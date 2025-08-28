Στην Ελλάδα καταρρέει το Μητσοτάκης ή χάος, στη Γαλλία το χάος ή υπευθυνότητα γιατί πού και πού οι λαοί αντιδρούν στην εξαθλίωση και την αθλιότητα

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή αρχίζει να μυρίζει μπαρούτι. Συμβαίνει και εις Παρισίους… Ο καλοβαλμένος Μακρόν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, εσύ Κυριάκο μου μην τα συζητάμε. Έχει φτάσει εδώ και καιρό η στιγμή που ο χρηματιστής μου αν ήσουν μετοχή θα είχε αρχίσει τα πούλα σιγά – σιγά, να τη ξεφορτωθούμε. Γιατί ούτε στη ΔΕΘ το βλέπω να γυρίζει το παιχνίδι. Θα μου πεις πού βρίσκουν το χρόνο να σκεφτούν και να αντιδράσουν με 13 ώρες δουλειάς από σένα και 3-4 από τον εργοδότη kinder έκπληξη… Τι να σου πω και εγώ αναρωτιέμαι… πώς το λέει η Κανά «Όσες κι αν χτίζουν φυλακές/ κι αν ο κλοιός στενεύει/ ο νους μας είναι αληταριό/που όλο θα δραπετεύει».

Ο Μακρόν είναι μόνος!

Η κρίση στη Γαλλία είναι βαθιά. Αγγίζει όλες τις πτυχές της χώρας. Είναι οικονομική – η μορφή μόνο είναι δημοσιονομική – είναι κοινωνική και φυσικά πολιτική. Τα πράγματα δεν αναμένεται να βελτιωθούν σύντομα. Το ορόσημο της 8ης Σεπτεμβρίου θα αποκαλύψει για άλλη μια φορά την ένδεια του Μακρόν να διαχειριστεί την κατάσταση. Εστω κι αν φαίνεται πως έχει αρχίσει να «ζεσταίνεται ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ. Κανένα κόμμα δεν συναινεί στο πρόγραμμα του Μπαϊρού. Ακόμη κι η ακροδεξιά ζήτησε εκλογές. Βουλευτικές κατ΄ αρχήν.

Μεγάλο το ρίσκο

Ο Μακρόν αρχίζει να στριμώχνεται όλο και περισσότερο. Οι βουλευτικές εκλογές αν γίνουν θα καταγράψουν την κατάρρευση του κόμματος που ίδρυσε. Εν τω μεταξύ οι αγορές συνεχίζουν να πιέζουν την πολιτική σκηνή της Γαλλίας – εκτός από την οικονομία. Κι όλα σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ο γαλλο – γερμανικός άξονας εδώ και καιρό είναι πλέον ασθενής. Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι πλέον στο «αυτόματο πιλότο» – συνώνυμο της κυρίας Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν….

Αστάθεια εκεί – σταθερότητα εδώ!

Αυτά βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου και αναθαρρούν. Κατ΄ αρχήν παίρνουν την «γλυκιά τους εκδίκηση» για τις παρτίδες που άνοιξε ο Μακρόν με τον Ερντογάν. Και δεύτερον, θεωρούν ότι η πολιτική αστάθεια της Γαλλίας μπορεί να ενισχύσει το επιχείρημα που για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι ακόμη είναι ισχυρό, ότι για να μην πάθει η χώρα μας τα ίδια με τη Γάλλια…. Μητσοτάκη δαγκωτό. Μόνο που αυξάνονται αυτοί που προτιμούν να δαγκώσουν και να κόψουν το χέρι τους από το να τον ξαναψηφίσουν. «Αυτά θέλετε να πάθουμε;» είναι το μήνυμα. Την έκανε χθες τη νύξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά fm 90,1. Και φυσικά δεν θα μείνουν σ΄ αυτό. Σύντομα θα αναπτυχθεί μία ολόκληρη προπαγανδιστική φιλολογία που θα ειπωθεί κι από του βήματος της ΔΕΘ! Δεν τις αφήνουν ανεκμετάλλευτες αυτές τις ευκαιρίες. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του…

Καημός

Δεν είναι μόνο το θέμα της αστάθειας που θα εκμεταλλευτούν. Τους έχει πιάσει – το έχετε διαπιστώσει, εξάλλου – ένας … μελίρρυτος καημός με πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιήσει εναντίον του τα γνωστά αστεία επιχειρήματα – που τα αποφεύγουν και στα φοιτητικά αμφιθέατρα…. Η δε προσπάθεια Μαρινάκη να απαντήσει στον Τσίπρα με στοιχεία, που αποδεικνύουν την επιτυχία της κυβέρνησης στέφθηκε με παταγώδη… αποτυχία. Κλασσική περίπτωση του καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Και βρε Παύλο μου είναι δυνατόν να θεωρείς επιτυχία ότι χωρίς μνημόνια και υποτίθεται με ανάπτυξη που η δεξιά μεγαλοψυχία θέλει να μοιράζεται και κάτω από την Κηφισιά μείωσες το ποσοστό της φτώχειας δυο ψωρομονάδες;

Φινέτσα

Διακρίνω ωστόσο μεγαλύτερη σοβαρότητα στη Χαριλάου Τρικούπη επί του θέματος Τσίπρα, απ΄ ότι στο Μέγαρο Μαξίμου. Λένε επί παραδείγματι πως είναι ένα εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ασχολούνται με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Αν μη τι άλλο έξυπνο. Αλλά μέχρι η μπρουτάλ στάση του Μαξίμου να συναντηθεί με την … φινέτσα της Χαριλάου Τρικούπη, πρέπει να διανύσουν πολύ δρόμο ακόμη οι περί τον κ. Μαρινάκη! Κι όπως έλεγε κι ένας, μακαρίτης σήμερα, «είναι ακόμη πάνω στα δέντρα και τρώνε βελανίδια»….

Θα έρθουν στα χέρια;

Τώρα κατά τα άλλα πες ο ένας, πες ο άλλος, σε υψηλούς τόνους και οι δύο, στο τέλος οδηγήθηκαν σε «μετωπική σύγκρουση». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης με το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τον πρόεδρο του κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Και μετά ο κ. Μαρινάκης άρχισε «να μου ζητήσει συγνώμη»! Αν το συνεχίζουν πάντως έτσι μεταξύ τους στο τέλος οι δηλώσεις τους θα γίνονται σε άπταιστα … γαλλικά. Και με την επίκληση των Θείων. Το βλέπω να έρχεται.

Μονός καβγάς;

Βέβαια μονός καβγάς δεν γίνεται. Ολο αυτό ξεκίνησε από το άγχος της Χαριλάου Τρικούπη να καταγραφεί το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κι ο κ. Ανδρουλάκης ως ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που στο προσκήνιο εμφανίστηκε και ο κ. Τσίπρας. Ε, κι ο κ. Κώστας Τσουκαλάς ανέβαζε τους τόνους κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Μέχρι που στο τέλος – και πριν από την ΔΕΘ… – έγιναν «μαλλιά κουβάρια». Ετσι είναι αυτά τα πράγματα, αν κινείσαι με τις ταχύτητες του πανικού….

Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης

Λίγο ακόμη και θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο στο … Κυβερνείο της Θεσσαλονίκης. Η συμπρωτεύουσα θα ζήσει μέρες μεγαλείου. Να τα έργα, να οι νομοί που θα δώσουν έμφαση, να το μετρό με το οποίο για πρώτη φορά οι θεσσαλονικείς θα πάνε στη ΔΕΘ, να πάνω – κάτω, Αθήνα – Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης – κάτι σαν Κολιάτσου – Παγκράτι το δρομολόγιο, ένα πράγμα. Κι όλη αυτή η φασαρία μήπως καταφέρουν να αναταχθούν δημοσκοπικά, να κάνουν στην άκρη τα σκάνδαλα και να περιορίσουν τις απώλειες στη Βόρειο Ελλάδα. Οι μέρες όμως είναι πονηρές κι ο πολιτικός χρόνος έχει διασταλεί….