Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία

Αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι στην τρέλα και στην παρακμή με κάτι αναρτήσεις στα σόσιαλ κυβερνητικών -και όχι μόνο να μην είμαστε και άδικοι και στερήσουμε τα εύσημα από άλλους- λέω να αγιάσει το στόμα του Ουμπέρτο. Του Εκο ξέρετε που ‘χε πει τα social δίνουν βήμα στην «λεγεώνα των ηλιθίων». Γιατί μόνο ένας ανόητος ή κάποιος που θεωρεί τους άλλους ανόητους –και αυτό είναι ακόμη πιο εξοργιστικό Κυριάκο- θα έγραφε τέτοια για τα δημόσια νοσοκομεία. Και ότι οι πολίτες βγαίνουν από το ΕΣΥ και τρέχουν γυμνοί στα λιβάδια από τη χαρά… γιατί δεν το είπες και αυτό; Τσάμπα είναι…

Και τώρα που είπα χαρά, κάπως το ύφος των Ευρωπαίων χθες, αλλά και εκείνου του Ζελένσκι που έβγαλε τα στρατιωτικά και φόρεσε τα μαύρα δεν συνάδει με τη χαρά του Ντόναλντ Τραμπ.

Τους καλαμπουρίζει

Τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στην Ουάσιγκτον και στο οβάλ γραφείο. Στις συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και των «κηδεμόνων» του από την Ευρώπη, που εκπροσωπούν το «κόμμα του πολέμου»! Για την αποκατάσταση της ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο Τραμπ ο οποίος μάλλον έχει πάρει τις αποφάσεις του και δεν του αρέσει να τον «ζαλίζουν» οι ευρωπαίοι, τους έκανε και πλάκα. Τους είχε στο «περίμενε» για δύο ώρες. Πρόκειται για τον διασυρμό της ευρωπαϊκής ηγεσίας σε ζωντανή μετάδοση….

Αυτοθαυμάζονται

Στα καθ΄ ημάς ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – όπως συμβαίνει συνήθως… – αυτοθαυμάζεται για το ΕΣΥ. Επ΄ αυτού ουδέν σχόλιο, διότι οι πολίτες έχουν μάτια και βλέπουν ή μάλλον υφίστανται – δυστυχώς! Σ΄ αυτό όμως που δήλωσε ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης πως το Νοσοκομείο Χανίων με 73 άτομα το δεκαπενταύγουστο μόνο υποστελέχωση δεν είναι, θέλω να συμπληρώσω κάτι. Το δεκαπενταύγουστο ήταν στα Χανιά – για τις ολιγοήμερες διακοπές του ο κ. Μητσοτάκης. Φαντάζεστε να γινόταν κάποια στραβή με ένα περιστατικό παρόντος του πρωθυπουργού στα Χανιά; Τι θα γινόταν; Ο κ. Γεωργιάδης πήρε απλώς τα μέτρα του….

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η επιστροφή του κ. Δημητριάδη

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση εξέδωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορούσε στην επιστροφή του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη στο – επίσημο – περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη! Και μάλιστα ερμήνευσε την επιστροφή του ανεψιού του πρωθυπουργού ως προσπάθεια «να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»! Η ανακοίνωση είναι σαφής ένδειξη του «στενού μαρκαρίσματος» που έχει επιλέξει η Κουμουνδούρου προς την κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Κι ο κ. Δημητριάδης, αν μη τι άλλο, είναι ένα πρόσωπο που προκαλεί … «μίση και πάθη»! Δικαιολογημένα! Η ανάδειξη του θέματος – ενώ συζητείται εδώ και καιρό στο παρασκήνιο… – έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για τον κ. Γιώργο Μυλωνάκη φαίνεται ότι «δουλεύει» ο … Σωκράτης Φάμελλος. Αν και απ΄ ότι λέγεται του ετοιμάζουν γραφείο στην Πειραιώς….

Η ενεργητικότητα του κ. Τσουκαλά

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, θα έχετε προσέξει ίσως, το debate μεταξύ του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Κώστα Τσουκαλά και της κυβέρνησης για διάφορα θέματα. Πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Τσουκαλάς επιτίθεται στη κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – όπως πχ χθες για το πάρτι που γίνεται με το δημόσιο χρήμα – υπάρχει και μία άλλη διάσταση που εξηγεί την ενεργητικότητα του.

Ποιος θα είναι απέναντι;

Ερχεται η ΔΕΘ – με βήμα ταχύ… – και εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να αναδείξουν τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη ως τον βασικό αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως ένα … μικρό πρόβλημα. Μία ημέρα πριν από τον κ. Μητσοτάκη μιλάει στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας – με όλο τον αχό που έχει σηκωθεί για τα μελλοντικά του σχέδια. Εξ ου και η νευρικότητα στη Χαριλάου Τρικούπη. Ποιος θα είναι απέναντι στον κ. Μητσοτάκη; Η μάλλον ποιον θα χρήσει ως το μεγάλο αντίπαλό του ο κ. Μητσοτάκης;