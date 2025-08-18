Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός

Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι στην τρέλα και στην παρακμή κάπου εδώ το «αστείο» τελειώνει. Αυτή είναι η διάχυτη αίσθηση στους κύκλους μου που αγαπούν το γαλάζιο, αλλά το καθαρό χωρίς προσμίξεις με μαύρο και άραχνο χρώμα. Είναι που φαίνεται να άλλαξαν και πολλοί τη διατροφή τους. Κάπως φαίνεται τους έπεσαν βαριά τα σκάνδαλα, επηρεάστηκε το γαστρεντερικό σύστημα και δεν μπορούν πλέον να φάνε κουτόχορτο και για επιδόρπιο επικοινωνιακή σαντιγί «δεν είναι αυτό που νομίζεις», «το πρόβλημα είναι διαχρονικό», «η κλιματική αλλαγή φταίει». Η κλιματική κρίση προκαλεί ομολογουμένως συνθήκες ασφυκτικές, η πολιτική υποκρισία και ανικανότητα όμως είναι αυτή που κάνει στάχτη και συντρίμμια ολόκληρες ζωές, αυτά έλεγαν στα διπλανά τραπέζια παρακολουθώντας όλη την Ελλάδα να καίγεται. Στενεύουν τα περιθώρια Κυριακό μου, ξεμείναμε από επιχειρήματα. Και για τη ΔΕΘ που επιχείρησα να πω για να αλλάξω ατζέντα, πιστή στην κυβερνητική γραμμή κάθε φορά που βλέπουμε τα δύσκολα, με αποπήραν. «Πόσο κοστολογείται αυτή τη φορά το αντίτιμο σιωπής και ανοχής;». Τούτων δοθέντων η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο απονενοημένο διάβημα φοβάμαι…

Ιστορία διδάσκουσα….

Τον Φεβρουάριο του 1956 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έκανε την πρώτη του εκλογική εμφάνιση με την νεοϊδρυθείσα ΕΡΕ. Επειδή όμως το … φοβόταν το κακό, φρόντισε από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου να διαμορφώσει ένα εκλογικό σύστημα που έχει καταγραφεί στην πολιτική ιστορία του περασμένου αιώνα. Το λεγόμενο τριφασικό σύστημα. Με δύο λόγια ότι κι αν επιλέξει ο ψηφοφόρος κερδίζει η … ΕΡΕ! Σύμπασα η αντιπολίτευση, μηδέ της ΕΔΑ εξαιρουμένης, συνασπίστηκε – εκτός εξαιρέσεων – συγκροτώντας την Δημοκρατική Ενωση. Στόχος της ήταν να κερδίσει τις εκλογές να ψηφίσει την απλή αναλογική και να διαλυθεί η Βουλή. Ομως είπαμε ό,τι κι αν επέλεγαν οι ψηφοφόροι κερδισμένος ήταν ο Καραμανλής. Κι αυτό συνέβη τελικά. Πρωτοφανές στα μεταπολεμικά πολιτικά χρονικά. Η Δημοκρατική Ενωση υπερίσχυσε με περίπου 26.000 ψήφους. Αλλά το 55% των εδρών – όπως αναμενόταν… – το κέρδισε η ΕΡΕ!

Ο εκλογικός νόμος

Θα αναρωτηθείτε ευλόγως τι σχέση σχέση έχει η ΕΡΕ, το «τριφασικό» σύστημα και ο … κ. Κυριάκος Μητσοτάκης! Παρ΄ ότι διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου … «τα γάλατα έχουν σφίξει» στο Μέγαρο Μαξίμου. Και προβλέπουν θυελλώδεις τους επόμενους μήνες. Μηδέν άγαν και το ενδεχόμενο των εκλογών – που δεν είναι σαφές παρά τις προθέσεις του πρωθυπουργού, πότε θα γίνουν. Ετσι λοιπόν η … βάρδια του Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου «έβαλε μπροστά» την αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Λαγός» στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης κι από εκεί και μετά πήραν φωτιά τα τέλια….

Είναι θεσμικός!

Πως όμως θα βγει ο κ. Μητσοτάκης να το ανακοινώσει όταν ο ίδιος έχει δεσμευτεί κατ΄επανάληψη ότι δεν πρόκειται να το κάνει; Ελα μου ντε…. Το μόνο επιχείρημα – από τα εμφανή… – είναι πως ο θεσμικός παίκτης ανησυχεί για το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας και της αστάθειας. Κι επειδή ο λόγος είναι ισχυρός τότε… νομιμοποιείται να αλλάξει θέση. Η θεσμικότητα θα επισκιάσει την εκλογική κατάρρευση!

Η «επανάσταση των ποπολάρων»

Γιατί όμως στην πραγματικότητα το επιθυμεί όσο τίποτα άλλο; Πρώτον, διότι σε λίγο θα ζήσει την «επανάσταση των ποπολάρων» της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Αρκετοί βουλευτές που βρίσκονται στο όριο της επανεκλογής τους ή μη σε λίγο είναι ικανοί να κάνουν… πορεία διαμαρτυρίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Το θέλει αυτό να το ζήσει; Οχι φυσικά! Δεύτερον, διότι του εξασφαλίζει καλύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση – πιο ευμεγέθη… – κι ως εκ τούτου επειδή εκείνες οι μέρες θα είναι πονηρές, θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση….

Σχέδια

Τι σκέφτεται να κάνει; Πρώτον, το ποσοστό εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή από 3% να γίνει 5% – όπως στη Γερμανία και δεύτερον, το πρώτο κόμμα να πάρει όλο το bonus των εδρών. Ετσι κι αλλιώς το εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα κινηθεί από 25% ως και 30% – απίθανο το βλέπω! Κι έτσι από ηγεμονική θέση θα μπορέσει να ελέγξει τις εξελίξεις. Διότι αυτός είναι ο στόχος του!

Μπηχτές

Εν τω μεταξύ ξαναβγήκε το «πακέτο της ΔΕΘ». Και «δηλώθηκε» σαφώς και κατηγορηματικώς πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση για την χορήγηση του 13ου μισθού ή της 13ης σύνταξης. Σωστά! Ομως διαπίστωσα από τις σχετικές διαρροές πως θα βελτιωθούν, λέει, αστοχίες από την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Εμένα τώρα γιατί πήγε το μυαλό μου σε ένα χτύπημα «κάτω από τη ζώνη» του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη από το σύστημα των κκ Παύλου Μαρινάκη και Κυριάκου Πιερρακάκη; Δεν μπορώ να το καταλάβω….

Οι γερμανοί κι ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα πως το «γερμανικό σύστημα» με αφορμή – ή με αιτία, πάρτε το όπως θέλετε… – το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει συχνά – πυκνά το θέμα της διαφθοράς που ενδημεί στην Ελλάδα. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Και να σκεφτεί κανείς πως οι σχέσεις του κ. Μητσοτάκη με τον καγκελάριο Μερτς είναι άριστες! Λένε από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι να συμβαίνει άραγε;

Εξελίξεις

Το φθινόπωρο μαζί με τα πρωτοβρόχια του – καλά μην το δένετε και κόμπο στο μαντήλι, αυτά συνέβαιναν παλιά, τώρα έχουμε κλιματική κρίση και το μόνο που μας απέμεινε είναι να αναπέμπουμε … θρησκευτικούς ύμνους για να βρέξει – φέρνει και πολιτικές εξελίξεις. Εκ δεξιών και εξ αριστερών!