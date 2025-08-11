newspaper
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Confidential

Eμπιστευτικά
 11 Αυγούστου 2025 | 07:00

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι στην τρέλα και στην παρακμή είπα ότι θα καθόμουν λίγες ημέρες σιωπηρή με ένα κοκτέιλ δίπλα στη πισίνα να στοχαστώ, αλλά δεν αντέχω με αυτά που βλέπω, δεν μπορώ να μην μιλήσω και να μην τα μοιραστώ μαζί σας. Άλλωστε τις πιο ειλικρινείς κουβέντες τις κάνεις με αγνώστους, γιατί δεν έχεις να υπηρετήσεις καμία εικόνα και κανένα συμφέρον. Μπορώ ας πούμε να πάω στον κύκλο μου και να πω ο Κυριάκος με πρόδωσε οικτρά; Ότι του εμπιστευτήκαμε την ανασύνταξη και ανάκαμψη της δεξιάς, την ανάδειξη των παραδοσιακών αξιών μας, με όλην την Ευρώπη και όλους εμάς τους πλούσιους δίπλα του, γιατί μας κόπηκαν τα ήπατα μην μας κατσικωθούν οι πλεμπαίοι της «πρώτης φοράς Αριστερά», και μας έκανε ρεζίλι; Δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, που όπως το πάνε σε λίγο το ομώνυμο παγωτό θα βγάλει νέα γεύση ΝΔ, είναι και ότι ο άνθρωπος αν δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης είναι προκλητικά ψεύτικος.

Ντράπηκε και η υποκρισία

Τι τα θες Κυριάκο τα «η άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους» μέσα στη νύχτα για το χαμό της κοπέλας αν δεν το εννοείς; Ο πρωθυπουργός με εξέπληξε θετικά όντας από τους πρώτους που εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στον Αντώνη Σαμαρά, που μαζί με τη μάνα της Λένας, περνάνε τη χειρότερη δοκιμασία, τον μεγαλύτερο εφιάλτη από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός. Μπράβο είπα δεδομένης και της κακής σχέσης τους το τελευταίο διάστημα. Απέδειξε ότι ιεραρχεί, ότι έχει πολιτικό πολιτισμό και ανθρωπιά. Μηδένα προ του τέλους μακάριζε Τζέλα.

Σκάρτα δυο 24ωρα μετά, ο Κυριάκος και η Μαρέβα που η σκέψη τους «ήταν με τον Αντώνη και τη Γεωργία», όπως μας είπε ο πρωθυπουργός, ξεφάντωναν σε πάρτυ του διακεκριμένου Χανιώτη νομικού και προέδρου της Ελλάκτωρ Γιώργου Μυλωνογιάννη, στην Κρήτη. Στη «λεβεντογέννα», που πεθαίνει ένα παιδί και φοράει μαύρα όλο το χωριό και δεν διανοείται κανείς να βάλει δυνατά την τηλεόραση, όχι να πάει σε πάρτι.

Αποκλείεται είπα. Κάτι άλλο θα συνέβη. Μπορεί να ήταν υποχρεωμένος να πάει, πήγε είπε ένα γεια και αποχώρησε. Με κοίταξαν με το βλέμμα της λύπης που κοιτάς τον ανόητο, και μου έδειξαν τις φωτογραφίες, που συνόδευαν με βιτριολικά σχόλια. Με κάθε κίνηση του αντίχειρα να πάμε παρακάτω στο κινητό ένα νέο πυρωμένο βέλος έφτανε στο αυτί μου…

Κοίτα εδώ ανεμελιά ο… συντετριμμένος, πρώτο σχόλιο.

Καταρρακωμένοι και ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα… Τζέλα στη ΝΔ η λέξη πόνος και οδύνη σημαίνει κάτι άλλο;

Πριν από λιγότερες από 24 ώρες ο πρωθυπουργός έγραφε «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…». Στην οδύνη θέλω να εστιάσουμε…

Στρίβοντας το μαχαίρι στην πληγή μου θύμησαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ουκ ολίγες φορές ζητήσει εγκράτεια και σοβαρότητα από τα κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές όταν η κατάσταση δεν είναι καλή, για να μην πληγώσουν την εικόνα της κυβέρνησης και προκαλέσουν το κοινό αίσθημα με τη συμπεριφορά τους. Και τώρα τελευταία λέει έθεσε βέτο στα γαλάζια στελέχη, ειδικά για την Κρήτη, μην τυχόν και αρχίσουν τα γλέντια και τους χορούς ενώ ακόμη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ  μαρτυράει πολλά για το επιτελικό κράτος και το ήθος της διακυβέρνησης, και η «απειλή» -όπως την λένε- του μεταναστευτικού είναι έντονη. Δάσκαλε που δίδασκες…

Δεν ανήκω στην κατηγορία των πεφτοσυννεφάκηδων, ναι στην πολιτική υπάρχει και επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις και ένας βαθμός επιτίδευσης και προσποίησης, αλλά κάποια πράγματα είναι ιερά! Όταν ο άλλος χάνει το παιδί του, η υποκρισία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Στις λέξεις που ξεστομίζεις πρέπει να εννοείς κάθε γράμμα, αλλιώς μην τις πεις. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να εκφράσεις το συναίσθημά σου, αλλά και πολύ ακριβής για να σε εκδικηθεί. Η οδύνη δεν συνδυάζεται με πάρτυ. Τελεία και παύλα. Όπως και η αναφορά σε νεκρούς, και μάλιστα παιδιά και νέους ανθρώπους, δεν συνδυάζεται με μειδίαμα για να θυμηθώ την άλλη πετυχεσιά του Κυριάκου όταν εγκαινίαζε τον δρόμο Πύργου – Πατρών.

Ο πρωθυπουργός στο πάρτυ εξέφραζε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια Σαμαρά… με τραγούδια του Νίκου Βέρτη, που κάνει θραύση στα μπουζούκια, όχι στην εκλησιαστική μουσική. Εμένα τώρα μου ρθε ο στίχος των Κατσιμιχαίων «τα λόγια τα μεγάλα που χω πει/στέκονται εκεί πολλές φορές και με χαζεύουν/ κι ύστερα μου δίνουνε/ σαπούνι και σχοινί/ και ύστερα σηκώνονται και φεύγουν».

Μένει να δούμε αν ο πρωθυπουργός θα τερματίσει την πίστα… Θα φορέσει άραγε σήμερα το περίλυπο ύφος και θα παραστεί συντετριμένος στην κηδεία της Λένας;

8,5 τόνοι τρόφιμα από αέρος, τόνοι ευρώ σε μπίζνες κάτω από το τραπέζι

Μπορεί βέβαια ο Κυριάκος να εξασκείται τόσο πολύ στην υποκρισία γιατί σκέφτεται ακόμη να κάνει διεθνή καριέρα. Θυμάστε που έλεγαν η Ούρσουλα τον προωθεί για θέση στα αξιώματα της Ευρώπης. Οπότε αντιγράφει πρακτικές. Καταδικάζω τη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά πουλάω όπλα για να τους σκοτώνει το Ισραήλ, και δεν απειλώ και με κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό τον Νετανιάχου που θα τον πονέσει, γιατί είναι «πολλά τα λεφτά» και οι μπίζνες πολύτιμες, και οι γεωπολιτικές ισορροπίες ευαίσθητες. Βγάζουν και ψηφίσματα, κάνουν και δηλώσεις με ύφος αυστηρό, και η ζωή για αυτούς συνεχίζεται, και η σφαγή στη Γάζα επίσης.

Ευτυχώς κάτι αρχίζουν να ψιλιάζονται οι λαοί για το πώς όλο αυτό λειτουργεί και αντιδρούν. Με το θυμικό αρχικά γιατί δεν ανέχονται να σκοτώνονται και να πεθαίνουν από την πείνα παιδιά. Σκέψου τι θα γινόταν αν οι πολίτες δεν μένανε μόνο στα επιφανειακά και άφηναν τη σκέψη να προχωρήσει λίγο πιο βαθιά. Πάντως πιάνει τόπο η αντίδραση, κάποιες χώρες μιλούν τώρα και για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και αναστολή εξαγωγών όπλων αν ο Νετανιάχου, ο οποίος τώρα ετοιμάζει νέα επίθεση για τον διωγμο των Παλαιστινίων από τη Γάζα,- του καναν τη μούρη κρέας οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι είναι φανερό!- δεν σταματήσει.

Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Stream newspaper
Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει
in Confidential 06.08.25

Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει

Στο βάθος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκεπάζεται η κυβερνητική ασυδοσία και υποκρισία που μπορεί να τιμωρήσει μόνο η λαϊκή ετυμηγορία. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία πήρε από το in τα στοιχεία για να τα ερευνήσει, αν και οι αγρότες είχαν προειδοποιήσει για το πώς η κατάσταση με τις επιδοτήσεις θα καταντήσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ
in Confidential 05.08.25

Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ

«Σε συζητάν δίχως γιατί/και όχι άδικα/ αναβάπτισες σε ΑΕΙ τα παλιά αναβολάδικα», αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Πιερρακάκη τον οποίο ήρθε εσπευσμένα από την Τήνο για να συγχαρεί που έφερε το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη όπως είχε υποσχεθεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης εν εξάλλω ξεφτιλίζει τη Βουλή, και δεν βλέπει ότι φέρνει πιο κοντά τη στιγμή που ο λαός θα πει «η κυβέρνησις εάλω»
in Confidential 01.08.25

Ο Μητσοτάκης εν εξάλλω ξεφτιλίζει τη Βουλή, και δεν βλέπει ότι φέρνει πιο κοντά τη στιγμή που ο λαός θα πει «η κυβέρνησις εάλω»

Γράψανε μαύρη σελίδα στην ιστορία της Βουλής για να σωθεί ο Μαυρουδής, αγνόησαν την ευρωπαϊκή εισαγγελία κατά Αυγενάκη παραγγελία, ρίξανε μπάζα εκεί που πέθαναν παιδιά για του Καραμανλή τα ποσοστά, πλησιάζει η ώρα του απολογισμού για όλα αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πρωθυπουργός με θράσος και ύφος «είπα-ξείπα», στο τέλος θα απομείνουν να στηρίζουν το Ισραήλ μόνο Ελλάδα και ΗΠΑ
in Confidential 30.07.25

Πρωθυπουργός με θράσος και ύφος «είπα-ξείπα», στο τέλος θα απομείνουν να στηρίζουν το Ισραήλ μόνο Ελλάδα και ΗΠΑ

Από απύθμενο θράσος χαρακτηρίστηκε η παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή στη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο αφήνοντας στην άκρη τις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας που «καίνε» στελέχη του κόμματός του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στη Βουλή ο Κυριάκος θ’ αγορεύει, ούτε ο Πίνατ πια δεν τον πιστεύει, σκάνδαλα, διαφθορά, παλαιοκομματίλα, θέλει αλλαγή της χώρας η πυξίδα
in Confidential 29.07.25

Στη Βουλή ο Κυριάκος θ’ αγορεύει, ούτε ο Πίνατ πια δεν τον πιστεύει, σκάνδαλα, διαφθορά, παλαιοκομματίλα, θέλει αλλαγή της χώρας η πυξίδα

Συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή στη σκιά των αποκαλύψεων για το τεράστιο σκάνδαλο που βάζουν στο κάδρο ακόμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η αποκάλυψη του in για τη συνεργάτιδα του Μαξίμου και το αίτημα γι' αλλαγή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα καλοκαίρια μας μικρά λόγω ακρίβειας, εξοργιστικά λόγω κυβερνητικού εμπαιγμού, ζοφερά με σκελετωμένα παιδιά στη Γάζα λόγω ατίμωσης του ανθρωπίνου πολιτισμού
in Confidential 28.07.25

Τα καλοκαίρια μας μικρά λόγω ακρίβειας, εξοργιστικά λόγω κυβερνητικού εμπαιγμού, ζοφερά με σκελετωμένα παιδιά στη Γάζα λόγω ατίμωσης του ανθρωπίνου πολιτισμού

Η κυβέρνηση σώζει κεφάλια υπουργικά, ΗΠΑ και ΕΕ τακιμιάζουν γιατί τα λεφτά είναι πολλά, στη Γάζα εξοντώνονται από λιμό παιδιά, αλλά ο λαός αρχίζει να καταλαβαίνει πως συνδέονται και που καταλήγουν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εμφύλιος στη ΝΔ, στο Προεδρικό Μέγαρο ξεχείλισε η αμηχανία και ο Παλαιστίνιος δεν «χωράει» στη γιορτή για τη Δημοκρατία
in Confidential 25.07.25

Εμφύλιος στη ΝΔ, στο Προεδρικό Μέγαρο ξεχείλισε η αμηχανία και ο Παλαιστίνιος δεν «χωράει» στη γιορτή για τη Δημοκρατία

Ο Μακρόν αναγνωρίζει κράτος Παλαιστινιακό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μένει στου Νετανιάχου το πλευρό και η Ακροδεξιά μετά τον Πλεύρη, ξεσαλώνει γιατί βλέπει το μέλλον λαμπρό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στη γιορτή της Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης δωρίζει μνημείο πολιτικής ανευθυνότητας και υποκρισίας και η Αντιπολίτευση ανεπάρκειας και αδυναμίας
in Confidential 24.07.25

Στη γιορτή της Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης δωρίζει μνημείο πολιτικής ανευθυνότητας και υποκρισίας και η Αντιπολίτευση ανεπάρκειας και αδυναμίας

Για το 2004 – 2009 ο Μητσοτάκης βρίζει τον Καραμανλή για τα εθνικά, για το 2015 και το 2019 στήνει στον τοίχο τον Τσίπρα για όλα τα δεινά, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν ήξερε ούτε ρώταγε ντε», και ότι έξι χρόνια κυβερνά είναι μια λεπτομέρεια που ξεχνά και όταν τη θυμίζει η Πυργιώτη αναλαμβάνει ο Σκέρτσος να επιβάλει σιωπή διά του ΑΦΜ

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νούμερα επιθεωρησιακά στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή, «αθώωση» Καραμανλή, ο λαός δεν ξεχνά όμως ότι υπήρξαν 57 νεκροί
in Confidential 23.07.25

Νούμερα επιθεωρησιακά στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή, «αθώωση» Καραμανλή, ο λαός δεν ξεχνά όμως ότι υπήρξαν 57 νεκροί

Χαμός και πάλι στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και το νέο σόου που έδωσε αναζητώντας και πάλι όλα τα φώτα πάνω της. Σάλος και με την άθλια ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη που εργαλειοποιεί χυδαία ένα θύμα, ξερνώντας ρατσιστικό οχετό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση ξύπνησε για τις χρεώσεις των τραπεζών, στη Βουλή πέφτει η αυλαία των Τεμπών
in Confidential 22.07.25

Η κυβέρνηση ξύπνησε για τις χρεώσεις των τραπεζών, στη Βουλή πέφτει η αυλαία των Τεμπών

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του κόσμου ανάγκασαν την κυβέρνηση να πάρει επιτέλους μέτρα για τις υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις. Πέσιμο του Μαξίμου στο ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια ΕΔΕ που δεν έπρεπε να γίνει και οι εξελίξεις από το Ινστιτούτο Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αν βγάλει και άλλα στη φόρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία θα ρίχνουν μετανάστες στον γκρεμό και στη ΔΕΘ θα μοιράσουνε χρυσό
in Confidential 21.07.25

Αν βγάλει και άλλα στη φόρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία θα ρίχνουν μετανάστες στον γκρεμό και στη ΔΕΘ θα μοιράσουνε χρυσό

Η μεταναστευτική πολιτική της απανθρωπιάς, η αριστεία της συγκάλυψης και της κλεψιάς, η συνταγή της εξαγοράς με επιδόματα και pass

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Από το «μένουμε στην Ευρώπη» έως το «κλέβουμε την Ευρώπη», ένα γαλάζιο βοσκοτόπι δρόμος
in Confidential 18.07.25

Από το «μένουμε στην Ευρώπη» έως το «κλέβουμε την Ευρώπη», ένα γαλάζιο βοσκοτόπι δρόμος

Πλήρης η κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Άδωνι Γεωργιάδη για τη συγκάλυψη που ετοιμάζει η κυβέρνηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα σενάρια των εκλογών και η πόρτα που έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά στο ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
