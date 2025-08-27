newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Confidential

Eμπιστευτικά
 27 Αυγούστου 2025 | 08:00

Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα βρίσκει παρηγοριά μόνο στην αγκαλιά του Μακρόν που επίσης προσπαθεί να «πιάσει κότσο» τον γαλλικό λαό. Ακόμα και χωρίς κόμμα ο Τσίπρας εμφανίζεται να τον απειλεί και στο Μαξίμου χτυπούν συναγερμοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, για να πούμε του μισθοσυντήρητου το δίκιο, όσο θα έδινε κάποιος τη συναίνεσή του για να αρρωστήσει, άλλο τόσο θα την έδινε για να δουλεύει 13 ώρες που γίνονται 16 και βάλε στην πραγματικότητα και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του, γιατί οι εργοδότες ως γνωστόν φημίζονται για τη διαλλακτικότητά τους και ως πασίγνωστον βρίσκονται σε δεινή θέση σε σχέση με τους εργαζόμενους. Σε λίγο οι γαλάζιοι δεν θα βγαίνουμε από το σπίτι, γιατί θα φοβόμαστε ότι θα γίνουμε μπλαβί… θα μας πάρουν με τις πέτρες, έχει και ο εμπαιγμός τα όρια του. Χωρίς κόμμα ο Τσίπρας και αυτό που σε καίει Κυριάκο μου στο σβερκάκι είναι η ανάσα του… Στα είπα. Ο πλεμπαίος Αριστερός πήρε φόρα.

Ευρηματικότητα

Πάντως έχουν χιούμορ… Ακου «Δίκαιη Εργασία για όλους» να επιτρέπεται επισήμως να δουλεύεις 13ώρες. Δίκαιη για όλους, εξαιρετικά συμφέρουσα για τους λίγους και εκλεκτούς για τους οποίους δουλεύουν οι όλοι, ήταν από τα ωραία βιτριολικά σχόλια που άκουσα. Δηλαδή με αυτήν την κυβέρνηση έχουν ακυρωθεί οι έννοιες, έχει χαθεί η μπάλα γενικότερα και το άσπρο έχει γίνει μαύρο. Δηλαδή, δεν φτάνει που το νομοθετείς για το καλό της αγοράς και της οικονομίας βεβαίως, βεβαίως, μην μας το πουλάς κιόλας ως δικαιοσύνη. Προκαλείς. Μην μας πουλάς δηλαδή το γεγονός ότι πλέον με μια κανονική πενθήμερη, οκτάωρη εργασία δεν μπορεί να ζήσει κάποιος, άρα χρειάζεται να δουλέψει σχεδόν τις διπλάσιες ώρες και να το βαφτίζεις δίκαιο. Έτσι κυρία Κεραμέως μου;

Βρήκαν δουλειά με τον … κ. Τσίπρα

Στο Μέγαρο Μαξίμου, μέχρι τώρα ασχολούνται με δύο πράγματα. Πρώτον, με την ΔΕΘ, την άνοδο του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και το «πακέτο» και δεύτερον, με τον … πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Η ενασχόληση με τον κ. Τσίπρα είναι βεβαίως εκ του πονηρού. Διότι αποσκοπεί σε δύο στόχους. Πρώτον, να αποδυναμώσει την αντεπίθεση που με τόση προσπάθεια έχει συγκροτήσει το επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη και δεύτερον, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από τα … «καλάθια της Ομόνοιας» προσπαθεί να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου», στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης οφείλει την ανάδειξη του.

Είναι ο αντίπάλος…

Μ΄ αυτό το σχέδιο θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Κι όπως αντιλαμβάνεστε τόσο στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς το Σαββάτο, όσο και στη εθιμική συνέντευξη της Κυριακής θα πει πολλά. Κι επί της ουσίας θα τον αναδείξει ως τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο. Για να εξυπηρετήσει τους δύο παραπάνω στόχους.

Καινούργια σοδειά σκανδάλων ενόψει

Κυκλοφορεί επιμόνως ότι το part two του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ οσονούπω «σκάει μύτη». Κι είναι μπλεγμένοι πολλοί και διάφοροι, από υπουργούς μέχρι και βουλευτές. Ρώτησε αν υπάρχει … κίνδυνος να γίνει κάποιος χρονικός συγχρονισμός με την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Κου είπαν «μπα δεν το νομίζω»! Πλάκα δεν θα έχει όμως αν συμβεί; Και δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε και ο ΕΛΓΑ κι υπάρχουν κι άλλα σκάνδαλα που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία – έχουμε γίνει η αγαπημένη της χώρα της κυρίας Κοβέσι….

Απεταξάμην…

Εν τω μεταξύ εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη είναι «τσιτωμένοι» οι περί τον κ. Ανδρουλάκη. Κυρίως λόγω της εμφάνισης του κ. Τσίπρας και της αξιοποίησης του από το Μέγαρο Μαξίμου, τρεις φορές την ημέρα λένε το «απεταξάμην» όχι το σατανά, αλλά τις συνεργασίες και θα προσπαθήσουν να είναι «σοβαροί» στον πολιτικό τους λόγο. Κι όχι λαϊκιστές σαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Σωκράτη Φάμελλο. Αλλοίμονο! Ούτε για το παλαιστινιακό δεν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τα άλλα κόμματα. Τέτοιος φόβος. Γνωρίζουν ακόμη ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες «παγίδες» που θα τους στήσουν από την κυβέρνηση. Και μετά θα κάνουν «ταμείο». Αν συνεχίσουν να είναι κολλημένοι εκεί στο 11% – 12% δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι το τι θα γίνει….

Κόλαφος

Πάντως η πρώτη δημοσκόπηση, της Interview δεν είχε καθόλου αισιόδοξα ευρήματα. Η Νέα Δημοκρατία έχασε πέντε μονάδες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – και εντός της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά προβληματισμένοι για το τι μέλλει γενέσθαι. Και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ παρέμεινε στα ίδια. Να σκεφτείτε ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο 21,4% στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ βρέθηκε στο 12,2% από 12%. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι το εύρημα σύμφωνα με το οποίο στο ερώτημα «ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για την διακυβέρνηση της χώρας» ο κ. Ανδρουλάκης απέσπασε το 9,3%, ενώ το εκλογικό ποσοστό του κόμματος ήταν 12,2%! Το αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει διαφορά εμπιστοσύνης τριών ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στην εκλογική επιρροή και την εμπιστοσύνη; Αλλά ας περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της ΔΕΘ….

Και απεργία

Πάντως στις 28 Αυγούστου η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει απεργία λόγω του νομοσχεδίου με το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, που πρόκειται να έρθει στη Βουλή. Μόλις ανοίξει! Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι κόσμος θα είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το σαββατοκύριακο του κ. Μητσοτάκη. Μέχρι και η κυρία Μαρία Καρυστιανού έχει ζητήσει να οργανώσει συναυλία κοντά στον χώρο της Εκθεσης…..

Η Γαλλία σε κρίση

Αρχισαν τα «όργανα» στη Γαλλία. Αναμενόμενο. Πρόκειται για την πιο μισητή κυβέρνηση και τον πιο μισητό Πρόεδρο – Μπαιρού και Μακρόν – των τελευταίων δεκαετιών. Και φυσικά η προπαγάνδα της τρομοκρατία. Τα όσα συνέβησαν χθες στις αγορές – μετοχών και ομολόγων – είναι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τα έχουμε ζήσει εδώ – την εποχή των spreads! Και φυσικά πρόβαλε και ο «μαμπούλας» του ΔΝΤ.

Ο Μπαιρού εκποδών;

Ο Μακρόν αρνείται να παραιτηθεί – απέκλεισε την πιθανότητα των πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ενώ φαίνεται να είναι ανοικτό το ενδεχόμενο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Μέσα στο αντίστοιχο τρομοκρατικό κλίμα φυσικά. Το θυμάστε το Grexit στις εκλογές του 2012; Κάτι τέτοιο! Το οποίο μάλλον δεν θα συμβεί διότι το κόμμα του Μακρόν θα καταποντιστεί. Οποιο κόμμα συναινέσει στα συγκεκριμένα μέτρα που έχει εισηγηθεί Μπαιρού καταστρέφεται.

Ο Τραμπ μόνος του…

Βέβαια η αναταραχή στη Γαλλία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρώτον, διότι ο Μακρόν έχει να ασχοληθεί με την εσωτερική κοινωνική αναταραχή – έχει γενική απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου. Και δεύτερον, το «κόμμα του πολέμου» αποδυναμώνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, άρα το πεδίο μένει τελείως ανοιχτό στον Πρόεδρο Τραμπ. Η Γαλλία στη δίνη της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκινίζει» το ταμπλό η νέα τραπεζική βουτιά

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα
in Confidential 26.08.25

Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα

Μεγάλα τα ζόρια του Μαξίμου για τον πρώην πρωθυπουργό. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και οδηγεί σε κινήσεις που ενδεχομένως θα πληρωθούν στη συνέχεια. Άγχη έχει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ το μεγάλο πάρτυ θα γίνει με το νέο εργασιακό νοσμοσχέδιο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις από τότε που υπήρχαν λεφτά με το πλοίο να πας και να γυρίσεις, τώρα το υπερπλεόνασμα έχεις να ταΐσεις
in Confidential 25.08.25

Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις από τότε που υπήρχαν λεφτά με το πλοίο να πας και να γυρίσεις, τώρα το υπερπλεόνασμα έχεις να ταΐσεις

Η κυβέρνηση εκθέτει την έννοια της πολιτικής και τη νοημοσύνη των πολιτών σε κίνδυνο, και ο Μητσοτάκης γράφει κυριακάτικες εκθέσεις ιδεών. Ετσι που προκαλεί τον λαό δεν θα θα τον σώσει αλλαγή στον νόμο τον εκλογικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική
in Confidential 22.08.25

Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Ο Τσίπρας δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, ο Γεωργιάδης τον εκθέτει και εκτίθεται ανεπανόρθωτα υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο λαός αναζητά πειστική εναλλακτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…
in Confidential 21.08.25

Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…

Τα στοιχεία της Eurostat για την υγεία στην Ελλάδα, ο κακός χαμός του ΕΣΥ στην περιφέρεια και η μεγάλη αγωνία της ΔΕΘ όσον αφορά τις παροχές στην κοινωνία. Ζόρια για την κυβέρνηση και από την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για δικαιώματα, ελευθερία του Τύπου κλπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν ασθενείς και υγειονομικοί χτυπάνε καμπάνες για κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ του Αδώνιδος τα sms γίνονται του λαϊκισμού το εκκρεμές
in Confidential 20.08.25

Όταν ασθενείς και υγειονομικοί χτυπάνε καμπάνες για κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ του Αδώνιδος τα sms γίνονται του λαϊκισμού το εκκρεμές

Γιατροί και νοσηλευτές εξουθενωμένοι, άνθρωποι που υποφέρουν σε αίθουσες αναμονής, σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και έργα υποδομής, αλλά Κυριάκος και Αδωνις περιχαρείς, ίσως γιατί στρώνουν το χαλί στους ιδιωτικούς φορείς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία
in Confidential 19.08.25

Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία

Στη χώρα που ο Μητσοτάκης περιγράφει με δημόσιες αναρτήσεις θα 'παιρνε 50%, σε αυτή που έχει φτιάξει και έτσι όπως την έχει καταντήσει το 20% σε λίγο θα παίζεται και αυτό. Πολλά χαμόγελα από τον Τραμπ, με μαύρα ο Ζελένσκι, αρχαίου δράματος χορός οι Ευρωπαίοι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός
in Confidential 18.08.25

Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άντρο ρουσφετιού και ατιμίας, το 112 άλλοθι απραξίας, γεμίσαμε μνημεία πολιτικής υποκρισίας και αλαζονείας, με ή χωρίς δυνατή αντιπολίτευση ζωές που ‘γίναν στάχτη και συντρίμμια αργά η γρήγορα αναζητούν τη λύτρωση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή
in Confidential 11.08.25

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει
in Confidential 06.08.25

Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει

Στο βάθος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκεπάζεται η κυβερνητική ασυδοσία και υποκρισία που μπορεί να τιμωρήσει μόνο η λαϊκή ετυμηγορία. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία πήρε από το in τα στοιχεία για να τα ερευνήσει, αν και οι αγρότες είχαν προειδοποιήσει για το πώς η κατάσταση με τις επιδοτήσεις θα καταντήσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ
in Confidential 05.08.25

Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ

«Σε συζητάν δίχως γιατί/και όχι άδικα/ αναβάπτισες σε ΑΕΙ τα παλιά αναβολάδικα», αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Πιερρακάκη τον οποίο ήρθε εσπευσμένα από την Τήνο για να συγχαρεί που έφερε το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη όπως είχε υποσχεθεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα
Επιστολή στην Κομισιόν 27.08.25

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα

Επικαλούμενοι τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών ζητούν αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύνταξη
Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»
CAIS 27.08.25

Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»

Όταν η μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) βασίλισσα ομορφιάς Τζάκι Μπλάνκενσιπ αποφάσισε να πει την ιστορία της πέτυχε μια νίκη που σόκαρε τους πάντες -για όλους τους σωστούς λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση
Ελλάδα 27.08.25

Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση, απαλλαγή για ψευδή καταμήνυση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων - Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

Σοκαριστική παραδοχή - Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ «δικαιολογεί» τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ολοκληρώθηκε η κηδεία 27.08.25 Upd: 13:12

Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο