και οι συζητήσεις με διαφόρους. Δεν πρόκειται να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία – τουλάχιστον – όσο είναι πρόεδρος ο κ. Μητσοτάκης. Επ΄ αυτού δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Ετσι μου λένε.

Παιχνίδι

Κι όλα αυτά τα αναπεμπόμενα «ωσαννά», είναι εκ του πονηρού τα περισσότερα, διότι θέλουν να δείξουν σε ένα παιχνίδι τακτικισμού και εντυπώσεων πως 0 «φταίχτης» της διάσπασης είναι ο κ. Σαμαράς κι όχι ο κ. Μητσοτάκης που τον διέγραψε! Γι΄ αυτό κι ο άλλος δεν «τσιμπάει»….

Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου

Παρατηρώ – ίσως να το έχετε παρατηρήσει κι εσείς – πως ξαφνικά το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου έχει γίνει εξαιρετικά large απέναντι στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Θα είναι η μόνη εν δυνάμει σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη, εφόσον βεβαίως κατορθώσει να μπει στη Βουλή. Όμως με την θέση της στο θέμα των Τεμπών κατέρρευσε κάτω από το 3% για αρκετούς μήνες. Σιγά – σιγά άρχισε και πάλι να «τσιμπάει». Και «παίζει» εκεί στο 3% με 4%. Μόλις όμως αρχίσει τα «κολλητιλίκια» με την κυβέρνηση θα ξαναζήσει το «ψυχορράγημα». Ε, νομίζω πως όταν ο κ. Σαμαράς ανακοινώσει τη δημιουργία του κόμματος, θα αλλάξει και η «γεωγραφία» στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν βλέπω γιατί θα έχει τύχη η κυρία Λατινοπούλου….