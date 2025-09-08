Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή λυσσάξανε οι μισθοσυντήρητοι ότι λόγω ακρίβειας δεν πήγαν διακοπές… Και η κυβέρνηση τους χάρισε ένα Σαββατοκύριακο σε ειδυλλιακή χώρα. Το Kyriakos travel τους ταξίδεψε και προσέφερε πολλά δώρα συμβολικά ίσως εκεί που έχει φτάσει το κόστος ζωής από ότι με ενημερώνουν, αλλά σε εντυπωσιακή συσκευασία, μην είστε αγενείς η κίνηση μετράει… Από την άλλη όταν πηγαίνουμε ένα κιλό μαρίδες, δεν μιλάμε για γαρίδες γιατί επαναλαμβάνω μπορεί να είναι πτωχοί αλλά δεν είναι ηλίθιοι. Αντιθέτως ακριβώς επειδή τα μετράνε τα γνωρίζουν σε βάθος, αλήθεια είναι εντυπωσιακό τα ξέρουν καλύτερα από φοροτεχνικό… Επίσης η πρόθεση του Κυριάκου είναι να μην αλλάξει τον εκλογικό νόμο (προσεκτικός ο πρωθυπουργός είπε δεν έχω καμία πρόθεση, τώρα αν του πλακώσει η πλάκα τα πόδια που έλεγε και η γιαγιά μου και οι δημοσκοπήσεις του μαυρίσουν την ψυχή θα δει ο άνθρωπος τι θα κάνει.. υπάρχει πάντα και ο μπαμπούλας της Γαλλίας). Από το δεύτερο μισό της ομιλίας το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή έγινε όμως η ξενάγηση σε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει κάπου παρά μόνο στη φαντασία του πρωθυπουργού, με παθογένειες του παρελθόντος που αντιμετωπίζονται, με μια κυβέρνηση αποτελεσματική, χωρίς σκάνδαλα παρά μόνο λαθάκια, με πολίτες που τρέχουν γυμνοί στα λιβάδια γιατί η ζωή τους έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς βέβαια να έχουν εξαλειφθεί όλα τα προβλήματα, εντάξει η ακρίβεια είναι υπαρκτή αλλά όχι στην έκταση που την παρουσιάζουν τα κακά ΜΜΕ. Τα οποία παρεμπιπτόντως ακριβώς επειδή είναι παλιοχαρακτήρες και ανυπάκουα δεν πήραν ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου… Στα best of το γουρλωτό βλέμμα Κυριάκου όταν αναρωτιέται γιατί είναι το 13ωρο μέτρο αντεργατικό. By the way παρά τις ασκήσεις θάρρους και ψυχραιμίας η ταχυκαρδία κάθε φορά που αναφερόταν το όνομα Τσίπρας ακόμη και από χείλη που σε αγαπάνε Κυριάκο και δεν θα σε έφερναν σε δύσκολη θέση, ακουγόταν. Μα πήγε και ο πλεμπαίος την Παρασκευή στον Economist και που σε πονεί και που σε σφάζει…. άσε που πρόδωσε και έδωσε spoiler «o Μητσοτάκης θα δώσει παροχές με μόνο στόχο την εκλογική πελατεία και τη ψηφοθηρία» είπε.

Αγχος

Tι κοινό έχουν το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης; Είναι και οι δύο υπερβολικά αγχωμένοι! Για διαφορετικούς βέβαια λόγους ο καθένας. Αλλά αγχωμένοι! Πολύ αγχωμένοι!

Τα «δωράκια» του … «πάτερ φαμίλια»

Ας πάρουμε το δικό μας. Ηταν φανερό – για όποιον ήθελε να δει… – και στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ και στη συνέντευξη, την Κυριακή το μεσημέρι – το άγχος ξεχείλιζε από βήμα! Λογικό. Διότι σ΄ αυτή την φθινοπωρινή κυβερνητική εξόρμηση – θα έχει και συνέχεια με το κόμμα ενόψει του συνεδρίου – έπαιξε τα ρέστα του…. Στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης έμοιαζε σαν τον ξενιτεμένο πατέρα – στις φάμπρικες της Γερμανίας και στου Βελγίου της στοές… – που γύρισε στην πολυμελή φαμίλια του μετά από χρόνια, γεμάτος δώρα.

Αλλα λόγια…

Τα «δωράκια», λοιπόν, τα μοίρασε με βάση συγκεκριμένα ευρήματα των μυστικών δημοσκοπήσεων. Πχ στους νέους μέχρι 25 χρονών, που η Νέα Δημοκρατία, έρχεται τρίτη ή τέταρτη, έκανε ένα άνοιγμα με το αφορολόγητο. Και στη μεσαία τάξη, οι πολυδιαφημισμένες φοροαπαλλαγές ήταν «σταγών εν τω ωκεανώ» – είναι δηλαδή σαν κάποιος να κουβαλάει ένα βράχο πενήντα κιλά και μία πέτρα μισού κιλού κι έρχεται το αφεντικό του και του παίρνει την πέτρα του μισού κιλού και του λέει «σε … ελάφρυνα»! Ενα τέτοιο πράγμα….

«Κάτι»…

Θα μου πείτε μοίρασε 1,6 δισ. ευρώ δεν είναι κάτι; Προφανώς και είναι. Μάζευε κι ας είν΄και ρώγες. Αλλά από το «κάτι» μέχρι ο … «μάγος με τα δώρα» που τον εμφάνιζε το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου, ε, όσο νάναι υπάρχει μια απόσταση. Ετσι δεν είναι;

Οτι ήθελε…

Τώρα η συνέντευξη της Κυριακής – με λίγες προφανείς και εμφανείς εξαιρέσεις – ήταν «αφιερωμένη» στην επανάληψη και στην εξειδίκευση των μέτρων! Και ο σκανδαλώδης αποκλεισμός των αντικυβερνητικών μέσων – ηλεκτρονικών και έντυπων – αποτελεί πλέον μία κοινοτυπία του Μεγάρου Μαξίμου και αναδεικνύει και τα όρια της κριτικής που είναι διατεθειμένος να ανεχτεί ο κ. Μητσοτάκης. Κι όπου γουστάριζε δεν απαντούσε – δική του ήταν η συνέντευξη ότι ήθελε έκανε, λογαριασμό σας θα δώσει; Σωστό! Πχ στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ρωτήθηκε σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – την σχετική αναφορά, σας υπενθυμίζω ότι την έκανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας! – και φυσικά δεν απάντησε. Σιγά μην απαντούσε….

Σύντομα

Tο πρώτο δημοσκοπικό feedback από την κυβερνητική εξόρμηση θα το έχει σύντομα – σήμερα ίσως κι αύριο. Ηδη άρχισαν από χθες το βράδυ τα τηλέφωνα. Και μέχρι να σταλούν στο Μέγαρο Μαξίμου τα πρώτα ευρήματα, ε, όσο νάναι θα υπάρχει αγωνία….

Τους κάνει συλλογή

Τώρα ο έτερος Καππαδόκης που διακατέχεται από μεγάλο άγχος, είναι ο φίλος μας ο Μακρόν. Αυτός διότι σήμερα – κατά πάσα πιθανότητα – ετοιμάζεται να αλλάξει τον πέμπτο πρωθυπουργό των δύο τελευταίων χρόνων! Τους κάνει συλλογή…. Κι είναι άγνωστο τι πρόκειται να συμβεί. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα, αλλά γιατί να πετύχουν αυτοί εκεί που απέτυχε ο Μπαιρού; Και βεβαίως η τρομοκρατία στη γαλλική κοινωνία πηγαίνει σύννεφο. Θα μπορούσαν να έχουν λύσει το πρόβλημα τους αν δεν αύξαναν τις εξοπλιστικές δαπάνες. Αλλά….

Ο Τσοβόλας, ο Μαγκάκης κι ο … κ. Λεβέντης

Θα σας διηγηθώ μία ιστορία από τα παλιά. Τότε, στο μακρινό 1992, τον Ιανουάριο εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση σε βάρος του αείμνηστου Δημήτρη Τσοβόλα από το Ειδικό Δικαστήριο. Μεταξύ των άλλων προέβλεπε και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου απώλεσε την βουλευτική του ιδιότητα και μία έδρα στη Β΄Αθηνών έμεινε κενή. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έπρεπε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για την κενή έδρα της Β΄Αθηνών. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήξερε ότι θα την κέρδιζε πανηγυρικά το ΠΑΣΟΚ. Κι ως εκ τούτου αρνήθηκε να θέσει υποψήφιο – κι όπως και τα άλλα τρία κόμματα της Βουλής. Ομως για να μειώσει και για να … «καλαμπουρίσει» τις εκλογή του Γεωργίου Αλέξανδρου Μαγκάκη – αυτός ήταν ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ – οι επιτελείς του στη Ρηγίλλης έκαναν την εξής εξυπνάδα. «Εσπρωξαν» να θέσει υποψηφιότητα ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, με την υπόσχεση ότι θα τον στηρίξουν και οικονομικά και πολιτικά. Τελικώς εξελέγη ο Μαγκάκης, αλλά τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων διανθίστηκαν με διάφορες δηλώσεις και ευτράπελα την ημέρα των εκλογών.

Δεν είμαστε στο 1992

Οπως είναι γνωστό η «Βουλή των 300» σήμερα έχει τροποποιηθεί ελαφρώς και είναι των … 297 βουλευτών. Εξέπεσαν της βουλευτικής τους ιδιότητας τρεις βουλευτές των «Σπαρτιατών» και η κυβέρνηση αρνείται επιμόνως να προκηρύξει επαναληπτικές εκλογές σε τρεις περιοχές γιατί φοβάται ότι θα … επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις! Και θα της πέσει «κάπως βαρύ» το αποτέλεσμα. Ετσι προτιμά οι θέσεις να μείνουν κενές. Ομως το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ φέρεται να το έχει πάρει επί πόνου το θέμα και σκοπεύει να της κάνει «στενό μαρκάρισμα» με διάφορα νομικά τεχνάσματα. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει τίποτα, διότι δεν βρισκόμαστε στο 1992, ο πρωθυπουργός δεν λέγεται Κωνσταντίνος αλλά Κυριάκος Μητσοτάκης και το κυριότερο ο κ. Λεβέντης δεν νομίζω ότι θα ήταν διατεθειμένος να επαναλάβει τα παλιά….