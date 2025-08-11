Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι στην τρέλα και στην παρακμή είπα ότι θα καθόμουν λίγες ημέρες σιωπηρή με ένα κοκτέιλ δίπλα στη πισίνα να στοχαστώ, αλλά δεν αντέχω με αυτά που βλέπω, δεν μπορώ να μην μιλήσω και να μην τα μοιραστώ μαζί σας. Άλλωστε τις πιο ειλικρινείς κουβέντες τις κάνεις με αγνώστους, γιατί δεν έχεις να υπηρετήσεις καμία εικόνα και κανένα συμφέρον. Μπορώ ας πούμε να πάω στον κύκλο μου και να πω ο Κυριάκος με πρόδωσε οικτρά; Ότι του εμπιστευτήκαμε την ανασύνταξη και ανάκαμψη της δεξιάς, την ανάδειξη των παραδοσιακών αξιών μας, με όλην την Ευρώπη και όλους εμάς τους πλούσιους δίπλα του, γιατί μας κόπηκαν τα ήπατα μην μας κατσικωθούν οι πλεμπαίοι της «πρώτης φοράς Αριστερά», και μας έκανε ρεζίλι; Δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, που όπως το πάνε σε λίγο το ομώνυμο παγωτό θα βγάλει νέα γεύση ΝΔ, είναι και ότι ο άνθρωπος αν δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης είναι προκλητικά ψεύτικος.

Ντράπηκε και η υποκρισία

Τι τα θες Κυριάκο τα «η άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους» μέσα στη νύχτα για το χαμό της κοπέλας αν δεν το εννοείς; Ο πρωθυπουργός με εξέπληξε θετικά όντας από τους πρώτους που εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στον Αντώνη Σαμαρά, που μαζί με τη μάνα της Λένας, περνάνε τη χειρότερη δοκιμασία, τον μεγαλύτερο εφιάλτη από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός. Μπράβο είπα δεδομένης και της κακής σχέσης τους το τελευταίο διάστημα. Απέδειξε ότι ιεραρχεί, ότι έχει πολιτικό πολιτισμό και ανθρωπιά. Μηδένα προ του τέλους μακάριζε Τζέλα.

Σκάρτα δυο 24ωρα μετά, ο Κυριάκος και η Μαρέβα που η σκέψη τους «ήταν με τον Αντώνη και τη Γεωργία», όπως μας είπε ο πρωθυπουργός, ξεφάντωναν σε πάρτυ του διακεκριμένου Χανιώτη νομικού και προέδρου της Ελλάκτωρ Γιώργου Μυλωνογιάννη, στην Κρήτη. Στη «λεβεντογέννα», που πεθαίνει ένα παιδί και φοράει μαύρα όλο το χωριό και δεν διανοείται κανείς να βάλει δυνατά την τηλεόραση, όχι να πάει σε πάρτι.

Αποκλείεται είπα. Κάτι άλλο θα συνέβη. Μπορεί να ήταν υποχρεωμένος να πάει, πήγε είπε ένα γεια και αποχώρησε. Με κοίταξαν με το βλέμμα της λύπης που κοιτάς τον ανόητο, και μου έδειξαν τις φωτογραφίες, που συνόδευαν με βιτριολικά σχόλια. Με κάθε κίνηση του αντίχειρα να πάμε παρακάτω στο κινητό ένα νέο πυρωμένο βέλος έφτανε στο αυτί μου…

Κοίτα εδώ ανεμελιά ο… συντετριμμένος, πρώτο σχόλιο.

Καταρρακωμένοι και ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα… Τζέλα στη ΝΔ η λέξη πόνος και οδύνη σημαίνει κάτι άλλο;

Πριν από λιγότερες από 24 ώρες ο πρωθυπουργός έγραφε «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…». Στην οδύνη θέλω να εστιάσουμε…

Στρίβοντας το μαχαίρι στην πληγή μου θύμησαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ουκ ολίγες φορές ζητήσει εγκράτεια και σοβαρότητα από τα κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές όταν η κατάσταση δεν είναι καλή, για να μην πληγώσουν την εικόνα της κυβέρνησης και προκαλέσουν το κοινό αίσθημα με τη συμπεριφορά τους. Και τώρα τελευταία λέει έθεσε βέτο στα γαλάζια στελέχη, ειδικά για την Κρήτη, μην τυχόν και αρχίσουν τα γλέντια και τους χορούς ενώ ακόμη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μαρτυράει πολλά για το επιτελικό κράτος και το ήθος της διακυβέρνησης, και η «απειλή» -όπως την λένε- του μεταναστευτικού είναι έντονη. Δάσκαλε που δίδασκες…

Δεν ανήκω στην κατηγορία των πεφτοσυννεφάκηδων, ναι στην πολιτική υπάρχει και επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις και ένας βαθμός επιτίδευσης και προσποίησης, αλλά κάποια πράγματα είναι ιερά! Όταν ο άλλος χάνει το παιδί του, η υποκρισία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Στις λέξεις που ξεστομίζεις πρέπει να εννοείς κάθε γράμμα, αλλιώς μην τις πεις. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να εκφράσεις το συναίσθημά σου, αλλά και πολύ ακριβής για να σε εκδικηθεί. Η οδύνη δεν συνδυάζεται με πάρτυ. Τελεία και παύλα. Όπως και η αναφορά σε νεκρούς, και μάλιστα παιδιά και νέους ανθρώπους, δεν συνδυάζεται με μειδίαμα για να θυμηθώ την άλλη πετυχεσιά του Κυριάκου όταν εγκαινίαζε τον δρόμο Πύργου – Πατρών.

Ο πρωθυπουργός στο πάρτυ εξέφραζε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια Σαμαρά… με τραγούδια του Νίκου Βέρτη, που κάνει θραύση στα μπουζούκια, όχι στην εκλησιαστική μουσική. Εμένα τώρα μου ρθε ο στίχος των Κατσιμιχαίων «τα λόγια τα μεγάλα που χω πει/στέκονται εκεί πολλές φορές και με χαζεύουν/ κι ύστερα μου δίνουνε/ σαπούνι και σχοινί/ και ύστερα σηκώνονται και φεύγουν».

Μένει να δούμε αν ο πρωθυπουργός θα τερματίσει την πίστα… Θα φορέσει άραγε σήμερα το περίλυπο ύφος και θα παραστεί συντετριμένος στην κηδεία της Λένας;

8,5 τόνοι τρόφιμα από αέρος, τόνοι ευρώ σε μπίζνες κάτω από το τραπέζι

Μπορεί βέβαια ο Κυριάκος να εξασκείται τόσο πολύ στην υποκρισία γιατί σκέφτεται ακόμη να κάνει διεθνή καριέρα. Θυμάστε που έλεγαν η Ούρσουλα τον προωθεί για θέση στα αξιώματα της Ευρώπης. Οπότε αντιγράφει πρακτικές. Καταδικάζω τη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά πουλάω όπλα για να τους σκοτώνει το Ισραήλ, και δεν απειλώ και με κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό τον Νετανιάχου που θα τον πονέσει, γιατί είναι «πολλά τα λεφτά» και οι μπίζνες πολύτιμες, και οι γεωπολιτικές ισορροπίες ευαίσθητες. Βγάζουν και ψηφίσματα, κάνουν και δηλώσεις με ύφος αυστηρό, και η ζωή για αυτούς συνεχίζεται, και η σφαγή στη Γάζα επίσης.

Ευτυχώς κάτι αρχίζουν να ψιλιάζονται οι λαοί για το πώς όλο αυτό λειτουργεί και αντιδρούν. Με το θυμικό αρχικά γιατί δεν ανέχονται να σκοτώνονται και να πεθαίνουν από την πείνα παιδιά. Σκέψου τι θα γινόταν αν οι πολίτες δεν μένανε μόνο στα επιφανειακά και άφηναν τη σκέψη να προχωρήσει λίγο πιο βαθιά. Πάντως πιάνει τόπο η αντίδραση, κάποιες χώρες μιλούν τώρα και για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και αναστολή εξαγωγών όπλων αν ο Νετανιάχου, ο οποίος τώρα ετοιμάζει νέα επίθεση για τον διωγμο των Παλαιστινίων από τη Γάζα,- του καναν τη μούρη κρέας οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι είναι φανερό!- δεν σταματήσει.