Όταν ασθενείς και υγειονομικοί χτυπάνε καμπάνες για κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ του Αδώνιδος τα sms γίνονται του λαϊκισμού το εκκρεμές

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή μόνο «είναι κεφάτος γυρίζει… από τον Ευαγγελισμό» δεν μας είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης. Τι του συνέβη στις διακοπές; Εκτός από το τροπικό μαύρισμα του άφησαν κάποιο κουσούρι στη μνήμη; Γιατί δεν μας αναγνωρίζει και μας περιγράφει τα κρατικά νοσοκομεία και το δημόσιο σύστημα υγείας λες και μόλις ήρθαμε από Κίνα και δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει «εντό στο Ελλάντα»; Ανησυχώ λίγο να ξέρετε γιατί πάνω από όλα σε αντίθεση ίσως με αυτόν είμαι άνθρωπος.

Αλήθεια πανηγυρίζει που το 2025 στην Ελλάδα ασθενείς απάντησαν ότι βρήκαν σε μεγάλο νοσοκομείο γιατρό της ειδικότητας που απαιτούσε η πάθησή τους; Που σιγά δηλαδή δεν έχουμε ευτυχώς στην Ελλάδα και τον κίτρινο πυρετό ή τα περιστατικά του Dr House. Και εγώ σας λέω ότι και οι 15.586 ασθενείς (περαστικά σε όλους εύχομαι, πατήστε σίδερο) και όχι μόνο το 30% αυτών, γιατί τόσοι απάντησαν, δεν είχαν δηλώσει απλώς ικανοποιημένοι από το υγειονομικό προσωπικό, αλλά είχαν πει είμαστε ενθουσιασμένοι με το ΕΣΥ!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι καλά κάνουμε και εφημερεύουν οι γιατροί κάθε δεύτερη ημέρα, έλιωσαν και παραιτούνται να σωθούν; Ότι είναι λειτουργικό και ασφαλές να βλέπεις τους νοσηλευτές επίσης να καταρρέουν και λες ας σηκωθώ εγώ να δώσω νερό για τα χάπια στη γιαγιά δίπλα να μην ξανάρχεται η κοπέλα, ότι σωστά μένουν κλειστές κλίνες σε εντατικές γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, ότι είναι κανονικό και επιτυχία να μην λειτουργούν πανάκριβοι αξονικοί τομογράφοι, γιατί δεν υπάρχει χειριστής; Ότι οι καταγγελίες και οι προειδοποιήσεις για επικίνδυνη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν ισχύουν; Ελα παιδιά να σοβαρευτούμε επιτέλους, γιατί σε κάποια πράγματα δεν σηκώνει αστεία.

Ο κ. Γεωργιάδης λίγο το παράκανε ένας αλλά λέων και όλοι εσείς τυριά. Βρίζει ασθενείς, προσβάλει γιατρούς, ειρωνεύεται νοσηλευτές, στοχοποιεί συνδικαλιστές, επιτίθεται σε δημοσιογράφους και όλα αυτά γιατί ντεμέκ τον πνίγει το δίκιο επειδή μετά από έξι χρόνια η κυβέρνηση στην οποία μετέχει έκανε λίγες μόνο από τις χιλιάδες προσλήψεις που απαιτούνται, υλοποίησε κάποια από τα πολλά έργα υποδομής που χρειάζονται με τα περισσότερα νοσοκομεία να είναι πολύ παλιά κτίρια, και έφτιαξε γραμμή για να σου κλείνει ραντεβού για το αν η ελιά είναι καρκίνος το 2027; Ελα σε παρακαλώ.

Και πριν φτάσουμε στο αν αρρωστήσεις καλό θα είναι να ‘σαι πλούσιος για να επιζήσεις, θα πω και εγώ τα χαβαντίσια μου που έλεγε και η Βλαχοπούλου στο «Εξω οι κλέφτες, έξω οι λωποδύτες».

Tzela’s post

Αφορμή για το άρθρο αυτό αποτελεί η επαναλαμβανόμενη σε βαθμό εξοργιστικό προσπάθεια του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη το «πιστόλι» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως πολλάκις έχει αποδείξει, να εμφανίσει μια εικονική πραγματικότητα για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Τον κύριο Γεωργιάδη τον έμαθα τη δεκαετία του ’90 κάτι βράδια αξημέρωτα που η μοίρα και η κακή κεραία στην τηλεόραση του υπνοδωματίου (είπαμε είμαι παλιά εγώ) με έσπρωξε να βλέπω Τηλεάστυ, Blue Sky και κανάλια γενικά μετά το 10 του τηλεκοντρόλ που λέγαμε και τότε. Στο 10 είχα MTV. Τότε έκανε τηλεπωλήσεις, πουλούσε βιβλία, ποιος ξεχνά το «Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (επανάληψη τρις). Όλα αυτά με 99 ευρώ. Τα λιγουρεύεστε;». Από τότε δεν καταλάβαινε ότι το λιγουρεύομαι πάει με κροκέτες, όχι με βιβλία αρχαίας γραμματείας, γιατί να καταλάβει τώρα ότι το «συμμορία της μιζέριας» δεν ταιριάζει με γιατρούς που φάγανε τα νιάτα τους στα θρανία και τώρα για τρεις και εξήντα τους βγαίνει η ψυχή στο ΕΣΥ, για να κάνουν τον κόσμο καλά;

Μετά τον είδα στο ΛΑΟΣ δίπλα στον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον Θάνο Πλεύρη, γιο του φασίστα Κώστα Πλεύρη, του οποίου τα ναζιστικά βιβλία προωθούσε ο κ. Γεωργιάδης. Το 2012 διεγράφη από το ΛΑΟΣ και εντάχθηκε στην ΝΔ. Τα σπάσανε.

Το γεγονός ότι είναι ακροδεξιός δεν με πειράζει πολύ, δεν είναι άλλωστε και ο πρώτος τέτοιος πολιτικός που υπάρχει εντός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ότι όμως εμπαίζει τον λαό –προσπαθεί τουλάχιστον- με ένα πολικαντισμό και λαϊκισμό του χειρίστου είδους, είναι και δηλωτικό του χαρακτήρα του.

Δεν θα σχολιάσω το ότι πούλησε το 2017, ενεργός πια στην πολιτική νανογιλέκα, καλλιεργώντας σε άρρωστους ανθρώπους προσδοκίες. Λέω μέσα μου καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτό επέλεξε να κάνει εκείνη τη στιγμή, ζήτησε και συγγνώμη αργότερα, δώσε τόπο στην οργή.

Αλλά το τελευταίο διάστημα, ως υπουργός Υγείας, ένα από τα κρισιμότερα χαρτοφυλάκια, οι δηλώσεις του και η συμπεριφορά του έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Και αυτό δεν μπορώ να το ανεχθώ, είμαι και από σόι γιατρών. Ανθρώπων που στήριξαν με πάθος το ΕΣΥ του Γεννηματά και αφιερώθηκαν σε αυτό κλείνοντας ιατρεία και παρατώντας τη δεύτερη δουλειά στο ΙΚΑ. Γιατί όποιος ήταν στο ΕΣΥ δεν δούλευε αλλού, για να δουλέψει το σύστημα σωστά. Κάτι που τώρα καταργεί ο κ. Γεωργιάδης.

Ας κάνει όσα σόου θέλει ο κ. Γεωργιάδης ή ο κ. Μητσοτάκης, ας πάει σε όσες γιορτές της Ομάδας Α(να)λήθειας θέλει, αλλά για το δημόσιο σύστημα υγείας θα λέει αλήθειες και θα αντικρούει τα επιχειρήματα και τα στοιχεία των ανθρώπων που το κουβαλούν τόσα χρόνια στην πλάτη, αντιμετωπίζοντας τους με σεβασμό και σοβαρότητα και αντιπαραθέτοντας πραγματικά δεδομένα.

Θέλει ο κ. Γεωργιάδης να ξαναβγεί ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης;

Δικαίωμά του, αν μπορεί να πείσει το λαό για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και για το έργο της, ας το κάνει.

Δημοκρατία έχουμε, αλλά όχι να χρησιμοποιεί κάθε αθέμιτο μέσο, να στοχοποιεί όποιον κάνει κριτική, να υποκαθιστά την ουσία της πολιτικής με φθηνή επικοινωνία και σόου, να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα μέσα από προσωπικές επιθέσεις.

Η εμπιστοσύνη του λαού στο ΕΣΥ είναι δικαίως εξαιρετικά μεγάλη, όπως είναι και στο ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και πάλι απολύτως δίκαια. Στην κυβέρνηση της οποίας ο κ. Γεωργιάδης είναι εξέχων μέλος δεν έχουν εμπιστοσύνη, γιατί το μεν ΕΣΥ θέλει να το διαλύσει, το δε δημόσιο Πανεπιστήμιο να το υποβαθμίσει προς όφελος συμφερόντων ημετέρων. Και αν κ. Γεωργιάδη μου εσείς δεν διαχωρίζετε τον κρατικό με τον ιδιωτικό τομέα υγείας διαχωρίζει ο τελευταίος τους ασθενείς. σε αυτούς με γεμάτη τσέπη και σε αυτούς με άδεια.

Και επειδή λέτε ότι ψάχνετε προτάσεις για τη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, εξαιρετικά συγκεκριμένες λύσεις έχουν καταθέσει φορείς που γνωρίζουν σε βάθος τον τομέα της υγείας και ενδιαφέρονται πραγματικά για το ΕΣΥ, αλλά χρειάζεται δουλειά και να βάλετε το χέρι στην τσέπη, αλλιώς αν είναι να λέμε «ιδιωτικοποιήστε τα όλα», χαίρω πολύ.

Οπότε, κύριε Γεωργιάδη, ψυχραιμία από εδώ και μπρος σας παρακαλώ και λιγότερη αλαζονεία, και καταγραφή της κατάστασης με στοιχεία, έχει και η Eurostat πολλά ενδιαφέροντα, όχι με ψευτιές, διότι είπαμε όλα επιτρέπονται στην πολιτική όταν πλησιάζει χρονιά εκλογική, αλλά υπάρχουν και όρια…