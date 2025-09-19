newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H Εξεταστική της συγκάλυψης και οι δημοσκοπήσεις της αποκάλυψης, οι πολίτες στέλνουν χαμπέρι «τέλος η ανοχή και η κάλυψη»

Confidential

Eμπιστευτικά
 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

H Εξεταστική της συγκάλυψης και οι δημοσκοπήσεις της αποκάλυψης, οι πολίτες στέλνουν χαμπέρι «τέλος η ανοχή και η κάλυψη»

Αυτή δεν είναι λίστα μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ιστορικό αρχείο για να μην ξεχνούν οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Η Κομισιόν επιμένει στο γαλάζιο σκάνδαλο και στέλνει τελεσίγραφο και οι πολίτες συνειδητοποιούν τι σημαίνει ψευδεπίγραφο

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Spotlight

Και νεκρούς … ανασταίνουν

Δεν έχουν τον Θεό τους! Κάλεσαν ακόμη και μακαρίτες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια … κληρονομικότητα σ΄ αυτές τις περιπτώσεις! Αν υπάρχει μπορεί να κληθεί συγγενής πρώτου βαθμού…. Θα ζήσουμε συγκλονιστικές στιγμές, δεν υπάρχει αμφιβολία!

Βγήκαν!

Να πείτε ότι δεν σας τα έλεγα, να αποδεχθώ την παράλειψη. Όμως σας τα έλεγα. Ε, και χθες βγήκαν. Δύο εταιρείες δημοσκοπήσεων, η Metron Analysis για το Mega και η MRB για το Open, πέτυχαν μία εξαιρετική σύμπτωση. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 21,8%! Οι δύο εταιρείες συνέπεσαν περίπου και στο ποσοστό της αναγωγής – 28,2% η πρώτη, 28,1% η δεύτερη.

Κι έδωσε κι έχασε!

Επίσης οι δύο εταιρείες καταγράφουν από την αμέσως προηγούμενη – προ μηνών – δημοσκόπηση τους, πτώση. Η Metron Analysis κατά 0,4 της μονάδας και η MRB κατά 0,9 της μονάδας. Ετσι μέχρι στιγμής – δεν γνωρίζω τι μπορεί να συμβεί από τον Ιανουάριο και μετά, που ελπίζει το Μέγαρο Μαξίμου – ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης την έπαθε όπως ο Κώστας Σημίτης τον Σεπτέμβριο του 2003! Και έδωσε – αυτά που έδωσε, τέλος πάντων – και δεν κέρδισε! Συμβαίνουν αυτά…. Αυτή είναι και η σημαντικότερη είδηση των δύο χθεσινών ερευνών.

Είναι εκτός…

Βέβαια το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου προσπαθεί – απεγνωσμένα, θα έλεγα – να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο θυμό, σε ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. Πάρτε για παράδειγμα την έρευνα της Μetron Analysis, η οποία έχει ένα εντυπωσιακό εύρημα. Το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι βρίσκεται πλέον «εκτός συστήματος»! Κι είναι λογικό, όταν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινωνίας με το ζόρι βγάζει τις τρεις εβδομάδες του μήνα με μισθό του, να νιώθει «εκτός συστήματος.

Υπό αναδιάταξη

Ενδιαφέρον επίσης έχουν οι ερωτήσεις που αφορούν στην επανεργοποίηση των πρώην πρωθυπουργών κ.κ Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Πρόκειται για δύο αναμενόμενες εξελίξεις, οι οποίες θα αλλάξουν την «γεωγραφία» του πολιτικού συστήματος εκ δεξιών και εξ αριστερών. Σύμφωνα με την Metron Analysis ένα κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα συγκεντρώνει δυνητικό ποσοστό 21% – «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό». Η MRB βρήκε 22,3% σε ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού – «σίγουρα θα το ψήφιζα» και «μάλλον θα το ψήφιζα».

Ο κ. Σαμαράς κι ο κ. Βορίδης

Επίσης σχετικά με ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά βρίσκεται ένα δυνητικό 14,1% – «σίγουρα θα το ψήφιζα», «μάλλον θα το ψήφιζα». Μετά από το … «επιστολικό καλαμπούρι» της Βουλής, ο πρώην υπουργός κ. Μάκης Βορίδης έκανε θετικές δηλώσεις σχετικά με τον κ. Σαμαρά. Και θυμήθηκα ότι όταν επικοινώνησε για τα συλλυπητήρια μαζί του, η προσφώνηση ήταν «Πρόεδρε μου…». Τότε μάλιστα – ήταν πριν τα «επιστολικά» – διατυπώθηκαν και σενάρια ότι η προσφώνηση ενδεχομένως «βλέπει» προς τον πρώην πρωθυπουργό. Ηρθε όμως η «επιστολική αθώωση» και τα σενάρια αποσύρθηκαν μέχρι που έκανε τις τελευταίες δηλώσεις. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια….

Η κυρία Λούκα Κατσέλη

Το μεγάλα δράμα βέβαια το ζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελλος. Αλλά – εν αγνοία του; – έχουν ενδιαφέρον όσα διαδραματίζονται στην Ανατολική Αττική. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς διοργανώνει εκδήλωση την ερχόμενη Τετάρτη στη Παλλήνη, στο πάνελ της οποίας είναι και η κυρία Λούκα Κατσέλη! Να σας θυμίσω ότι η κυρία Κατσέλη με αφορμή το πολιτικό γεύμα στο σπίτι της, προ αρκετών μηνών – με την παρουσία, μεταξύ των άλλων, της κυρίας Εφης Αχτσιόγλου, το θυμάστε; – τα έχει «σπάσει» με τον πρώην πρωθυπουργό. Οριστικώς και αμετακλήτως! Βέβαια λέγεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί από τον περασμένο Ιούλιο – αλλά ήδη όμως οι σχέσεις μεταξύ της κυρίας Κατσέλη και του κ. Τσίπρα είχαν διαρραγεί. Όπως καταλαβαίνετε έχει ενδιαφέρον το τι πρόκειται να συμβεί και να ειπωθεί….

Δεν θα συνεργαστεί

Λοιπόν, η αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία στο σχηματισμό κυβέρνησης, όπως και να τη δει κανείς είναι σημαντική! Διότι η κρίσιμη παράμετρος επί του προκειμένου είναι, κατά τον κ. Ανδρουλάκη, το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης». Μάλιστα. Δεν γνωρίζω τι γνώμη έχει η κυρία Διαμαντοπούλου επ΄ αυτού….

Τώρα είναι αργά

Βέβαια με τον τρόπο που πολιτεύθηκε ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, ακόμη από την πρώτη του θητεία, δεν άφησε κανένα περιθώριο για το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας. Ετσι τώρα που βλέπει τον … τοίχο έρχεται κατά πάνω του, ψάχνει και δεν βρίσκει κανέναν, που να θέλει να συνεργαστεί μαζί του! Κι επιχειρήματα του στυλ δεν μπορεί να μην εκχωρηθεί η πρωθυπουργία στον επικεφαλής του πρώτου κόμματος – που έχει και μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο – είναι έπεα πτερόεντα! Και γνωρίζει πως μόνο με το κόμμα της κ. Αφροδίτης Λατινοπούλου κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματιστεί. Αφήστε που ένα – πολύ – ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά δεν γνωρίζω τι θα αφήσει στην κυρία Λατινοπούλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία
in Confidential 18.09.25

Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Ζητείται ειλικρίνεια και πολιτική γενναιότητα γιατί η ακροδεξιά καραδοκεί και 12 χρόνια μετά τον Παύλο Φύσσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει «κανονικότητα».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ
in Confidential 17.09.25

Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ

Αντιμέτωπη η κυβέρνηση με την αχαριστία των «ωφελημένων» από τις φοροαπαλλαγές, τις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις κάθε είδους λαμογιές, ο Ανδρέας Λοβέρδος της απλώνει χέρι βοηθείας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει
in Confidential 15.09.25

Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει

Η συνεργασία με τους πολίτες δεν του βγαίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ωφελημένοι, ο Ανδρουλάκης δεν τον θέλει, η αλλαγή του εκλογικού θα ναι το επόμενο χαμπέρι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά
in Confidential 12.09.25

Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά

Συγκινητική η προσπάθεια και κάποιων δημοσκόπων και του Παύλου Μαρινάκη να πείσουν ότι και τα φορολογικά μέτρα ήταν θεαματικά και η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη είναι πλέον ευκολάκι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»
in Confidential 10.09.25

Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»

Κάποιες φορές οι απειλές δεν πιάνουν για να περάσουν οι αντικοινωνικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι λαοί σηκώνουν μπαϊράκι και δεν μασάνε σε πατριωτικές φοροαπαλλαγές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»
in Confidential 09.09.25

Αναβάλλεται για τους πολλούς το ταξίδι στη γη της επαγγελίας μετά τις εξηγήσεις της εξαγγελίας, τώρα επιστρέφουμε στο «μη γίνει της Γαλλίας»

Με χαρτί και με μολύβι οι πολλοί ψάχνουν με το το κυάλι στο τέλος τι θα μείνει από τις φοροαπαλλαγές με τις μέρες του μήνα να εξακολουθούν να είναι... πολλές για αυτόν τον μισθό και το ράφι του σούπερ μάρκετ εχθρικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως
in Confidential 08.09.25

Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως

Ποιος αισθάνεται ότι θέλει να δουλεύει 13 ώρες και μάλιστα στον ίδιο εργοδότη για να μην χάνει ώρα στο δρόμο; Κυριάκο γιατί δεν βλέπω κανέναν να συμφωνεί; Μήπως κατάλαβαν ότι τους δουλεύεις ψιλό γαζί; Αυτό θα φανεί των εκλογών την Κυριακή και τρέμεις μην είναι και ο Αλέξης επιλογή

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση
in Confidential 06.09.25

Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο
in Confidential 03.09.25

Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο

Ο Κυριάκος λέει δεν μπορεί να δώσει 13ο μισθό αλλά δεν τσιγκουνεύεται τον εμπαιγμό. Ο αδέκαστος Μπάρας και ο Χρυσοχοΐδης έμειναν στον κόσμο αυτό να τιμωρούν το …ψάρι το μικρό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση
in Confidential 02.09.25

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα
in Confidential 28.08.25

Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα

Ντράπηκε και η αστική Δημοκρατία, που είναι κάπως πιο… ελαστική, με όσα συμβαίνουν στην ελληνική και στη γαλλική Βουλή. Τα παραμύθια μείναν χωρίς δράκο και τώρα οι αφηγητές είναι αυτοί που τρέμουν μήπως ξυπνήσουν οι ορδές

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα
in Confidential 27.08.25

Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα βρίσκει παρηγοριά μόνο στην αγκαλιά του Μακρόν που επίσης προσπαθεί να «πιάσει κότσο» τον γαλλικό λαό. Ακόμα και χωρίς κόμμα ο Τσίπρας εμφανίζεται να τον απειλεί και στο Μαξίμου χτυπούν συναγερμοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα
in Confidential 26.08.25

Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα

Μεγάλα τα ζόρια του Μαξίμου για τον πρώην πρωθυπουργό. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και οδηγεί σε κινήσεις που ενδεχομένως θα πληρωθούν στη συνέχεια. Άγχη έχει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ το μεγάλο πάρτυ θα γίνει με το νέο εργασιακό νοσμοσχέδιο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ
Η ομιλία στην ΚΟ 19.09.25

Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ξανά τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να δώσει επιχειρήματα στους βουλευτές της ΝΔ για να τα μεταφέρουν στις περιφέρειές τους

Σύνταξη
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Θλίψη 19.09.25

Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

«Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις» αναφέρει ο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο