15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει

Confidential

Eμπιστευτικά
 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Το Μαξίμου αφρίζει με τις δημοσκοπήσεις, η Αριστερά δακρύζει (από τα γέλια) που η Ομάδα Α(να)ληθειας δεν την αναγνωρίζει

Η συνεργασία με τους πολίτες δεν του βγαίνει, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ωφελημένοι, ο Ανδρουλάκης δεν τον θέλει, η αλλαγή του εκλογικού θα ναι το επόμενο χαμπέρι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Spotlight

Καλώς ήρθε το … 1950!

Κλίνατε επί δεξιά! Το στρατιωτικό παράγγελμα μου ήρθε στο νου όταν είδα τις video – φαιδρότητες της περιώνυμης «Ομάδας Αλήθειας». Το … κόσμημα της Πειραιώς μηδέ και του Μεγάρου Μαξίμου εξαιρουμένου. Θα μου πείτε τόση φτώχεια – πολιτική, γιατί τα πλούτη περισσεύουν… – επικρατεί και τόση απελπισία στο κυβερνητικό επιτελείο, που αναγκάστηκαν να κάνουν … «μακροβούτι» στις αν-ιστόρητες γελοιότητες της δεκαετίας του 1950; Δυστυχώς αυτό αποδεικνύουν οι «ιστορικές» … εξορύξεις!

Ο κ. Θάνος Πλεύρης και οι …«παράνομοι»

Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν «παράτυποι μετανάστες» αλλά «παράνομοι μετανάστες» – ένας βηματάκι προς τους … «λαθρομετανάστες», να έρθει να «κουμπώσει» το πράγμα. Πρόκειται για μία ανέξοδη «επιχείρηση γοητείας» προς την ακροδεξιά. Οι καιροί ου μενετοί. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ανάγκη να ευθυγραμμιστεί όσο γίνεται γρηγορότερα με το κίνημα … MAGA – αλά ελληνικά!

Τι άλλο να κάνει;

Μία εβδομάδα πέρασε από το «διήμερο Μητσοτάκη» στη ΔΕΘ και στο Μέγαρο Μαξίμου ακόμη ασχολούνται με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Μετά από τα focus group και τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν τα … κατάλαβαν! Γι΄ αυτό και τα πενιχρά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Κι όταν λέω πενιχρά, εννοώ μόλις πάνω από το 25% – με τις αναγωγές εννοείται! Κάτι θηριώδη τριαντάρια και βάλε είναι – μετά συγχωρήσεως… – τα «φίδια» που σας έλεγα τις προάλλες. Είδε κι απόειδε ο άνθρωπος κι αποφάσισε να πάρει το θέμα πάνω του. Μέχρι φορολογικά παραδείγματα «έβγαλε» στην κυριακάτικη ανάρτηση του. Αν είναι δυνατόν! Τι άλλο να κάνει … σπαθιά να καταπιεί, για να καταλάβετε ότι είστε ωφελημένοι. Ελεος πια…

Διαφωνώντας … συμφωνούν!

Κατά τα άλλα το μεγαλύτερο πρόβλημα του πρωθυπουργού στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι – εκτός από την … κυρία Λάουρα Κοβέσι και τις δικογραφίες της – η αναστάτωση που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τουλάχιστον οι μισοί βουλευτές – για να είμαι επιεικής, λαμβάνοντας υπόψη και την ανανέωση σε κάθε εκλογή – βρίσκονται στα πρόθυρα να … αρχίσουν να ψάχνουν για δουλειά! Από την επομένη των εκλογών. Επειδή όμως αρκετοί δεν το θέλουν αυτό σκέφτονται … ανάποδα! Δηλαδή θέλουν να αλλάξει ο εκλογικός νόμος! Σς το έχω ξαναπεί. Μ΄ αυτή την ελπίδα κοιμούνται και ξυπνούν. Λογικό, θα μου πείτε. Και θα συμφωνήσω. Μήπως όμως η επιθυμία τους ταυτίζεται στην προκειμένη περίπτωση και με την επιθυμία του κ. Μητσοτάκη; Ρούμπος! Ακριβώς. Ομως επειδή ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ανακόλουθος στις δηλώσεις και τις δεσμεύσεις του, θα … «κάνει την καρδιά του πέτρα» και θα «ακούσει» τον καημό των βουλευτών του. Το πιάσατε το υπονοούμενο…. Ως εκ τούτου του να έχετε υπόψη σας ότι το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου είναι ανοιχτό. Ορθάνοιχτο θα έλεγα….

«Μαχαιρώματα»

Πάντως όταν ένα σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο λυκόφως του συμβαίνουν πολλά. Τι ακριβώς; Θα σας τα πω εν καιρώ. Προς το παρόν τα «μαχαιρώματα» – «συντροφικά» τα έλεγε η μακαρίτισσα η Βάσω η Παπανδρέου – πέφτουν «σύννεφο». Κι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ξέρει κανείς από που τούρχεται! Το διακύβευμα είναι η «επόμενη ημέρα». Και να σκεφτείτε ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Εχουν να δουν τα μάτια μας – καλά να είμαστε να τα απολαύσουμε….

Το «ραντεβού» θα … αναβληθεί!

Είπα βουλευτές και θυμήθηκα τον … ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον για 10 βουλευτές, κυκλοφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ζητά την ποινική τους δίωξη. Οι οκτώ λέγεται ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και σύμφωνα με τις διαρροές των προηγούμενων ημερών από το Μέγαρο Μαξίμου θα «σταλούν» να συναντήσουν τον «φυσικό τους δικαστή». Ετσι έλεγαν οι διαρροές. Αλλά εμένα μου είχαν πει να «μην το δέσω κόμπο στο μαντήλι» γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Εδώ έγινε ο εκφυλισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για να την γλυτώσει ο Μάκης, θα «δώσουν στεγνά» έξι ή οκτώ βουλευτές, με κίνδυνο να απειληθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία; Θα τα δούμε αυτά, κάνετε υπομονή μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου….

Συναίνεση τέλος!

Εν τω μεταξύ η «περαντζάδα» από το βήμα της ΔΕΘ, φέτος είχε ενδιαφέρον! Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη είναι πως δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας μετεκλογικής με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναμενόμενο θα μου πείτε. Σωστό. Με την διαφορά όμως ότι δεν άφησε κανένα περιθώριο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πορευτεί μόνος τους. Κι όπου βγάλει. Μετά από αυτό άλλαξε το κλίμα από το Μέγαρο Μαξίμου. Θυμάστε τη συναίνεση που εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης την προ – προηγούμενη Κυριακή; Ε, τώρα ξεχάστε το. Μετά από το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως πρόκειται για «ένα ακόμα ‘πρόγραμμα Θεσσαλονίκης’ που απλώς… πρασίνισε»! παραπέμποντας ευθέως στο πρόγραμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ του 2014. Απλώς το είπε λίγο πιο κομψά….

Η εσωκομματική «κουζίνα»

Είπε κι άλλα πράγματα ο κ. Ανδρουλάκης. Εβαλε για το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ τον στόχο του πρώτου κόμματος με μία ψήφο διαφορά! Υπερβολικά αισιόδοξο θα τον χαρακτήριζα. Αλλά έχει την σκοπιμότητα του. Εκτός από τους τόνους αισιοδοξίας που θέλει να εκπέμψει, επειδή έρχεται το συνέδριο του κόμματος κι εκεί η κάθε ομάδα θα προσπαθήσει να κερδίσει όσο το δυνατόν καλύτερο συσχετισμό κι επειδή βλέπει διάφορες κινήσεις που δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη, έβαλε ψηλά τον στόχο. Ωστε να αναγκάσει στην, μακρά, προεκλογική περίοδο όλους – κι όταν λέμε όλους, εννοούμε τον … κ. Χάρη Δούκα! – να κατεβάσουν τους τόνους και στρατευθούν στον στόχο. Κι αν δεν το πετύχει – που δεν θα τον πετύχει, έτσι νομίζω… – θα φταίνε οι άλλοι που τον υπονόμευσαν κι όχι ο ίδιος. Και να σημειώσω επίσης ότι ο στόχος της πλειοψηφίας με μία ψήφο τον είχαν θέσει όσοι τον αντιπολιτεύονται. Αυτός το υιοθέτησε και τους το γύρισε μπούμεραγκ. Αν μη τι άλλο στο εσωκομμστικό παιχνίδι είναι … «θεούλης»! Στη κοινωνία δεν τραβάει….

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

