# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία

Confidential

Eμπιστευτικά
 19 Αυγούστου 2025 | 08:01

Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία

Στη χώρα που ο Μητσοτάκης περιγράφει με δημόσιες αναρτήσεις θα 'παιρνε 50%, σε αυτή που έχει φτιάξει και έτσι όπως την έχει καταντήσει το 20% σε λίγο θα παίζεται και αυτό. Πολλά χαμόγελα από τον Τραμπ, με μαύρα ο Ζελένσκι, αρχαίου δράματος χορός οι Ευρωπαίοι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι στην τρέλα και στην παρακμή με κάτι αναρτήσεις στα σόσιαλ κυβερνητικών -και όχι μόνο να μην είμαστε και άδικοι και στερήσουμε τα εύσημα από άλλους- λέω να αγιάσει το στόμα του Ουμπέρτο. Του Εκο ξέρετε που ‘χε πει τα social δίνουν βήμα στην «λεγεώνα των ηλιθίων». Γιατί μόνο ένας ανόητος ή κάποιος που θεωρεί τους άλλους ανόητους –και αυτό είναι ακόμη πιο εξοργιστικό Κυριάκο- θα έγραφε τέτοια για τα δημόσια νοσοκομεία. Και ότι οι πολίτες βγαίνουν από το ΕΣΥ και τρέχουν γυμνοί στα λιβάδια από τη χαρά… γιατί δεν το είπες και αυτό; Τσάμπα είναι…

Και τώρα που είπα χαρά, κάπως το ύφος των Ευρωπαίων χθες, αλλά και εκείνου του Ζελένσκι που έβγαλε τα στρατιωτικά και φόρεσε τα μαύρα δεν συνάδει με τη χαρά του Ντόναλντ Τραμπ.

Τους καλαμπουρίζει

Τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στην Ουάσιγκτον και στο οβάλ γραφείο. Στις συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και των «κηδεμόνων» του από την Ευρώπη, που εκπροσωπούν το «κόμμα του πολέμου»! Για την αποκατάσταση της ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο Τραμπ ο οποίος μάλλον έχει πάρει τις αποφάσεις του και δεν του αρέσει να τον «ζαλίζουν» οι ευρωπαίοι, τους έκανε και πλάκα. Τους είχε στο «περίμενε» για δύο ώρες. Πρόκειται για τον διασυρμό της ευρωπαϊκής ηγεσίας σε ζωντανή μετάδοση….

Αυτοθαυμάζονται

Στα καθ΄ ημάς ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – όπως συμβαίνει συνήθως… – αυτοθαυμάζεται για το ΕΣΥ. Επ΄ αυτού ουδέν σχόλιο, διότι οι πολίτες έχουν μάτια και βλέπουν ή μάλλον υφίστανται – δυστυχώς! Σ΄ αυτό όμως που δήλωσε ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης πως το Νοσοκομείο Χανίων με 73 άτομα το δεκαπενταύγουστο μόνο υποστελέχωση δεν είναι, θέλω να συμπληρώσω κάτι. Το δεκαπενταύγουστο ήταν στα Χανιά – για τις ολιγοήμερες διακοπές του ο κ. Μητσοτάκης. Φαντάζεστε να γινόταν κάποια στραβή με ένα περιστατικό παρόντος του πρωθυπουργού στα Χανιά; Τι θα γινόταν; Ο κ. Γεωργιάδης πήρε απλώς τα μέτρα του….

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η επιστροφή του κ. Δημητριάδη

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση εξέδωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορούσε στην επιστροφή του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη στο – επίσημο – περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη! Και μάλιστα ερμήνευσε την επιστροφή του ανεψιού του πρωθυπουργού ως προσπάθεια «να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»! Η ανακοίνωση είναι σαφής ένδειξη του «στενού μαρκαρίσματος» που έχει επιλέξει η Κουμουνδούρου προς την κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Κι ο κ. Δημητριάδης, αν μη τι άλλο, είναι ένα πρόσωπο που προκαλεί … «μίση και πάθη»! Δικαιολογημένα! Η ανάδειξη του θέματος – ενώ συζητείται εδώ και καιρό στο παρασκήνιο… – έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για τον κ. Γιώργο Μυλωνάκη φαίνεται ότι «δουλεύει» ο … Σωκράτης Φάμελλος. Αν και απ΄ ότι λέγεται του ετοιμάζουν γραφείο στην Πειραιώς….

Η ενεργητικότητα του κ. Τσουκαλά

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, θα έχετε προσέξει ίσως, το debate μεταξύ του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Κώστα Τσουκαλά και της κυβέρνησης για διάφορα θέματα. Πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Τσουκαλάς επιτίθεται στη κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – όπως πχ χθες για το πάρτι που γίνεται με το δημόσιο χρήμα – υπάρχει και μία άλλη διάσταση που εξηγεί την ενεργητικότητα του.

Ποιος θα είναι απέναντι;

Ερχεται η ΔΕΘ – με βήμα ταχύ… – και εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να αναδείξουν τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη ως τον βασικό αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως ένα … μικρό πρόβλημα. Μία ημέρα πριν από τον κ. Μητσοτάκη μιλάει στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας – με όλο τον αχό που έχει σηκωθεί για τα μελλοντικά του σχέδια. Εξ ου και η νευρικότητα στη Χαριλάου Τρικούπη. Ποιος θα είναι απέναντι στον κ. Μητσοτάκη; Η μάλλον ποιον θα χρήσει ως το μεγάλο αντίπαλό του ο κ. Μητσοτάκης;

Macro
UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025

UBS: Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025

Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός
in Confidential 18.08.25

Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άντρο ρουσφετιού και ατιμίας, το 112 άλλοθι απραξίας, γεμίσαμε μνημεία πολιτικής υποκρισίας και αλαζονείας, με ή χωρίς δυνατή αντιπολίτευση ζωές που ‘γίναν στάχτη και συντρίμμια αργά η γρήγορα αναζητούν τη λύτρωση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή
in Confidential 11.08.25

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει
in Confidential 06.08.25

Όσο πιο «in» μπαίνεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο πιο πολύ βρωμάει, η εισαγγελία αντιδράει και η κάθε «Σεμερτζίδου» έχει κάθε λόγο να καρδιοχτυπάει

Στο βάθος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκεπάζεται η κυβερνητική ασυδοσία και υποκρισία που μπορεί να τιμωρήσει μόνο η λαϊκή ετυμηγορία. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία πήρε από το in τα στοιχεία για να τα ερευνήσει, αν και οι αγρότες είχαν προειδοποιήσει για το πώς η κατάσταση με τις επιδοτήσεις θα καταντήσει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ
in Confidential 05.08.25

Ο Μητσοτάκης το φυσάει και δεν κρυώνει που ούτε η Σορβόννη από το Lidl δεν ζυγώνει, για τον Πιερρακάκη αλί και τρισαλι που έκανε τα κολλέγια ΑΕΙ

«Σε συζητάν δίχως γιατί/και όχι άδικα/ αναβάπτισες σε ΑΕΙ τα παλιά αναβολάδικα», αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Πιερρακάκη τον οποίο ήρθε εσπευσμένα από την Τήνο για να συγχαρεί που έφερε το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη όπως είχε υποσχεθεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης εν εξάλλω ξεφτιλίζει τη Βουλή, και δεν βλέπει ότι φέρνει πιο κοντά τη στιγμή που ο λαός θα πει «η κυβέρνησις εάλω»
in Confidential 01.08.25

Ο Μητσοτάκης εν εξάλλω ξεφτιλίζει τη Βουλή, και δεν βλέπει ότι φέρνει πιο κοντά τη στιγμή που ο λαός θα πει «η κυβέρνησις εάλω»

Γράψανε μαύρη σελίδα στην ιστορία της Βουλής για να σωθεί ο Μαυρουδής, αγνόησαν την ευρωπαϊκή εισαγγελία κατά Αυγενάκη παραγγελία, ρίξανε μπάζα εκεί που πέθαναν παιδιά για του Καραμανλή τα ποσοστά, πλησιάζει η ώρα του απολογισμού για όλα αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πρωθυπουργός με θράσος και ύφος «είπα-ξείπα», στο τέλος θα απομείνουν να στηρίζουν το Ισραήλ μόνο Ελλάδα και ΗΠΑ
in Confidential 30.07.25

Πρωθυπουργός με θράσος και ύφος «είπα-ξείπα», στο τέλος θα απομείνουν να στηρίζουν το Ισραήλ μόνο Ελλάδα και ΗΠΑ

Από απύθμενο θράσος χαρακτηρίστηκε η παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή στη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο αφήνοντας στην άκρη τις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας που «καίνε» στελέχη του κόμματός του.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στη Βουλή ο Κυριάκος θ’ αγορεύει, ούτε ο Πίνατ πια δεν τον πιστεύει, σκάνδαλα, διαφθορά, παλαιοκομματίλα, θέλει αλλαγή της χώρας η πυξίδα
in Confidential 29.07.25

Στη Βουλή ο Κυριάκος θ’ αγορεύει, ούτε ο Πίνατ πια δεν τον πιστεύει, σκάνδαλα, διαφθορά, παλαιοκομματίλα, θέλει αλλαγή της χώρας η πυξίδα

Συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή στη σκιά των αποκαλύψεων για το τεράστιο σκάνδαλο που βάζουν στο κάδρο ακόμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η αποκάλυψη του in για τη συνεργάτιδα του Μαξίμου και το αίτημα γι' αλλαγή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα καλοκαίρια μας μικρά λόγω ακρίβειας, εξοργιστικά λόγω κυβερνητικού εμπαιγμού, ζοφερά με σκελετωμένα παιδιά στη Γάζα λόγω ατίμωσης του ανθρωπίνου πολιτισμού
in Confidential 28.07.25

Τα καλοκαίρια μας μικρά λόγω ακρίβειας, εξοργιστικά λόγω κυβερνητικού εμπαιγμού, ζοφερά με σκελετωμένα παιδιά στη Γάζα λόγω ατίμωσης του ανθρωπίνου πολιτισμού

Η κυβέρνηση σώζει κεφάλια υπουργικά, ΗΠΑ και ΕΕ τακιμιάζουν γιατί τα λεφτά είναι πολλά, στη Γάζα εξοντώνονται από λιμό παιδιά, αλλά ο λαός αρχίζει να καταλαβαίνει πως συνδέονται και που καταλήγουν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης
Σύντομη ταλαιπωρία 19.08.25

Βίντεο από την ξαφνική μπόρα στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο σημειώθηκε στην Αθήνα - Κάποιους τους έπιασε εξαπίνης καθώς δεν είχαν ομπρέλες, παρότι οι μετεωρολόγοι είχαν προβλέπει το άστατο του καιρού

Σύνταξη
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
Από την Πάτρα 19.08.25

Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο
Νέα Αριστερά 19.08.25

Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο

«Η καταπάτηση του δημοσίου χώρου και η παρανομία συνεχίζονται κανονικά», αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στην παραλία του νησιού Έλλη

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
