Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 12:48
Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό στη Συγγρού
Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Eμπιστευτικά
 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αναρωτιέμαι αν μυρίζεστε, όπως εγώ, την καταιγίδα πριν ξεσπάσει. Το βλέπω εγώ να έρχεται, κάποια στιγμή θα γυρίσει το μάτι του πρωθυπουργού Κυριάκου και θα του φύγει κανένα «με πρήξατε με τον Τσίπρα, α, μα πια, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας, εγώ, εγώ, εγώ….». Ο αντίλαλος θα συνεχιστεί μέχρι να σβήσει όπως συμβαίνει με κάθε ζωντανό πράγμα σε αυτή τη ζωή κι αυτό οφείλουν να το γνωρίζουν οι πολιτικοί και κυρίως οι πρωθυπουργοί: Πώς όλα κάποτε τελειώνουν.

Φρούτο

Έτσι είναι, έξι χρόνια τώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος υπήρξε παντοδύναμος. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο ακόμα ισχυρός είναι εντός ΝΔ. Ποιός θα τον αμφισβητήσει στην παρούσα συγκυρία; Ουδείς. Αν εγώ ήμουν δελφίνα και ήθελα να του σκάψω τον λάκκο για παράδειγμα, θα περίμενα. Η λογική του ώριμου φρούτου που λένε που είτε θα αναγκαστεί να πέσει από το δέντρο, είτε να σαπίσει στο κλαδί.

Αστείο

Δεν θέλω να μιλώ με γρίφους μέρα που’ ναι. Απλώς τον κατανοώ πλήρως τον πρωθυπουργό Κυριάκο που χθες το βράδυ διερωτήθηκε γιατί οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με τον Τσίπρα και την ομιλία του. Και κάπου εκεί είπε να πει και κάτι έξυπνο για να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση. Ποιο είναι το έξυπνο που είπε; «Δεν είναι ο Τσίπρας το αντικείμενο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

Αφήνω πέντε λεπτά να συνέλθετε από το ξεφάντωμα και τα γέλια.

Βαπόρι

Δεν τολμώ να φανταστώ τι θα απαντήσει αν αύριο αρχίσουν και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ για τον Τσίπρα. «Κύριε πρωθυπουργέ ο Αλέξης Τσίπρας είπε αυτό….», «ναι αλλά ο κ. Τσίπρας μιλώντας προχθές είπε….», «θεωρείτε ότι ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί απέναντί σας….». Τρία, τέσσερα τέτοια και θα τον κάνουν βαπόρι τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Και είμαι σίγουρη ποια θα είναι η αντίδρασή του. Ότι ο Τσίπρας κρίθηκε, ότι ο ίδιος τον κέρδισε ουκ ολίγες φορές, ότι ο λαός αποφάσισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη χώρα, έφερε τους εξωγήινους, τις δέκα πληγές του Φαραώ κλπ. κλπ.

Τα λεφτά

Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Στην παρούσα συγκυρία αυτός που είναι με την πλάτη στον τοίχο είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος. Φανταστείτε το. Όντως ο Τσίπρας έχει χάσει σειρά εκλογικών μαχών απέναντί του. Όντως ο πρωθυπουργός έχει τη φήμη του ανίκητου και ότι τον Αλέξη, «τον έχει χαλαρά». Αν το καλοσκεφτεί κανείς, αν το παίζαμε στο στοίχημα, ο Κυριάκος θα ήταν το μεγάλο φαβορί. Τα λεφτά όμως θα τα έδινε ο Τσίπρας, είτε με το Χ, είτε με νίκη του….

Δεδομένα

Κι αν συμβεί αυτό λατρεμένοι μου, κανείς δεν θα θυμάται την επόμενη μέρα τον ανίκητο Κυριάκο. Αντιθέτως, θα θυμούνται όλοι τη μέρα της θριαμβευτικής επανόδου του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, όλα αυτά είναι σενάρια και για να επιβεβαιωθούν ή διαψευσθούν θα πρέπει προηγουμένως οι δύο πολιτικοί άνδρες να βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιο τρόπο. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορώ να δω πως θα συμβεί αυτό. Αν αλλάξουν τα δεδομένα επ’ αυτού, τα ξαναλέμε.

Φόβος

Αυτό που βέβαια σίγουρα μπορούμε να ομολογήσουμε είναι ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος έχει αρχίσει να φοβάται. Γνωρίζει ότι οι εποχές της παντοδυναμίας του δεν υφίστανται πλέον και απεργάζεται τρόπους να διαχειριστεί το σχεδόν βέβαιο δεδομένο τη μη αυτοδυναμίας του στις επόμενες εκλογές. Θα μου πείτε, έχει δεσμευτεί δημόσια ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Και; Γνώμη του είναι και την αλλάζει άμα λάχει…

Γραμμή

Πάντως σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, θέλω να δω αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος θα πει κάτι απόψε στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Θα κάνει ευθεία αναφορά ή θα προχωρήσει σε υπαινιγμό; Εσχάτως πάντως ξύπνησαν στο Μαξίμου και φαίνεται ότι αποφάσισαν να πάψουν να κάνουν τσάμπα διαφήμιση στον πρώην πρωθυπουργό. Όπως φαίνεται η νέα γραμμή έγκειται στο «αγνοήστε τον».

Προθέσεις

Για όποιον είχε αμφιβολία για τις προθέσεις και τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι μετά από τη χθεσινή του ομιλία, έχουν πλέον λυθεί. Η ομιλία του στο συνέδριο του Economist και του Power Game, είναι ένας σαφές πολιτικό πρόγραμμα για να την ανάταξη της χώρας – κι όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας! Εχω την εντύπωση ότι η χθεσινή του ομιλία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στα … «πηγαδάκια» διαφόρων οικονομικών και πολιτικών κύκλων, που αρκούνται σε προβλέψεις, σενάρια και … επιδιώξεις! Φωτιά θα πάρουν τα σαλόνια των βορείων και υπέρ – βορείων προαστίων της Αττικής – κι όχι μόνο!

Βήμα το βήμα

Πάντως step by step ο κ. Τσίπρας – με μία καλά μελετημένη τακτική – διαμορφώνει τους σχεδιασμούς του. Το επόμενο βήμα του προφανώς είναι η έκδοση του βιβλίου του, αμέσως μετά οι παρουσιάσεις σε πόλεις. Ε, και μετά έχουμε μπει στην τελική ευθεία…

Τεκμήρια

Πάντως για να ξέρετε αυτές τις μέρες εξελίσσεται – σε γενικές γραμμές – ένα bras de fair μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η μεν κυβέρνηση, με προεξάρχοντα τον πρωθυπουργό επιχειρεί να εμφανίσει μία «πολύ όμορφη κατάσταση» που θα έλεγε κι ο Πρόεδρος Τραμπ. Κάτι περίπου σαν την … αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας! Η δε αντιπολίτευση – κι όχι μόνο… – επιχειρεί να αναδείξει την διαφθορά, τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση που επικρατεί. Με τα τεκμήρια φυσικά της … Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κυπριακά

Ποιος θα κερδίσει θα φανεί στο τέλος του μήνα, όταν εμφανιστούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Προς το παρόν πάντως το κλίμα που επικρατεί κλείνει προς την δεύτερη πλευρά. Ε, βοήθησε λίγο κι ο Πρόεδρος της Κύπρου! Κι ο δικός μας είναι να σκάσει με το χουνέρι του κ. Χριστοδουλίδη. Αναφέρομαι στην κόμπλα που έχει γίνει με το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, την άρνηση της τελευταίας να ολοκληρωθεί το έργο και την εισβολή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΑΔΜΗΕ. Νεότερα προσεχώς για το θέμα….

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο
in Confidential 03.09.25

Στο βουλοκέρι στην έρευνα για το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε ξυλόλιο, στου Χρυσοχοΐδη το σόου κανείς δεν έφαγε το κουτόχορτο

Ο Κυριάκος λέει δεν μπορεί να δώσει 13ο μισθό αλλά δεν τσιγκουνεύεται τον εμπαιγμό. Ο αδέκαστος Μπάρας και ο Χρυσοχοΐδης έμειναν στον κόσμο αυτό να τιμωρούν το …ψάρι το μικρό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση
in Confidential 02.09.25

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα
in Confidential 28.08.25

Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα

Ντράπηκε και η αστική Δημοκρατία, που είναι κάπως πιο… ελαστική, με όσα συμβαίνουν στην ελληνική και στη γαλλική Βουλή. Τα παραμύθια μείναν χωρίς δράκο και τώρα οι αφηγητές είναι αυτοί που τρέμουν μήπως ξυπνήσουν οι ορδές

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα
in Confidential 27.08.25

Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα βρίσκει παρηγοριά μόνο στην αγκαλιά του Μακρόν που επίσης προσπαθεί να «πιάσει κότσο» τον γαλλικό λαό. Ακόμα και χωρίς κόμμα ο Τσίπρας εμφανίζεται να τον απειλεί και στο Μαξίμου χτυπούν συναγερμοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα
in Confidential 26.08.25

Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα

Μεγάλα τα ζόρια του Μαξίμου για τον πρώην πρωθυπουργό. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και οδηγεί σε κινήσεις που ενδεχομένως θα πληρωθούν στη συνέχεια. Άγχη έχει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ το μεγάλο πάρτυ θα γίνει με το νέο εργασιακό νοσμοσχέδιο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις από τότε που υπήρχαν λεφτά με το πλοίο να πας και να γυρίσεις, τώρα το υπερπλεόνασμα έχεις να ταΐσεις
in Confidential 25.08.25

Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις από τότε που υπήρχαν λεφτά με το πλοίο να πας και να γυρίσεις, τώρα το υπερπλεόνασμα έχεις να ταΐσεις

Η κυβέρνηση εκθέτει την έννοια της πολιτικής και τη νοημοσύνη των πολιτών σε κίνδυνο, και ο Μητσοτάκης γράφει κυριακάτικες εκθέσεις ιδεών. Ετσι που προκαλεί τον λαό δεν θα θα τον σώσει αλλαγή στον νόμο τον εκλογικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική
in Confidential 22.08.25

Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Ο Τσίπρας δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, ο Γεωργιάδης τον εκθέτει και εκτίθεται ανεπανόρθωτα υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο λαός αναζητά πειστική εναλλακτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…
in Confidential 21.08.25

Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…

Τα στοιχεία της Eurostat για την υγεία στην Ελλάδα, ο κακός χαμός του ΕΣΥ στην περιφέρεια και η μεγάλη αγωνία της ΔΕΘ όσον αφορά τις παροχές στην κοινωνία. Ζόρια για την κυβέρνηση και από την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για δικαιώματα, ελευθερία του Τύπου κλπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν ασθενείς και υγειονομικοί χτυπάνε καμπάνες για κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ του Αδώνιδος τα sms γίνονται του λαϊκισμού το εκκρεμές
in Confidential 20.08.25

Όταν ασθενείς και υγειονομικοί χτυπάνε καμπάνες για κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ του Αδώνιδος τα sms γίνονται του λαϊκισμού το εκκρεμές

Γιατροί και νοσηλευτές εξουθενωμένοι, άνθρωποι που υποφέρουν σε αίθουσες αναμονής, σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και έργα υποδομής, αλλά Κυριάκος και Αδωνις περιχαρείς, ίσως γιατί στρώνουν το χαλί στους ιδιωτικούς φορείς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία
in Confidential 19.08.25

Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία

Στη χώρα που ο Μητσοτάκης περιγράφει με δημόσιες αναρτήσεις θα 'παιρνε 50%, σε αυτή που έχει φτιάξει και έτσι όπως την έχει καταντήσει το 20% σε λίγο θα παίζεται και αυτό. Πολλά χαμόγελα από τον Τραμπ, με μαύρα ο Ζελένσκι, αρχαίου δράματος χορός οι Ευρωπαίοι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός
in Confidential 18.08.25

Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άντρο ρουσφετιού και ατιμίας, το 112 άλλοθι απραξίας, γεμίσαμε μνημεία πολιτικής υποκρισίας και αλαζονείας, με ή χωρίς δυνατή αντιπολίτευση ζωές που ‘γίναν στάχτη και συντρίμμια αργά η γρήγορα αναζητούν τη λύτρωση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη

Σύνταξη
Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Σύνταξη
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Amore, amore, amore 06.09.25

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 06.09.25

Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών

Είχε ζητηθεί να ελεγχθεί η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες και διαπιστώθηκε ότι ήταν τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης
Σήμερα η ομιλία στη ΔΕΘ 06.09.25

Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε πτυχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ να στείλει το μήνυμα ότι χωρίς μια κυβέρνηση με τον ίδιο, η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Σύνταξη
6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ

Το πακέτο παροχών του για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως η πιο δύσκολη απ΄όλες τις προηγούμενες λόγω της εκτεταμένης φθοράς της κυβέρνησης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Τι εκτιμά 06.09.25

Πού πατάει ο Πούτιν και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Ο παράγοντας Τραμπ

Το BBC αναλύει τη στάση του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε με «καταστροφή» τα δυτικά στρατεύματα που τυχόν θα σταλούν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.

Σύνταξη
