H Εξεταστική της συγκάλυψης και οι δημοσκοπήσεις της αποκάλυψης, οι πολίτες στέλνουν χαμπέρι «τέλος η ανοχή και η κάλυψη»

Και νεκρούς … ανασταίνουν

Δεν έχουν τον Θεό τους! Κάλεσαν ακόμη και μακαρίτες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια … κληρονομικότητα σ΄ αυτές τις περιπτώσεις! Αν υπάρχει μπορεί να κληθεί συγγενής πρώτου βαθμού…. Θα ζήσουμε συγκλονιστικές στιγμές, δεν υπάρχει αμφιβολία!

Βγήκαν!

Να πείτε ότι δεν σας τα έλεγα, να αποδεχθώ την παράλειψη. Όμως σας τα έλεγα. Ε, και χθες βγήκαν. Δύο εταιρείες δημοσκοπήσεων, η Metron Analysis για το Mega και η MRB για το Open, πέτυχαν μία εξαιρετική σύμπτωση. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 21,8%! Οι δύο εταιρείες συνέπεσαν περίπου και στο ποσοστό της αναγωγής – 28,2% η πρώτη, 28,1% η δεύτερη.

Κι έδωσε κι έχασε!

Επίσης οι δύο εταιρείες καταγράφουν από την αμέσως προηγούμενη – προ μηνών – δημοσκόπηση τους, πτώση. Η Metron Analysis κατά 0,4 της μονάδας και η MRB κατά 0,9 της μονάδας. Ετσι μέχρι στιγμής – δεν γνωρίζω τι μπορεί να συμβεί από τον Ιανουάριο και μετά, που ελπίζει το Μέγαρο Μαξίμου – ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης την έπαθε όπως ο Κώστας Σημίτης τον Σεπτέμβριο του 2003! Και έδωσε – αυτά που έδωσε, τέλος πάντων – και δεν κέρδισε! Συμβαίνουν αυτά…. Αυτή είναι και η σημαντικότερη είδηση των δύο χθεσινών ερευνών.

Είναι εκτός…

Βέβαια το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου προσπαθεί – απεγνωσμένα, θα έλεγα – να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο θυμό, σε ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. Πάρτε για παράδειγμα την έρευνα της Μetron Analysis, η οποία έχει ένα εντυπωσιακό εύρημα. Το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι βρίσκεται πλέον «εκτός συστήματος»! Κι είναι λογικό, όταν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινωνίας με το ζόρι βγάζει τις τρεις εβδομάδες του μήνα με μισθό του, να νιώθει «εκτός συστήματος.

Υπό αναδιάταξη

Ενδιαφέρον επίσης έχουν οι ερωτήσεις που αφορούν στην επανεργοποίηση των πρώην πρωθυπουργών κ.κ Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Πρόκειται για δύο αναμενόμενες εξελίξεις, οι οποίες θα αλλάξουν την «γεωγραφία» του πολιτικού συστήματος εκ δεξιών και εξ αριστερών. Σύμφωνα με την Metron Analysis ένα κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα συγκεντρώνει δυνητικό ποσοστό 21% – «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό». Η MRB βρήκε 22,3% σε ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού – «σίγουρα θα το ψήφιζα» και «μάλλον θα το ψήφιζα».

Ο κ. Σαμαράς κι ο κ. Βορίδης

Επίσης σχετικά με ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά βρίσκεται ένα δυνητικό 14,1% – «σίγουρα θα το ψήφιζα», «μάλλον θα το ψήφιζα». Μετά από το … «επιστολικό καλαμπούρι» της Βουλής, ο πρώην υπουργός κ. Μάκης Βορίδης έκανε θετικές δηλώσεις σχετικά με τον κ. Σαμαρά. Και θυμήθηκα ότι όταν επικοινώνησε για τα συλλυπητήρια μαζί του, η προσφώνηση ήταν «Πρόεδρε μου…». Τότε μάλιστα – ήταν πριν τα «επιστολικά» – διατυπώθηκαν και σενάρια ότι η προσφώνηση ενδεχομένως «βλέπει» προς τον πρώην πρωθυπουργό. Ηρθε όμως η «επιστολική αθώωση» και τα σενάρια αποσύρθηκαν μέχρι που έκανε τις τελευταίες δηλώσεις. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια….

Η κυρία Λούκα Κατσέλη

Το μεγάλα δράμα βέβαια το ζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελλος. Αλλά – εν αγνοία του; – έχουν ενδιαφέρον όσα διαδραματίζονται στην Ανατολική Αττική. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς διοργανώνει εκδήλωση την ερχόμενη Τετάρτη στη Παλλήνη, στο πάνελ της οποίας είναι και η κυρία Λούκα Κατσέλη! Να σας θυμίσω ότι η κυρία Κατσέλη με αφορμή το πολιτικό γεύμα στο σπίτι της, προ αρκετών μηνών – με την παρουσία, μεταξύ των άλλων, της κυρίας Εφης Αχτσιόγλου, το θυμάστε; – τα έχει «σπάσει» με τον πρώην πρωθυπουργό. Οριστικώς και αμετακλήτως! Βέβαια λέγεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί από τον περασμένο Ιούλιο – αλλά ήδη όμως οι σχέσεις μεταξύ της κυρίας Κατσέλη και του κ. Τσίπρα είχαν διαρραγεί. Όπως καταλαβαίνετε έχει ενδιαφέρον το τι πρόκειται να συμβεί και να ειπωθεί….

Δεν θα συνεργαστεί

Λοιπόν, η αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία στο σχηματισμό κυβέρνησης, όπως και να τη δει κανείς είναι σημαντική! Διότι η κρίσιμη παράμετρος επί του προκειμένου είναι, κατά τον κ. Ανδρουλάκη, το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης». Μάλιστα. Δεν γνωρίζω τι γνώμη έχει η κυρία Διαμαντοπούλου επ΄ αυτού….

Τώρα είναι αργά

Βέβαια με τον τρόπο που πολιτεύθηκε ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, ακόμη από την πρώτη του θητεία, δεν άφησε κανένα περιθώριο για το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας. Ετσι τώρα που βλέπει τον … τοίχο έρχεται κατά πάνω του, ψάχνει και δεν βρίσκει κανέναν, που να θέλει να συνεργαστεί μαζί του! Κι επιχειρήματα του στυλ δεν μπορεί να μην εκχωρηθεί η πρωθυπουργία στον επικεφαλής του πρώτου κόμματος – που έχει και μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο – είναι έπεα πτερόεντα! Και γνωρίζει πως μόνο με το κόμμα της κ. Αφροδίτης Λατινοπούλου κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματιστεί. Αφήστε που ένα – πολύ – ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά δεν γνωρίζω τι θα αφήσει στην κυρία Λατινοπούλου.