Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, για να πούμε του μισθοσυντήρητου το δίκιο, όσο θα έδινε κάποιος τη συναίνεσή του για να αρρωστήσει, άλλο τόσο θα την έδινε για να δουλεύει 13 ώρες που γίνονται 16 και βάλε στην πραγματικότητα και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του, γιατί οι εργοδότες ως γνωστόν φημίζονται για τη διαλλακτικότητά τους και ως πασίγνωστον βρίσκονται σε δεινή θέση σε σχέση με τους εργαζόμενους. Σε λίγο οι γαλάζιοι δεν θα βγαίνουμε από το σπίτι, γιατί θα φοβόμαστε ότι θα γίνουμε μπλαβί… θα μας πάρουν με τις πέτρες, έχει και ο εμπαιγμός τα όρια του. Χωρίς κόμμα ο Τσίπρας και αυτό που σε καίει Κυριάκο μου στο σβερκάκι είναι η ανάσα του… Στα είπα. Ο πλεμπαίος Αριστερός πήρε φόρα.

Ευρηματικότητα

Πάντως έχουν χιούμορ… Ακου «Δίκαιη Εργασία για όλους» να επιτρέπεται επισήμως να δουλεύεις 13ώρες. Δίκαιη για όλους, εξαιρετικά συμφέρουσα για τους λίγους και εκλεκτούς για τους οποίους δουλεύουν οι όλοι, ήταν από τα ωραία βιτριολικά σχόλια που άκουσα. Δηλαδή με αυτήν την κυβέρνηση έχουν ακυρωθεί οι έννοιες, έχει χαθεί η μπάλα γενικότερα και το άσπρο έχει γίνει μαύρο. Δηλαδή, δεν φτάνει που το νομοθετείς για το καλό της αγοράς και της οικονομίας βεβαίως, βεβαίως, μην μας το πουλάς κιόλας ως δικαιοσύνη. Προκαλείς. Μην μας πουλάς δηλαδή το γεγονός ότι πλέον με μια κανονική πενθήμερη, οκτάωρη εργασία δεν μπορεί να ζήσει κάποιος, άρα χρειάζεται να δουλέψει σχεδόν τις διπλάσιες ώρες και να το βαφτίζεις δίκαιο. Έτσι κυρία Κεραμέως μου;

Βρήκαν δουλειά με τον … κ. Τσίπρα

Στο Μέγαρο Μαξίμου, μέχρι τώρα ασχολούνται με δύο πράγματα. Πρώτον, με την ΔΕΘ, την άνοδο του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και το «πακέτο» και δεύτερον, με τον … πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Η ενασχόληση με τον κ. Τσίπρα είναι βεβαίως εκ του πονηρού. Διότι αποσκοπεί σε δύο στόχους. Πρώτον, να αποδυναμώσει την αντεπίθεση που με τόση προσπάθεια έχει συγκροτήσει το επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη και δεύτερον, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από τα … «καλάθια της Ομόνοιας» προσπαθεί να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου», στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης οφείλει την ανάδειξη του.

Είναι ο αντίπάλος…

Μ΄ αυτό το σχέδιο θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Κι όπως αντιλαμβάνεστε τόσο στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς το Σαββάτο, όσο και στη εθιμική συνέντευξη της Κυριακής θα πει πολλά. Κι επί της ουσίας θα τον αναδείξει ως τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο. Για να εξυπηρετήσει τους δύο παραπάνω στόχους.

Καινούργια σοδειά σκανδάλων ενόψει

Κυκλοφορεί επιμόνως ότι το part two του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ οσονούπω «σκάει μύτη». Κι είναι μπλεγμένοι πολλοί και διάφοροι, από υπουργούς μέχρι και βουλευτές. Ρώτησε αν υπάρχει … κίνδυνος να γίνει κάποιος χρονικός συγχρονισμός με την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Κου είπαν «μπα δεν το νομίζω»! Πλάκα δεν θα έχει όμως αν συμβεί; Και δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε και ο ΕΛΓΑ κι υπάρχουν κι άλλα σκάνδαλα που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία – έχουμε γίνει η αγαπημένη της χώρα της κυρίας Κοβέσι….

Απεταξάμην…

Εν τω μεταξύ εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη είναι «τσιτωμένοι» οι περί τον κ. Ανδρουλάκη. Κυρίως λόγω της εμφάνισης του κ. Τσίπρας και της αξιοποίησης του από το Μέγαρο Μαξίμου, τρεις φορές την ημέρα λένε το «απεταξάμην» όχι το σατανά, αλλά τις συνεργασίες και θα προσπαθήσουν να είναι «σοβαροί» στον πολιτικό τους λόγο. Κι όχι λαϊκιστές σαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Σωκράτη Φάμελλο. Αλλοίμονο! Ούτε για το παλαιστινιακό δεν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τα άλλα κόμματα. Τέτοιος φόβος. Γνωρίζουν ακόμη ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες «παγίδες» που θα τους στήσουν από την κυβέρνηση. Και μετά θα κάνουν «ταμείο». Αν συνεχίσουν να είναι κολλημένοι εκεί στο 11% – 12% δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι το τι θα γίνει….

Κόλαφος

Πάντως η πρώτη δημοσκόπηση, της Interview δεν είχε καθόλου αισιόδοξα ευρήματα. Η Νέα Δημοκρατία έχασε πέντε μονάδες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – και εντός της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά προβληματισμένοι για το τι μέλλει γενέσθαι. Και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ παρέμεινε στα ίδια. Να σκεφτείτε ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο 21,4% στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ βρέθηκε στο 12,2% από 12%. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι το εύρημα σύμφωνα με το οποίο στο ερώτημα «ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για την διακυβέρνηση της χώρας» ο κ. Ανδρουλάκης απέσπασε το 9,3%, ενώ το εκλογικό ποσοστό του κόμματος ήταν 12,2%! Το αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει διαφορά εμπιστοσύνης τριών ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στην εκλογική επιρροή και την εμπιστοσύνη; Αλλά ας περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της ΔΕΘ….

Και απεργία

Πάντως στις 28 Αυγούστου η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει απεργία λόγω του νομοσχεδίου με το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, που πρόκειται να έρθει στη Βουλή. Μόλις ανοίξει! Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι κόσμος θα είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το σαββατοκύριακο του κ. Μητσοτάκη. Μέχρι και η κυρία Μαρία Καρυστιανού έχει ζητήσει να οργανώσει συναυλία κοντά στον χώρο της Εκθεσης…..

Η Γαλλία σε κρίση

Αρχισαν τα «όργανα» στη Γαλλία. Αναμενόμενο. Πρόκειται για την πιο μισητή κυβέρνηση και τον πιο μισητό Πρόεδρο – Μπαιρού και Μακρόν – των τελευταίων δεκαετιών. Και φυσικά η προπαγάνδα της τρομοκρατία. Τα όσα συνέβησαν χθες στις αγορές – μετοχών και ομολόγων – είναι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τα έχουμε ζήσει εδώ – την εποχή των spreads! Και φυσικά πρόβαλε και ο «μαμπούλας» του ΔΝΤ.

Ο Μπαιρού εκποδών;

Ο Μακρόν αρνείται να παραιτηθεί – απέκλεισε την πιθανότητα των πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ενώ φαίνεται να είναι ανοικτό το ενδεχόμενο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Μέσα στο αντίστοιχο τρομοκρατικό κλίμα φυσικά. Το θυμάστε το Grexit στις εκλογές του 2012; Κάτι τέτοιο! Το οποίο μάλλον δεν θα συμβεί διότι το κόμμα του Μακρόν θα καταποντιστεί. Οποιο κόμμα συναινέσει στα συγκεκριμένα μέτρα που έχει εισηγηθεί Μπαιρού καταστρέφεται.

Ο Τραμπ μόνος του…

Βέβαια η αναταραχή στη Γαλλία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρώτον, διότι ο Μακρόν έχει να ασχοληθεί με την εσωτερική κοινωνική αναταραχή – έχει γενική απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου. Και δεύτερον, το «κόμμα του πολέμου» αποδυναμώνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, άρα το πεδίο μένει τελείως ανοιχτό στον Πρόεδρο Τραμπ. Η Γαλλία στη δίνη της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης….