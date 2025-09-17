Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή η είδηση είναι η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, υπό τους ήχους της παλιάς επιτυχίας του Σάκη «υπήρχες πάντα μέσα στη ψυχή μου / υπήρχες πάντα φτιάχτηκες για μένα/ ανήκαμε στου κόσμου τα γραμμένα». Ο Κυριάκος είδε προφανώς στο πρόσωπό του «τον γητευτή των κεντρώων» που με τόσο (ακρο)δεξιά που έχει στρίψει το τιμόνι κινδυνεύει να τους χάσει.

«… τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς…»

Ηταν δίκαιο έγινε πράξη! Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος – επιτέλους! – έπαψε να είναι α-ν-έστιος. Κούρνιασε στην αγκαλιά του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Βρήκε την θαλπωρή που του έλειπε. Ε, τώρα θα βρει και τ΄ άλλα τα παιδιά, να το γιορτάσουν. Τον Μιχάλη, τη Λίνα, τον Γιώργο, τον Κυριάκο και την Εύη – που είναι η Εύη αλήθεια, την έχω χάσει. Εχω να μάθω νέα της από τις ευρωεκλογές του 2024 – δεν πιστεύω να βρίσκεται σε κανένα υπαρξιακό δίλημμα; Κι όλοι μαζί θα κάνουν … reunion! Και μπορεί να τραγουδήσουν και το «θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες, τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς…». Μόνο μην τους ακούσει κανένας δεξιός κι έχουν προβλήματα οι άνθρωποι….

Ποιοι θα έχουν την χαρά να τον ψηφίσουν;

Βέβαια η «μεταγραφή» – κλεισμένη από καιρό ήταν – δεν γίνεται σε «νεκρό χρόνο». Αντιθέτως είναι η συγκυρία που το Μέγαρο Μαξίμου έχει σχεδιάσει – και βρίσκεται σε εξέλιξη – η «επιχείρησης γοητείας» προς τους κεντρώους και ακροκεντρώους του 41%! Το ωραίο είναι ότι μέχρι και τις εκλογές του 2023 – που δεν εκλέχθηκε – ο κ. Λοβέρδος είχε ως εκλογική περιφέρεια τον Βόρειο Τομέα. Αλλά εκεί πλέον υπάρχει τέτοιος συνωστισμός υποψηφιοτήτων, που η «κλωτσοπατινάδα» πηγαίνει σύννεφο. Ε, και του είπαν να διαλέξει περιφέρεια. Κι έχει να επιλέξει ή το Νότιο Τομέα, όπου γίνεται ο χαμός από υπουργούς ή την Αχαΐα – που κάηκε, αν το το θυμάστε φέτος το καλοκαίρι. Τουτέστιν ζόρικα τα πράγματα… έχω την εντύπωση ότι δεν θα δει ούτε στις επόμενες εκλογές τα βουλευτικά έδρανα. Μετά μπορεί να κάνει παρέα στην Ευη….

Ο κ. Μυλωνάκης έχει την τιμητική του

Η πολυπραγμοσύνη είναι κακό πράγμα. Κι όταν συνοδεύεται κι από υπέρμετρη φιλοδοξία, είναι ακόμη χειρότερο. Πάρτε για παράδειγμα τον υφυπουργό – και γενικό δερβέναγα του Μεγάρου Μαξίμου – κ. Γιώργο Μυλωνάκη. Εχει πιαστεί στο «δόκανο» και νομίζω πως η επόμενη κίνηση του θα είναι «ρουά ματ»! Πρώτον, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον θέλουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να τον ρωτήσουν πως ήξερε για τις επισυνδέσεις, δηλαδή τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Εκεί να δεις μπλεξίματα – αχνοφαίνεται στο βάθος η φιγούρα του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ή κάνουν … πουλάκια τα μάτια μου; Κι έρχεται, λέει, και στην Αθήνα η κυρία Λάουρα Κοβέσι εντός του Οκτωβρίου. Να υποθέσω ότι θα πάνε στράφι ότι οφέλη έχουν υπάρξει από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις; Πάρτι θα γίνει….

Ο απεργός πείνας είναι καρδιοπαθής!

Εν τω μεταξύ η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών βρίσκεται σε καμπή. Η ανάκριση έχει κλείσει. Αλλά ένας γονέας θύματος – καρδιοπαθής! – έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας απέναντι από το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Διότι θέλει την εκταφή του παιδιού του για να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ανακριτής το αρνείται επιμόνως – με τέτοια επιμονή που φαίνεται σα να θέλει κάτι να κρύψει. Χθες η κυρία Μαρία Καρυστιανού απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία σε πολλούς, μεταξύ αυτών και στον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Α, ναι έκανε και μία δήλωση … γεμάτη ενσυναίσθηση ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης – που έλεγε πως θέλουν να μείνει ανοιχτή η δικογραφία για πολιτική εκμετάλλευση! Η πληγή των Τεμπών είναι ανοιχτή και αιμορραγεί…

Τώρα είναι οκτώ

Οκτώ χτύπησαν αυτή τη φορά! Από τους συνήθεις υπόπτους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κι ήταν αρκετά ευγενικοί, οφείλω να ομολογήσω. Αντικείμενο του … «πόθου» τους είναι η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Νίκη Κεραμέως. Ζητούν να αρθούν οι αδικίες στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ. Περιμένω με αγωνία την απάντηση της κυρίας Κεραμέως….