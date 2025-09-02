newspaper
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Confidential

Eμπιστευτικά
 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, σε ρυθμούς ΔΕΘ χορεύει η κυβέρνηση, σε ρυθμούς ΟΠΕΚΕΠΕ χορεύει απ’ τη πλευρά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κι εδώ είναι τα δύσκολα γιατί όπως λέει και το γνωμικό, it takes two to tango, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δε νομίζω πως και οι δύο θέλουν να χορέψουν τον ίδιο χορό. Ειδικά το Μαξίμου.

Πόρισμα

Και προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα υπέρ του πρωθυπουργού Κυριάκου ενόψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ, ο Χρυσοχοίδης μαθαίνω ότι θα παρουσιάσει το πρώτο πόρισμα της ΕΛΑΣ για περίπου 500 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι προσπαθεί το Μαξίμου να πετύχει με αυτό; Μα να φανεί ότι πρωτοστατεί στη διαλεύκανση του σκανδάλου και πως το ίδιο δεν είχε καμία σχέση με όλους αυτούς που εισέπρατταν όλα αυτά τα χρόνια χρήματα παράνομα. Και να πείσει την κοινωνία ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του σε θέματα διαφάνειας.

Η δικογραφία

Λογικά μου ακούγονται όλα αυτά λατρεμένοι μου. Πόσο μάλλον την ώρα που έρχεται και η δεύτερη δικογραφία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιλαμβάνει και άλλους βουλευτές, κυβερνητικούς κατά κύριο λόγο. Κι όπως μαθαίνω θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους καθώς εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Θέλω να πω ότι οι διάλογοι στους οποίους κάποιοι εξ αυτών φέρονται να πρωταγωνιστούν λέγεται ότι είναι εξόχως αποκαλυπτικοί και επιφέρουν ποινικές διώξεις. Λέτε; Και τι θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος αν ισχύει αυτό; Θα αρχίσει να διαγράφει βουλευτές τον έναν μετά τον άλλον; Δύσκολοι καιροί να είσαι πρωθυπουργός.

Ήξεραν

Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι πως τον λες και άτυχο τον Κυριάκο. Αυτός προσπαθούσε να μας πείσει ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε γνώση (άλλωστε για τίποτε «κακό» δεν έχει γνώση αυτός ο άνθρωπος) και τελικά στη Βουλή πιάστηκε στη φάκα ο στενός του συνεργάτης κ. Μυλωνάκης. Εξηγούμαι: Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου ο κ. Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι το Μαξίμου γνώριζε εδώ και πολύ καιρό τον κακό χαμό που γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τί έκανε, είναι το ερώτημα. Τίποτα είναι η απάντηση. Κινήθηκε μόνο όταν είδε ότι ετοιμαζόταν να λειτουργήσει θεσμικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μέχρι τότε τα εκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ έφευγαν προς τα γαλάζια παιδιά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος πετούσε χαρταετό…

Ονόματα

Στο Μαξίμου πάντως, το μεγάλο τους άγχος είναι να περάσει το ΣΚ χωρίς αποκαλύψεις και μετά… βλέπουμε. Για φανταστείτε να σκάσουν ονόματα μέσα στην εβδομάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – νέα ονόματα εννοώ- και να πρέπει ο πρωθυπουργός Κυριάκος να δίνει απαντήσεις την Κυριακή στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη. Και τι να απαντήσεις εν προκειμένω; Ότι από το 2019 και μετά ο Οργανισμός δούλευε για μερίδα γαλάζιων εκλεκτών και όλοι οι άλλοι έμεναν στην απέξω; Δεν γίνονται αυτά, θα τρίζουν οι κολώνες στο Βελλίδειο…

Τους κάνει πλάκα

Εν τω μεταξύ ο κ. Τσίπρας ατενίζοντας από το γραφείο του, στο τρίτο όροφο της Λεωφόρου Αμαλίας, τους διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες και επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου να … παραμιλάνε κάθε φορά που κάνει μία δήλωση ή δίνει μία συνέντευξη, αποφάσισε να το συνεχίσει το καλαμπούρι. Χθες έκανε μία ανάρτηση στο fb, σύμφωνα με την οποία «η κυβέρνηση της ΝΔ άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 περνάει καλά, ένα μέρος αυτού θησαυρίζει και οι υπόλοιποι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα». Κι άρχισε πάλι το παραλήρημα….

Στην αντεπίθεση

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει περάσει στην αντεπίθεση. Θα παρουσιάζει – χθες ήταν η πρώτη μέρα – την «Μαύρη Βίβλο» των πεπραγμένων της κυβέρνησης. Κι έχει πλάκα πως τα υπουργικά επιτελεί με εντολή άνωθεν είχαν στρωθεί στη δουλειά. Συνέτασσαν απαντήσεις στις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Το ένα μετά από το άλλο. Εχει ενδιαφέρον η νέα τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν κατορθώσει να περάσει κι από την σκόπελο του … κ. Τσίπρα, από την Θεσσαλονίκη, κάτι μπορεί να κάνει.

Αναμνήσεις

Όμως σας ομολογώ ότι αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα: Με ταλαιπωρούν οι αναμνήσεις μου! Θυμήθηκαν τώρα ότι «Μαύρη Βίβλο» για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο είχαν εκδώσει η Ενωση Κέντρου και η ΕΔΑ – διαφορετικές η κάθε μία – για τα όσα συνέβησαν στις εκλογές «βίας και νοθείας» της 29ης Οκτωβρίου του 1961. Ηταν η τρίτη θητεία του εθνάρχη Καραμανλή και πρωταγωνιστής στον «ανένδοτο» ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τι πάω και θυμάμαι κι εγώ….

