Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Eμπιστευτικά
 22 Αυγούστου 2025 | 08:00

Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Ο Τσίπρας δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, ο Γεωργιάδης τον εκθέτει και εκτίθεται ανεπανόρθωτα υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο λαός αναζητά πειστική εναλλακτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα… Την ημέρα που πριν από επτά χρόνια ανακοίνωσε την έξοδο από τα μνημόνια επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να μας μπει πάλι στο ρουθούνι. Σε είχα προειδοποιήσει Κυριάκο. Ο Παύλος ο Μαρινάκης με ακούει πιο προσεκτικά, κάθισε ο άνθρωπος όλο το καλοκαίρι και εμπλούτισε το «ποίημα», ο Τσίπρας φταίει για όλα τα δεινά. Τον άκουσα εγώ τις προάλλες στον Σκάι. Αν εξαιρέσει κανείς ότι μιλάει λες και ο Τσίπρας είναι ήδη αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αν όχι πρωθυπουργός, έκανε ό,τι μπορούσε για να τον αποδημήσει κάθησα και σκέφτηκα το καλοκαίρι είπε ο Παύλος.

Εσκασε η βόμβα του λείπει η ενεργός πολιτική

Την 21η Αυγούστου επέλεξε, ημέρα σημαδιακή, αν και η Αριστερά εδώ που τα λέμε, μας έχει κάνει τη χάρη και δεν το είχε εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα. Αλλά τώρα, ο Αλέξης ξεπέρασε το ενοχικό σύνδρομο. Και έσκασε τη βόμβα, μέσω συνέντευξης στη γαλλική Le Monde! Κρατώ τη τελευταία παράγραφο που λέει πως «μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους». Και δεν είπε μόνο αυτό, στην αρκούντως χορταστική συνέντευξη χτυπάν καμπάνες για πολλούς και για συντρόφους που λένε οι πλεμπαίοι. Οπότε η συζήτηση για το με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, ξαναφουντώνει.

Βλέπει κόσμο…

Αυτά εγώ γνωρίζω – από τις συναντήσεις που ο ίδιος έχει κάνει – είναι πως ήδη έχει διαμορφώσει ένα πανελλαδικό δίκτυο μερικών εκατοντάδων στελεχών που όμως διαθέτουν ισχυρή κοινωνική αναφορά. Το οποίο προϊόντος του χρόνου διευρύνεται. Σ΄ αυτά θα προστεθούν βεβαίως και αρκετά άλλα στελέχη από τα υπάρχοντα κόμματα – πχ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το ερώτημα είναι: και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ; Μπορώ να σας βεβαιώσω πως κι από αυτό τον χώρο βλέπει ανθρώπους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουν.

«Αν»

Όμως για να είμαι ακριβής, θέλω να σας ενημερώσω πως στις συζητήσεις που κάνει χρησιμοποιεί πάντα τον υποθετικό σύνδεσμο «αν» και ακολουθεί η ερώτηση προς τον συνομιλητή του «εσύ τι θα κάνεις;». Συνήθως εισπράττει καταφατικές απαντήσεις. Επίσης να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι δικοί του οι οποίοι σαν τους αφανείς συνεργάτες των ποδοσφαιρικών ομάδων κάνουν το scouting ανά την Ελλάδα. Αυτά προς το παρόν.

Σιγήν ασυρμάτου

Επίσης να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος διατείνεται στους συνομιλητές του πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό – ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Προσωπικά μου είναι δύσκολο να το πιστέψω. Αλλά το καταγράφω.

Χριστουγεννιάτικο δώρο

Στη συνέντευξη του ο κ. Τσίπρας είπε αρκετά και σχεδόν έδωσε μία ιδέα για το τι θα καταγράφεται στο βιβλίο που ετοιμάζει. Το οποίο είπε ότι θα κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή στη χριστουγεννιάτική αγορά. Και θα προσφέρεται και ως δώρο. Ρίχνω και μία ιδέα – αν και είναι ακόμη νωρίς. Μπορεί να το στείλει – και με αφιέρωση φυσικά – και στο πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμη για όλα αυτά. Σωστό. Μέχρι τότε έχουμε καιρό. Αυτά όμως βλέπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τον πιάνει μία σκοτοδίνη. Ασε που έχει να διαλέξει: με το πρόγραμμα της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου ή με του κ. Λευτέρη Καρχιμάκη. Αυτά είναι διλήμματα….

Η καταστροφή των Παλαιστινίων

Εν τω μεταξύ τα πράγματα στην Παλαιστίνη πηγαίνουν από το «Δόξα το Θεώ» στο «Βόηθα Παναγιά». Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την εθνοκάθαρση. Η βαρβαρότητα όμως της ισραηλινής πολεμικής μηχανής – τα περισσότερα θύματα είναι άμαχοι κι έτσι θα έχει να … διώξει και λιγότερους από τη Γάζα, τι διαστροφή του ανθρώπινου είδους είναι αυτή! – κινητοποίησε τα κόμματα της αριστεράς σε κοινό βηματισμό.

Περιμένουν τον κ. Ανδρουλάκη;

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησε η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Ακολούθως επικοινώνησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας με τον κ. Φάμελλο δηλώνοντας ουσιαστικά την συμφωνία του. Απομένει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Θα συμμετάσχει; Θα το δούμε. Ποιο είναι το αντικείμενο της πρωτοβουλίας; Τρία σημεία: πρώτον, να αναλάβει πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, δεύτερον, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και τρίτον, να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης. Υποθέτω ότι όλα αυτά θα εκφραστούν και στο δρόμο….

Στον Καιάδα…

Εχει πλάκα. Από τη μία πλευρά διάφοροι ευφάνταστοι του Μεγάρου Μαξίμου διέρρεαν το προηγούμενο διάστημα πως ενδέχεται ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο – απορρίφθηκε μετ΄ επαίνων τελικά! Ενώ στις 28 Αυγούστου η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει γενική απεργία. Γιατί; Διότι ψηφίζεται από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Και θέλουν και 13ο. Στον Καιάδα….

Είναι πικραμένος

Εκεί που θέλει να πετάξει και ο Αδωνις όσους αμφισβητούν το έργο του στο ΕΣΥ. Στη λίστα προστέθηκε και η Eurostat. Και καλά οι συνδικαλιστές, οι ασθενείς, οι υγειονομικοί, και όλη τελοσπάντων η συμμορία της μιζέριας, – αυτοί θέλουν το κακό του… – μα κι η Eurostat; Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να δει ψύχραιμα τα πράγματα ο υπουργός και να παραδεχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, το οποίο δεν εξαντλείται μόνο στο τσιτάτο «δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες παντού». Που κι αυτό είναι εξόχως σημαντικό. Γιατί μπορεί υπουργέ μου να θεωρείς ότι με έναν γιατρό καλύπτεις ένα νησί ας πούμε 500 κατοίκων – που και αυτό εξετάζεται αλλά τέλος πάντων. Το καλοκαίρι το νησί αυτό μπορεί να έχει 3 και 4 χιλιάδες επισκέπτες. Αυτομάτως αντιλαμβάνεσαι ότι η αναλογία είναι το λιγότερο προβληματική.

Περί χρεών

Για να μη μιλήσουμε για τα χρέη υπουργέ μου, τα χρέη των νοσοκομείων που έφτασαν το 1,6 δισ. ευρώ την ώρα που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα παραλάβατε από τον ΣΥΡΙΖΑ (και μετά από Μνημόνια) στα 344 εκατ. Ο υπουργός Άδωνις επαίρεται ότι τα χρέη είναι κάτω από 500 εκατ. ευρώ, αλλά τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν το αφήγημά του. Γίνεται μια προσπάθεια μείωσης το τελευταίο δίμηνο η αλήθεια είναι, αλλά το πόσο θα αποδώσει θα φανεί στο τέλος του έτους. Και λέμε στο τέλος του έτους καθώς η χρηματοδότηση των νοσοκομείων δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, κατά συνέπεια μένει να διαπιστωθεί αν μέχρι τον Δεκέμβρη θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν τα χρέη τους με τους ίδιους ρυθμούς. Κατά συνέπεια, λίγη αυτοσυγκράτηση υπουργέ μου δεν θα έβλαπτε.

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…
in Confidential 21.08.25

Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…

Τα στοιχεία της Eurostat για την υγεία στην Ελλάδα, ο κακός χαμός του ΕΣΥ στην περιφέρεια και η μεγάλη αγωνία της ΔΕΘ όσον αφορά τις παροχές στην κοινωνία. Ζόρια για την κυβέρνηση και από την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για δικαιώματα, ελευθερία του Τύπου κλπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν ασθενείς και υγειονομικοί χτυπάνε καμπάνες για κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ του Αδώνιδος τα sms γίνονται του λαϊκισμού το εκκρεμές
in Confidential 20.08.25

Όταν ασθενείς και υγειονομικοί χτυπάνε καμπάνες για κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ του Αδώνιδος τα sms γίνονται του λαϊκισμού το εκκρεμές

Γιατροί και νοσηλευτές εξουθενωμένοι, άνθρωποι που υποφέρουν σε αίθουσες αναμονής, σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και έργα υποδομής, αλλά Κυριάκος και Αδωνις περιχαρείς, ίσως γιατί στρώνουν το χαλί στους ιδιωτικούς φορείς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία
in Confidential 19.08.25

Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία

Στη χώρα που ο Μητσοτάκης περιγράφει με δημόσιες αναρτήσεις θα 'παιρνε 50%, σε αυτή που έχει φτιάξει και έτσι όπως την έχει καταντήσει το 20% σε λίγο θα παίζεται και αυτό. Πολλά χαμόγελα από τον Τραμπ, με μαύρα ο Ζελένσκι, αρχαίου δράματος χορός οι Ευρωπαίοι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός
in Confidential 18.08.25

Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άντρο ρουσφετιού και ατιμίας, το 112 άλλοθι απραξίας, γεμίσαμε μνημεία πολιτικής υποκρισίας και αλαζονείας, με ή χωρίς δυνατή αντιπολίτευση ζωές που ‘γίναν στάχτη και συντρίμμια αργά η γρήγορα αναζητούν τη λύτρωση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή
in Confidential 11.08.25

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει
in Confidential 06.08.25

Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει

Στο βάθος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκεπάζεται η κυβερνητική ασυδοσία και υποκρισία που μπορεί να τιμωρήσει μόνο η λαϊκή ετυμηγορία. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία πήρε από το in τα στοιχεία για να τα ερευνήσει, αν και οι αγρότες είχαν προειδοποιήσει για το πώς η κατάσταση με τις επιδοτήσεις θα καταντήσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ
in Confidential 05.08.25

Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ

«Σε συζητάν δίχως γιατί/και όχι άδικα/ αναβάπτισες σε ΑΕΙ τα παλιά αναβολάδικα», αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Πιερρακάκη τον οποίο ήρθε εσπευσμένα από την Τήνο για να συγχαρεί που έφερε το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη όπως είχε υποσχεθεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης εν εξάλλω ξεφτιλίζει τη Βουλή, και δεν βλέπει ότι φέρνει πιο κοντά τη στιγμή που ο λαός θα πει «η κυβέρνησις εάλω»
in Confidential 01.08.25

Ο Μητσοτάκης εν εξάλλω ξεφτιλίζει τη Βουλή, και δεν βλέπει ότι φέρνει πιο κοντά τη στιγμή που ο λαός θα πει «η κυβέρνησις εάλω»

Γράψανε μαύρη σελίδα στην ιστορία της Βουλής για να σωθεί ο Μαυρουδής, αγνόησαν την ευρωπαϊκή εισαγγελία κατά Αυγενάκη παραγγελία, ρίξανε μπάζα εκεί που πέθαναν παιδιά για του Καραμανλή τα ποσοστά, πλησιάζει η ώρα του απολογισμού για όλα αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πρωθυπουργός με θράσος και ύφος «είπα-ξείπα», στο τέλος θα απομείνουν να στηρίζουν το Ισραήλ μόνο Ελλάδα και ΗΠΑ
in Confidential 30.07.25

Πρωθυπουργός με θράσος και ύφος «είπα-ξείπα», στο τέλος θα απομείνουν να στηρίζουν το Ισραήλ μόνο Ελλάδα και ΗΠΑ

Από απύθμενο θράσος χαρακτηρίστηκε η παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή στη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο αφήνοντας στην άκρη τις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας που «καίνε» στελέχη του κόμματός του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στη Βουλή ο Κυριάκος θ’ αγορεύει, ούτε ο Πίνατ πια δεν τον πιστεύει, σκάνδαλα, διαφθορά, παλαιοκομματίλα, θέλει αλλαγή της χώρας η πυξίδα
in Confidential 29.07.25

Στη Βουλή ο Κυριάκος θ’ αγορεύει, ούτε ο Πίνατ πια δεν τον πιστεύει, σκάνδαλα, διαφθορά, παλαιοκομματίλα, θέλει αλλαγή της χώρας η πυξίδα

Συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή στη σκιά των αποκαλύψεων για το τεράστιο σκάνδαλο που βάζουν στο κάδρο ακόμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η αποκάλυψη του in για τη συνεργάτιδα του Μαξίμου και το αίτημα γι' αλλαγή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο