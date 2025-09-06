Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αναρωτιέμαι αν μυρίζεστε, όπως εγώ, την καταιγίδα πριν ξεσπάσει. Το βλέπω εγώ να έρχεται, κάποια στιγμή θα γυρίσει το μάτι του πρωθυπουργού Κυριάκου και θα του φύγει κανένα «με πρήξατε με τον Τσίπρα, α, μα πια, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας, εγώ, εγώ, εγώ….». Ο αντίλαλος θα συνεχιστεί μέχρι να σβήσει όπως συμβαίνει με κάθε ζωντανό πράγμα σε αυτή τη ζωή κι αυτό οφείλουν να το γνωρίζουν οι πολιτικοί και κυρίως οι πρωθυπουργοί: Πώς όλα κάποτε τελειώνουν.

Φρούτο

Έτσι είναι, έξι χρόνια τώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος υπήρξε παντοδύναμος. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο ακόμα ισχυρός είναι εντός ΝΔ. Ποιός θα τον αμφισβητήσει στην παρούσα συγκυρία; Ουδείς. Αν εγώ ήμουν δελφίνα και ήθελα να του σκάψω τον λάκκο για παράδειγμα, θα περίμενα. Η λογική του ώριμου φρούτου που λένε που είτε θα αναγκαστεί να πέσει από το δέντρο, είτε να σαπίσει στο κλαδί.

Αστείο

Δεν θέλω να μιλώ με γρίφους μέρα που’ ναι. Απλώς τον κατανοώ πλήρως τον πρωθυπουργό Κυριάκο που χθες το βράδυ διερωτήθηκε γιατί οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με τον Τσίπρα και την ομιλία του. Και κάπου εκεί είπε να πει και κάτι έξυπνο για να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση. Ποιο είναι το έξυπνο που είπε; «Δεν είναι ο Τσίπρας το αντικείμενο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

Αφήνω πέντε λεπτά να συνέλθετε από το ξεφάντωμα και τα γέλια.

Βαπόρι

Δεν τολμώ να φανταστώ τι θα απαντήσει αν αύριο αρχίσουν και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ για τον Τσίπρα. «Κύριε πρωθυπουργέ ο Αλέξης Τσίπρας είπε αυτό….», «ναι αλλά ο κ. Τσίπρας μιλώντας προχθές είπε….», «θεωρείτε ότι ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί απέναντί σας….». Τρία, τέσσερα τέτοια και θα τον κάνουν βαπόρι τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Και είμαι σίγουρη ποια θα είναι η αντίδρασή του. Ότι ο Τσίπρας κρίθηκε, ότι ο ίδιος τον κέρδισε ουκ ολίγες φορές, ότι ο λαός αποφάσισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη χώρα, έφερε τους εξωγήινους, τις δέκα πληγές του Φαραώ κλπ. κλπ.

Τα λεφτά

Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Στην παρούσα συγκυρία αυτός που είναι με την πλάτη στον τοίχο είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος. Φανταστείτε το. Όντως ο Τσίπρας έχει χάσει σειρά εκλογικών μαχών απέναντί του. Όντως ο πρωθυπουργός έχει τη φήμη του ανίκητου και ότι τον Αλέξη, «τον έχει χαλαρά». Αν το καλοσκεφτεί κανείς, αν το παίζαμε στο στοίχημα, ο Κυριάκος θα ήταν το μεγάλο φαβορί. Τα λεφτά όμως θα τα έδινε ο Τσίπρας, είτε με το Χ, είτε με νίκη του….

Δεδομένα

Κι αν συμβεί αυτό λατρεμένοι μου, κανείς δεν θα θυμάται την επόμενη μέρα τον ανίκητο Κυριάκο. Αντιθέτως, θα θυμούνται όλοι τη μέρα της θριαμβευτικής επανόδου του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, όλα αυτά είναι σενάρια και για να επιβεβαιωθούν ή διαψευσθούν θα πρέπει προηγουμένως οι δύο πολιτικοί άνδρες να βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιο τρόπο. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορώ να δω πως θα συμβεί αυτό. Αν αλλάξουν τα δεδομένα επ’ αυτού, τα ξαναλέμε.

Φόβος

Αυτό που βέβαια σίγουρα μπορούμε να ομολογήσουμε είναι ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος έχει αρχίσει να φοβάται. Γνωρίζει ότι οι εποχές της παντοδυναμίας του δεν υφίστανται πλέον και απεργάζεται τρόπους να διαχειριστεί το σχεδόν βέβαιο δεδομένο τη μη αυτοδυναμίας του στις επόμενες εκλογές. Θα μου πείτε, έχει δεσμευτεί δημόσια ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Και; Γνώμη του είναι και την αλλάζει άμα λάχει…

Γραμμή

Πάντως σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, θέλω να δω αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα πει κάτι απόψε στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Θα κάνει ευθεία αναφορά ή θα προχωρήσει σε υπαινιγμό; Εσχάτως πάντως ξύπνησαν στο Μαξίμου και φαίνεται ότι αποφάσισαν να πάψουν να κάνουν τσάμπα διαφήμιση στον πρώην πρωθυπουργό. Όπως φαίνεται η νέα γραμμή έγκειται στο «αγνοήστε τον».

Προθέσεις

Για όποιον είχε αμφιβολία για τις προθέσεις και τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι μετά από τη χθεσινή του ομιλία, έχουν πλέον λυθεί. Η ομιλία του στο συνέδριο του Economist και του Power Game, είναι ένας σαφές πολιτικό πρόγραμμα για να την ανάταξη της χώρας – κι όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας! Εχω την εντύπωση ότι η χθεσινή του ομιλία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στα … «πηγαδάκια» διαφόρων οικονομικών και πολιτικών κύκλων, που αρκούνται σε προβλέψεις, σενάρια και … επιδιώξεις! Φωτιά θα πάρουν τα σαλόνια των βορείων και υπέρ – βορείων προαστίων της Αττικής – κι όχι μόνο!

Βήμα το βήμα

Πάντως step by step ο κ. Τσίπρας – με μία καλά μελετημένη τακτική – διαμορφώνει τους σχεδιασμούς του. Το επόμενο βήμα του προφανώς είναι η έκδοση του βιβλίου του, αμέσως μετά οι παρουσιάσεις σε πόλεις. Ε, και μετά έχουμε μπει στην τελική ευθεία…

Τεκμήρια

Πάντως για να ξέρετε αυτές τις μέρες εξελίσσεται – σε γενικές γραμμές – ένα bras de fair μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η μεν κυβέρνηση, με προεξάρχοντα τον πρωθυπουργό επιχειρεί να εμφανίσει μία «πολύ όμορφη κατάσταση» που θα έλεγε κι ο Πρόεδρος Τραμπ. Κάτι περίπου σαν την … αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας! Η δε αντιπολίτευση – κι όχι μόνο… – επιχειρεί να αναδείξει την διαφθορά, τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση που επικρατεί. Με τα τεκμήρια φυσικά της … Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κυπριακά

Ποιος θα κερδίσει θα φανεί στο τέλος του μήνα, όταν εμφανιστούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Προς το παρόν πάντως το κλίμα που επικρατεί κλείνει προς την δεύτερη πλευρά. Ε, βοήθησε λίγο κι ο Πρόεδρος της Κύπρου! Κι ο δικός μας είναι να σκάσει με το χουνέρι του κ. Χριστοδουλίδη. Αναφέρομαι στην κόμπλα που έχει γίνει με το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, την άρνηση της τελευταίας να ολοκληρωθεί το έργο και την εισβολή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΑΔΜΗΕ. Νεότερα προσεχώς για το θέμα….