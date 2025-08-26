Όταν η ΝΔ ξεχνά πως είναι αστικό κόμμα, ο Τσίπρας γελά και την προκαλεί να γελοιοποιηθεί λίγο ακόμα

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πέφτει λίγο η θερμοκρασία και θυμίζει φθινόπωρο, ανεβαίνει όμως επικίνδυνα το πολιτικό θερμόμετρο. Τελικά όλα δείχνουν πως πιάνει τρεμούλα το Μαξίμου στην ιδέα και μόνο ότι μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να βρεθεί αντιμέτωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς την ακατανόμαστη επίθεση του Παύλου του Μαρινάκη στον πρώην πρωθυπουργό, στην οποία μόνο αστική ευγένεια δεν την χαρακτήριζε. Για να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι η ΝΔ είχε κι ένα γόητρο παλιά, κάτι από Κολωνάκι, κάτι από ευγένεια και δεν ήταν θύμιζε σε τίποτε Μπύθουλα, όπως παλεύουν να μας πείσουν τα στελέχη της τον τελευταίο καιρό.

Έχουν χάσει τη μπάλα

Χθες λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης είπε και τι δεν είπε. Για τον κ. Τσίπρα! Που τον θεωρούν … «ξωμάχο» της πολιτικής! Αλλά κι αυτός τους καλαμπουρίζει. Ανάρτησε στο fb μερικούς αριθμούς που – αν μη τι άλλο – δείχνουν την διαφορά των δύο κυβερνήσεων. Πόσο αυξήθηκαν τα εισοδήματα των χαμηλότερων και των πλουσιότερων τάξεων στις δύο κυβερνητικές θητείες. Τίποτ΄ άλλο! Επ’ αυτών, των στοιχείων δηλαδή, η κυβέρνηση δεν είχε να πει τίποτε. Γι’ αυτό και άρχισε τα μπινελίκια ο κ. Μαρινάκης κι ανέβασε τεχνηέντως τους τόνους. Δυστυχώς, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει χάσει λίγο τη μπάλα με τον Τσίπρα και έχει βαλθεί να τον κάνει ήρωα, προσφέροντάς του τσάμπα διαφήμιση. Και εννοείται πως ο πρώην πρωθυπουργός το απολαμβάνει όλο αυτό και με το δίκιο του…

Τα προβλήματα του κ. Ανδρουλάκη

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα το έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Ολο το προηγούμενο διάστημα έβαλε το εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κ. Κώστα Τσουκαλά να παίζει «man to man» τον κ. Μαρινάκη. Και σε κάθε επόμενη δήλωση να ανεβάζει τους τόνους. Ο λόγος είναι προφανής. Να φτάσει στη ΔΕΘ με αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη, τον κ. Ανδρουλάκη. Χάλασε όμως η «συνταγή» όταν έγινε γνωστό ότι δύο ημέρες πριν από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα μιλήσει ο Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Δεν πτοήθηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη και συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο. Ετσι φτάσαμε χθες στους «πολιτικούς απατεώνες» που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κι η απάντηση του κ. Τσουκαλά «ας κοιτάξουν το καθρέφτη τους». Αυτή όμως είναι η μία διάσταση της τακτικής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ….

Τους έχει κόψει

Η δεύτερη διάσταση – που προέκυψε εξ ανάγκης… – αφορά το «στενό μαρκάρισμα» που κάνει τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Λόγω της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, όπως είναι γνωστό, πήρε πρωτοβουλία ο κ. Σωκράτης Φάμελλος να απευθυνθεί στην προοδευτική αντιπολίτευση και να αναγκάσουν την κυβέρνηση, μεταξύ των άλλων, να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Να σκεφτείτε ότι μέχρι και το ΚΚΕ εντάχθηκε στην πρωτοβουλία – μαζί με την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νέα Αριστερά.

Εχει τα δίκια του

Αλλά ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει πλέον … «κακές παρέες». Φοβάται μην τον κακοχαρακτηρίσουν. Εχει κι αυτός τα δίκια του, ρε παιδιά! Γιατί σου λέει έρχεται η ΔΕΘ, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αρχίσει πάλι η συζήτηση για συνεργασίες. Και να τον ρωτάνε αν θα συνεργαστεί με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και διάφορα τέτοια. Γι΄ αυτό και δεν σήκωσε το τηλέφωνο στον κ. Φάμελλο – που λέει ο λόγος. Και κινήθηκε μόνος του εντός της Βουλής. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση – δικαιολογημένη θα την έλεγα… – του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στις δύσκολες σχέσεις των δύο κομμάτων. Αρα κομμένες οι συνεργασίες και οι συζητήσεις περί αυτών.

Η τελευταία(;) ευκαιρία

Λογικό όμως είναι άν το εξετάσει κανείς από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη. Καταρρέει η Νέα Δημοκρατία, πέφτει και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Εχει μπροστά του μία ευκαιρία να κάνει το «κομμάτι» του. Μπορεί να τα καταφέρει – που δεν το νομίζω – μπορεί και όχι. Από το Νοέμβριο τα πράγματα θα είναι πλέον δύσκολα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Οσα λέγονται σήμερα χαμηλόφωνα και ιδιωτικά, θα ειπωθούν σε υψηλούς τόνους και δημόσια. Και μετά κλάφτα Χαράλαμπε….

Ανοιχτό το θέμα

Προσέξτε τώρα το παιχνίδι που παίζει το Μέγαρο Μαξίμου με τον εκλογικό νόμο. Βγήκε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ερωτηθείς σχετικά δήλωσε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος – ότι έχει δηλώσει κι ο πρωθυπουργός. Στο μπρίφινγκ ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς απάντησε ότι «ισχύει στο ακέραιο ότι έχει πει ο πρωθυπουργός» και αναφέρθηκε «το άγχος των κομμάτων της αντιπολίτευσης». Κι έκλεισε έτσι το μάτι, για μία ακόμη φορά – με έναν έμμεσο κι ανεπαίσθητο τρόπο – στους «πληβείους» της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και φυσικά κρατάει το θέμα ανοιχτό!

Κομμένη κεφαλή

Eχουν πλάκα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Μακρόν που «κυκλοφορεί» και κάνει τον καμπόσο με την Ουκρανία και τα γύρω – γύρω, κινδυνεύει. Εντάξει, όχι ο ίδιος, αλλά η κυβέρνηση Μπαιρού. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί λέει ο Μπαιρού χώρα κινδυνεύει από «υπερβολικό κέρδος». Στις 10 Σεπτεμβρίου τα συνδικάτα έχουν κάλεσε σε γενική απεργία!

Η χρονοκάψουλα της κυρίας Νίκης

Εδώ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κυρία Νίκη Κεραμέως έδωσε στη δημοσιότητα «ένα πολύ όμορφο νομοσχέδιο» που θα έλεγε κι ο Πρόεδρος Τραμπ. Αφορά στις εργασιακές σχέσεις. Το διαβάζεις και νομίζει ότι είσαι μέσα σε χρονοκάψουλα ταξιδεύοντας ολοταχώς για τα τέλη του 19ου αιώνα. «Εκτρωμα» το χαρακτήρισε το ΚΚΕ. Τον προσυπογράφω τον χαρακτηρισμό. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Επειδή λείπουν εργατικά χέρια από την αγορά εργασίας – στην χειρωνακτική απασχόληση – είναι ικανοί να επαναφέρουν ακόμη και την παιδική εργασία για να καλύψουν τα κενά….