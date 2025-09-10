Στέλνουν στο σπίτι του τον Μπαϊρού και το Μαξίμου τρέμει πως πλησιάζει η ώρα που θα ακούσει το «να φύγετε να πάτε αλλού»

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή άρχισαν τα στοιχήματα για τη διάρκεια παραμονής του Λεκορνί, το νέο φιντάνι που όρισε ο… ηγεμόνας Μακρόν, που δεν μπορεί δυο χρόνια τώρα να σταυρώσει πρωθυπουργό. Και μια νέα πολιτική κρίση ξημερώνει στη Γαλλία και την Ευρώπη, από την οποία την Ελλάδα θα προστατεύσει ο βράχος… Κυριάκος. Από τα γαλάζια λεξικά της Ευρώπης έχει σβηστεί η λέξη «εκλογές», με ρωτούν και δεν ξέρω τι να απαντήσω. Σε κάθε περίπτωση Κυριάκο πρόσεχε λίγο ποιος σε υπερασπίζεται να γλιτώσουμε κανά κιλό εξευτελισμού… Βγήκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας έκανε ο άνθρωπος τη δουλειά σωστά, και πολιτική σταθερότητα είπε και στο 1952 αναφέρθηκε για να τρομάξει, όλα όπως πρέπει. Τον Γιάννη Λοβέρδο που βγήκε να πει ότι ζει μόνο με την βουλευτική αποζημίωση και καταλαβαίνει από καταραμένη φτώχεια γιατί δεν τον μάζεψε κάποιος;

Πόσο θα μείνει;

Ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν είναι ο μέχρι τώρα υπουργός Αμυνας, ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνύ. Και σήμερα η κοινωνία δείχνει στους δρόμους τις διαθέσεις της. Προσωπικά δεν θα έβαζα τα λεφτά μου στην μακροημέρευση του – αν κρίνω από τις δηλώσεις των διαφόρων πολιτικών αρχηγών. Πενήντα δισεκατομμύρια φοροαπαλλαγές χάρισε στους πλούσιους φίλου του ο Μακρόν – χωρίς να υπολογίσω την αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών. Και θέλει να εισπράξει από τις χαμηλότερες τάσεις 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσο πιθανό είναι να μακροημερεύσει ο Λεκορνί;

Το πολιτικό «τρίγωνο» κι οι … τροβαδούροι

Στο «τρίγωνο» «πακέτο» Θεσσαλονίκης, μηνύματα και τακτική του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και – αναμενόμενα– δημοσκοπικά ευρήματα, κινείται ακόμη η πολιτική σκηνή. Θα αποκτήσει νέα δυναμική η δημόσια συζήτηση μετά από δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων και ακολούθως των νέων … δικογραφιών! Μέχρι τότε οι τροβαδούροι του Μεγάρου Μαξίμου θα άδουν περί των … συγκλονιστικών εξελίξεων που προκαλεί το «πακέτο» της Θεσσαλονίκης – και οι «πατριωτικές φοροαπαλλαγές» για τις οποίες υπεραμύνθηκε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Καβάτζες»

Κι όπως σας έχω εγκαίρως ενημερώσει, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου άφησε «καβάτζα» και 7 – 8 «κατοστάρες» εκατομμυρίων για την άνοιξη. Οταν θα έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία για το ΑΕΠ. Για να μπορέσει να αγοράσει ακόμη λίγο χρόνο, πόσο μάλλον που το 2026 θα είναι προεκλογική χρονιά. Κι όχι μόνο! Και χρονιά πολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων του πολιτικού σκηνικού. Διότι όπως είναι γνωστό – εκτός από συγκυριακές επιλογές – τα βασικά χαρτιά του κ. Μητσοτάκη είναι: πρώτον, ο ανασχηματισμός, που όμως δεν έχει σπουδαία αποτελέσματα και δεύτερον, οι παροχές. Και μην ξεχνάτε ότι τον Μάρτιο – με εφαρμογή από 1η Απριλίου – έρχεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, που θα τον πάει περί τα 920 ευρώ τον μήνα. Ετσι κρατάει δυνάμεις για – ακόμη! πιο – δύσκολες ώρες….

«Θετική ατζέντα»

Εν τω μεταξύ το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου επιχειρεί να διατηρήσει την «θετική δημοσιότητα» της Θεσσαλονίκης στην επικαιρότητα, όσο είναι δυνατόν, και να επηρεάσει τα δημοσκοπικά ευρήματα. Γιατί γνωρίζει πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις νέες δικογραφίες που θα έρθουν στη Βουλή. Και θα τα κάνουν όλα πάλι … ρημαδιό!

Η «αλογόμυγα»

Δεν φτάνουν οι αγωνίες που έχουν εκεί στο Μαξίμου, κυκλοφορεί κι πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας ως … «αλογόμυγα»! Και τους ενοχλεί. Νέα ανάρτηση χθες – είναι καινούργιο αυτό το «κόλπο» με τις αναρτήσεις από ομιλίες του. Ανέβασε πως η Ελλάδα «βρίσκεται στην 24η θέση στους 27 της Ε.Ε. στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου, στην 25η στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, και στην 26η σε όρους αγοραστικής δύναμης». Και πρόσθεσε «τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά; Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;». Ιδού η απορία…

Και ο έτερος

Κυκλοφορεί και δεν νομίζω ότι απέχει και πολύ από την αλήθεια, πως στην προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι αρωγός και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμανλής. Εμμέσως φυσικά! Ενας κύκλος ανθρώπων του, ανά την Ελλάδα, αναμένεται να στοιχηθεί δίπλα του.

Η απελπισία

Η αλήθεια όμως είναι, με την κατάσταση που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει κόσμος και κοσμάκης, που βρίσκεται στα όρια της απελπισίας – για το πολιτικό του μέλλον! Ως εκ τούτου έχει πλέον την δυνατότητα – όταν έρθει η κατάλληλη ώρα… – να «στρατολογήσει» πολλούς! Για την συγκρότηση του νέου κόμματος θα κάνει περίπατο. Δεν θα αργήσει η ώρα για το διαπιστώσετε….

Βοήθεια από την Εκκλησία

Το τελευταίο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης έχει πυκνώσει τις επαφές του με την Εκκλησία – κρίσιμο μέγεθος ενόψει των εκλογών. Λογικό. Θυμάστε τι ζημιά έπαθε τον περασμένο χειμώνα όταν την είχε απέναντι με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ετσι μετά από την επίσκεψη του στο Αγιο Ορος συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό των… κοινοτικών κονδυλίων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, τώρα ήρθε η σειρά του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Θα ήθελα να ήμουν από μία μεριά για να ακούσω στην κατ΄ ιδίαν συνομιλία τους, τι συζήτησαν…